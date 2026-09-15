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Писториус заминава за САЩ за среща с Пийт Хегсет

Писториус заминава за САЩ за среща с Пийт Хегсет

15 Септември, 2026 10:55, обновена 15 Септември, 2026 10:57 420 5

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  • борис писториус

Германският министър на отбраната ще разговаря с американския си колега в Пентагона, а по-късно ще посети централата на ООН и производителя на F-35 „Локхийд Мартин“

Писториус заминава за САЩ за среща с Пийт Хегсет - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският министър на отбраната Борис Писториус заминава за Съединените щати, за да се срещне с американския си колега Пийт Хегсет, съобщи ДПА, предава БТА.

Писториус ще разговаря с Хегсет утре в Пентагона, съобщи говорител на Германското министерство на отбраната. Предишната среща между двамата се състоя във Вашингтон през лятото на 2025 г.

След разговорите Германският министър ще отпътува за Ню Йорк, където му предстоят срещи с представители на ООН, включително с генералния секретар на организацията Антониу Гутериш. Основна тема на тях ще бъде бъдещето на мироопазващите мисии на организацията.

В петък Писториус ще посети американския производител на авиационна техника „Локхийд Мартин“ (Lockheed Martin) във Форт Уърт, щата Тексас.

Очаква се компанията да достави първия от поръчаните от Германия изтребители стелт F-35. Тези изтребители ще заменят остаряващите бойни самолети „Торнадо“ на германските военновъздушни сили.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    3 2 Отговор
    Кретен...!!!
    Вместо ЕС да си произведат Юрофайтър, ще пълнят гушите на говедата!!!

    10:57 15.09.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор
    всички разбраха , че бъдещето е в дроновете!! тва да се занимаваш с изтребители ако ще и 1000 поколение е чиста далавера , в случая и за купувача (с държавен бюджет) и продавача! кой определя цената на 1 бройка?

    Коментиран от #3

    10:59 15.09.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    и да продължа-изтребителите са 2 вида-с перки ВСВ , и реактивни!! другото е усъвършенствания...всичко зависи от ракетите , с ква далекобойност са , и от радара!! дайте ми въздушен балон -ще натваря ракети с обсег 10 хиляди километра , и да видим кое поколение изтребители ще ми се опре

    11:03 15.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сега ще

    0 0 Отговор
    Получат първия изтребител, а в началото на следващото хилядолетие последният! А може, като на нас дамо чертежи да получат. Той Тръмп си каза, че Мерц е иди0т...

    11:38 15.09.2026

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