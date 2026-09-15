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Иран: Няма да има преговори със САЩ, докато не бъдат изпълнени условията на Техеран

Иран: Няма да има преговори със САЩ, докато не бъдат изпълнени условията на Техеран

15 Септември, 2026 11:16, обновена 15 Септември, 2026 11:21 444 10

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Мохсен Резаи заяви, че Техеран няма да започне преговори с Вашингтон, докато не бъдат изпълнени поставените от Иран условия

Иран: Няма да има преговори със САЩ, докато не бъдат изпълнени условията на Техеран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран генерал-майор Мохсен Резаи заяви, че няма да има преговори със САЩ, докато не бъдат изпълнени условията на Иран, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

В публикация в Екс Резаи предупреди да не се допуска вниманието да се отклонява от противоречивите сигнали на американския президент, вариращи от „няма да има преговори“ до „готови сме да разговаряме“.

Резаи заяви, че разчетите по отношение на петрола и проливите са се променили и предупреди: „Опитите за ограничаване на щетите няма да спрат това, което предстои“.

„Няма да има преговори, докато не бъдат изпълнени условията на Иран. Точка!“, допълни той.

През юли САЩ извършиха поредица от смъртоносни атаки срещу Иран и наложиха морска блокада на страната в нарушение на Меморандума за разбирателство от Исламабад, подписан с Ислямската република на 17 юни, за да сложи край на американско-израелската агресия.

В отговор Техеран прекрати преговорите, нанесе унищожителни въздушни удари по стратегически американски обекти в Близкия изток и затвори Ормузкия проток.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    9 2 Отговор
    Хегемона го бият като магаре!!!

    Коментиран от #5

    11:23 15.09.2026

  • 2 Kaлпазанин

    4 2 Отговор
    Само така ,браво

    11:24 15.09.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 3 Отговор
    копеите , които много му се радваха на Тръмпягата , в началото , ся го анатемосват? що така бе , копейзаж?!! има ЛИ тука поне един да излезе като МЪЖ и да разкаже?

    Коментиран от #7

    11:25 15.09.2026

  • 4 Тик-Ток

    4 0 Отговор
    Целия свят е задължен на великите Перси че чистят американските терористи и мародери от лицето на земята

    11:26 15.09.2026

  • 5 КАКВА СТАНА

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    ПУТИН ДА ПРАЩА ЕМИСАРИ ВЪВ ВАШИНГТОН ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВОЙНАТА С ИРАН

    Коментиран от #8

    11:27 15.09.2026

  • 6 Тик-Ток

    2 0 Отговор
    Вчера американските пирати пак са бомбили Сомалия за 81 път тази година,убита са няколко хиляди деца и жени

    11:28 15.09.2026

  • 7 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кой го анатемосва бре:))) Пред очите ни се унищожава глобалната финансова инфраструктура.. Тръмп си играе играта отлично..А това,че вие сте тесногръди ...:)))))

    Коментиран от #9

    11:28 15.09.2026

  • 8 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "КАКВА СТАНА":

    Хахаха.....
    Кажи верно...!!!
    А....??!!!

    11:33 15.09.2026

  • 9 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    Много проницателно, но въпросът е - Защо?!
    И отговорът отново няма да бъде добър!

    11:35 15.09.2026

  • 10 Логика

    2 0 Отговор
    Всичко си върви по план, Русия и САЩ задушават европейската пасмина, а всичко друго е театър. Лошото е, че и ние сме в тоя гняс, заради нашите продажни политици.

    11:36 15.09.2026

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