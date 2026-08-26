Украйна поиска отмяна на концерт на руски цигулар в САЩ

Украинските дипломати в САЩ излязоха с официален призив към американски оркестър за незабавна отмяна на предстоящи концерти на известен руски музикант. Обект на реакцията е цигуларят Вадим Репин, чиито участия са планирани за есента в щата Мериленд.
Мотивите зад искането за бойкот
Дипломатическата мисия на Украйна изрази сериозно безпокойство от поканата към Репин за събитията на 6 и 7 ноември в "Maryland Hall". Основният аргумент на дипломатите е активното му участие в културни инициативи, финансирани директно от руската държава.
- Връзки с властта: Посолството припомня, че цигуларят е участвал в концерт, организиран от Фонда на Кремъл.
- Държавно финансиране: След началото на войната неговият Фонд за развитие на изкуствата е получил сериозни субсидии от Президентския фонд за културни инициативи на Руската федерация.
- Официално признание: През 2022 г. Владимир Путин лично удостои музиканта със званието „Народен артист на РФ“.
Предишният прецедент в Анаполис
В официалната си позиция посолството изразява надежда, че Симфоничният оркестър на Анаполис ще прояви същата солидарност, както през 2022 г.. Тогава институцията отстрани Репин от програмата си и замени неговото изпълнение с музикален жест в подкрепа на Украйна.
Международна вълна от отменени концерти
Анаполис не е първият град, изправен пред подобно решение. През последните месеци редица европейски и американски зали преразгледаха договорите си с руския артист след дипломатически натиск:
- Германия: Манхаймската филхармония отмени негово участие в началото на годината.
- САЩ: Симфоничният оркестър на Палм Бич във Флорида отказа концертите му през март.
- Унгария: Националният филхармоничен оркестър в Будапеща отмени участието му за откриването на сезона.
Казусът остава отворен, докато се очаква официалният отговор на мениджмънта на оркестъра в Мериленд.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БАНко
04:52 26.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Маринов
Хей, политик се става лесно, даже от нищото. Като зеления. Само да имаш подкрепа. И финансиране. Но я стани виртуозен цигулар, да те видя как ще станеш? Никак! С пари, без пари - никак! Срамна работа!
Коментиран от #15
05:00 26.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Лопата Орешник
Коментиран от #7, #8
05:06 26.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 хаха
До коментар #6 от "Лопата Орешник":Ае ду фай бе алкохолизирана ватнишка гняс.
05:07 26.08.2026
9 Нагли още сега, а после в ЕС
у краинци , че задават дневен ред , и определят какво трябва да правим и непрекъснато всички да бъдат солидарни с тях и да ги подкрепят.
Все повече стават антипатични и противни .
05:11 26.08.2026
10 шефа на света зеленскиНАРКОМАНОВ ли е?
всъщност руския народ не воюва с никого, но у-крите са като бясно куче лае всяка кола която преминава наоколо
човека е музкант , едва ли има мнение за войната ама те да лаят и да се покажат вижте ме кои съм аз командвам целия свят ама нека им на всички където величаят тия нацисти хак да им е
05:11 26.08.2026
11 тодор живков
05:13 26.08.2026
12 Сандо
05:18 26.08.2026
13 Украинци Искат
Има предпоставки и основание за това.
05:24 26.08.2026
14 Бандеровците
05:33 26.08.2026
15 Европеец
До коментар #3 от "Маринов":Прав си.... А украинската наглост е безкрайна като вселената.... Гледам наглеците забраняват и анимацията "Маша и мечока", А дали са забранили и " ну погоди" не знам...
06:24 26.08.2026