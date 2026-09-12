Русия ще участва в енергийната среща на G-20 в Хюстън

Руска делегация ще участва в срещата на министрите на енергетиката на G-20 в Хюстън от 14 до 16 септември, обяви посланикът по специални положения на руското външно министерство Марат Бердиев в своя Telegram канал.
„Руската делегация ще участва в срещата на министрите на енергетиката на G-20 в Хюстън от 14 до 16 септември, като част от председателството на САЩ на G-20. В нейните членове ще бъдат представители на Министерството на енергетиката, Министерството на външните работи и Министерството на природните ресурси“, отбеляза той.
Бердиев подчерта, че тази година страните ще се съсредоточат върху енергийната сигурност, изобилието и достъпа. „Ние се занимаваме с предизвикателствата за осигуряване на надеждни енергийни доставки в контекста на дигиталната трансформация на икономиката, урбанизацията и повишаването на жизнения стандарт в страните от Глобалния юг“, добави дипломатът.
„Руските идеи за променливостта на енергийния баланс, технологичния неутралитет, ролята на изкопаемите горива като цяло, природния газ и мирната ядрена енергия стават все по-популярни“, добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Бялджип
11:16 12.09.2026
3 ЕС беше добре без Украйна
Путин не се интересува какво иска Зеленски.
Коментиран от #7
11:18 12.09.2026
4 Робот
..! Вече няма и цигари в Украйна , руснаците бомбят и тези фабрики.! Проблема е че покрай украински курник може да изгори и ЕС.! Къде е червея Соломон Паси за излезе от дупката и да обясни какви са РИСКОВЕТЕ за държавата..?
11:20 12.09.2026
5 Хюстън
11:23 12.09.2026
6 Пешо
Коментиран от #8
11:30 12.09.2026
7 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ
До коментар #3 от "ЕС беше добре без Украйна":Не иска щото не излиза от бункера.
11:30 12.09.2026
8 БУХАХАХА
До коментар #6 от "Пешо":Достъпа до горивото го виждаме на клиповете в Телеграм, как се бият блатенките за нафта.
11:32 12.09.2026
9 Гост
11:33 12.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Времето за Евро и Българските
Истината не можете да я оковете, изтриете, затворите или убиете, Истината винаги заявява Сметката.
Бъдете готови да Платите Сметката, друго няма освен Сметката, цяла Европа, в това число и България, ексклузивно.
11:41 12.09.2026
12 За 12 години Война срещу Украйна и
11:43 12.09.2026
13 Ха ха ха ха
11:46 12.09.2026
14 Докато Урсула фон дер Лайен
Сметката.
11:46 12.09.2026
15 След Два Милиона Загинали Украинци
Сметката.
11:47 12.09.2026
16 След Двадесет Милиона по малко
Сметката.
11:48 12.09.2026
17 След Двадесет и повече Процента
Сметката.
11:49 12.09.2026
18 След Деиндустриализирана Европа.
11:51 12.09.2026
19 След Банкрутирала
Сметката.
11:52 12.09.2026
20 Браво!
11:54 12.09.2026
21 След Лъжата че Евро Съюза е
Сметката, Господа Политици.
Ледът се пука, пренареждането на Столовете на Европейският Титаник е безмислено.
Сметката.
11:55 12.09.2026
22 Историк
11:57 12.09.2026