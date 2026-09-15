Украйна атакува петролна рафинерия в Русия, след като Тръмп каза, че двете страни спират размяната на удари

Украйна атакува тази нощ с дронове индустриален обект в руската югоизточна Самарска област, като освен по съоръжението, при атаката са били нанесени щети и на няколко жилищни сгради, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти, съобщи БТА.

По думите на губернатора на Самарска област Вячеслав Федоришчев руските сили за противовъздушна отбраната са свалили около 40 украински дрона. Не се съобщава за убити или ранени хора.

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Според украински медии поразеният в Самарска област обект е петролна рафинерия. Атаката бе извършена, след като американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че Русия и Украйна са се съгласили да се въздържат от размяната на удари по енергийна инфраструктура, отбелязва ДПА.

„Украйна се съгласи да не удря руски енергийни мишени. И Русия се съгласи да направи същото“, написа Тръмп в понеделник в социалната си мрежа Трут соушъл, цитиран от британския в. „Файненшъл таймс“.

Американският президент посочи, че вината за рязкото увеличаване на цените на дизела в световен мащаб се дължи на войната между Киев и Москва, а не на започналия през февруари конфликт с Иран.

Досегашните опити на САЩ да посредничат за договарянето на преустановяване на атаките срещу енергийна инфраструктура не постигнаха успех, продължава изданието. На този фон изглежда, че Тръмп оповестява прекратяването на огъня по енергийни обекти, преди да е налице каквато и да е официална договорка между враждуващите страни, отбелязва „Файненшъл таймс“.