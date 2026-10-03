Германската посланичка: Русия е най-голямата заплаха за Европа.

Русия е най-голямата заплаха за Европа в момента, заяви германската посланичка в България Ирене Мария Планк в София. Тя произнесе речта си по време на тържествата за Деня на Германското единство на 1 октомври.
„Бих искала да посоча ясно от коя държава произлиза най-голямата заплаха за Европа в момента: именно от Русия“, каза Планк.
По думите ѝ Русия води срещу Украйна „брутална агресивна война“ от 2022 г., без да е имало повод за нея. Посланичката заяви още, че Москва засилва хибридната си война в Европа и се стреми да разколебае и раздели европейските държави.
Призив за по-силна европейска отбрана
Планк посочи като пример за опасността дрон с експлозиви на летището в Лайпциг. Според нея случаят показва, че Русия „не познава граници“ и не се смущава от риска да има убити и ранени в Европейския съюз.
„Европейското единство днес повече от всякога е необходимост. Трябва да сме още по-сплотени, заедно да увеличим нашите отбранителни способности“, заяви германската посланичка.„Трябва да си покажем зъбите, а не да свиваме опашка като уплашено куче.“
Планк добави, че според нея Владимир Путин ще спре да разширява влиянието си на запад само ако се страхува от последствията. Тя определи защитата на свободата на изразяване, образованието, пътуванията и културния обмен като основни ценности на Европа.
Предупреждение за руската дезинформация
В речта си Планк засегна и вътрешнополитическите процеси в Германия. Тя посочи изборните успехи на „Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания и заяви, че резултатите от демократичните избори трябва да бъдат уважавани.
Според нея обаче несигурността сред гражданите често не е свързана с конкретни политически искания, а е породена от систематична руска дезинформация. „Застъпването за позиции на Путин означава отслабване на Германия“, каза Планк.
Тя свърза действията, които приписва на Москва, с опити за разполагане на експлозиви на европейски летища, атаки срещу производители на военна техника и дезинформация, насочена към свободните медии и демократичните правителства.
Планк цитира Васил Левски
Германската посланичка подчерта значението на България за европейското единство и припомни битката при Сливница като пример за устойчивостта на българите.
Тя цитира думи на Васил Левски от писмо от октомври 1871 г.: „От никоя страна нищо не се надяваме и никому за нищо не се молим. Всичко се състои според нас в нашите задружни сили.“
Планк заяви, че Германия и България, заедно с останалите държави членки, трябва да защитават Европейския съюз като пространство на мир. В речта си тя посочи също, че за 19 години членство в ЕС България е увеличила повече от четирикратно икономическата си мощ.
Източници: Би Ти Ви
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точно казано
Коментиран от #42, #60, #61, #69
06:05 03.10.2026
2 Оня
06:11 03.10.2026
3 Верно
Коментиран от #93
06:13 03.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да цитираш Левски
Коментиран от #15, #16
06:14 03.10.2026
6 Шопо
Коментиран от #9
06:14 03.10.2026
7 Кучетата говорят
Докато се зъбите, пропуснахте момента когато хората разговаряха за мир, а сега само лаете!
06:16 03.10.2026
8 Българин681
Господин шМерц надали ще изкара на
поста си до Коледа?!?
А тази свpaкa му приглася в шаманските му припеви, докато икономиката им вече копае дъното......
06:16 03.10.2026
9 Другаря Ким
До коментар #6 от "Шопо":Да продължим от там където сме спрели, ВСВ завърши с бомбите над Хирушима и Нагасаки значи ТСВ трябва да започне така.
06:20 03.10.2026
10 Маринов
Коментиран от #12, #13
06:21 03.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ахъм
До коментар #10 от "Маринов":А кой окупира Крим и оращаше зелени човечета в Украйна?
Коментиран от #62, #97
06:32 03.10.2026
13 Доктора
До коментар #10 от "Маринов":Спокоен и евтин живот живот иска цяла Европа, но не такъв какъвто е в Русия.
Коментиран от #22, #38
06:33 03.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ако не са украинците
До коментар #5 от "Да цитираш Левски":ще трябва ти да спираш руските фашисти.
Коментиран от #24, #46
06:35 03.10.2026
16 Хм...
До коментар #5 от "Да цитираш Левски":Украинците умират за свободата си, за домовете и семйствата си! Когато си нападнат се отбраняваш. Русия е агресор.
