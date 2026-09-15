Холивудска сензация отприщи невиждан скандал в света на спорта (ВИДЕО)

Елитни спортистки от цял свят реагираха с огромен гняв и недоумение след появата на откровено хиперсексуализирана рекламна кампания, в която холивудската актриса Сидни Суини позира напълно гола или оскъдно облечена със спортна екипировка. Проектът, реализиран за американска платформа за спортни прогнози, нанесе огромен ущърб на имиджа на женския спорт, а кадрите в социалните мрежи вече натрупаха десетки милиони гледания за броени дни, пише CNN.

"Прислужницата" позира чисто гола на различни спортни терени (ВИДЕО + СНИМКИ)

В серия от фотоси и видеа звездата позира без дрехи, държейки топка за американски футбол, тенис ракета или бейзболна бухалка, а в един от кадрите лежи чисто гола върху баскетболна топка. Видеото в профила на компанията събра 37 милиона гледания само за четири дни, но предизвика лавина от негативни реакции сред професионалните атлетки.

Австралийската сърфистка Фелисити Палматиър беше сред първите, които публично изразиха разочарованието си пред CNN.

„Пълно недоумение, невероятно разочароващо е докъде може да върнете женския спорт назад в рамките на 42-секундна реклама. Това е много вредно, особено за млади момичета, които навлизат в спорта, за жените в спорта и за жените като цяло – просто хиперсексуализирано съдържание. Искаме да ни ценят за това, което можем, а не за това как изглеждаме“, коментира Палматиър.

Четирикратната олимпийска шампионка по плуване Ариарне Титмус също не сдържа емоциите си и публикува остра позиция в своя профил.

„Нямаше да споделям това, тъй като не исках да му давам повече внимание. Но не мога да си държа устата затворена. Не мога да опиша колко вбесена се чувствам, докато гледам това. Не само че това е удар в лицето на всяка жена, посветила живота си на усъвършенстването на своето майсторство, но и на всяка жена, която обича спорта заради това, което наистина е – отборна работа, приятелство, отдаденост, съвършенство, единство... списъкът продължава“, написа разгневената плувкиня.

Към критиките се присъедини и нейната сънародничка от плувния басейн Лани Палистър, която пусна компилация от свои тежки тренировки и състезания с надпис: „Не знам какво си мисли Сидни, че представлява спортът, но ЕТО ТОВА е спортът“. Боксьорката Скай Никълсън сподели сходно видео и отбеляза, че компаниите трябва да спрат да сексуализират жените в спорта.