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Зеленски: САЩ са 100 пъти по-силни от Русия
  Тема: Украйна

Зеленски: САЩ са 100 пъти по-силни от Русия

4 Октомври, 2026 05:39 592 10

  • владимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • преговори за украйна-
  • русия

Украинският президент предупреди Вашингтон да не позволява на Владимир Путин да определя условията в преговорите.

Зеленски: САЩ са 100 пъти по-силни от Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ не трябва да забравят, че са сто пъти по-силни от Русия, когато водят преговори за прекратяване на войната в Украйна. Това заяви украинският президент Владимир Зеленски в интервю за Ройтерс.

По думите му руският президент Владимир Путин е започнал да смята, че именно той взема решенията в дипломатическия процес. Зеленски предупреди, че Москва може да използва желанието на американския президент Доналд Тръмп да постигне политически резултат преди междинните избори в САЩ.

„Америка е сто пъти по-силна от Русия. Безусловно. Просто не трябва да забравят за това“, заяви Зеленски.

Украинският президент каза, че вярва в намерението на Вашингтон да спре руската война, но изрази съмнение, че компромисите с Кремъл ще ускорят процеса.

„Доверявам им се. Но ще загубим време, ако играем с руските компромиси“, посочи Зеленски.

Според него Русия може да поставя нови условия в зависимост от политическата обстановка в САЩ и Европа. Зеленски заяви още, че Путин ще направи всичко възможно да окаже натиск върху Иран и да доведе ситуацията до момент, в който преговорите ще станат невъзможни.

Предупреждението за политическия натиск

„Ако Путин види, че на президента Тръмп му е нужна някаква победа, той ще решава какво да даде и какво да не даде“, каза украинският президент. По думите му именно това е проблемът в настоящия подход към преговорите.

Изказването идва на фона на съобщения за възможни икономически договорености между Вашингтон и Москва. The New York Times съобщи, че в Белия дом се обсъжда подписването на бизнес споразумения с Русия, които да покажат добри намерения. Според изданието САЩ и Русия разговарят и за многомилиардна сделка, свързана с активи на руската петролна компания „Лукойл“.

Отделно The Atlantic съобщи, че Тръмп е приел предложение на специалния си пратеник Джон Коул за евентуално облекчаване на санкциите срещу Русия в замяна на освобождаването на част от затворниците в страната. Тази информация е представена като твърдение на изданието.

В интервюто си Зеленски не посочи конкретен срок за следващ кръг от преговори. Основното му послание беше, че Вашингтон трябва да използва икономическото и политическото си предимство, вместо да допуска Москва да определя темпото и условията на процеса.

Източници: Европейска правда, Ройтерс, The New York Times


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Задушаващо тръшване

    17 0 Отговор
    По-силни са, на канадска борба и кеч.

    05:42 04.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Боже

    18 1 Отговор
    Тоя съвсем откачи. Наркотиците не прощават.

    05:52 04.10.2026

  • 4 Абе Зелко

    7 0 Отговор
    дори и да е така(ама не е), с тези си плоски номерца, какво очакваш да направи САЩ ? Да сбие с Русия ли? За колем хитрец се имаш:)
    Или да откаже руските предложения? Та това и сам го можеш!
    В Анкоридж предложенито бе на Тръмп. Кой те би по главата пак да откажеш?

    Борис Джонсън.

    05:53 04.10.2026

  • 5 Ха-ха-ха

    12 1 Отговор
    Сигурно в сащ има много повече бело? Ама тоя знае ли, какво са 40 трилиона дълг? И колко са лихвите всеки месец? И къде им е силата на сащ?.В палатковите "квартали" на големите им.градаве? САЩ правят войни САМО извън своята територия! Ако, не дай си Боже някой ги нападне на тяхна територия, то огромният хаос там и самоунищожението им е гарантирано. Те всичките имат оръжие в къщи и ако настъпи война ще започне и саморазправа. Но има и друго: Къде им е патриотизма? Войниците им са наемници!
    Това е огромен проблем за целия Запад. А целта на един наемнищ са ПАРИТЕ, а не някаква си "защита на родина" и друга ала бала... Целта на наемника е да не умира, а са си вземе паричките и да ги харчи.

    05:53 04.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Оня

    3 0 Отговор
    По силни викаш,много мъничко им остава и може и да стигнат Иран!

    06:08 04.10.2026

  • 10 Истината

    3 1 Отговор
    На какво са по-силни? На пинг-понг ли?
    Ама то и тва не е сигурно защото зобат яко. Жените спортистки са им като сестрите Уилямс...

    06:14 04.10.2026

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