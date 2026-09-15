Иран: Няма да има преговори със САЩ, докато не бъдат изпълнени условията на Техеран

Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран генерал-майор Мохсен Резаи заяви, че няма да има преговори със САЩ, докато не бъдат изпълнени условията на Иран, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.
В публикация в Екс Резаи предупреди да не се допуска вниманието да се отклонява от противоречивите сигнали на американския президент, вариращи от „няма да има преговори“ до „готови сме да разговаряме“.
Резаи заяви, че разчетите по отношение на петрола и проливите са се променили и предупреди: „Опитите за ограничаване на щетите няма да спрат това, което предстои“.
„Няма да има преговори, докато не бъдат изпълнени условията на Иран. Точка!“, допълни той.
През юли САЩ извършиха поредица от смъртоносни атаки срещу Иран и наложиха морска блокада на страната в нарушение на Меморандума за разбирателство от Исламабад, подписан с Ислямската република на 17 юни, за да сложи край на американско-израелската агресия.
В отговор Техеран прекрати преговорите, нанесе унищожителни въздушни удари по стратегически американски обекти в Близкия изток и затвори Ормузкия проток.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #5
11:23 15.09.2026
2 Kaлпазанин
11:24 15.09.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #7
11:25 15.09.2026
4 Тик-Ток
11:26 15.09.2026
5 КАКВА СТАНА
До коментар #1 от "Пич":ПУТИН ДА ПРАЩА ЕМИСАРИ ВЪВ ВАШИНГТОН ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВОЙНАТА С ИРАН
Коментиран от #8
11:27 15.09.2026
6 Тик-Ток
11:28 15.09.2026
7 Атина Палада
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Кой го анатемосва бре:))) Пред очите ни се унищожава глобалната финансова инфраструктура.. Тръмп си играе играта отлично..А това,че вие сте тесногръди ...:)))))
Коментиран от #9
11:28 15.09.2026
8 Пич
До коментар #5 от "КАКВА СТАНА":Хахаха.....
Кажи верно...!!!
А....??!!!
11:33 15.09.2026
9 Пич
До коментар #7 от "Атина Палада":Много проницателно, но въпросът е - Защо?!
И отговорът отново няма да бъде добър!
11:35 15.09.2026
10 Логика
11:36 15.09.2026