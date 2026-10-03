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Германската посланичка: Русия е най-голямата заплаха за Европа
  Тема: Украйна

Германската посланичка: Русия е най-голямата заплаха за Европа

3 Октомври, 2026 05:57, обновена 3 Октомври, 2026 06:00 1 523 99

  • ирене мария планк-
  • русия-
  • европейски съюз-
  • украйна-
  • германия

Ирене Мария Планк призова европейските държави да увеличат отбранителните си способности и да бъдат по-единни.

Германската посланичка: Русия е най-голямата заплаха за Европа - 1
Снимка: Посолство на Германия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия е най-голямата заплаха за Европа в момента, заяви германската посланичка в България Ирене Мария Планк в София. Тя произнесе речта си по време на тържествата за Деня на Германското единство на 1 октомври.

„Бих искала да посоча ясно от коя държава произлиза най-голямата заплаха за Европа в момента: именно от Русия“, каза Планк.

Още новини от Украйна

По думите ѝ Русия води срещу Украйна „брутална агресивна война“ от 2022 г., без да е имало повод за нея. Посланичката заяви още, че Москва засилва хибридната си война в Европа и се стреми да разколебае и раздели европейските държави.

Призив за по-силна европейска отбрана

Планк посочи като пример за опасността дрон с експлозиви на летището в Лайпциг. Според нея случаят показва, че Русия „не познава граници“ и не се смущава от риска да има убити и ранени в Европейския съюз.

„Европейското единство днес повече от всякога е необходимост. Трябва да сме още по-сплотени, заедно да увеличим нашите отбранителни способности“, заяви германската посланичка.

„Трябва да си покажем зъбите, а не да свиваме опашка като уплашено куче.“

Планк добави, че според нея Владимир Путин ще спре да разширява влиянието си на запад само ако се страхува от последствията. Тя определи защитата на свободата на изразяване, образованието, пътуванията и културния обмен като основни ценности на Европа.

Предупреждение за руската дезинформация

В речта си Планк засегна и вътрешнополитическите процеси в Германия. Тя посочи изборните успехи на „Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания и заяви, че резултатите от демократичните избори трябва да бъдат уважавани.

Според нея обаче несигурността сред гражданите често не е свързана с конкретни политически искания, а е породена от систематична руска дезинформация. „Застъпването за позиции на Путин означава отслабване на Германия“, каза Планк.

Тя свърза действията, които приписва на Москва, с опити за разполагане на експлозиви на европейски летища, атаки срещу производители на военна техника и дезинформация, насочена към свободните медии и демократичните правителства.

Планк цитира Васил Левски

Германската посланичка подчерта значението на България за европейското единство и припомни битката при Сливница като пример за устойчивостта на българите.

Тя цитира думи на Васил Левски от писмо от октомври 1871 г.: „От никоя страна нищо не се надяваме и никому за нищо не се молим. Всичко се състои според нас в нашите задружни сили.“

Планк заяви, че Германия и България, заедно с останалите държави членки, трябва да защитават Европейския съюз като пространство на мир. В речта си тя посочи също, че за 19 години членство в ЕС България е увеличила повече от четирикратно икономическата си мощ.

Източници: Би Ти Ви


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно казано

    44 93 Отговор
    Президентът Радев е на същото мнение. РФ се управлява от диктатор и фашисти.

    Коментиран от #42, #60, #61, #69

    06:05 03.10.2026

  • 2 Оня

    84 45 Отговор
    Колко ли време това същество ще е посланник в територията? С настоящите тенденции в немско ми се струва че няма да е за дълго!

    06:11 03.10.2026

  • 3 Верно

    21 71 Отговор
    Трябва да си покажем зъбите, а не да свиваме опашка като уплашено куче. Както през 1945 година, заяви Планк

    Коментиран от #93

    06:13 03.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да цитираш Левски

    90 73 Отговор
    И да пращаш украинците да измират за твоите интереси - какъв цинизъм! Безсрамие, кой й позволява да се гаври така с нашата светиня Левски!

    Коментиран от #15, #16

    06:14 03.10.2026

  • 6 Шопо

    51 27 Отговор
    Трета световна война ще бъде с ядрено оръжие.

    Коментиран от #9

    06:14 03.10.2026

  • 7 Кучетата говорят

    69 20 Отговор
    „Трябва да си покажем зъбите, а не да свиваме опашка като уплашено куче.“
    Докато се зъбите, пропуснахте момента когато хората разговаряха за мир, а сега само лаете!

