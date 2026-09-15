Скопие е домакин на среща за европейската интеграция на Западните Балкани

Междурегионална среща на главните преговарящи и други високопоставени представители, отговарящи за европейската интеграция, ще се проведе днес в Скопие, съобщи МИА. Срещата е организирана от Министерството по европейските въпроси на Република Северна Македония, предава БТА.

Форумът ще бъде под председателството на първия вицепремиер и министър по европейските въпроси Беким Сали.

Ще участват представители от страните на Западните Балкани, от Украйна, Молдова и Грузия, както и от Европейската комисия и международните партньори.