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Украйна поиска отмяна на концерт на руски цигулар в САЩ
  Тема: Украйна

Украйна поиска отмяна на концерт на руски цигулар в САЩ

26 Август, 2026 04:41, обновена 26 Август, 2026 04:46 1 041 15

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  • кремъл

Посолството на Украйна във Вашингтон призова Симфоничния оркестър на Анаполис да прекрати сътрудничеството си с Вадим Репин заради връзки с Кремъл

Украйна поиска отмяна на концерт на руски цигулар в САЩ - 1
Снимка: Тюменска филхармония
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинските дипломати в САЩ излязоха с официален призив към американски оркестър за незабавна отмяна на предстоящи концерти на известен руски музикант. Обект на реакцията е цигуларят Вадим Репин, чиито участия са планирани за есента в щата Мериленд.

Мотивите зад искането за бойкот

Още новини от Украйна

Дипломатическата мисия на Украйна изрази сериозно безпокойство от поканата към Репин за събитията на 6 и 7 ноември в "Maryland Hall". Основният аргумент на дипломатите е активното му участие в културни инициативи, финансирани директно от руската държава.

  • Връзки с властта: Посолството припомня, че цигуларят е участвал в концерт, организиран от Фонда на Кремъл.
  • Държавно финансиране: След началото на войната неговият Фонд за развитие на изкуствата е получил сериозни субсидии от Президентския фонд за културни инициативи на Руската федерация.
  • Официално признание: През 2022 г. Владимир Путин лично удостои музиканта със званието „Народен артист на РФ“.

Предишният прецедент в Анаполис

В официалната си позиция посолството изразява надежда, че Симфоничният оркестър на Анаполис ще прояви същата солидарност, както през 2022 г.. Тогава институцията отстрани Репин от програмата си и замени неговото изпълнение с музикален жест в подкрепа на Украйна.

Международна вълна от отменени концерти

Анаполис не е първият град, изправен пред подобно решение. През последните месеци редица европейски и американски зали преразгледаха договорите си с руския артист след дипломатически натиск:

  • Германия: Манхаймската филхармония отмени негово участие в началото на годината.
  • САЩ: Симфоничният оркестър на Палм Бич във Флорида отказа концертите му през март.
  • Унгария: Националният филхармоничен оркестър в Будапеща отмени участието му за откриването на сезона.

Казусът остава отворен, докато се очаква официалният отговор на мениджмънта на оркестъра в Мериленд.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БАНко

    43 59 Отговор
    НАТОВСКИ ПОЗОР , МАЛОУМИЕТО ИМ НЯМА ГРАНИЦИ

    04:52 26.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Маринов

    41 45 Отговор
    Е, ще се борят за мир, а скачат срещу цигулар. Че бил награден, че бил държавно финансиран. Те какво искат - да се учи на улицата и да си печели пари с просия?
    Хей, политик се става лесно, даже от нищото. Като зеления. Само да имаш подкрепа. И финансиране. Но я стани виртуозен цигулар, да те видя как ще станеш? Никак! С пари, без пари - никак! Срамна работа!

    Коментиран от #15

    05:00 26.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лопата Орешник

    38 25 Отговор
    Фашизъм в най чистия му вид! Тия са абсолютно луди! Да се месиш в културния живот на трета страна с настояване да не слушат цигулка? Много дрога е нужна за такова падение!

    Коментиран от #7, #8

    05:06 26.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хаха

    26 21 Отговор

    До коментар #6 от "Лопата Орешник":

    Ае ду фай бе алкохолизирана ватнишка гняс.

    05:07 26.08.2026

  • 9 Нагли още сега, а после в ЕС

    36 18 Отговор
    Какви се явяват НАГЛИТЕ
    у краинци , че задават дневен ред , и определят какво трябва да правим и непрекъснато всички да бъдат солидарни с тях и да ги подкрепят.
    Все повече стават антипатични и противни .

    05:11 26.08.2026

  • 10 шефа на света зеленскиНАРКОМАНОВ ли е?

    31 17 Отговор
    най-позорното е че у-крите си мислят че руския народ воюва с тях
    всъщност руския народ не воюва с никого, но у-крите са като бясно куче лае всяка кола която преминава наоколо

    човека е музкант , едва ли има мнение за войната ама те да лаят и да се покажат вижте ме кои съм аз командвам целия свят ама нека им на всички където величаят тия нацисти хак да им е

    05:11 26.08.2026

  • 11 тодор живков

    26 11 Отговор
    какъв си ти дето ще казваш , като нямаш пари бе? ало зелюНЯКОМАНОВ? ПАРИ НЯМАШ! не можеш да казваш кои ще кара влака!

    05:13 26.08.2026

  • 12 Сандо

    22 1 Отговор
    Е,разбирате ли защо искаме това недоразумение да изчезне завинаги от картата на света?

    05:18 26.08.2026

  • 13 Украинци Искат

    29 0 Отговор
    Сякаш всички са им длъжни и трябва да им дават. Непрекъсната подкрепа за Украйна поражда анти украински настроения .
    Има предпоставки и основание за това.

    05:24 26.08.2026

  • 14 Бандеровците

    21 0 Отговор
    забраниха класиците на руската литература, музика и култура, макар че са творили, когато не е имало Украйна. Забраниха дори съветските детски книжки и мултипликационни филмчета, в които имат участие и етнически украинци.

    05:33 26.08.2026

  • 15 Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Маринов":

    Прав си.... А украинската наглост е безкрайна като вселената.... Гледам наглеците забраняват и анимацията "Маша и мечока", А дали са забранили и " ну погоди" не знам...

    06:24 26.08.2026