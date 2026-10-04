Индия и Пакистан извикаха посланиците си след гранична стрелба

Индия и Пакистан извикаха дипломатическите представители на другата страна след стрелба в граничния сектор Бедиан, станала на 2 октомври. Пакистан твърди, че при инцидента са загинали двама негови цивилни граждани, докато Индия заявява, че граничните ѝ служители са реагирали срещу незаконно проникване, представлявало непосредствена заплаха за сигурността.

Пакистанското външно министерство съобщи, че е извикало временно управляващия посолството на Индия и му е връчило официален протест. Исламабад обвинява индийската Гранична служба, че е използвала „непровокирана смъртоносна сила“ срещу невъоръжени цивилни.

„Пакистан категорично отхвърля всеки опит загиналите да бъдат представени като инфилтратори“, заяви ведомството. Оттам настояха Индия да извърши незабавно, прозрачно и достоверно разследване, да потърси дисциплинарна и правна отговорност от установените виновни и да уведоми официално пакистанската страна за резултатите.

Двете версии за случилото се

Индийското външно министерство също извика временно управляващия посолството на Пакистан. Според Делхи трима души са преминали незаконно на индийска територия и, въпреки предупрежденията на граничните служители, са продължили към заграждението.

„Граничната служба беше принудена да влезе в бой, тъй като те представляваха непосредствена заплаха за сигурността“, заявява индийското външно министерство. Индийската страна определя случая като поредно трансгранично проникване и го свързва с дейността на въоръжени наркосиндикати, действащи от Пакистан.

Двете правителства представят различни версии както за броя и статута на преминалите границата, така и за причината за стрелбата. Към момента няма независимо потвърждение на обстоятелствата около инцидента, нито публично съобщени от Индия данни за жертви или задържани.

Ново напрежение по границата

Случаят идва на фона на продължаващо напрежение между двете ядрени държави. През юли 2026 г. индийската телевизия NDTV съобщи за близо двучасова престрелка между индийски и пакистански военни в спорната територия Джаму и Кашмир. Тогава индийската армия заяви, че пакистанската страна е открила огън, за да осигури прикритие за прехвърляне на бойци през границата.

Сегашният дипломатически обмен засега се ограничава до взаимни протести и обвинения. Пакистан настоява за разследване от индийска страна, докато Делхи призовава Исламабад да предприеме действия срещу трансграничното проникване и предполагаемата контрабанда на наркотици.

Източници: Ен Ди Ти Ви