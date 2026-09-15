Писториус заминава за САЩ за среща с Пийт Хегсет

Германският министър на отбраната Борис Писториус заминава за Съединените щати, за да се срещне с американския си колега Пийт Хегсет, съобщи ДПА, предава БТА.
Писториус ще разговаря с Хегсет утре в Пентагона, съобщи говорител на Германското министерство на отбраната. Предишната среща между двамата се състоя във Вашингтон през лятото на 2025 г.
След разговорите Германският министър ще отпътува за Ню Йорк, където му предстоят срещи с представители на ООН, включително с генералния секретар на организацията Антониу Гутериш. Основна тема на тях ще бъде бъдещето на мироопазващите мисии на организацията.
В петък Писториус ще посети американския производител на авиационна техника „Локхийд Мартин“ (Lockheed Martin) във Форт Уърт, щата Тексас.
Очаква се компанията да достави първия от поръчаните от Германия изтребители стелт F-35. Тези изтребители ще заменят остаряващите бойни самолети „Торнадо“ на германските военновъздушни сили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Вместо ЕС да си произведат Юрофайтър, ще пълнят гушите на говедата!!!
10:57 15.09.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #3
10:59 15.09.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":и да продължа-изтребителите са 2 вида-с перки ВСВ , и реактивни!! другото е усъвършенствания...всичко зависи от ракетите , с ква далекобойност са , и от радара!! дайте ми въздушен балон -ще натваря ракети с обсег 10 хиляди километра , и да видим кое поколение изтребители ще ми се опре
11:03 15.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сега ще
11:38 15.09.2026