    06:16 03.10.2026

  • 8 Българин681

    90 6 Отговор
    Руската "заплаха" е опасна само за лидерите на 3aпaднa Европа, които доят данъкоплатците си за да наливат пари в каца без дъно.
    Господин шМерц надали ще изкара на
    поста си до Коледа?!?
    А тази свpaкa му приглася в шаманските му припеви, докато икономиката им вече копае дъното......

    06:16 03.10.2026

  • 9 Другаря Ким

    44 4 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    Да продължим от там където сме спрели, ВСВ завърши с бомбите над Хирушима и Нагасаки значи ТСВ трябва да започне така.

    06:20 03.10.2026

  • 10 Маринов

    72 5 Отговор
    Много интересно! Тази си знае урока и го пее, по ноктите на Мерц. За нея обстрелът на Луганск и Донецк и областите им от ВСУ и убийствата на граждани е нищо. Те са с руски самосъзнание - може! Също скалъпената уж атака на летище Лайпциг. Не пропуска и модерната тема за руските хибридни атаки в Европа. И това било. Е, не споменава защо АзГ печели и че немците искат спокоен и по евтин живот и че не искат да плащат за война, която не е тяхна. И нагнетява исканията на европейските ястреби "да си показват зъбите". На нея затова и плащат, но това е грешна политика. Мое мнение.

    Коментиран от #12, #13

    06:21 03.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ахъм

    5 49 Отговор

    До коментар #10 от "Маринов":

    А кой окупира Крим и оращаше зелени човечета в Украйна?

    Коментиран от #62, #97

    06:32 03.10.2026

  • 13 Доктора

    10 53 Отговор

    До коментар #10 от "Маринов":

    Спокоен и евтин живот живот иска цяла Европа, но не такъв какъвто е в Русия.

    Коментиран от #22, #38

    06:33 03.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ако не са украинците

    36 47 Отговор

    До коментар #5 от "Да цитираш Левски":

    ще трябва ти да спираш руските фашисти.

    Коментиран от #24, #46

    06:35 03.10.2026

  • 16 Хм...

    43 54 Отговор

    До коментар #5 от "Да цитираш Левски":

    Украинците умират за свободата си, за домовете и семйствата си! Когато си нападнат се отбраняваш. Русия е агресор.

    Коментиран от #35

    06:36 03.10.2026

  • 17 За българите

    44 21 Отговор
    Е позор че все сме с тия малоумници .

    06:39 03.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ила.ш.чук

    34 2 Отговор
    Хи хи хи волoдiмiр

    сестро, ний редовно си показвахме зъбите
    ..............
    ама сега търсим пари за ченета

    06:43 03.10.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    48 2 Отговор
    ТРИ ПЪТИ СМЕ ИМ СЪЮЗНИЦИ И ТРИ ПЪТИ
    ГУБИМ ВОЙНИТЕ
    И ПРЕЖИВЯВАМЕ НАЦИОНАЛНИ КАТАСТРОФИ
    ......
    КАК НЯМА ДА ГИ ЗАПЛЮЕШ И ПОСЛАНИЧКАТА И ФАШИСТКА ГЕРМАНИЯ ?

    06:43 03.10.2026

  • 21 Крим никога не е бил окраински

    43 3 Отговор
    Сталин не си е свършил добре работата !

    06:43 03.10.2026

  • 22 Орк

    36 3 Отговор

    До коментар #13 от "Доктора":

    Да, ама нямате от кого да крадете. Евтин само ще сънувате. А в Русия има всичко

    06:44 03.10.2026

  • 23 Позора е пълен!

    34 2 Отговор
    Каква ецтази грозна жена??

    Коментиран от #31

    06:45 03.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Е като е заплаха

    38 2 Отговор
    защо я дразните? За нас не е заплаха и се не тревожим на тази тема.

    06:48 03.10.2026

  • 26 Гетлост

    40 3 Отговор
    Изобщо не ме интересува германската посланичка!

    06:49 03.10.2026

  • 27 нннн

    25 2 Отговор
    Голяма бяла птица.

    06:49 03.10.2026

  • 28 На Източния фронт нищо ново от 1939г.

    35 2 Отговор
    Вашите танкове са много навътре в територията на заплашителя. Що така?

    06:50 03.10.2026

  • 29 Крокодила Гена

    35 2 Отговор
    Ехооооооо посланичката!!!! За вас може да е заплаха но за нас не е! Ама тъй както вървят нещата в Германия и за вас вече няма да е заплаха!

