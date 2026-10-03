Дъщерята на Мария, Марая, започна нов живот в Монако и мечтае за изложба там

Марая, дъщерята на попфолк певицата Мария, започна нов етап от живота си в Монако. Преди заминаването си младата художничка представи втората си самостоятелна изложба „La Dolce Vita“, вдъхновена от завършването на училище, семейството и преместването ѝ в княжеството.

Майка и дъщеря разказаха за промените в живота им по време на гостуването си в „На кафе“. Разговорът засегна и трудната страна на това да растеш с известен родител.

Марая избира дистанция от публичността

За разлика от Мария, която от години е в центъра на общественото внимание, Марая предпочита да пази личния си свят далеч от прожекторите. „Марая обича изкуството, но не обича толкова светлината на прожекторите. Ние сме на 180 градуса една от друга“, призна певицата.

Мария разказа и че в определен период популярността ѝ е тежала на дъщеря ѝ. „Имаше период в живота ѝ, в който моята популярност ѝ тежеше, затова беше изцяло дистанцирана“, сподели тя.

Самата Марая потвърди, че съзнателно избира по-ограничено публично присъствие. „Обичам да съм по-дистанцирана. Не обичам всеки да вижда всичко от мен и смятам, че така е най-добре“, каза младата художничка.

Изложбата събира спомени от важна година

Втората изложба „La Dolce Vita“ е свързана с преживяното от Марая през последната година. В картините си тя е включила емоции, хора и моменти, свързани със семейството, завършването на училище и началото на обучението ѝ в Монако.

„Вдъхновението ми за тази изложба е цялата емоция и хората, и моментите, които съм преживяла тази година със семейството ми. Завърших училище, започнах да уча в Монако“, разказа Марая.

Следващата ѝ цел е също свързана с изкуството. Младата художничка мечтае да покаже свои картини именно в Монако и постепенно да превърне творчеството в професия.

Мария подготви жилището за новия етап

За да улесни прехода към самостоятелен живот, Мария е заминала преди дъщеря си. Тя е подготвила жилището и е транспортирала до Монако автомобила на Марая, както и вещи, които да бъдат използвани през следващите три години.

„Заминах преди нея, за да ѝ откарам колата и с един бус, който трябваше да откара целия живот за следващите три години, да подготвя жилището и да си посрещна детето по най-добрия начин“, разказа певицата.

Марая описва новата среда като много различна от България, но и като място, което може да ѝ помогне да изгради дисциплина и добри навици. Мария от своя страна заяви, че подкрепя възможността дъщеря ѝ един ден да изгради живота си извън страната.

Майка и дъщеря търсят баланс

Двете признават, че близостта помежду им не изключва различията. Мария предпочита всичко да бъде организирано седмици предварително, докато Марая е по-склонна да подхожда спокойно към ситуациите.

„Имаме доста често неразбирателства, но винаги гледаме да вземаме все една от друга. Винаги има компромис и се вслушваме една в друга“, обясни Марая.

Тя посочи и голямата си лична амбиция: „Мечтая да мога да вдъхновявам хората около мен. Най-вече мечтая цялото ми семейство да се гордее с мен и да се развивам в тази професия, защото е тази, която наистина обичам“.

Източници: HotArena.net