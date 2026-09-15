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Левски с четвъртия си най-силен старт в историята

Левски с четвъртия си най-силен старт в историята

15 Септември, 2026 11:29 237 1

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  • футбол

Сега Левски записа 8 победи и се препъна в деветия мач

Левски с четвъртия си най-силен старт в историята - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След като Левски направи първия си грешен ход в първенството през този сезон във Враца, настоящият старт може окончателно да бъде обявен за номер 4 в клубната история. Безусловно първи и втори остават тези през 1973/74 (12 поредни победи) и през 1969/70 (10 победи в първите 10 кръга), пише Мач Телеграф.

Сега Левски записа 8 победи и се препъна в деветия мач. Така беше и през сезон 1994/95, като и тогава отбор от Северозапада спря серията – а именно Монтана и то в София. Двубоят се игра тогава на стадион „Васил Левски“ и завърши 1:1. Онзи старт обаче остава трети, а сегашният – четвърти. Причината е, че преди 32 години головата разлика бе 33:6, а сегашната е 21-4.


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  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    виж , за оня Левски от 90те бих се радвал-макар че крадяха от цяла БГ , заедно с другото ШОПСКО недоразумение-ЦСКА , все пак имаха отбор от бг-футболисти///ся да си вземат банана отбора ,и да отидат на Левски ли , на Гунди ли паметниците , за поклонение , ако не ги е срам

    11:37 15.09.2026

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