ЕС няма да изтегля представителството си от Киев

Представителството на Европейския съюз в Киев продължава работа без промяна, въпреки предупреждението на Русия към чуждите дипломати и граждани да напуснат украинската столица. Това заяви прессекретарят на Европейската комисия Кристиан Виганд.

„Няма да се случи“, каза Виганд по повод опита на Москва да накара Европа да ограничи подкрепата си за Украйна. Той заяви, че ЕС ще продължи да подкрепя Киев, да разобличава действията на Русия и да засилва натиска върху нея.

Москва призова дипломатите да напуснат Киев

Изявлението на Виганд е реакция на позиция на руското Министерство на външните работи от 3 октомври. Москва отново призова чуждите граждани и дипломати да напуснат Киев и да се въздържат от посещения в Украйна.

Руското външно министерство заяви, че ще продължи да нанася масирани удари по украински градове, включително по столицата. Според предупреждението тези, които не се съобразят, сами ще носят отговорност за негативните последици и съзнателно ще излагат живота си на смъртна опасност.

ЕС подготвя нов пакет санкции

Виганд съобщи, че Европейският съюз подготвя най-големия си досега пакет от санкции срещу Русия. През тази седмица ЕС е въвел и нови ограничения заради депортирането на украински деца.

Прессекретарят цитира върховния представител на ЕС Кая Калас, според която Русия е готова да поема по-големи рискове, но съюзът също увеличава действията си, за да повиши цената за Москва.

По думите на Виганд за тази година са одобрени планове за отбранителни покупки за Украйна на стойност 28,3 млрд. евро. Допълнително са отделени 6,6 млрд. евро за пряка военна помощ.

Дипломатическите мисии остават в столицата

В навечерието на пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г. няколко европейски държави преместиха посолствата си от Киев във Лвов и Полша.

На 2 октомври британският вестник „Гардиън“ съобщи за резервни планове на някои западни посолства при ново засилване на руските атаки. Украинският говорител на външното министерство Георгий Тихий обаче заяви, че Киев не е получавал уведомления от чужди партньори за намерение дипломатическите им мисии да бъдат преместени.

Източници: Укринформ, Хромадске