    Коментиран от #43

    06:55 03.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Я не се

    23 2 Отговор

    До коментар #23 от "Позора е пълен!":

    бъзикай.....не е грозна......
    тя си е с типичен немски женски сурат.....
    тип конска захапка

    06:57 03.10.2026

  • 32 Уффф

    28 3 Отговор
    По времето на мустакатият им фюрер показаха зъби, но им бяха строшени. Сега пак гафкат, но са без зъби.

    06:58 03.10.2026

  • 33 УЧУДЕН!

    36 3 Отговор
    ,,Трябва да си покажем зъбите..."
    Ма лельо,ма...,че той Путин,да не е зъболекар,ма ...?!

    Коментиран от #34

    06:58 03.10.2026

  • 34 путин не е зъболекар

    3 27 Отговор

    До коментар #33 от "УЧУДЕН!":

    ТОЙ Е СТРАХЛИВ ЛЕНИНГРАДСКИ ПЛЪХ,
    НИЩОЖЕСТВО ПОНАДЛЕЖАЩО НА ДЕРАТИЗАЦИЯ.

    Коментиран от #40

    07:02 03.10.2026

  • 35 Ехааа...!

    9 5 Отговор

    До коментар #16 от "Хм...":

    Супер си!
    Припомни ми до болка клишираните , надъхани и ентусиазирани комунистически лозунги ...!

    Коментиран от #41

    07:02 03.10.2026

  • 36 Хъм?!

    20 3 Отговор
    Като я гледам тая и тя като Биби,бая ушатеста...,а те си падат по любов към войните...

    07:06 03.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Весел Патиланчо

    25 3 Отговор

    До коментар #13 от "Доктора":

    Заседнало мислене в миналия век. Живея в Русия, изобилието тук е несравнимо с България. Срамувам се да снимам с телефона си щандовете по магазините. Нивото на услугите е в пъти по-добро. А пък ярмарките им са неописуеми. Елате и вижте с очите си, вместо да пишете глупости.

    Коментиран от #48, #50

    07:06 03.10.2026

  • 39 Ний ша Ва упрайм

    23 2 Отговор
    тая буля нещо са е объркала Русия и Китай не играят по свирката на шепа утопист-империалисти

    07:08 03.10.2026

  • 40 Интересно?!

    26 4 Отговор

    До коментар #34 от "путин не е зъболекар":

    Путин бил...,,СТРАХЛИВ ЛЕНИНГРАДСКИ ПЛЪХ"...!
    Ми тогава що денонощно сънувате кошмари,че ви напада...?!
    Мммм...?!

    07:10 03.10.2026

  • 41 Хм...

    4 22 Отговор

    До коментар #35 от "Ехааа...!":

    По времете на комунизма имахе виртуален враг. Украинците се бият с истински агресор, бият се истински за свободата си!

    Коментиран от #47

    07:10 03.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хм...

    4 16 Отговор

    До коментар #29 от "Крокодила Гена":

    Ние сме част от ЕС. Расия заплашва всички нас, дори ако застраши само един член на нашето семейство. А е заплаха и за България, защото се меси във вътршните работи, защото ни е обявила за неприятел.

    Коментиран от #49

    07:15 03.10.2026

  • 44 Слуга на народа

    19 3 Отговор
    Ама тази на снимката верно е показала зъби като бясно куче на Русия. Опасна работа са фашагите, искат да убиват руснаци и украинци чрез Зелената си марионетка, безнаказано и без никакви последствия..

    07:16 03.10.2026

  • 45 Артилерист

    18 1 Отговор
    Германската посланичка е подчинена на Мерц. Тя е проводничка на неговата политика и никога няма да признае, че Германия има голяма вина за войната в Украйна, защото тя, Германия, е била, заедно с Франция, ГАРАНТ за сключването на Минските споразумения за мир през 2014г, но НЕ Е СЪДЕЙСТВАЛА ЗА ПРИЛАГАНЕТО ИМ. Сега Германия е в прогресивна криза заради прескъпата и недостатъчна енергия и Мерц, чиято подкрепа клони към нула, се опитва да се спаси с войнствена реторика срещу Русия (съвсем естествено, защото той е наследник на изявен фашист-полковник, награждаван от Хитлер за участие във войната срещу Съветския съюз/Русия)...

    07:17 03.10.2026

  • 46 Бъркаш се

    17 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ако не са украинците":

    Фашистите са в 🚽ес

    07:17 03.10.2026

  • 47 Супер си!

