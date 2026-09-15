Русия пренаписва стратегията си за водене на война с мащаб, който засенчва всичко, наблюдавано по-рано

Русия бавно пренаписва стратегията си за водене на война с дронове, а преходът към „Геран-4“ и „Геран-5“ е най-ясното доказателство за това до момента, пише журналистът от De Re Militari Руслан Трад,
Повече от година основният модел беше „Геран-2“ – бавен, задвижван с пропелер вариант на иранския „Шахед“. Тази ера приключва. Русия вече спря производството на реактивния „Геран-3“ и пренасочи производствените си линии изцяло към два нови модела: „Геран-4“ и „Геран-5“. Производството в момента възлиза на около 3000 от тези реактивни дрона месечно, наред с приблизително 2800 „Геран-2“ – мащаб, който засенчва всичко, наблюдавано по-рано.
Двата модела решават различни задачи. „Геран-4“ запазва познатата форма на „Шахед“ с делтавидно крило, но укрепва корпуса и е оборудван с китайски турбореактивен двигател Telefly. Това повишава скоростта до 350–500 км/ч, с краткосрочни ускорения до над 500 км/ч, обхват до 850–960 км и бойна глава с тегло 50–90 кг. „Геран-5“ е съвсем различен: той заменя формата с цилиндричен корпус, наподобяващ ракета, тежи 850 кг при излитане, развива скорост от 450–600 км/ч, носи 90-килограмова бойна глава и достига почти 1000 км — на практика това е крилата ракета, продавана на цени на безпилотни летателни апарати.
Това, което наистина се променя, не е само хардуерът, а и доктрината. Отличават се три промени:
- Вместо да летят ниско над земята, „Геран-4“ и „Геран-5“ летят на височина 5–7 км по време на фазите на полет, което е значително над обхвата на действие на много мобилни екипи за противовъздушна отбрана и по-евтините прехващащи дронове, които Украйна използва. В съчетание с реактивни скорости, три пъти по-високи от тези на „Шахед“ с бутални двигатели, това поставя под натиск украинските програми за прехващане, които вече имаха проблеми с наситените атаки с „Геран-2“.
- И двата нови варианта разполагат с термовизионно изображение, корекция на целта, базирана на изкуствен интелект, антени за противодействие на заглушаването и китайска мрежова радиовръзка — истински скок напред в сравнение с елементарното GPS/инерционно насочване на по-ранните „Геран“. Това намалява зависимостта от сателитна навигация точно там, където украинската електронна война е най-силна.
- Русия е намалила приблизително наполовина единичната цена до 50 000–70 000 долара чрез 3D-печат на части за турбините и рационализиране на производствените линии в „Алабуга“ — което означава, че по-бързият и по-труден за унищожаване дрон сега е и по-евтиният за масово производство.
Има и аспект, свързан с разпространението, който заслужава да бъде отбелязан: вестник „Файненшъл Таймс“ съобщи, че Иран е поискал от Москва да достави „Геран-5“ за собствения си конфликт с Израел и САЩ, като по същество иска модернизираната версия на платформата, която първоначално е предоставил на Русия. А украинската служба ГУР твърди, че някои „Геран-5“ могат да бъдат въоръжени с ракети „въздух-въздух“ Р-73 и дори да се изстрелват от въздуха от самолети Су-25, което подсказва за ролята им като противовъздушни и противодронни средства извън ударните мисии.
Стратегическият обхват също се разширява. Разследване на британското издание „Телеграф“ установи наличието на поне 59 нови руски пускови релси за дронове в близост до границите на НАТО, като около 20 от тях са достатъчно дълги за „Геран-4“/„Геран-5“, което поставя Варшава в обсега им. Тази география помага да се обяснят неотдавнашните нахлувания във въздушното пространство на Румъния и Молдова — включително дрона, който почти пресече самолета на Зеленски — където анализатори, ползващи данни от отворени източници, идентифицираха системата като „Геран-4“.
