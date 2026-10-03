Русия атакува мостове над Днепър в Киев: "Това е нова фаза на терора"

Вече трети пореден ден руските войски нанасят удари по мостовете над река Днепър в Киев. Тази сутрин, 3 октомври, атаката е била насочена срещу Северния мост, който е за автомобили. До 2018 година той се наричаше "Московски".
По думите на кмета на украинската столица Виталий Кличко повредени са шосейната настилка на моста и контактната мрежа за тролеите, а трафикът от левия към десния бряг на река Днепър е бил временно прекъснат.
Само през изминалата нощ Русия е атакувала Украйна със 157 дрона тип "Шахед", от които 45 са били с реактивни двигатели - те летят извънредно бързо и поради това се прехващат трудно.
На 1-ви и 2-ри октомври Русия нанесе вече пет удара с дронове и по другия киевски мост - Южния, който е ключова транспортна артерия, свързваща левия и десния бряг на украинската столица. За момента той е затворен за автомобилите и за метрото. Градските власти очакват експертната оценка за състоянието на моста, за да бъде възобновено движението на метрото.
Защо Русия атакува Южния мост
Русия неслучайно атакува Южния мост. Метрото пресича река Днепър именно по него. "Логиката на руснаците е проста: ако искаш да нанесеш тежък удар на транспортната система на Киев, това е една от най-лесните възможности. Те ударят Южния мост, за да парализират колкото се може повече движението на хората и икономиката на столицата", обяснява представителят на градските власти Дмитро Беспалов в интервю за ДВ.
Мостът е много важна артерия за товарния транспорт, но не само за него. В пиковите часове метрото превозва до 15 000 души на час. Ако транспортът по моста бъде прекъснат, левият и десният бряг на Киев са на практика отделени един от друг. Беспалов смята, че ударите на Русия по моста целят не толкова цялостното разрушаване на моста, колкото да внесат страх и смут у хората. Два или три дрона "Шахед" не могат да разрушат подобен мост, казва той, но признава, че това може и да се промени, ако бъдат използвани някои по-нови и по-мощни дронове и ракети. В същото време е известно, че киевските мостове като цяло вече не са в добро състояние, което се отнася и за Южния мост.
Експертът подозира, че ударите по моста си поставят за цел да преустановят трайно движението на метрото, като по този начин нанесат още по-големи щети на икономиката.
Краят на едно негласно споразумение
Вадим Денисенко от украинския мозъчен тръст "Business Capital" смята, че руските атаки по моста представляват "повратен момент". Досега стратегически важните мостове бяха "червена линия", която не се прекрачваше както от Русия, така и от Украйна. Сега това негласно споразумение явно бе нарушено, написа Денисенко във Фейсбук.
"Очевидно искат да видят дали подобни нападения биха могли да повредят моста така силно, че транспортът по него да бъде изцяло прекъснат. Южният мост има относително стабилна конструкция и не може да бъде разрушен от само едно единично попадение, но целенасочени атаки по точно определени негови точки биха показали ефект", казва Денисенко. Той смята, че руският президент Владимир Путин залага на натиска на американския президент Доналд Тръмп върху Украйна, в резултат на което Киев да не може да реагира със засилени нападения по руските петролни рафинерии.
Опасност от пълна парализа на Киев
Олександър Коваленко, военно-политически експерт на "Украинския център за изследвания на сигурността", вижда в последните руски атаки по Киев нова фаза на терора. И той е на мнение, че има опасност транспортните връзки между левия и десния бряг да бъдат прекъснати. "Видяхме, че дроновете бяха прецизно насочени срещу моста", казва той пред ДВ.
Мостовете по принцип са съоръжения, които са солидни и не се разрушават лесно, казва Коваленко, но атаки, които продължават със седмици или дори месеци, могат да създадат ситуация, която да наложи затварянето на един или друг мост. "Целта е да се стигне до пълната парализа на Киев", убеден е експертът.