    9 2 Отговор

    До коментар #41 от "Хм...":

    Като комунягите-нямаш спирка...:)!

    Коментиран от #52

    07:17 03.10.2026

  • 48 Ахъм

    2 22 Отговор

    До коментар #38 от "Весел Патиланчо":

    И в кой град е това изобилие? И как ори толкова много русофили у нас нито един не прие поканата да се засели в този рай?

    07:19 03.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хм...

    2 15 Отговор

    До коментар #47 от "Супер си!":

    Кое не е вярно? Комунягите бяха руски наместници у нас. И все още не можем да ги изчистим.

    Коментиран от #56, #72

    07:23 03.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Хм...

    3 12 Отговор

    До коментар #49 от "Аве мишкар":

    В шахтите сте руските плъхове.

    Коментиран от #57

    07:24 03.10.2026

  • 55 Тая госпожа

    15 2 Отговор
    Писланичка та знае ли, че че орташката работа и кучетата не я обичат.

    07:25 03.10.2026

  • 56 Аве мишкар

    10 3 Отговор

    До коментар #52 от "Хм...":

    то и тв@ри като тебе не можем да изчистим все още,но малко по малко ще стане, просто трябва заедно с поколението да се чистите

    Коментиран от #58

    07:25 03.10.2026

  • 57 Аве мишкар

    5 3 Отговор

    До коментар #54 от "Хм...":

    с такива драсканици ти гарантирам че ти ще си там!

    07:27 03.10.2026

  • 58 Хм...

    3 6 Отговор

    До коментар #56 от "Аве мишкар":

    А комунистите и руснаците изчисти ли ги?

    Коментиран от #65, #68

    07:27 03.10.2026

  • 59 До днес си мислех

    10 3 Отговор
    че Кая Калас е най-красивата ...

    07:27 03.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 1977-78

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Точно казано":

    Левски не е бил прав.
    Историята не лъже.

    07:28 03.10.2026

  • 62 Да! Русия си прибра обратно Крим.

    11 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ахъм":

    Но това не бе действие, а противодействие!
    Научете най-после условията при който бе измислена държавата Украйна!
    Русия им даде да имат държава, а те си я затриха!
    И това не бе само с Крим! Дори после пак се вързаха на миролюбците които обещаваха "нито инч" разширение.
    А СВО не започна за територии, нито после Истанбул бе за територии. Кой накра Зеленски да се бие?
    Кой каквото търси, си го намери

    Коментиран от #64

    07:29 03.10.2026

  • 63 Володя

    9 3 Отговор
    От 1933 год. до сега 2026, най-голямата заплаха за мира в Европа е фашистката чума в Германия, Италия и Украйна!
    Победителят и преди и сега е един и същ!

    07:32 03.10.2026

  • 64 Ахъм

    4 8 Отговор

    До коментар #62 от "Да! Русия си прибра обратно Крим.":

    Противодействие на какво? Че не ви искат приятелството и ценностите? И арменците ли да очакват същото? Коя държава от обкръжението ви може да се похвали с просперитет?

    07:33 03.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Тцтцтц

    11 2 Отговор
    Да ви кажем честно по големи зло от нацистка Германия май не е имало в историята.

    07:36 03.10.2026

  • 67 Олга

    11 2 Отговор
    Европейската скотобаза совсем одивяла. Иска война. Ако започне да им мериш интелект, прибор ще даде на късо. Дебилите да се успокоят - на тяхната война Путин, както обеща, няма да дойде.Те не са Украйна и тяхната война ще бъде къса и удоволствието ше бъде пълно.Се сещате ли защо?

    Коментиран от #85

    07:37 03.10.2026

  • 68 Аве мишкар

    4 2 Отговор

    До коментар #58 от "Хм...":

    че то вие сте вредителите,защо тях да чистя

    Коментиран от #73

    07:40 03.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Комунягите и отрочетата им

    4 5 Отговор

    До коментар #52 от "Хм...":

    са в Брюксел, парламента ни и в медиите ни.
    Яко ни прецакаха на 10 Ноември.
    Сега комисарите са в столицата на ЕССР и терора същия както при СССР

    Коментиран от #77

    07:44 03.10.2026

  • 73 Хм...

    4 6 Отговор

    До коментар #68 от "Аве мишкар":

    Българите ли ще чистиш? Както направихте след окупацията през 1944 ли?

    Коментиран от #75, #78

    07:46 03.10.2026

  • 74 Дааа.

    6 3 Отговор
    Абе вие се напазвайте от агресора ФАЩ!!

