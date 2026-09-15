Русия разкри характеристики на нови реактивни боеприпаси за Су-57

На изложение за отбранителна техника в Ел Аламейн през септември 2026 г. Русия разкри техническите характеристики не само на крилатата ракета „Дань-Т“, но и на реактивните боеприпаси С-71К „Ковер“ и С-71М „Монохром“. Те са част от въоръжението на тактическия самолет Су-57 и вече са използвани за поразяване на цели в Украйна, съобщава Defense Express, предава News.bg.

Изданието отбелязва, че както конкретните технически характеристики, така и заявените експлоатационни показатели на тези системи са доста изненадващи. Тази информация е предоставена от European Defense Review с позоваване на представители на „Рособоронекспорт“.

С-71К „Ковер“ с възможност за повторна употреба

Що се отнася конкретно до С-71К „Ковер“, съобщава се, че той използва компактния реактивен двигател Р500, произвеждан от руската компания „Рейнолдс“. Подчертава се и потенциалът му за повторна употреба - възможност, осигурена чрез включването на парашут за приземяване. Бойната част представлява 250-килограмова авиационна бомба.

Анализатори посочват два изненадващи аспекта на тази система. Първият е как точно се предвижда да функционира „повторната употреба“ на С-71К „Ковер“. Вторият е признанието от руска страна, че този реактивен боеприпас може да се носи единствено на външните възли за окачване на Су-57.

Тази конфигурация компрометира стелт-характеристиките на самолета, което повдига въпроси относно цялостната полезност на тази „летяща бомба“.

С-71М „Монохром“ с две версии

Що се отнася до С-71М „Монохром“, съобщава се за идентифицирането на две версии на този реактивен боеприпас.

„Версия 1“ има заявен боен обсег от 500 километра, носи 70-килограмова фугасно-осколъчна бойна част и използва елементи на „машинно зрение“ за насочване към целта.

За „Версия 2“ има данни единствено за по-малки размери в сравнение с „Версия 1“ и бойна част с тегло едва 5 килограма.

В статията се отбелязва, че именно „Версия 2“ повдига най-много въпроси относно своята целесъобразност, предвид теглото на бойната част.