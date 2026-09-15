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Русия пренаписва стратегията си за водене на война с мащаб, който засенчва всичко, наблюдавано по-рано
  Тема: Украйна

Русия пренаписва стратегията си за водене на война с мащаб, който засенчва всичко, наблюдавано по-рано

15 Септември, 2026 10:15 1 970 79

  • руслан трад-
  • геран-
  • русия-
  • дронове-
  • украйна-
  • шахед-
  • война

Разследване на британското издание „Телеграф“ установи наличието на поне 59 нови руски пускови релси за дронове до границите на НАТО

Русия пренаписва стратегията си за водене на война с мащаб, който засенчва всичко, наблюдавано по-рано - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия бавно пренаписва стратегията си за водене на война с дронове, а преходът към „Геран-4“ и „Геран-5“ е най-ясното доказателство за това до момента, пише журналистът от De Re Militari Руслан Трад,

Повече от година основният модел беше „Геран-2“ – бавен, задвижван с пропелер вариант на иранския „Шахед“. Тази ера приключва. Русия вече спря производството на реактивния „Геран-3“ и пренасочи производствените си линии изцяло към два нови модела: „Геран-4“ и „Геран-5“. Производството в момента възлиза на около 3000 от тези реактивни дрона месечно, наред с приблизително 2800 „Геран-2“ – мащаб, който засенчва всичко, наблюдавано по-рано.

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Двата модела решават различни задачи. „Геран-4“ запазва познатата форма на „Шахед“ с делтавидно крило, но укрепва корпуса и е оборудван с китайски турбореактивен двигател Telefly. Това повишава скоростта до 350–500 км/ч, с краткосрочни ускорения до над 500 км/ч, обхват до 850–960 км и бойна глава с тегло 50–90 кг. „Геран-5“ е съвсем различен: той заменя формата с цилиндричен корпус, наподобяващ ракета, тежи 850 кг при излитане, развива скорост от 450–600 км/ч, носи 90-килограмова бойна глава и достига почти 1000 км — на практика това е крилата ракета, продавана на цени на безпилотни летателни апарати.

Това, което наистина се променя, не е само хардуерът, а и доктрината. Отличават се три промени:

- Вместо да летят ниско над земята, „Геран-4“ и „Геран-5“ летят на височина 5–7 км по време на фазите на полет, което е значително над обхвата на действие на много мобилни екипи за противовъздушна отбрана и по-евтините прехващащи дронове, които Украйна използва. В съчетание с реактивни скорости, три пъти по-високи от тези на „Шахед“ с бутални двигатели, това поставя под натиск украинските програми за прехващане, които вече имаха проблеми с наситените атаки с „Геран-2“.

- И двата нови варианта разполагат с термовизионно изображение, корекция на целта, базирана на изкуствен интелект, антени за противодействие на заглушаването и китайска мрежова радиовръзка — истински скок напред в сравнение с елементарното GPS/инерционно насочване на по-ранните „Геран“. Това намалява зависимостта от сателитна навигация точно там, където украинската електронна война е най-силна.

- Русия е намалила приблизително наполовина единичната цена до 50 000–70 000 долара чрез 3D-печат на части за турбините и рационализиране на производствените линии в „Алабуга“ — което означава, че по-бързият и по-труден за унищожаване дрон сега е и по-евтиният за масово производство.

Има и аспект, свързан с разпространението, който заслужава да бъде отбелязан: вестник „Файненшъл Таймс“ съобщи, че Иран е поискал от Москва да достави „Геран-5“ за собствения си конфликт с Израел и САЩ, като по същество иска модернизираната версия на платформата, която първоначално е предоставил на Русия. А украинската служба ГУР твърди, че някои „Геран-5“ могат да бъдат въоръжени с ракети „въздух-въздух“ Р-73 и дори да се изстрелват от въздуха от самолети Су-25, което подсказва за ролята им като противовъздушни и противодронни средства извън ударните мисии.

Стратегическият обхват също се разширява. Разследване на британското издание „Телеграф“ установи наличието на поне 59 нови руски пускови релси за дронове в близост до границите на НАТО, като около 20 от тях са достатъчно дълги за „Геран-4“/„Геран-5“, което поставя Варшава в обсега им. Тази география помага да се обяснят неотдавнашните нахлувания във въздушното пространство на Румъния и Молдова — включително дрона, който почти пресече самолета на Зеленски — където анализатори, ползващи данни от отворени източници, идентифицираха системата като „Геран-4“.

