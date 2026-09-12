Руска делегация ще участва в срещата на министрите на енергетиката на G-20 в Хюстън от 14 до 16 септември, обяви посланикът по специални положения на руското външно министерство Марат Бердиев в своя Telegram канал.

„Руската делегация ще участва в срещата на министрите на енергетиката на G-20 в Хюстън от 14 до 16 септември, като част от председателството на САЩ на G-20. В нейните членове ще бъдат представители на Министерството на енергетиката, Министерството на външните работи и Министерството на природните ресурси“, отбеляза той.

Бердиев подчерта, че тази година страните ще се съсредоточат върху енергийната сигурност, изобилието и достъпа. „Ние се занимаваме с предизвикателствата за осигуряване на надеждни енергийни доставки в контекста на дигиталната трансформация на икономиката, урбанизацията и повишаването на жизнения стандарт в страните от Глобалния юг“, добави дипломатът.

„Руските идеи за променливостта на енергийния баланс, технологичния неутралитет, ролята на изкопаемите горива като цяло, природния газ и мирната ядрена енергия стават все по-популярни“, добави той.