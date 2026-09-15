Украйна атакува петролна рафинерия в Русия, след като Тръмп каза, че двете страни спират размяната на удари

Украйна атакува тази нощ с дронове индустриален обект в руската югоизточна Самарска област, като освен по съоръжението, при атаката са били нанесени щети и на няколко жилищни сгради, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти, съобщи БТА.
По думите на губернатора на Самарска област Вячеслав Федоришчев руските сили за противовъздушна отбраната са свалили около 40 украински дрона. Не се съобщава за убити или ранени хора.
Според украински медии поразеният в Самарска област обект е петролна рафинерия. Атаката бе извършена, след като американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че Русия и Украйна са се съгласили да се въздържат от размяната на удари по енергийна инфраструктура, отбелязва ДПА.
„Украйна се съгласи да не удря руски енергийни мишени. И Русия се съгласи да направи същото“, написа Тръмп в понеделник в социалната си мрежа Трут соушъл, цитиран от британския в. „Файненшъл таймс“.
Американският президент посочи, че вината за рязкото увеличаване на цените на дизела в световен мащаб се дължи на войната между Киев и Москва, а не на започналия през февруари конфликт с Иран.
Досегашните опити на САЩ да посредничат за договарянето на преустановяване на атаките срещу енергийна инфраструктура не постигнаха успех, продължава изданието. На този фон изглежда, че Тръмп оповестява прекратяването на огъня по енергийни обекти, преди да е налице каквато и да е официална договорка между враждуващите страни, отбелязва „Файненшъл таймс“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Коментиран от #10, #14, #17, #19, #49, #51
10:50 15.09.2026
3 Атина Палада
10:50 15.09.2026
4 Мимч
Коментиран от #18
10:50 15.09.2026
5 глупости на търкалета
То според него Иран се е предал и протока се нарича Американски.
Аре нема нужда от тъпи статии.
10:51 15.09.2026
6 Киев за три дни
10:51 15.09.2026
7 ПОЗОР ЗА РУСКАТА АРМИЯ
Коментиран от #24, #36, #41
10:51 15.09.2026
8 матю хари
Украйна няма да спре, и Русия ще бъде унищожена.
10:51 15.09.2026
9 Ха ха ха
10:52 15.09.2026
10 Я питай Путин
До коментар #2 от "Пич":на каква цена купува горива от "Приятелски държави".
Тъпо джудже.
Хотели как лучше, получилось как всегда.
Коментиран от #21
10:52 15.09.2026
11 Удри по ватираните ушанки
В добавка и 40 000 ушанки на месец это хорошо, очен хорошо.
Коментиран от #35, #45
10:53 15.09.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:53 15.09.2026
13 Мдаа
10:54 15.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Той Дончо
След Гренландия, Исландия, последва и Ирландия!
Едва ли някой вече му обръща внимание на лакърдиите.
10:54 15.09.2026
16 ......-
10:55 15.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Да се знае
10:59 15.09.2026
21 А бе...
До коментар #10 от "Я питай Путин":Праззз, иди на бензиностанцията, да видиш ТИ как купуваш горива!
Коментиран от #22, #27
10:59 15.09.2026
22 А ми
До коментар #21 от "А бе...":от лукойл руския кви да са?! евтини ли?!
Коментиран от #26, #28, #29
11:00 15.09.2026
23 Анонимен
11:03 15.09.2026
24 факти
До коментар #7 от "ПОЗОР ЗА РУСКАТА АРМИЯ":Не само страхливи войници, а наркомани, които се избиват едни други и ги държат гладни между самоубийствените щурмове. Пред такива войници руската войска отстъпва и бяга. За това нацисткия фюрер в Кремъл премина просто към открит терор срещу цивилното население и официално обяви курс към "депопулация на Украйна".
11:03 15.09.2026
25 Мими Кучева🐕
11:03 15.09.2026
26 НаркоЙотова
До коментар #22 от "А ми":Нали Мунчо обеща да свали цените?
