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Русия разкри характеристики на нови реактивни боеприпаси за Су-57

Русия разкри характеристики на нови реактивни боеприпаси за Су-57

15 Септември, 2026 09:25, обновена 15 Септември, 2026 09:29 957 19

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С-71К „Ковер“ и С-71М „Монохром“ са част от въоръжението на Су-57 и според Defense Express вече са използвани за поразяване на цели в Украйна

Русия разкри характеристики на нови реактивни боеприпаси за Су-57 - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На изложение за отбранителна техника в Ел Аламейн през септември 2026 г. Русия разкри техническите характеристики не само на крилатата ракета „Дань-Т“, но и на реактивните боеприпаси С-71К „Ковер“ и С-71М „Монохром“. Те са част от въоръжението на тактическия самолет Су-57 и вече са използвани за поразяване на цели в Украйна, съобщава Defense Express, предава News.bg.

Изданието отбелязва, че както конкретните технически характеристики, така и заявените експлоатационни показатели на тези системи са доста изненадващи. Тази информация е предоставена от European Defense Review с позоваване на представители на „Рособоронекспорт“.

С-71К „Ковер“ с възможност за повторна употреба

Що се отнася конкретно до С-71К „Ковер“, съобщава се, че той използва компактния реактивен двигател Р500, произвеждан от руската компания „Рейнолдс“. Подчертава се и потенциалът му за повторна употреба - възможност, осигурена чрез включването на парашут за приземяване. Бойната част представлява 250-килограмова авиационна бомба.

Анализатори посочват два изненадващи аспекта на тази система. Първият е как точно се предвижда да функционира „повторната употреба“ на С-71К „Ковер“. Вторият е признанието от руска страна, че този реактивен боеприпас може да се носи единствено на външните възли за окачване на Су-57.

Тази конфигурация компрометира стелт-характеристиките на самолета, което повдига въпроси относно цялостната полезност на тази „летяща бомба“.

С-71М „Монохром“ с две версии

Що се отнася до С-71М „Монохром“, съобщава се за идентифицирането на две версии на този реактивен боеприпас.

„Версия 1“ има заявен боен обсег от 500 километра, носи 70-килограмова фугасно-осколъчна бойна част и използва елементи на „машинно зрение“ за насочване към целта.

За „Версия 2“ има данни единствено за по-малки размери в сравнение с „Версия 1“ и бойна част с тегло едва 5 килограма.

В статията се отбелязва, че именно „Версия 2“ повдига най-много въпроси относно своята целесъобразност, предвид теглото на бойната част.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 16 Отговор
    с АРМАТА кво стана? голям екстаз изживяваха копеите

    Коментиран от #6, #17

    09:28 15.09.2026

  • 2 Кина

    12 5 Отговор
    Украйна е като полигон на които Руснаците правят тестове на новите си оръжия и бомби..! Това е неудобната истина..

    09:29 15.09.2026

  • 3 Хахахаха

    7 17 Отговор
    Рашата от производство на оръжие за убиване, остави рашите без пари. Всички пари отиват за война. Явно това им е най-важното. Не да градят, а да рушат.

    Коментиран от #7, #18

    09:30 15.09.2026

  • 4 Пич

    8 0 Отговор
    Поздрави за Украйна, с турбохита - Камъните падат.....

    09:32 15.09.2026

  • 5 Трол

    1 12 Отговор
    Лъжат, такива боеприпаси ще съборят самолета от отката.

    Коментиран от #8, #16

    09:32 15.09.2026

  • 6 Амииии

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    "с АРМАТА кво стана?" А с Абрамса и Леопардите?

    Коментиран от #14

    09:33 15.09.2026

  • 7 Много

    13 4 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахаха":

    Си праззз, Саше! Единствено лъснаха голите задници на САЩ и ЕС, които ни оръжие имат, ни пари за оръжие имат!

    09:36 15.09.2026

  • 8 Инженер

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Мн си зле двигателят пали чак след спускането на бомбата га н ю индианец

    09:36 15.09.2026

  • 9 az СВО Победа 81

    5 2 Отговор
    Фактически нищо от ТТХ на боеприпасите не е разкрито. Отново гръмко заглавие, а по същество нищо!

    09:38 15.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Те Су 57 бяха всичко няколко, 5 или 10

    1 4 Отговор
    Та не са необходими много боеприпаси.

    Коментиран от #15

    09:47 15.09.2026

  • 14 Армата е танк уникален

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Амииии":

    Първият в света с тоалетна вътре. Много удобно, ако люкът се заклещи, а на екипажа му се приходи по нужда. Няма сведения как е решен въпроса с вентилацията.

    09:50 15.09.2026

  • 15 Красимир

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Те Су 57 бяха всичко няколко, 5 или 10":

    Бяха. Сега са значително по-вече.

    09:52 15.09.2026

  • 16 БАРС

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    ТИ ОТ ЧОБАНИН,КОГА СТАНА АВИОИНЖИНЕР ? РАШКИТЕ ОТЛИЧНО ЗНАЯТ КАКВО И ЗАЩО И КЪДЕ ДА СЕ СЛАГАТ БОЕПРИПАСИТЕ ИМ.

    10:13 15.09.2026

  • 17 Кво да.стане

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Танкът си е добър, чака да нспреднат антидрон системите и става робот.

    10:43 15.09.2026

  • 18 Сиренето 20 Е/кг

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахаха":

    Ннашите пари къде отидоха?

    10:44 15.09.2026

  • 19 зИленски

    0 0 Отговор
    ЛОШО
    За нас е много лошо

    10:44 15.09.2026

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