Коментиран от #35
06:36 03.10.2026
17 За българите
06:39 03.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ила.ш.чук
сестро, ний редовно си показвахме зъбите
..............
ама сега търсим пари за ченета
06:43 03.10.2026
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ГУБИМ ВОЙНИТЕ
И ПРЕЖИВЯВАМЕ НАЦИОНАЛНИ КАТАСТРОФИ
......
КАК НЯМА ДА ГИ ЗАПЛЮЕШ И ПОСЛАНИЧКАТА И ФАШИСТКА ГЕРМАНИЯ ?
06:43 03.10.2026
21 Крим никога не е бил окраински
06:43 03.10.2026
22 Орк
До коментар #13 от "Доктора":Да, ама нямате от кого да крадете. Евтин само ще сънувате. А в Русия има всичко
06:44 03.10.2026
23 Позора е пълен!
Коментиран от #31
06:45 03.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Е като е заплаха
06:48 03.10.2026
26 Гетлост
06:49 03.10.2026
27 нннн
06:49 03.10.2026
28 На Източния фронт нищо ново от 1939г.
06:50 03.10.2026
29 Крокодила Гена
Коментиран от #43
06:55 03.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Я не се
До коментар #23 от "Позора е пълен!":бъзикай.....не е грозна......
тя си е с типичен немски женски сурат.....
тип конска захапка
06:57 03.10.2026
32 Уффф
06:58 03.10.2026
33 УЧУДЕН!
Ма лельо,ма...,че той Путин,да не е зъболекар,ма ...?!
Коментиран от #34
06:58 03.10.2026
34 путин не е зъболекар
До коментар #33 от "УЧУДЕН!":ТОЙ Е СТРАХЛИВ ЛЕНИНГРАДСКИ ПЛЪХ,
НИЩОЖЕСТВО ПОНАДЛЕЖАЩО НА ДЕРАТИЗАЦИЯ.
Коментиран от #40
07:02 03.10.2026
35 Ехааа...!
До коментар #16 от "Хм...":Супер си!
Припомни ми до болка клишираните , надъхани и ентусиазирани комунистически лозунги ...!
Коментиран от #41
07:02 03.10.2026
36 Хъм?!
07:06 03.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Весел Патиланчо
До коментар #13 от "Доктора":Заседнало мислене в миналия век. Живея в Русия, изобилието тук е несравнимо с България. Срамувам се да снимам с телефона си щандовете по магазините. Нивото на услугите е в пъти по-добро. А пък ярмарките им са неописуеми. Елате и вижте с очите си, вместо да пишете глупости.
Коментиран от #48, #50
07:06 03.10.2026
39 Ний ша Ва упрайм
07:08 03.10.2026
40 Интересно?!
До коментар #34 от "путин не е зъболекар":Путин бил...,,СТРАХЛИВ ЛЕНИНГРАДСКИ ПЛЪХ"...!
Ми тогава що денонощно сънувате кошмари,че ви напада...?!
Мммм...?!
07:10 03.10.2026
41 Хм...
До коментар #35 от "Ехааа...!":По времете на комунизма имахе виртуален враг. Украинците се бият с истински агресор, бият се истински за свободата си!
Коментиран от #47
07:10 03.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Хм...
До коментар #29 от "Крокодила Гена":Ние сме част от ЕС. Расия заплашва всички нас, дори ако застраши само един член на нашето семейство. А е заплаха и за България, защото се меси във вътршните работи, защото ни е обявила за неприятел.
Коментиран от #49
07:15 03.10.2026
44 Слуга на народа
07:16 03.10.2026
45 Артилерист
07:17 03.10.2026
46 Бъркаш се
До коментар #15 от "Ако не са украинците":Фашистите са в 🚽ес
07:17 03.10.2026
47 Супер си!
До коментар #41 от "Хм...":Като комунягите-нямаш спирка...:)!
Коментиран от #52
07:17 03.10.2026
48 Ахъм
До коментар #38 от "Весел Патиланчо":И в кой град е това изобилие? И как ори толкова много русофили у нас нито един не прие поканата да се засели в този рай?
07:19 03.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Хм...
До коментар #47 от "Супер си!":Кое не е вярно? Комунягите бяха руски наместници у нас. И все още не можем да ги изчистим.
Коментиран от #56, #72
07:23 03.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Хм...
До коментар #49 от "Аве мишкар":В шахтите сте руските плъхове.