Русия вече не просто повтаря модела на „Шахед“, а превръща евтино, еднократно оръжие за наситена атака в по-бърза, по-умна система за удари с по-голям обсег, която размива границата с крилатите ракети, като същевременно прави по-трудно и по-скъпо за Украйна (и потенциално за източния фланг на НАТО) да се справи с нея.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мара в Казармата
Коментиран от #35
10:19 15.09.2026
2 Герги
Коментиран от #34
10:19 15.09.2026
3 Баламата
10:20 15.09.2026
4 зИленски
МАЙ ИМА И НЕЩО ДРУГО
НО И НАПОЛЕОН,ХИТЛЕР ,МАКАРОН И АЗ НЕ ГО РАЗБРАХМЕ
10:21 15.09.2026
5 а имат ли интернет?
Коментиран от #30, #44, #49
10:21 15.09.2026
6 Красимир
Коментиран от #17
10:22 15.09.2026
7 сметка моля
10:22 15.09.2026
8 Умря
10:22 15.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пич
Освен Русия да ги черпи със зелена бира ли, кво ли.....???!!!
10:23 15.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Русия
Коментиран от #42
10:23 15.09.2026
14 Трол
10:23 15.09.2026
15 Раша да не го игре сърдита
Коментиран от #70
10:23 15.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #6 от "Красимир":че що да не правят? те имат повече акъл от теб бе , копей
10:24 15.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Сесесере2🤢🤮
10:24 15.09.2026
20 Всичко монгольяк москалско е
Украинците са 20 г.. пред Моксель!
Затова ги дънят като...тупане
Хахахаха
10:24 15.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
10:25 15.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Паа...
До коментар #10 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":Вие паветниците както си сменяте пола, така ще смените и световния ред!
Коментиран от #32, #37
10:25 15.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Мисисирки
10:26 15.09.2026
27 Слава на Русия!
Коментиран от #38, #47
10:26 15.09.2026
28 Посоката
10:26 15.09.2026
29 БРИТАНСКО ШАШКАНЕ
Коментиран от #65
10:27 15.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 негроз
10:27 15.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Гергина
До коментар #2 от "Герги":Нещо нормално е когато имаш ценни ресурси да си ги пазиш. Обаче дръгливите цигани от вашата махала все чуждото гледат
Коментиран от #39
10:28 15.09.2026
35 Тишината в спалнята
До коментар #1 от "Мара в Казармата":Е направил мозъка и на мармалад. Сега нема с кво да мисли.
10:28 15.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Грешка
До коментар #24 от "Паа...":Пола си го сменят копейките. Ппесен пример шефката на АзГ.
Коментиран от #46
10:29 15.09.2026
38 СЛАБА
До коментар #27 от "Слава на Русия!":просия
10:29 15.09.2026
39 Циганин
До коментар #34 от "Гергина":не опира до ресурсите,просто главата не е наред..
Коментиран от #45
10:30 15.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Могат
10:31 15.09.2026
42 скучно и точка.
До коментар #13 от "Русия":Колкото го унищожихте ф последния път толкова и сега ЛОЛ всъщност след 2022 стана по-голям ! пример - ру блата
Коментиран от #64
10:31 15.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 да добавя нещо
До коментар #5 от "а имат ли интернет?":сигурно нямат и банани, защото няма кой да ги яде, ако се сещаш какво имам предвид, чисто по теорията на Дарвин.. без намеци за раси и етноси..
Коментиран от #50
10:32 15.09.2026
45 Мънго Джери
До коментар #39 от "Циганин":Голямата куха глава, винаги е наред И винаги има експертно мнение по всички въпроси.
10:32 15.09.2026
46 Ама
До коментар #37 от "Грешка":Браво! Нали трябва да ви готурина вас, Урсулианците!
