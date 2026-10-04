Зеленски: САЩ са 100 пъти по-силни от Русия

САЩ не трябва да забравят, че са сто пъти по-силни от Русия, когато водят преговори за прекратяване на войната в Украйна. Това заяви украинският президент Владимир Зеленски в интервю за Ройтерс.

По думите му руският президент Владимир Путин е започнал да смята, че именно той взема решенията в дипломатическия процес. Зеленски предупреди, че Москва може да използва желанието на американския президент Доналд Тръмп да постигне политически резултат преди междинните избори в САЩ.

„Америка е сто пъти по-силна от Русия. Безусловно. Просто не трябва да забравят за това“, заяви Зеленски.

Украинският президент каза, че вярва в намерението на Вашингтон да спре руската война, но изрази съмнение, че компромисите с Кремъл ще ускорят процеса.

„Доверявам им се. Но ще загубим време, ако играем с руските компромиси“, посочи Зеленски.

Според него Русия може да поставя нови условия в зависимост от политическата обстановка в САЩ и Европа. Зеленски заяви още, че Путин ще направи всичко възможно да окаже натиск върху Иран и да доведе ситуацията до момент, в който преговорите ще станат невъзможни.

Предупреждението за политическия натиск

„Ако Путин види, че на президента Тръмп му е нужна някаква победа, той ще решава какво да даде и какво да не даде“, каза украинският президент. По думите му именно това е проблемът в настоящия подход към преговорите.

Изказването идва на фона на съобщения за възможни икономически договорености между Вашингтон и Москва. The New York Times съобщи, че в Белия дом се обсъжда подписването на бизнес споразумения с Русия, които да покажат добри намерения. Според изданието САЩ и Русия разговарят и за многомилиардна сделка, свързана с активи на руската петролна компания „Лукойл“.

Отделно The Atlantic съобщи, че Тръмп е приел предложение на специалния си пратеник Джон Коул за евентуално облекчаване на санкциите срещу Русия в замяна на освобождаването на част от затворниците в страната. Тази информация е представена като твърдение на изданието.

В интервюто си Зеленски не посочи конкретен срок за следващ кръг от преговори. Основното му послание беше, че Вашингтон трябва да използва икономическото и политическото си предимство, вместо да допуска Москва да определя темпото и условията на процеса.

Източници: Европейска правда, Ройтерс, The New York Times