Той смята, че психологическият ефект от тези атаки е не по-маловажен. Русия иска да всее сред хората паника, да ги накара да изпитват недоверие към армията и да подклажда недоволство срещу украинското държавно ръководство. Затова Коваленко смята, че Украйна би трябвало да отговори с атака срещу Керченския мост, който свързва Русия с окупирания украински полуостров Крим, или срещу мостове на руска територия, особено в регионите на Брянск, Белгород и Курск.
Може ли Украйна да опази своите мостове
Дмитро Беспалов смята, че най-уязвимите места на мостовете биха могли да бъдат защитени с мрежи срещу дроновете или с подобия на танкови брони. Но второто би довело до допълнителен товар върху основите на мостовете, които и бездруго са уязвими. Затова според него няма алтернатива на по-ефективната противовъздушна защита и средствата за електронно водене на война.
Олександър Коваленко на свой ред казва, че ракетите-прехващачи на бойни дронове все още са в тестова фаза и добавя, че Украйна разчита на доставки от западните си партньори. Експертът казва още, че докато не се осъществи широкомащабно разполагане на ракети-прехващачи, мостовете ще продължат да бъдат изложени на опасност от атаки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
15:40 03.10.2026
2 Мара Джамбазовата Патка
DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.
Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи!
Коментиран от #51
16:09 03.10.2026
3 Ники
16:10 03.10.2026
4 Фен
16:10 03.10.2026
5 Смешник
Коментиран от #53
16:10 03.10.2026
6 😀😀😀😀
Думи на БайДрън за хиперзвуковите ракети на Русия😀
16:11 03.10.2026
7 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Знае, че идва неговия край и края на фашиския му режим и иска да повлече повече хора със себе си в отвъдното. Така действат ypoдите с тежки комплекси.
Коментиран от #35
16:11 03.10.2026
8 1234
16:11 03.10.2026
9 Това е нова военна тактика
16:11 03.10.2026
10 Бг гражданин
16:12 03.10.2026
11 Възpожденец 🇧🇬
Коментиран от #32
16:13 03.10.2026
12 Алекс
Коментиран от #24, #31
16:13 03.10.2026
13 😀😀😀😀
Когато МаЦква удря Киевски мост- това е терор!
16:13 03.10.2026
14 Исторически парк
16:14 03.10.2026
15 иван костов
Коментиран от #18
16:15 03.10.2026
16 ТЕРОР БИЛО.
16:17 03.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #15 от "иван костов":Няма страшно Зимата Днепър ще замръзне и ще преминават спокойно по леда
16:18 03.10.2026
19 Сатана Z
16:19 03.10.2026
20 падналия ангел
Коментиран от #56, #66
16:19 03.10.2026
21 Сатана Z
Коментиран от #44, #46
16:20 03.10.2026
22 Кочо
16:21 03.10.2026
23 Механик
То не става в Киев да си пият кайвето и да крият военни, оръжие и фабрики за оръжие в населените райони, а руснаците да ви се кефят как "бомбите Москва".
Не е ли така, а?
Коментиран от #36
16:22 03.10.2026
24 Сатана Z
До коментар #12 от "Алекс":Ако бяхме под шапката на Русия сигурно щяхме да изпратим много българи в помощ на Путин.Справка.събитията в Чехия и Унгария навремето ,когато по линия на варшавския договор заминаха нашенци да потушават размириците там.
Коментиран от #45
16:22 03.10.2026
25 Айляк
Това е нова фаза на вашето унищожение.
Не е здравословно да живееш в Киев, щото след боНбенето на големите хранителни вериги, бензиностанциите и мостовете, идва ред и на метрото.
И по този начин цялата инфраструктура на столицата заминава на кино.
А ако бандерите отговорят и те по този начин?
Не могат, а и не трябва.
Щото рашките това и чакат.
Коментиран от #54
16:23 03.10.2026
26 Галина Събева
Коментиран от #47
16:24 03.10.2026
27 Сатана Z
16:25 03.10.2026
28 Наши дети в школах
Каквото повикало, такова се обадило
16:26 03.10.2026
29 Само питам
Коментиран от #38
16:26 03.10.2026
30 дядя дръмпирушка слезе от черни връх.