Русия вече не просто повтаря модела на „Шахед“, а превръща евтино, еднократно оръжие за наситена атака в по-бърза, по-умна система за удари с по-голям обсег, която размива границата с крилатите ракети, като същевременно прави по-трудно и по-скъпо за Украйна (и потенциално за източния фланг на НАТО) да се справи с нея.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мара в Казармата

    21 4 Отговор
    Служила 20 години на фронта и разбира от война.

    Коментиран от #35

    10:19 15.09.2026

  • 2 Герги

    14 28 Отговор
    Нещо нормално за една държава която никога не е спирала да се въоръжава без значение дали воюва или е в мир...военнополицейска държава..

    Коментиран от #34

    10:19 15.09.2026

  • 3 Баламата

    7 19 Отговор
    Стига да могат да литнат

    10:20 15.09.2026

  • 4 зИленски

    29 4 Отговор
    АКО БЕШЕ ТОЛКОВА ПРОСТО И НИЕ ЩЯХМЕ ДА КУПИМ ДВИГАТЕЛИ ОТ КИТАЙЦИТЕ.
    МАЙ ИМА И НЕЩО ДРУГО
    НО И НАПОЛЕОН,ХИТЛЕР ,МАКАРОН И АЗ НЕ ГО РАЗБРАХМЕ

    10:21 15.09.2026

  • 5 а имат ли интернет?

    14 33 Отговор
    русия най-мракобесната държава в света! С пожизнен Президент -Фашист и без достъп до Вайбър и Ватсуап...

    Коментиран от #30, #44, #49

    10:21 15.09.2026

  • 6 Красимир

    30 4 Отговор
    Какво правят чиповете от пералните - чудеса.

    Коментиран от #17

    10:22 15.09.2026

  • 7 сметка моля

    14 0 Отговор
    днеска съм изкарал от това копи пейс..25-50 евро..само че трябва да гиделя един път с Телеграф, втори път с Марийка и накрая на веригата Русланчо..а пък Телеграф откъде го има..сигурно от Кремъл му докразваха..и тач трябва да плати..и като подведем черта..ще лапат мухи..няма пара..за подизпълнители..

    10:22 15.09.2026

  • 8 Умря

    8 9 Отговор
    циганката , дето ги хвалеше , почнаха сами да си вярват...

    10:22 15.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пич

    16 3 Отговор
    Е..... патетата от НАТО какво очакват...???!!!
    Освен Русия да ги черпи със зелена бира ли, кво ли.....???!!!

    10:23 15.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Русия

    21 5 Отговор
    опита с добро! После малко с натиск но наркоманите решиха че е слаба и могат да я победят! Е сега вече виждат и дебелия край на тоягата! Фашизма трябва да бъде унищожен до последният бандеровец!!!

    Коментиран от #42

    10:23 15.09.2026

  • 14 Трол

    7 1 Отговор
    Това добра новина ли е?

    10:23 15.09.2026

  • 15 Раша да не го игре сърдита

    3 15 Отговор
    Zащото ще си тръгне набита !🇪🇺✌️💥

    Коментиран от #70

    10:23 15.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 10 Отговор

    До коментар #6 от "Красимир":

    че що да не правят? те имат повече акъл от теб бе , копей

    10:24 15.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сесесере2🤢🤮

    6 11 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    10:24 15.09.2026

  • 20 Всичко монгольяк москалско е

    5 13 Отговор
    Боклук!
    Украинците са 20 г.. пред Моксель!
    Затова ги дънят като...тупане
    Хахахаха

    10:24 15.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    5 12 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    10:25 15.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Паа...

    13 2 Отговор

    До коментар #10 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":

    Вие паветниците както си сменяте пола, така ще смените и световния ред!

    Коментиран от #32, #37

    10:25 15.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мисисирки

    10 2 Отговор
    Първо намерете плановете за световна доминация на Германия по времето на Хитлер и плановете за война срещу западна Европа по времето на СССР и студената война. Ама е по лесно да копипействаш на готово.

    10:26 15.09.2026

  • 27 Слава на Русия!

    12 8 Отговор
    Напред Русия! Нато вън!

    Коментиран от #38, #47

    10:26 15.09.2026

  • 28 Посоката

    3 9 Отговор
    Рашките само за война мислят. Не са способни нещо друго да измислят, да творят за брагото на народа си. Терор и дикгатура.

