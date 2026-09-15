Иран: Няма да има преговори със САЩ, докато не бъдат изпълнени условията на Техеран

Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран генерал-майор Мохсен Резаи заяви, че няма да има преговори със САЩ, докато не бъдат изпълнени условията на Иран, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

В публикация в Екс Резаи предупреди да не се допуска вниманието да се отклонява от противоречивите сигнали на американския президент, вариращи от „няма да има преговори“ до „готови сме да разговаряме“.

Резаи заяви, че разчетите по отношение на петрола и проливите са се променили и предупреди: „Опитите за ограничаване на щетите няма да спрат това, което предстои“.

„Няма да има преговори, докато не бъдат изпълнени условията на Иран. Точка!“, допълни той.

През юли САЩ извършиха поредица от смъртоносни атаки срещу Иран и наложиха морска блокада на страната в нарушение на Меморандума за разбирателство от Исламабад, подписан с Ислямската република на 17 юни, за да сложи край на американско-израелската агресия.

В отговор Техеран прекрати преговорите, нанесе унищожителни въздушни удари по стратегически американски обекти в Близкия изток и затвори Ормузкия проток.