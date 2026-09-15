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Украйна атакува петролна рафинерия в Русия, след като Тръмп каза, че двете страни спират размяната на удари
  Тема: Украйна

Украйна атакува петролна рафинерия в Русия, след като Тръмп каза, че двете страни спират размяната на удари

15 Септември, 2026 10:47 1 059 56

  • украйна-
  • самарска област-
  • русия-
  • война-
  • петрол

Според украински медии поразеният в Самарска област обект е петролна рафинерия, не се съобщава за убити хора

Украйна атакува петролна рафинерия в Русия, след като Тръмп каза, че двете страни спират размяната на удари - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна атакува тази нощ с дронове индустриален обект в руската югоизточна Самарска област, като освен по съоръжението, при атаката са били нанесени щети и на няколко жилищни сгради, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти, съобщи БТА.

По думите на губернатора на Самарска област Вячеслав Федоришчев руските сили за противовъздушна отбраната са свалили около 40 украински дрона. Не се съобщава за убити или ранени хора.

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Според украински медии поразеният в Самарска област обект е петролна рафинерия. Атаката бе извършена, след като американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че Русия и Украйна са се съгласили да се въздържат от размяната на удари по енергийна инфраструктура, отбелязва ДПА.

„Украйна се съгласи да не удря руски енергийни мишени. И Русия се съгласи да направи същото“, написа Тръмп в понеделник в социалната си мрежа Трут соушъл, цитиран от британския в. „Файненшъл таймс“.

Американският президент посочи, че вината за рязкото увеличаване на цените на дизела в световен мащаб се дължи на войната между Киев и Москва, а не на започналия през февруари конфликт с Иран.

Досегашните опити на САЩ да посредничат за договарянето на преустановяване на атаките срещу енергийна инфраструктура не постигнаха успех, продължава изданието. На този фон изглежда, че Тръмп оповестява прекратяването на огъня по енергийни обекти, преди да е налице каквато и да е официална договорка между враждуващите страни, отбелязва „Файненшъл таймс“.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    23 16 Отговор
    Укрофашистите трябва да бъдат унищожени, за да живеят останалите участници!!!

    Коментиран от #10, #14, #17, #19, #49, #51

    10:50 15.09.2026

  • 3 Атина Палада

    5 1 Отговор
    И кой компрадор е собственик на тази рафинерия? Сега като не може да я опази,ще се национализира и точка!

    10:50 15.09.2026

  • 4 Мимч

    20 13 Отговор
    Ами,при това положение Русия трябва да смаже на зеления гущер главата първо и след това цялата им инфраструктура за назидание без повече милост.Вижда се че тя не носи успех....

    Коментиран от #18

    10:50 15.09.2026

  • 5 глупости на търкалета

    23 0 Отговор
    Бай Дончо говори каквото си иска. Само глупак вярва на думите му.
    То според него Иран се е предал и протока се нарича Американски.
    Аре нема нужда от тъпи статии.

    10:51 15.09.2026

  • 6 Киев за три дни

    13 11 Отговор
    Ама нямат нафта и бензин да го стигнат

    10:51 15.09.2026

  • 7 ПОЗОР ЗА РУСКАТА АРМИЯ

    13 15 Отговор
    5 години не могат да смажат едни страхливи войници на малка държава. За 3 дена в Киев.

    Коментиран от #24, #36, #41

    10:51 15.09.2026

  • 8 матю хари

    11 17 Отговор
    Русийката пак я излъгали, горката.

    Украйна няма да спре, и Русия ще бъде унищожена.

    10:51 15.09.2026

  • 9 Ха ха ха

    12 2 Отговор
    Казах ви вчера, че не е вярно. Тръмп излъга. Няма никакво споразумение.

    10:52 15.09.2026

  • 10 Я питай Путин

    12 18 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    на каква цена купува горива от "Приятелски държави".
    Тъпо джудже.
    Хотели как лучше, получилось как всегда.

    Коментиран от #21

    10:52 15.09.2026

  • 11 Удри по ватираните ушанки

    11 12 Отговор
    Тръмпчо казал ама Рашистан во главе с Путлер не спират.Затова Матушката на копейките да гори.
    В добавка и 40 000 ушанки на месец это хорошо, очен хорошо.