    07:48 03.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ЗАПЛАХА Е,НО ЗА ФАШИСКАТА КОАЛИЦИЯ

    11 3 Отговор
    🇷🇺 РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СИ ,СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ ДНИ! ИМА ВИДЕА !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.ВОЙНИЦИ.
    УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. А ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).ОСВЕН ТОВА РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ И ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ.
    12 бр 🇷🇺 " SS-X-30" са достатъчни за =9 мин.НАТО И САЩ ДА БЪДАТ ЗАЛИЧЕНИ,БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВЕ.

    07:52 03.10.2026

  • 77 Мдаа

    5 2 Отговор

    До коментар #72 от "Комунягите и отрочетата им":

    И защо тогава ги избрахте с такива мнозинство да ви управляват?

    07:52 03.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Хм...

    3 8 Отговор

    До коментар #75 от "Аве мишкар":

    Българите няма как да подкрепяме агресор, който ни окупира, изби цвета на нацията ни, изнесе архивите ни и златото ни, и инсталира свои прости и крадливи наместници.

    Коментиран от #82, #86, #88, #99

    07:57 03.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СИ ПО

    9 3 Отговор
    ДЕНАЦИФИКАЦИЯ НА ФАШИСТКИЯ УКР.РЕЖИМ И СПОНСОРИТЕ ИМ ОТ НАТО,КОЕТО ВЕЧЕ Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И УНИЩОЖЕНИ ОРЪЖИЕ ЗА НАД =530 МЛРД.$ САЩ НЕ СЛУЧАЙНО ХОДИХА В МОСКВА ПРЕДИ ДНИ ДА МОЛЯТ ЗА МИР.САЩ СА С ОГРОМНИ ЗАГУБИ И ПОСТОЯННО ГУБЕЩИ ВЪВ ВСЕКИ КОНФЛИКТ.ПРИПЯВАЩИТЕ ИМ ЕС,СЪЩО ! СВО се извършва от Русия СПОРЕД ЧЛ.1,55,106,107 от Устава на ООН !

    08:02 03.10.2026

  • 84 Хаха

    9 3 Отговор
    Госпожата немска май обърка държавата! Госпожо Немкса българите сме буден народ и евтината пропаганда не върви, въпреки парите, изпипани в България! Помним, че националите ни катастрофи все с Германия са свързани, а не с Русия!

    08:04 03.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 ........–

    7 2 Отговор
    Германската посланичка: Русия е най-голямата заплаха за Европа.

    да се чете :

    Ние сме най-голямата заплаха за Европа заради желанието си за реванш.

    08:07 03.10.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Какво е това нацистко плашило?! Я марш обратно в мюсюлманска германия!

    08:19 03.10.2026

  • 90 Историк

    2 3 Отговор
    Русия постави на военни релси икономиките на Европа и предизвика тежка криза, защото тази империя на злото, лъжата, войната, смъртта, диверсиите и саботажите знае да прави само това. Това за съжаление не виждат българските освирепели путинолизци, но не заминават за Москва, а налагат отровите на Кремъл в България, която има нужда от родолюбци.

    08:20 03.10.2026

  • 91 Софиянец

    3 1 Отговор
    Фашистите никога няма да забравят, че Русия ги победи през ВСВ! А сега направо ги попиля!

    08:20 03.10.2026

  • 92 Стойко

    4 1 Отговор
    Таз фашистка май ни сбърка с глуповатите укри! Тука тия тъпотии не вървят!

    08:22 03.10.2026

  • 93 си пън

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Верно":

    верно,кви зъби,видя се,че са протези,5г.се мотат с фалирала русия и продължават да лаят ама по отдалеко

    08:22 03.10.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 9753

    0 0 Отговор
    Това по-скоро не е призив за европейско единство, а казва на Русия директно да атакува Европа!

    08:27 03.10.2026

  • 96 0407

    1 0 Отговор
    Рамо до рамо 1916 1918 рамо до рамо 1941 1944г.....и после олеле майко.......

    08:27 03.10.2026

  • 97 Оди да вееш

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ахъм":

    байрячета с полумесец турски войски ще минават през България........

    08:33 03.10.2026

  • 98 горски

    2 0 Отговор
    Подобни речи имаше и 1939г.....Знаем как свърши после....

    08:34 03.10.2026

  • 99 Аве мишкар

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "Хм...":

    Истинските българи винаги са подкрепяли Русия,и винаги ще е така,а предатели като тебе трябва да се чистят!

    08:37 03.10.2026

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