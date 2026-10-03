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Костадинов пое нещата в свои ръце: Протестиращите от блок 464, жк “Люлин”, отиват на среща с министъра на вътрешните работи
  Тема: Избори

Костадинов пое нещата в свои ръце: Протестиращите от блок 464, жк “Люлин”, отиват на среща с министъра на вътрешните работи

3 Октомври, 2026 18:06, обновена 3 Октомври, 2026 18:13 2 376

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Кандидатът за президент на “Възраждане” е единствения, който обърна внимание на протестиращите, увери ги, че няма да остави проблема им без решение

Костадинов пое нещата в свои ръце: Протестиращите от блок 464, жк “Люлин”, отиват на среща с министъра на вътрешните работи - 1
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Костадинов посети протест в столичния квартал “Люлин”. Протестът беше мирен и организиран от жителите на квартала. Причината са цигански общности, които са настанени незаконно в блок в близост до блок 464 и тормозят жителите на квартала.

Нападат жени, цапат, държат се грубо, обиждат и спят в нетрезво състояние по детските площадки.

Протестиращите, на които институциите не обръщат внимание повече от месец, се обърнаха към Костадин Костадинов за помощ. Поискаха той да посети техния протест и му изложиха проблемите си.

Костадинов веднага взе нещата присърце. Проведе разговор с министъра на вътрешните работи и идната седмица той ще приеме представителна група от протестиращи граждани, за да го запознаят с проблема, на който незабавно трябва да се намери решение.

Кандидатът за президент на “Възраждане” беше категоричен, че институциите могат да вземат мерки и трябва да влязат в правомощията си. Успокои гражданите, че той и “Възраждане” застават зад тях и техните искания, докато проблемът им бъде разрешен.

Костадинов и Волгин различният избор е с номер 11!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!


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