10:33 15.09.2026
47 НАТО🌐
До коментар #27 от "Слава на Русия!":Мачка БЛАТО ✌️📈
Коментиран от #55
10:33 15.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Още нещо
До коментар #5 от "а имат ли интернет?":фашизъмът не произлиза ли от господарите на финансовия капитал, които са на минус по официални данни
10:34 15.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Запада загина мож би почти сигурно скоро
10:35 15.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Януари 2022
10:38 15.09.2026
57 Жожи
10:40 15.09.2026
58 Последния Софиянец
10:40 15.09.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Жожи
10:42 15.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Има ли Украйна реактивни дронове:
„Паляниця“ (Palyanytsia):
Официално класифициран от Киев като „ракета-дрон“. Проектиран е с турбореактивен двигател за удари на далечно разстояние по руска територия и вече се използва успешно при бойни операции (например срещу цели в Новоросийск).
"Трембита“ (Trembita): Малка, бюджетна крилата ракета-дрон с пулсиращ реактивен двигател (вдъхновен от принципа на немските V-1). Тя служи както за поразяване на цели на разстояние до няколкостотин километра, така и за примамка, която да изтощава противниковата ПВО.
2. Реактивни дронове-прехващачи
Поради високата скорост на руските реактивни дронове, конвенционалните украински мобилни групи с картечници вече не са толкова ефективни. В отговор украински компании пуснаха на фронта реактивни дронове, чиято единствена цел е да настигат и свалят противниковите апарати във въздуха:
P1-SUN Jetkiller: Разработен от украинската компания SkyFall, този високоскоростен прехващач е създаден специално за преследване на реактивни „Шахеди“.
Нови прототипи: Според Министерството на цифровата трансформация на Украйна се тестват модели прехващачи, които надвишават скорост от 600 км/ч, за да противодействат на новата заплаха в небето.
Коментиран от #69
10:42 15.09.2026
63 Да да
10:42 15.09.2026
64 Явно в
До коментар #42 от "скучно и точка.":Главата ти е пълен вакуум, но и няма с какво да го запълниш - русофобията не позволява.
Коментиран от #66
10:44 15.09.2026
65 Пич
До коментар #29 от "БРИТАНСКО ШАШКАНЕ":5та година едни и същи методички, не ви омръзна копейки празни!
10:44 15.09.2026
66 Звайщайн
До коментар #64 от "Явно в":Вакумът е едно от най-полезните неща в вселената 💡 и изобщо не е празен ⚡⚡ разбира се Няма как в блатата да ви учат на такива подробности много по-лесно е да откраднете атомната бомба вместо да имате учените⚡⚡
10:45 15.09.2026
67 В статията става дума
Не се посочва, че и много други страни разработват такава технология и всъщност тя не е нова.
Не е много ясно каква е целта на подобни статии- да се разпалват нечии страсти ли?
Коментиран от #68, #72
10:45 15.09.2026
68 българин
До коментар #67 от "В статията става дума":Утешение за родните ватенки, че като гледам в лиманското направление лобута за пyтен е голям.
Коментиран от #73
10:46 15.09.2026
69 И вашият
До коментар #62 от "Има ли Украйна реактивни дронове:":реактивен двигател е добре зареден и с пулсации...
10:46 15.09.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 А вътрешни тоалетни
10:48 15.09.2026
72 По същият начин миналата седмица
До коментар #67 от "В статията става дума":бе съобщена гръмовната новина, че Иран бил изстрелял по кораби на САЩ оптикоелектрична ракета!
Много силни чувства се събудиха тук във форума! Хахаха!
Без да се обясни, че тази технология не е нова и че всички кораби на САЩ имат въоръжение срещу подобни ракети!
И че никой не е пострадал.
10:50 15.09.2026
73 хахахахха
До коментар #68 от "българин":нещо халюцинираш,смени си дилара,не ти действат добре продуктите му
10:51 15.09.2026
74 НАТО
10:52 15.09.2026
75 ха ха ха
Коментиран от #79
10:53 15.09.2026
76 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬
10:54 15.09.2026
77 Маринов
11:01 15.09.2026
78 Бесен - Язовец
11:01 15.09.2026
79 Мухльо
До коментар #75 от "ха ха ха":Русия воюва с цялото нато бе и ги бие
11:02 15.09.2026