    10:26 15.09.2026

  • 29 БРИТАНСКО ШАШКАНЕ

    16 4 Отговор
    ТОЙ ПУТИН ПРЕДУПРЕДИ,ЧЕ НЕ ВИ Е ЗАПОЧНАЛ ПО СЪЩЕСТВО ЧЕ ЩЕ ИМА ДА ЛАЗИТЕ И ДА МУ ХЛЕНЧИТЕ НА КИЛИМЧЕТО.

    Коментиран от #65

    10:27 15.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 негроз

    7 5 Отговор
    Като четеш тези руски новини се питаш Руската армия как още не е в Берлин, А е затънала в калта в Украйна.

    10:27 15.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гергина

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Герги":

    Нещо нормално е когато имаш ценни ресурси да си ги пазиш. Обаче дръгливите цигани от вашата махала все чуждото гледат

    Коментиран от #39

    10:28 15.09.2026

  • 35 Тишината в спалнята

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мара в Казармата":

    Е направил мозъка и на мармалад. Сега нема с кво да мисли.

    10:28 15.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Грешка

    4 4 Отговор

    До коментар #24 от "Паа...":

    Пола си го сменят копейките. Ппесен пример шефката на АзГ.

    Коментиран от #46

    10:29 15.09.2026

  • 38 СЛАБА

    3 4 Отговор

    До коментар #27 от "Слава на Русия!":

    просия

    10:29 15.09.2026

  • 39 Циганин

    2 5 Отговор

    До коментар #34 от "Гергина":

    не опира до ресурсите,просто главата не е наред..

    Коментиран от #45

    10:30 15.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Могат

    1 3 Отговор
    Само да си пренапишат мозъците Комуняшки. Вовчооо как е брат. Има бензин, че жигулата трудно върви на Ток.

    10:31 15.09.2026

  • 42 скучно и точка.

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Русия":

    Колкото го унищожихте ф последния път толкова и сега ЛОЛ всъщност след 2022 стана по-голям ! пример - ру блата

    Коментиран от #64

    10:31 15.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 да добавя нещо

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "а имат ли интернет?":

    сигурно нямат и банани, защото няма кой да ги яде, ако се сещаш какво имам предвид, чисто по теорията на Дарвин.. без намеци за раси и етноси..

    Коментиран от #50

    10:32 15.09.2026

  • 45 Мънго Джери

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Циганин":

    Голямата куха глава, винаги е наред И винаги има експертно мнение по всички въпроси.

    10:32 15.09.2026

  • 46 Ама

    3 3 Отговор

    До коментар #37 от "Грешка":

    Браво! Нали трябва да ви готурина вас, Урсулианците!

    10:33 15.09.2026

  • 47 НАТО🌐

    5 6 Отговор

    До коментар #27 от "Слава на Русия!":

    Мачка БЛАТО ✌️📈

    Коментиран от #55

    10:33 15.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Още нещо

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "а имат ли интернет?":

    фашизъмът не произлиза ли от господарите на финансовия капитал, които са на минус по официални данни

    10:34 15.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    6 1 Отговор
    Така чух на женския пазар вчера

    10:35 15.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Януари 2022

    5 5 Отговор
    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    10:38 15.09.2026

  • 57 Жожи

    4 3 Отговор
    До границата на НАТО? Чий го дири НАТО до границата на Русия?

    10:40 15.09.2026

  • 58 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    От втарая остана само леш и скрап по нивите, няма за кога! Зеленски запали всичко в блатото.

    10:40 15.09.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Жожи

    4 3 Отговор
    Но бункерния не смея дума да каже за Швеция и Филандия в НАТО, а уж му пречело!

    10:42 15.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Има ли Украйна реактивни дронове:

