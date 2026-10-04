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ЕС няма да изтегля представителството си от Киев
  Тема: Украйна

ЕС няма да изтегля представителството си от Киев

4 Октомври, 2026 05:21 470 6

  • европейски съюз-
  • киев-
  • русия-
  • украйна-
  • кристиан виганд

Кристиан Виганд заяви, че руските заплахи няма да спрат европейската подкрепа за Украйна. Мисията на ЕС в украинската столица продължава работа без промяна.

ЕС няма да изтегля представителството си от Киев - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Представителството на Европейския съюз в Киев продължава работа без промяна, въпреки предупреждението на Русия към чуждите дипломати и граждани да напуснат украинската столица. Това заяви прессекретарят на Европейската комисия Кристиан Виганд.

„Няма да се случи“, каза Виганд по повод опита на Москва да накара Европа да ограничи подкрепата си за Украйна. Той заяви, че ЕС ще продължи да подкрепя Киев, да разобличава действията на Русия и да засилва натиска върху нея.

Москва призова дипломатите да напуснат Киев

Изявлението на Виганд е реакция на позиция на руското Министерство на външните работи от 3 октомври. Москва отново призова чуждите граждани и дипломати да напуснат Киев и да се въздържат от посещения в Украйна.

Руското външно министерство заяви, че ще продължи да нанася масирани удари по украински градове, включително по столицата. Според предупреждението тези, които не се съобразят, сами ще носят отговорност за негативните последици и съзнателно ще излагат живота си на смъртна опасност.

ЕС подготвя нов пакет санкции

Виганд съобщи, че Европейският съюз подготвя най-големия си досега пакет от санкции срещу Русия. През тази седмица ЕС е въвел и нови ограничения заради депортирането на украински деца.

Прессекретарят цитира върховния представител на ЕС Кая Калас, според която Русия е готова да поема по-големи рискове, но съюзът също увеличава действията си, за да повиши цената за Москва.

По думите на Виганд за тази година са одобрени планове за отбранителни покупки за Украйна на стойност 28,3 млрд. евро. Допълнително са отделени 6,6 млрд. евро за пряка военна помощ.

Дипломатическите мисии остават в столицата

В навечерието на пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г. няколко европейски държави преместиха посолствата си от Киев във Лвов и Полша.

На 2 октомври британският вестник „Гардиън“ съобщи за резервни планове на някои западни посолства при ново засилване на руските атаки. Украинският говорител на външното министерство Георгий Тихий обаче заяви, че Киев не е получавал уведомления от чужди партньори за намерение дипломатическите им мисии да бъдат преместени.

Източници: Укринформ, Хромадске


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дебели глави

    8 1 Отговор
    Еми стойте си в Киев тогава, ама на няма рев след това? Хората ви предупредиха, ама щом искате да умрете с фашистите, то си е ваше решение...

    Коментиран от #4

    05:30 04.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факти

    4 0 Отговор
    ЕССР няма да изтегля представителството си от Киев

    05:40 04.10.2026

  • 4 Няма да умират

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дебели глави":

    защото Русия няма да им бомби посолствата, освен ако ги направят работилнци за сглобяване на британски дронове. Но пък ще изкарат тежка зима в името на опазването украинските ценности и .демокрация.

    Коментиран от #6

    05:40 04.10.2026

  • 5 Оня

    4 0 Отговор
    Сега урките ще ги избомбят защото нагло британците ще им наредят и ще кажат че са руснаците!

    05:43 04.10.2026

  • 6 Ама не си много

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Няма да умират":

    Сигурен? Ако техните представителства са до важни укро-цели, то няма гаранция че нама да бъдат засегнати. И техните служители из града. Хвърчат дронове, ракети,... ПВО стреля по тях, горят сгради и коли... Еми има риск за чужденците в такъв град! Ама щом не им.пука, така да е...

    05:58 04.10.2026

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