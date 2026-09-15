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Скопие е домакин на среща за европейската интеграция на Западните Балкани

Скопие е домакин на среща за европейската интеграция на Западните Балкани

15 Септември, 2026 10:33, обновена 15 Септември, 2026 10:37 335 1

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В срещата ще участват представители на страните от Западните Балкани, Украйна, Молдова и Грузия, както и на Европейската комисия

Скопие е домакин на среща за европейската интеграция на Западните Балкани - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Междурегионална среща на главните преговарящи и други високопоставени представители, отговарящи за европейската интеграция, ще се проведе днес в Скопие, съобщи МИА. Срещата е организирана от Министерството по европейските въпроси на Република Северна Македония, предава БТА.

Форумът ще бъде под председателството на първия вицепремиер и министър по европейските въпроси Беким Сали.

Ще участват представители от страните на Западните Балкани, от Украйна, Молдова и Грузия, както и от Европейската комисия и международните партньори.


Северна Македония
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  • 1 Е точно па

    3 0 Отговор
    те тия нема скоро да се интегрират...

    10:41 15.09.2026

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