    3 3 Отговор
    1. Украински ударни реактивни дронове (Ракети-дронове)
    „Паляниця“ (Palyanytsia):
    Официално класифициран от Киев като „ракета-дрон“. Проектиран е с турбореактивен двигател за удари на далечно разстояние по руска територия и вече се използва успешно при бойни операции (например срещу цели в Новоросийск).
    "Трембита“ (Trembita): Малка, бюджетна крилата ракета-дрон с пулсиращ реактивен двигател (вдъхновен от принципа на немските V-1). Тя служи както за поразяване на цели на разстояние до няколкостотин километра, така и за примамка, която да изтощава противниковата ПВО.
    2. Реактивни дронове-прехващачи
    Поради високата скорост на руските реактивни дронове, конвенционалните украински мобилни групи с картечници вече не са толкова ефективни. В отговор украински компании пуснаха на фронта реактивни дронове, чиято единствена цел е да настигат и свалят противниковите апарати във въздуха:
    P1-SUN Jetkiller: Разработен от украинската компания SkyFall, този високоскоростен прехващач е създаден специално за преследване на реактивни „Шахеди“.
    Нови прототипи: Според Министерството на цифровата трансформация на Украйна се тестват модели прехващачи, които надвишават скорост от 600 км/ч, за да противодействат на новата заплаха в небето.

    Коментиран от #69

    10:42 15.09.2026

  • 63 Да да

    0 2 Отговор
    Всяко чудо за 3 дни..

    10:42 15.09.2026

  • 64 Явно в

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "скучно и точка.":

    Главата ти е пълен вакуум, но и няма с какво да го запълниш - русофобията не позволява.

    Коментиран от #66

    10:44 15.09.2026

  • 65 Пич

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "БРИТАНСКО ШАШКАНЕ":

    5та година едни и същи методички, не ви омръзна копейки празни!

    10:44 15.09.2026

  • 66 Звайщайн

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "Явно в":

    Вакумът е едно от най-полезните неща в вселената 💡 и изобщо не е празен ⚡⚡ разбира се Няма как в блатата да ви учат на такива подробности много по-лесно е да откраднете атомната бомба вместо да имате учените⚡⚡

    10:45 15.09.2026

  • 67 В статията става дума

    3 1 Отговор
    само за руските реактивни дронове.

    Не се посочва, че и много други страни разработват такава технология и всъщност тя не е нова.

    Не е много ясно каква е целта на подобни статии- да се разпалват нечии страсти ли?

    Коментиран от #68, #72

    10:45 15.09.2026

  • 68 българин

    3 3 Отговор

    До коментар #67 от "В статията става дума":

    Утешение за родните ватенки, че като гледам в лиманското направление лобута за пyтен е голям.

    Коментиран от #73

    10:46 15.09.2026

  • 69 И вашият

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Има ли Украйна реактивни дронове:":

    реактивен двигател е добре зареден и с пулсации...

    10:46 15.09.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 А вътрешни тоалетни

    1 2 Отговор
    когИ?

    10:48 15.09.2026

  • 72 По същият начин миналата седмица

    2 2 Отговор

    До коментар #67 от "В статията става дума":

    бе съобщена гръмовната новина, че Иран бил изстрелял по кораби на САЩ оптикоелектрична ракета!
    Много силни чувства се събудиха тук във форума! Хахаха!

    Без да се обясни, че тази технология не е нова и че всички кораби на САЩ имат въоръжение срещу подобни ракети!
    И че никой не е пострадал.

    10:50 15.09.2026

  • 73 хахахахха

    3 0 Отговор

    До коментар #68 от "българин":

    нещо халюцинираш,смени си дилара,не ти действат добре продуктите му

    10:51 15.09.2026

  • 74 НАТО

    2 1 Отговор
    беше предупредено да не се разширява и сега ревът: "руски пускови релси за дронове до границите на НАТО"

    10:52 15.09.2026

  • 75 ха ха ха

    1 0 Отговор
    като гледаме не е много успешна стратегията. Огромна държава с безкрайно много ресурси не може 5 години да се справи с малка държавица със страхливи уж войници. Да ти имам стратегията.

    Коментиран от #79

    10:53 15.09.2026

  • 76 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    2 1 Отговор
    Само яко бомбене по терористичната киевска хунта и всички фашаги от жалкия ес и нато които я подкрепят,никаква милост за тази и3мет.Слава на Русия която отново ще изчисти света от нацизма 🇷🇺👏

    10:54 15.09.2026

  • 77 Маринов

    1 0 Отговор
    Самолетът на Зеленски е бил на 235 км от дрона и то от Молдовски източници. Та само от тази лъжа може да преценим качеството на инфото в статията. А иначе от статията лъха страх и бих казал завист.

    11:01 15.09.2026

  • 78 Бесен - Язовец

    0 0 Отговор
    Удриийй по фашистите от НАТО без жал

    11:01 15.09.2026

  • 79 Мухльо

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "ха ха ха":

    Русия воюва с цялото нато бе и ги бие

    11:02 15.09.2026

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