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Холивудска сензация отприщи невиждан скандал в света на спорта (ВИДЕО)

Холивудска сензация отприщи невиждан скандал в света на спорта (ВИДЕО)

15 Септември, 2026 11:01 1 497 13

  • сидни суини-
  • сексапил-
  • секси-
  • спорт-
  • прислужницата

В серия от фотоси и видеа звездата позира без дрехи, държейки топка за американски футбол, тенис ракета или бейзболна бухалка, а в един от кадрите лежи чисто гола върху баскетболна топка

Холивудска сензация отприщи невиждан скандал в света на спорта (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Елитни спортистки от цял свят реагираха с огромен гняв и недоумение след появата на откровено хиперсексуализирана рекламна кампания, в която холивудската актриса Сидни Суини позира напълно гола или оскъдно облечена със спортна екипировка. Проектът, реализиран за американска платформа за спортни прогнози, нанесе огромен ущърб на имиджа на женския спорт, а кадрите в социалните мрежи вече натрупаха десетки милиони гледания за броени дни, пише CNN.

"Прислужницата" позира чисто гола на различни спортни терени (ВИДЕО + СНИМКИ)

В серия от фотоси и видеа звездата позира без дрехи, държейки топка за американски футбол, тенис ракета или бейзболна бухалка, а в един от кадрите лежи чисто гола върху баскетболна топка. Видеото в профила на компанията събра 37 милиона гледания само за четири дни, но предизвика лавина от негативни реакции сред професионалните атлетки.

Австралийската сърфистка Фелисити Палматиър беше сред първите, които публично изразиха разочарованието си пред CNN.

„Пълно недоумение, невероятно разочароващо е докъде може да върнете женския спорт назад в рамките на 42-секундна реклама. Това е много вредно, особено за млади момичета, които навлизат в спорта, за жените в спорта и за жените като цяло – просто хиперсексуализирано съдържание. Искаме да ни ценят за това, което можем, а не за това как изглеждаме“, коментира Палматиър.

Четирикратната олимпийска шампионка по плуване Ариарне Титмус също не сдържа емоциите си и публикува остра позиция в своя профил.

„Нямаше да споделям това, тъй като не исках да му давам повече внимание. Но не мога да си държа устата затворена. Не мога да опиша колко вбесена се чувствам, докато гледам това. Не само че това е удар в лицето на всяка жена, посветила живота си на усъвършенстването на своето майсторство, но и на всяка жена, която обича спорта заради това, което наистина е – отборна работа, приятелство, отдаденост, съвършенство, единство... списъкът продължава“, написа разгневената плувкиня.

Към критиките се присъедини и нейната сънародничка от плувния басейн Лани Палистър, която пусна компилация от свои тежки тренировки и състезания с надпис: „Не знам какво си мисли Сидни, че представлява спортът, но ЕТО ТОВА е спортът“. Боксьорката Скай Никълсън сподели сходно видео и отбеляза, че компаниите трябва да спрат да сексуализират жените в спорта.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    7 0 Отговор
    Пак ли тази бе......???!!!
    Придобих чувството, че съм се оженил за нея, и ми е време да се развеждам...!!!

    Коментиран от #3

    11:03 15.09.2026

  • 2 честен ционист

    9 1 Отговор
    Разлика между комерсиалния спорт и проституцията напрактика няма.

    Коментиран от #7

    11:05 15.09.2026

  • 3 Освен заради любениците

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    кой я набеди тази женица за красавица?

    Коментиран от #4

    11:06 15.09.2026

  • 4 Пич

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Освен заради любениците":

    Пълно е с мъже без критерии! Затова на село още са модерни силиконовите цици и татуировките!

    11:08 15.09.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    4 1 Отговор
    Имам си бомби момичето - вее си ги!
    Дали ше ги вее в онлифенс или другаде, все тая - плащат ли вее! Навремето му се викаше другояч ама днес било реклама..

    11:11 15.09.2026

  • 6 Сидни Суини ръкоделие 👋

    0 0 Отговор
    А какво точно рекламира във видеото? Изгледах го над 10 пъти. В предишното в кухнята, готвеше гола и рекламираше нейната марка бельо. А тук какво рекламира!? 🤔

    Коментиран от #8

    11:14 15.09.2026

  • 7 Избрал си

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    отблъскващо име. Защо?

    11:15 15.09.2026

  • 8 Докато

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сидни Суини ръкоделие 👋":

    Го гледа десет пъти, колко пъти шляпа?

    Коментиран от #9

    11:18 15.09.2026

  • 9 Сидни Суини ръкоделие 👋

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Докато":

    0 зиро зилч ☝️никнейма ми е подвеждащ. Фен съм на Сидни, но имам интимна приятелка

    Коментиран от #11

    11:23 15.09.2026

  • 10 МисиркоФ

    0 0 Отговор
    само копи пейст, нещо собствено някога ?

    11:30 15.09.2026

  • 11 Аоо!

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сидни Суини ръкоделие 👋":

    Да си вземеш приятелка само за да ти го лъска, е много извратено!

    11:30 15.09.2026

  • 12 Гост

    0 0 Отговор
    Злобните пачи завиждат, че те трябва да се блъскат, а пък на тази циците ѝ изкарват пари самички.

    11:37 15.09.2026

  • 13 Смех

    0 0 Отговор
    Пак ли тая, бе?!

    11:39 15.09.2026

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