11:05 15.09.2026
27 По цял свят
До коментар #21 от "А бе...":на бензиностанциите(дори в Украйна) бензин и нафта има. В Русия-не.
11:05 15.09.2026
28 скъпо ли ти се вижда
До коментар #22 от "А ми":В Москва 0,76 евроцента А95 и 0,88 евроцента дизела.
Коментиран от #32
11:05 15.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Т Живков
11:07 15.09.2026
31 Коста
11:09 15.09.2026
32 Парадокс
До коментар #28 от "скъпо ли ти се вижда":В Москва цена на горивото има, обаче гориво няма. И 1 копейка да струва все тая.
11:10 15.09.2026
33 !!!!!
11:10 15.09.2026
34 стоян георгиев
11:10 15.09.2026
35 Коста
До коментар #11 от "Удри по ватираните ушанки":Колко тапири имало. Вий сте още един от стадото.
11:11 15.09.2026
36 Хи хи
До коментар #7 от "ПОЗОР ЗА РУСКАТА АРМИЯ":че що трябва да бързат ??? Нека урките да ядат боя бе !!!
11:11 15.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Украйна
Коментиран от #42, #43
11:12 15.09.2026
39 Че коя уважаваща
Човекът е болен от неизлечима болест от която за жалост не се умира.
11:13 15.09.2026
40 Коста
11:14 15.09.2026
41 Бъркаш се
До коментар #7 от "ПОЗОР ЗА РУСКАТА АРМИЯ":5та година Путин прави за смях целия загнил ес и нато,затова и ви плащат да драскате глупости,продължавайте да го доказвате
Коментиран от #44
11:15 15.09.2026
42 Коста
До коментар #38 от "Украйна":Ама намалете го тоз Квас бе другари укри!
11:15 15.09.2026
43 Хахаха
До коментар #38 от "Украйна":Че къде ги видя толкова украинци, че пък и умни?
Това са наемници, с които на талази попълват фронта! За какво нискостебленото зелено човече обикаля по света, като ухапано от мухата Це Це?
11:17 15.09.2026
44 Тъй ли?
До коментар #41 от "Бъркаш се":По голям клоун от Путин се оказа само Тръмп
Коментиран от #47, #55
11:18 15.09.2026
45 И кои
До коментар #11 от "Удри по ватираните ушанки":събира по 40 000 ушанки на месец, като украинците на фронта оредяват, а в тила вече и по улиците не се мярката за мобилизиране.
11:20 15.09.2026
46 Рамбо
Коментиран от #48, #53
11:21 15.09.2026
47 А бе...
До коментар #44 от "Тъй ли?":Куку, ти виждало ли си Урсула и Кая бе?
Коментиран от #52
11:21 15.09.2026
48 Оооооо. Това го прави от 5 години.
До коментар #46 от "Рамбо":Самите руснаци преименували бункера му на "Септичната яма"
11:22 15.09.2026
49 Хахахаха
До коментар #2 от "Пич":Офффф, не викаш така, когато русофашистите убиват цивилни в Украйна.
11:23 15.09.2026
50 дедо
11:23 15.09.2026
51 Антирашист 4470
До коментар #2 от "Пич":Фашизмът е в просия тя отговаря на критериити за фашистка държава . Не спори а ЧЕТИ за фашистките държави !
Коментиран от #56
11:25 15.09.2026
52 Не.
До коментар #47 от "А бе...":Орбан и..... Радев.
Да не забравим Мадуро, Асад, Янукович, Лукашенко и Вучич.
Всичките направиха кафяв печат.
11:26 15.09.2026
53 Коста
До коментар #46 от "Рамбо":Ми атакувай! Ко чакаш!
11:28 15.09.2026
54 Коста
11:30 15.09.2026
55 м даааа
До коментар #44 от "Тъй ли?":за това нон-стоп квичите от страх
11:33 15.09.2026
56 Бъркаш се
До коментар #51 от "Антирашист 4470":Фашизмът е в к0чин@т@ наречена ес,тя отговаря на всички критерии за фашизъм.Не спори,а чети за фашизма!
11:34 15.09.2026