Коментиран от #57
07:24 03.10.2026
55 Тая госпожа
07:25 03.10.2026
56 Аве мишкар
До коментар #52 от "Хм...":то и тв@ри като тебе не можем да изчистим все още,но малко по малко ще стане, просто трябва заедно с поколението да се чистите
Коментиран от #58
07:25 03.10.2026
57 Аве мишкар
До коментар #54 от "Хм...":с такива драсканици ти гарантирам че ти ще си там!
07:27 03.10.2026
58 Хм...
До коментар #56 от "Аве мишкар":А комунистите и руснаците изчисти ли ги?
Коментиран от #65, #68
07:27 03.10.2026
59 До днес си мислех
07:27 03.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 1977-78
До коментар #1 от "Точно казано":Левски не е бил прав.
Историята не лъже.
07:28 03.10.2026
62 Да! Русия си прибра обратно Крим.
До коментар #12 от "Ахъм":Но това не бе действие, а противодействие!
Научете най-после условията при който бе измислена държавата Украйна!
Русия им даде да имат държава, а те си я затриха!
И това не бе само с Крим! Дори после пак се вързаха на миролюбците които обещаваха "нито инч" разширение.
А СВО не започна за територии, нито после Истанбул бе за територии. Кой накра Зеленски да се бие?
Кой каквото търси, си го намери
Коментиран от #64
07:29 03.10.2026
63 Володя
Победителят и преди и сега е един и същ!
07:32 03.10.2026
64 Ахъм
До коментар #62 от "Да! Русия си прибра обратно Крим.":Противодействие на какво? Че не ви искат приятелството и ценностите? И арменците ли да очакват същото? Коя държава от обкръжението ви може да се похвали с просперитет?
07:33 03.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Тцтцтц
07:36 03.10.2026
67 Олга
Коментиран от #85
07:37 03.10.2026
68 Аве мишкар
До коментар #58 от "Хм...":че то вие сте вредителите,защо тях да чистя
Коментиран от #73
07:40 03.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Комунягите и отрочетата им
До коментар #52 от "Хм...":са в Брюксел, парламента ни и в медиите ни.
Яко ни прецакаха на 10 Ноември.
Сега комисарите са в столицата на ЕССР и терора същия както при СССР
Коментиран от #77
07:44 03.10.2026
73 Хм...
До коментар #68 от "Аве мишкар":Българите ли ще чистиш? Както направихте след окупацията през 1944 ли?
Коментиран от #75, #78
07:46 03.10.2026
74 Дааа.
07:48 03.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 ЗАПЛАХА Е,НО ЗА ФАШИСКАТА КОАЛИЦИЯ
УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. А ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).ОСВЕН ТОВА РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ И ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ.
12 бр 🇷🇺 " SS-X-30" са достатъчни за =9 мин.НАТО И САЩ ДА БЪДАТ ЗАЛИЧЕНИ,БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВЕ.
07:52 03.10.2026
77 Мдаа
До коментар #72 от "Комунягите и отрочетата им":И защо тогава ги избрахте с такива мнозинство да ви управляват?
07:52 03.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Хм...
До коментар #75 от "Аве мишкар":Българите няма как да подкрепяме агресор, който ни окупира, изби цвета на нацията ни, изнесе архивите ни и златото ни, и инсталира свои прости и крадливи наместници.
Коментиран от #82, #86, #88, #99
07:57 03.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СИ ПО
08:02 03.10.2026
84 Хаха
08:04 03.10.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 ........–
да се чете :
Ние сме най-голямата заплаха за Европа заради желанието си за реванш.
08:07 03.10.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 стоян георгиев
08:19 03.10.2026
90 Историк
08:20 03.10.2026
91 Софиянец
08:20 03.10.2026
92 Стойко
08:22 03.10.2026
93 си пън
До коментар #3 от "Верно":верно,кви зъби,видя се,че са протези,5г.се мотат с фалирала русия и продължават да лаят ама по отдалеко
08:22 03.10.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 9753
08:27 03.10.2026
96 0407
08:27 03.10.2026
97 Оди да вееш
До коментар #12 от "Ахъм":байрячета с полумесец турски войски ще минават през България........
08:33 03.10.2026
98 горски
08:34 03.10.2026
99 Аве мишкар
До коментар #80 от "Хм...":Истинските българи винаги са подкрепяли Русия,и винаги ще е така,а предатели като тебе трябва да се чистят!
08:37 03.10.2026