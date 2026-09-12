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Русия ще участва в енергийната среща на G-20 в Хюстън

Русия ще участва в енергийната среща на G-20 в Хюстън

12 Септември, 2026 11:11 561 22

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  • участие

Тази година страните ще се съсредоточат върху енергийната сигурност, изобилието и достъпа

Русия ще участва в енергийната среща на G-20 в Хюстън - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Руска делегация ще участва в срещата на министрите на енергетиката на G-20 в Хюстън от 14 до 16 септември, обяви посланикът по специални положения на руското външно министерство Марат Бердиев в своя Telegram канал.

„Руската делегация ще участва в срещата на министрите на енергетиката на G-20 в Хюстън от 14 до 16 септември, като част от председателството на САЩ на G-20. В нейните членове ще бъдат представители на Министерството на енергетиката, Министерството на външните работи и Министерството на природните ресурси“, отбеляза той.

Бердиев подчерта, че тази година страните ще се съсредоточат върху енергийната сигурност, изобилието и достъпа. „Ние се занимаваме с предизвикателствата за осигуряване на надеждни енергийни доставки в контекста на дигиталната трансформация на икономиката, урбанизацията и повишаването на жизнения стандарт в страните от Глобалния юг“, добави дипломатът.

„Руските идеи за променливостта на енергийния баланс, технологичния неутралитет, ролята на изкопаемите горива като цяло, природния газ и мирната ядрена енергия стават все по-популярни“, добави той.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бялджип

    13 2 Отговор
    Европейските държави няма ли възмутени от участието на Русия да напуснат? Или мазно като хлъзгави прислужници на САЩ ще преглътнат "гордостта" си?

    11:16 12.09.2026

  • 3 ЕС беше добре без Украйна

    9 2 Отговор
    Зеленски искал да се срещне с Путин.
    Путин не се интересува какво иска Зеленски.

    Коментиран от #7

    11:18 12.09.2026

  • 4 Робот

    10 2 Отговор
    Зеленото човече няма вече полезен ход
    ..! Вече няма и цигари в Украйна , руснаците бомбят и тези фабрики.! Проблема е че покрай украински курник може да изгори и ЕС.! Къде е червея Соломон Паси за излезе от дупката и да обясни какви са РИСКОВЕТЕ за държавата..?

    11:20 12.09.2026

  • 5 Хюстън

    4 3 Отговор
    Хюстън имаме проблем с руснаците.

    11:23 12.09.2026

  • 6 Пешо

    1 6 Отговор
    Русия ще изнесе доклад за енергийната сигурност, изобилието и достъпа до гориво в блатото .

    Коментиран от #8

    11:30 12.09.2026

  • 7 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "ЕС беше добре без Украйна":

    Не иска щото не излиза от бункера.

    11:30 12.09.2026

  • 8 БУХАХАХА

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пешо":

    Достъпа до горивото го виждаме на клиповете в Телеграм, как се бият блатенките за нафта.

    11:32 12.09.2026

  • 9 Гост

    2 1 Отговор
    Зеленски няма ли да е там да събере подкрепа за Украйна?

    11:33 12.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Времето за Евро и Българските

    2 1 Отговор
    Политици да платят Сметката наближава неумолимо.

    Истината не можете да я оковете, изтриете, затворите или убиете, Истината винаги заявява Сметката.

    Бъдете готови да Платите Сметката, друго няма освен Сметката, цяла Европа, в това число и България, ексклузивно.

    11:41 12.09.2026

  • 12 За 12 години Война срещу Украйна и

    2 1 Отговор
    Руската Федерация, Сметката е на масата на всеки Евро и Български Политик.

    11:43 12.09.2026

  • 13 Ха ха ха ха

    1 2 Отговор
    Ей, големи навлеци са руснаците. Нали мразят Колективния Запад. Кво проват там?

    11:46 12.09.2026

  • 14 Докато Урсула фон дер Лайен

    2 1 Отговор
    иска по големи Бронетранспортьори за да може Бременни Украински Жени в Армията на Украйна да се бият на Фронтовата Линия.

    Сметката.

    11:46 12.09.2026

  • 15 След Два Милиона Загинали Украинци

    2 0 Отговор
    на Фронта.

    Сметката.

    11:47 12.09.2026

  • 16 След Двадесет Милиона по малко

    2 0 Отговор
    Украинци в Украйна.

    Сметката.

    11:48 12.09.2026

  • 17 След Двадесет и повече Процента

    2 0 Отговор
    по малко Украинска Територия.

    Сметката.

    11:49 12.09.2026

  • 18 След Деиндустриализирана Европа.

    2 1 Отговор
    Сметката.

    11:51 12.09.2026

  • 19 След Банкрутирала

    0 0 Отговор
    Европа.

    Сметката.

    11:52 12.09.2026

  • 20 Браво!

    0 0 Отговор
    САЩ и РФ дружба навеки! Европа да го д..... /Нюланд/

    11:54 12.09.2026

  • 21 След Лъжата че Евро Съюза е

    1 0 Отговор
    Икономическа Организация за Добруването на Всички Европейци?

    Сметката, Господа Политици.

    Ледът се пука, пренареждането на Столовете на Европейският Титаник е безмислено.

    Сметката.

    11:55 12.09.2026

  • 22 Историк

    1 0 Отговор
    Агент Краснов връща Русия на световната сцена, когато води геноцидна война срещу Украйна и хибридна срещу целия свят. Това е пълен кошмар, диктаторите терористи да диктуват световния ред. Държавите не са им части собствености и голф игрища.

    11:57 12.09.2026