    Коментиран от #35, #45

    10:53 15.09.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 4 Отговор
    с ,,КОЗ,,овете кво стана?май еврея разбира от покер?

    10:53 15.09.2026

  • 13 Мдаа

    6 0 Отговор
    Да не ти каже нещо Тръмп.Каже ли ти добър ден, виж луната и звездите.

    10:54 15.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Той Дончо

    4 1 Отговор
    се изцепи и с обединението на двете Ирландии онзи ден!
    След Гренландия, Исландия, последва и Ирландия!

    Едва ли някой вече му обръща внимание на лакърдиите.

    10:54 15.09.2026

  • 16 ......-

    1 3 Отговор
    Терористи,сърр !!

    10:55 15.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да се знае

    6 3 Отговор
    Зеленкси поиска гаранции не ги получи, само с приказки не става.

    10:59 15.09.2026

  • 21 А бе...

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Я питай Путин":

    Праззз, иди на бензиностанцията, да видиш ТИ как купуваш горива!

    Коментиран от #22, #27

    10:59 15.09.2026

  • 22 А ми

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "А бе...":

    от лукойл руския кви да са?! евтини ли?!

    Коментиран от #26, #28, #29

    11:00 15.09.2026

  • 23 Анонимен

    8 3 Отговор
    Не съм вярвал,но ставаме свидетели на зоупокойната молитва на Рашка.

    11:03 15.09.2026

  • 24 факти

    5 7 Отговор

    До коментар #7 от "ПОЗОР ЗА РУСКАТА АРМИЯ":

    Не само страхливи войници, а наркомани, които се избиват едни други и ги държат гладни между самоубийствените щурмове. Пред такива войници руската войска отстъпва и бяга. За това нацисткия фюрер в Кремъл премина просто към открит терор срещу цивилното население и официално обяви курс към "депопулация на Украйна".

    11:03 15.09.2026

  • 25 Мими Кучева🐕

    6 4 Отговор
    Зеленски е вилик,обожавам го!💋🥳🤣👍

    11:03 15.09.2026

  • 26 НаркоЙотова

    6 5 Отговор

    До коментар #22 от "А ми":

    Нали Мунчо обеща да свали цените?

    11:05 15.09.2026

  • 27 По цял свят

    6 4 Отговор

    До коментар #21 от "А бе...":

    на бензиностанциите(дори в Украйна) бензин и нафта има. В Русия-не.

    11:05 15.09.2026

  • 28 скъпо ли ти се вижда

    6 6 Отговор

    До коментар #22 от "А ми":

    В Москва 0,76 евроцента А95 и 0,88 евроцента дизела.

    Коментиран от #32

    11:05 15.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Т Живков

    4 0 Отговор
    Само така!

    11:07 15.09.2026

  • 31 Коста

    5 6 Отговор
    То е ясно, че Зеленчука изобщо не иска мир. Той шантажира Русия и Русия влезе в Окраина. То бива да играеш срещу народа си ама това на нищо не прилича. Кога ще му светят олиото?

    11:09 15.09.2026

  • 32 Парадокс

    8 6 Отговор

    До коментар #28 от "скъпо ли ти се вижда":

    В Москва цена на горивото има, обаче гориво няма. И 1 копейка да струва все тая.

    11:10 15.09.2026

  • 33 !!!!!

    5 4 Отговор
    Погром!Трети корпус на ВСУ разгромява ушанките край Лиман.Тече довършителна дейност.Зачистка!

    11:10 15.09.2026

  • 34 стоян георгиев

    5 3 Отговор
    Рижавия няма карти и никой не се интерасува какво казва.

    11:10 15.09.2026

  • 35 Коста

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Удри по ватираните ушанки":

    Колко тапири имало. Вий сте още един от стадото.

    11:11 15.09.2026

  • 36 Хи хи

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "ПОЗОР ЗА РУСКАТА АРМИЯ":

    че що трябва да бързат ??? Нека урките да ядат боя бе !!!

