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Румъния вдигна във въздуха два изтребителя, след като засече въздушни цели близо до границата с Украйна
  Тема: Украйна

Румъния вдигна във въздуха два изтребителя, след като засече въздушни цели близо до границата с Украйна

15 Септември, 2026 09:35 582 14

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  • украйна-
  • дронове

Не се съобщава за проникване на целите в румънското въздушно пространство, а въздушната тревога е била отменена в 05:18 ч

Румъния вдигна във въздуха два изтребителя, след като засече въздушни цели близо до границата с Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния е засякла през нощта няколко въздушни цели в Украйна в близост до границата, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на Министерството на националната отбрана, предаде БТА.

Около 03:10 ч. местно (и българско) време е била засечена въздушна цел на около 35 км северно от Килия. Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили, изпълняващи мисия по въздушна полиция във военновъздушна база 86 „Борча“, са били вдигнати във въздуха за наблюдение на ситуацията.

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Националният военен команден център е информирал Генералния инспекторат за извънредни ситуации за въвеждане на мерки за предупреждение на населението в северната част на окръг Тулча. Чрез системата „Ро-Алърт“ (Ro-Alert) е било изпратено предупреждение в 03:18 ч., информира Министерството на националната отбрана.

Други две въздушни цели са били засечени около 04:20 ч. на 30 км северно от Периправа и отново е било изпратено предупреждение към населението в северната част на окръг Тулча в 04:51 ч., съобщава министерството.

Не се съобщава за проникване на целите в румънското въздушно пространство, а въздушната тревога е била отменена в 05:18 ч., се посочва в прессъобщението на Министерството на националната отбрана, цитирано от Аджерпрес.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак ли

    15 1 Отговор
    гонят гаргите със самолети? НАТО е организация на чики джии и клоуни

    Коментиран от #14

    09:36 15.09.2026

  • 2 Пич

    11 1 Отговор
    Абе кХакво стХава тХука бе.....???!!!
    Да не би Украйна да е обявила война на Румъния.....???!!!
    Съсипаха ги тези румънци.....

    09:38 15.09.2026

  • 3 Хи хи

    8 1 Отговор
    Това е бил Путин яхнал дрон, и идва за наште тагаренковци !! тагаренковци, изкопахте ли си бункерчета вече, че другия път Путин ще ви стигне ! Така каза зеленото жуже !

    Коментиран от #12

    09:39 15.09.2026

  • 4 14/88

    2 0 Отговор
    както ги е изстреля, така ще ги смькне

    09:40 15.09.2026

  • 5 Трол

    5 1 Отговор
    Целите са били детско балонче, отлитащ на юг щъркел и Супер Мечо.

    09:41 15.09.2026

  • 6 хехе

    6 1 Отговор
    Пак ли са засекли ято птици като оня ден над Литва..

    09:42 15.09.2026

  • 7 Исторически факти

    5 0 Отговор
    Ято щъркели.... Радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния е засякла през нощта няколко въздушни цели в Украйна в близост до границата.....

    09:52 15.09.2026

  • 8 Бравос

    3 0 Отговор
    на Никушора вдигнал е самолета !

    09:56 15.09.2026

  • 9 Украйна

    5 0 Отговор
    Задигна 2 полски изтребителя, поради опасност от руска атака! 🤣

    09:58 15.09.2026

  • 10 Така

    4 2 Отговор
    и утре Йотовица или Гюрчо ще вдигнат самолета !

    09:59 15.09.2026

  • 11 Руцкий крабль

    1 7 Отговор
    След като украинците им потопиха черноморския флот, при вида на НАТОвско оръжие руснаците веднага оцапват палубата.

    Сега руцкий корабль бърза към пристанището за подмиване и дезинфекция.

    10:05 15.09.2026

  • 12 Знаещ

    1 7 Отговор

    До коментар #3 от "Хи хи":

    Не знам за тагаренковците, но на теб явно путлерската пропаганда здравата ти е повредите мозъка. А лечението е само терминално.

    10:06 15.09.2026

  • 13 Имат и вдигат,

    4 0 Отговор
    а ние какво ще вдигаме, кожени самолети!?

    10:13 15.09.2026

  • 14 Баламата

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пак ли":

    Е щом не са викали и нашата ф-16ка,да помага???

    10:23 15.09.2026

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