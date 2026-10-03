Германската посланичка: Русия е най-голямата заплаха за Европа.

Русия е най-голямата заплаха за Европа в момента, заяви германската посланичка в България Ирене Мария Планк в София. Тя произнесе речта си по време на тържествата за Деня на Германското единство на 1 октомври.

„Бих искала да посоча ясно от коя държава произлиза най-голямата заплаха за Европа в момента: именно от Русия“, каза Планк.

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По думите ѝ Русия води срещу Украйна „брутална агресивна война“ от 2022 г., без да е имало повод за нея. Посланичката заяви още, че Москва засилва хибридната си война в Европа и се стреми да разколебае и раздели европейските държави.

Призив за по-силна европейска отбрана

Планк посочи като пример за опасността дрон с експлозиви на летището в Лайпциг. Според нея случаят показва, че Русия „не познава граници“ и не се смущава от риска да има убити и ранени в Европейския съюз.

„Европейското единство днес повече от всякога е необходимост. Трябва да сме още по-сплотени, заедно да увеличим нашите отбранителни способности“, заяви германската посланичка.

„Трябва да си покажем зъбите, а не да свиваме опашка като уплашено куче.“

Планк добави, че според нея Владимир Путин ще спре да разширява влиянието си на запад само ако се страхува от последствията. Тя определи защитата на свободата на изразяване, образованието, пътуванията и културния обмен като основни ценности на Европа.

Предупреждение за руската дезинформация

В речта си Планк засегна и вътрешнополитическите процеси в Германия. Тя посочи изборните успехи на „Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания и заяви, че резултатите от демократичните избори трябва да бъдат уважавани.

Според нея обаче несигурността сред гражданите често не е свързана с конкретни политически искания, а е породена от систематична руска дезинформация. „Застъпването за позиции на Путин означава отслабване на Германия“, каза Планк.

Тя свърза действията, които приписва на Москва, с опити за разполагане на експлозиви на европейски летища, атаки срещу производители на военна техника и дезинформация, насочена към свободните медии и демократичните правителства.

Планк цитира Васил Левски

Германската посланичка подчерта значението на България за европейското единство и припомни битката при Сливница като пример за устойчивостта на българите.

Тя цитира думи на Васил Левски от писмо от октомври 1871 г.: „От никоя страна нищо не се надяваме и никому за нищо не се молим. Всичко се състои според нас в нашите задружни сили.“

Планк заяви, че Германия и България, заедно с останалите държави членки, трябва да защитават Европейския съюз като пространство на мир. В речта си тя посочи също, че за 19 години членство в ЕС България е увеличила повече от четирикратно икономическата си мощ.

Източници: Би Ти Ви