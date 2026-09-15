Румъния вдигна във въздуха два изтребителя, след като засече въздушни цели близо до границата с Украйна

Радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния е засякла през нощта няколко въздушни цели в Украйна в близост до границата, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на Министерството на националната отбрана, предаде БТА.
Около 03:10 ч. местно (и българско) време е била засечена въздушна цел на около 35 км северно от Килия. Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили, изпълняващи мисия по въздушна полиция във военновъздушна база 86 „Борча“, са били вдигнати във въздуха за наблюдение на ситуацията.
Националният военен команден център е информирал Генералния инспекторат за извънредни ситуации за въвеждане на мерки за предупреждение на населението в северната част на окръг Тулча. Чрез системата „Ро-Алърт“ (Ro-Alert) е било изпратено предупреждение в 03:18 ч., информира Министерството на националната отбрана.
Други две въздушни цели са били засечени около 04:20 ч. на 30 км северно от Периправа и отново е било изпратено предупреждение към населението в северната част на окръг Тулча в 04:51 ч., съобщава министерството.
Не се съобщава за проникване на целите в румънското въздушно пространство, а въздушната тревога е била отменена в 05:18 ч., се посочва в прессъобщението на Министерството на националната отбрана, цитирано от Аджерпрес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пак ли
Коментиран от #14
09:36 15.09.2026
2 Пич
Да не би Украйна да е обявила война на Румъния.....???!!!
Съсипаха ги тези румънци.....
09:38 15.09.2026
3 Хи хи
Коментиран от #12
09:39 15.09.2026
4 14/88
09:40 15.09.2026
5 Трол
09:41 15.09.2026
6 хехе
09:42 15.09.2026
7 Исторически факти
09:52 15.09.2026
8 Бравос
09:56 15.09.2026
9 Украйна
09:58 15.09.2026
10 Така
09:59 15.09.2026
11 Руцкий крабль
Сега руцкий корабль бърза към пристанището за подмиване и дезинфекция.
10:05 15.09.2026
12 Знаещ
До коментар #3 от "Хи хи":Не знам за тагаренковците, но на теб явно путлерската пропаганда здравата ти е повредите мозъка. А лечението е само терминално.
10:06 15.09.2026
13 Имат и вдигат,
10:13 15.09.2026
14 Баламата
До коментар #1 от "Пак ли":Е щом не са викали и нашата ф-16ка,да помага???
10:23 15.09.2026