Украинските дипломати в САЩ излязоха с официален призив към американски оркестър за незабавна отмяна на предстоящи концерти на известен руски музикант. Обект на реакцията е цигуларят Вадим Репин, чиито участия са планирани за есента в щата Мериленд.

Мотивите зад искането за бойкот

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Дипломатическата мисия на Украйна изрази сериозно безпокойство от поканата към Репин за събитията на 6 и 7 ноември в "Maryland Hall". Основният аргумент на дипломатите е активното му участие в културни инициативи, финансирани директно от руската държава.

Връзки с властта: Посолството припомня, че цигуларят е участвал в концерт, организиран от Фонда на Кремъл.

Посолството припомня, че цигуларят е участвал в концерт, организиран от Фонда на Кремъл. Държавно финансиране: След началото на войната неговият Фонд за развитие на изкуствата е получил сериозни субсидии от Президентския фонд за културни инициативи на Руската федерация.

След началото на войната неговият Фонд за развитие на изкуствата е получил сериозни субсидии от Президентския фонд за културни инициативи на Руската федерация. Официално признание: През 2022 г. Владимир Путин лично удостои музиканта със званието „Народен артист на РФ“.

Предишният прецедент в Анаполис

В официалната си позиция посолството изразява надежда, че Симфоничният оркестър на Анаполис ще прояви същата солидарност, както през 2022 г.. Тогава институцията отстрани Репин от програмата си и замени неговото изпълнение с музикален жест в подкрепа на Украйна.

Международна вълна от отменени концерти

Анаполис не е първият град, изправен пред подобно решение. През последните месеци редица европейски и американски зали преразгледаха договорите си с руския артист след дипломатически натиск:

Германия: Манхаймската филхармония отмени негово участие в началото на годината.

Манхаймската филхармония отмени негово участие в началото на годината. САЩ: Симфоничният оркестър на Палм Бич във Флорида отказа концертите му през март.

Симфоничният оркестър на Палм Бич във Флорида отказа концертите му през март. Унгария: Националният филхармоничен оркестър в Будапеща отмени участието му за откриването на сезона.

Казусът остава отворен, докато се очаква официалният отговор на мениджмънта на оркестъра в Мериленд.