    11:11 15.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Украйна

    3 7 Отговор
    още не е започнала истински да воюва. Випуск-26 на ВВУ, току що приключи и над 300 млади пилоти обучени в САЩ, Великобритания, Швеция, Полша, Германия и Канада, се завръщат в страната и поемат управлението на новите Еф-ки, Грипени и Миражи. Мдаа, за Русия идват тежки дни на изпитание. Дни на погром. Русия ще бъде смазана на фронта, а това ще доведе икономиката и, изведена на военни релси до колапс и населението и до гняв, който със сигурност ще прерасне в протести, сблъсък с властта и най-дивата, страшна и кървава революция в нейната не толкова човешка история.

    Коментиран от #42, #43

    11:12 15.09.2026

  • 39 Че коя уважаваща

    1 0 Отговор
    Себе си медия, вярва на Тръмп?
    Човекът е болен от неизлечима болест от която за жалост не се умира.

    11:13 15.09.2026

  • 40 Коста

    4 1 Отговор
    Ниско челите и ниско генералите нападат. Днес е пълно в Коментарите с троловете. Заработват .. ругатни по себе си. Хаха

    11:14 15.09.2026

  • 41 Бъркаш се

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "ПОЗОР ЗА РУСКАТА АРМИЯ":

    5та година Путин прави за смях целия загнил ес и нато,затова и ви плащат да драскате глупости,продължавайте да го доказвате

    Коментиран от #44

    11:15 15.09.2026

  • 42 Коста

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Украйна":

    Ама намалете го тоз Квас бе другари укри!

    11:15 15.09.2026

  • 43 Хахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Украйна":

    Че къде ги видя толкова украинци, че пък и умни?
    Това са наемници, с които на талази попълват фронта! За какво нискостебленото зелено човече обикаля по света, като ухапано от мухата Це Це?

    11:17 15.09.2026

  • 44 Тъй ли?

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Бъркаш се":

    По голям клоун от Путин се оказа само Тръмп

    Коментиран от #47, #55

    11:18 15.09.2026

  • 45 И кои

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Удри по ватираните ушанки":

    събира по 40 000 ушанки на месец, като украинците на фронта оредяват, а в тила вече и по улиците не се мярката за мобилизиране.

    11:20 15.09.2026

  • 46 Рамбо

    2 1 Отговор
    Рашистите трябва да бъдат атакувани докато Жужето, се наааака.

    Коментиран от #48, #53

    11:21 15.09.2026

  • 47 А бе...

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Тъй ли?":

    Куку, ти виждало ли си Урсула и Кая бе?

    Коментиран от #52

    11:21 15.09.2026

  • 48 Оооооо. Това го прави от 5 години.

    1 3 Отговор

    До коментар #46 от "Рамбо":

    Самите руснаци преименували бункера му на "Септичната яма"

    11:22 15.09.2026

  • 49 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Офффф, не викаш така, когато русофашистите убиват цивилни в Украйна.

    11:23 15.09.2026

  • 50 дедо

    1 1 Отговор
    Тръмп каза, ама нали Бо Джонсън и поляците искат да се бият. Ето го резултата

    11:23 15.09.2026

  • 51 Антирашист 4470

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Фашизмът е в просия тя отговаря на критериити за фашистка държава . Не спори а ЧЕТИ за фашистките държави !

    Коментиран от #56

    11:25 15.09.2026

  • 52 Не.

    1 3 Отговор

    До коментар #47 от "А бе...":

    Орбан и..... Радев.
    Да не забравим Мадуро, Асад, Янукович, Лукашенко и Вучич.
    Всичките направиха кафяв печат.

    11:26 15.09.2026

  • 53 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Рамбо":

    Ми атакувай! Ко чакаш!

    11:28 15.09.2026

  • 54 Коста

    2 0 Отговор
    Вие с последните коментари като картечница сами ли си говорите?

    11:30 15.09.2026

  • 55 м даааа

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Тъй ли?":

    за това нон-стоп квичите от страх

    11:33 15.09.2026

  • 56 Бъркаш се

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Антирашист 4470":

    Фашизмът е в к0чин@т@ наречена ес,тя отговаря на всички критерии за фашизъм.Не спори,а чети за фашизма!

    11:34 15.09.2026

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