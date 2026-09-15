Русия разкри характеристики на нови реактивни боеприпаси за Су-57

На изложение за отбранителна техника в Ел Аламейн през септември 2026 г. Русия разкри техническите характеристики не само на крилатата ракета „Дань-Т“, но и на реактивните боеприпаси С-71К „Ковер“ и С-71М „Монохром“. Те са част от въоръжението на тактическия самолет Су-57 и вече са използвани за поразяване на цели в Украйна, съобщава Defense Express, предава News.bg.
Изданието отбелязва, че както конкретните технически характеристики, така и заявените експлоатационни показатели на тези системи са доста изненадващи. Тази информация е предоставена от European Defense Review с позоваване на представители на „Рособоронекспорт“.
С-71К „Ковер“ с възможност за повторна употреба
Що се отнася конкретно до С-71К „Ковер“, съобщава се, че той използва компактния реактивен двигател Р500, произвеждан от руската компания „Рейнолдс“. Подчертава се и потенциалът му за повторна употреба - възможност, осигурена чрез включването на парашут за приземяване. Бойната част представлява 250-килограмова авиационна бомба.
Анализатори посочват два изненадващи аспекта на тази система. Първият е как точно се предвижда да функционира „повторната употреба“ на С-71К „Ковер“. Вторият е признанието от руска страна, че този реактивен боеприпас може да се носи единствено на външните възли за окачване на Су-57.
Тази конфигурация компрометира стелт-характеристиките на самолета, което повдига въпроси относно цялостната полезност на тази „летяща бомба“.
С-71М „Монохром“ с две версии
Що се отнася до С-71М „Монохром“, съобщава се за идентифицирането на две версии на този реактивен боеприпас.
„Версия 1“ има заявен боен обсег от 500 километра, носи 70-килограмова фугасно-осколъчна бойна част и използва елементи на „машинно зрение“ за насочване към целта.
За „Версия 2“ има данни единствено за по-малки размери в сравнение с „Версия 1“ и бойна част с тегло едва 5 килограма.
В статията се отбелязва, че именно „Версия 2“ повдига най-много въпроси относно своята целесъобразност, предвид теглото на бойната част.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6, #17
09:28 15.09.2026
2 Кина
09:29 15.09.2026
3 Хахахаха
Коментиран от #7, #18
09:30 15.09.2026
4 Пич
09:32 15.09.2026
5 Трол
Коментиран от #8, #16
09:32 15.09.2026
6 Амииии
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":"с АРМАТА кво стана?" А с Абрамса и Леопардите?
Коментиран от #14
09:33 15.09.2026
7 Много
До коментар #3 от "Хахахаха":Си праззз, Саше! Единствено лъснаха голите задници на САЩ и ЕС, които ни оръжие имат, ни пари за оръжие имат!
09:36 15.09.2026
8 Инженер
До коментар #5 от "Трол":Мн си зле двигателят пали чак след спускането на бомбата га н ю индианец
09:36 15.09.2026
9 az СВО Победа 81
09:38 15.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Те Су 57 бяха всичко няколко, 5 или 10
Коментиран от #15
09:47 15.09.2026
14 Армата е танк уникален
До коментар #6 от "Амииии":Първият в света с тоалетна вътре. Много удобно, ако люкът се заклещи, а на екипажа му се приходи по нужда. Няма сведения как е решен въпроса с вентилацията.
09:50 15.09.2026
15 Красимир
До коментар #13 от "Те Су 57 бяха всичко няколко, 5 или 10":Бяха. Сега са значително по-вече.
09:52 15.09.2026
16 БАРС
До коментар #5 от "Трол":ТИ ОТ ЧОБАНИН,КОГА СТАНА АВИОИНЖИНЕР ? РАШКИТЕ ОТЛИЧНО ЗНАЯТ КАКВО И ЗАЩО И КЪДЕ ДА СЕ СЛАГАТ БОЕПРИПАСИТЕ ИМ.
10:13 15.09.2026
17 Кво да.стане
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Танкът си е добър, чака да нспреднат антидрон системите и става робот.
10:43 15.09.2026
18 Сиренето 20 Е/кг
До коментар #3 от "Хахахаха":Ннашите пари къде отидоха?
10:44 15.09.2026
19 зИленски
За нас е много лошо
10:44 15.09.2026