"Те искат да атакуват нашите мостове и, доколкото разбираме, нашите центрове за данни, интернет, мобилната телефонна мрежа, болници, детски градини, училища, университети – всичко", написа Зеленски. Русия иска "хората да напуснат градовете си и трябва да направим всичко възможно, за да спасим нашите хора и нашите градове."
Руската армия засили атаките срещу украински градове през последните седмици. Най-вече големите метрополни райони като Киев, Харков или Одеса са в прицела на руските ВВС, бойни дронове или балистични ракети. Жилищни сгради и гражданска инфраструктура също са атакувани отново и отново. В петък руските медии съобщиха за предполагаеми тълпи от хора, бягащи от Киев.Казах ви ще дойдат тълпи от просиянци/Московчани/ и киевчани в софия....гарсониерата ни ще търси 1400€ на месец!Много е шик и е до бизнес център и в момента се предлага за 430€ на месец....
Коментиран от #60
16:27 03.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 СДЕЛАНО В СССР
• Мост Патона: Открит е на 5 ноември 1953 г.
• Мост Метро: Открит е на 5 ноември 1965 г.
• Северен мост (бивш Московски мост): Открит е на 3 декември 1976 г.
• Южен мост: Автомобилната част е отворена на 25 декември 1990 г., а метролинията — на 30 декември 1992 г.
16:28 03.10.2026
34 маке
16:28 03.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 БОРИС ДЖОНСЪН И ВИКТОРИЯ НЮЛАНД
16:29 03.10.2026
38 Отговор
До коментар #29 от "Само питам":Защото Русия е страна агресор.
Коментиран от #49, #50
16:30 03.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ
16:31 03.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Бай той Толстой
16:32 03.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Сатана Z
До коментар #21 от "Сатана Z":Не пиши от мое име ,изме кяр!
16:36 03.10.2026
47 Чума
До коментар #26 от "Галина Събева":Ти Събева ли си или Колева!? Уточнете, моля!
16:37 03.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Само питам
До коментар #38 от "Отговор":Аз пък си мислих, че е САЩ са агресор.
Объркал съм се явно.... но Донбас не беше ли бомбандиран от украйнците?
16:38 03.10.2026
50 Само казвам
До коментар #38 от "Отговор":Това не променя дефиницията за ТЕРОР, драга.
Напротив! Това дефинира ДВУЛИЧИЕ.
Е как искате после хората да ви вярват??!!
16:43 03.10.2026
51 Маро,
До коментар #2 от "Мара Джамбазовата Патка":от руската пропаганда по-силна няма.Може би ти си част от нея.
16:46 03.10.2026
52 Малко история
Коментиран от #58
16:47 03.10.2026
53 Смешко
До коментар #5 от "Смешник":не е бил търпелив путин, толкова си може.
Коментиран от #76
16:50 03.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Сандо
До коментар #20 от "падналия ангел":Не е само Керченския мост.Много по-важно беше унищожаването на Антоновския мост,което принуди руските войски да се изтеглят от Херсон и беше последвано от цялото изтегляне на руснаците от линията на фронта - това беше огромен успех за укрите.А за удари по мостовете на Киев толкова години имаше настоявания,че хората вече си мислеха,че това никога няма да стане.Но има и нещо още по-страшно за киевчани:ако руснаците унищожат пречиствателната станция на Киев,за което се твърди,че ще доведе до екологична катастрофа по Днепър.
Коментиран от #67
16:56 03.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ЕЙ СЕГА ВЕЧЕ ИМАТ
До коментар #52 от "Малко история":ПОВОД
ДА СЪБОРЯТ КРИМСКИЯ МОСТ.
СКОРО ЩЕ ГЛЕДАМЕ ТОТАЛНОТО МУ РАЗРУШАВАНЕ .
Коментиран от #62
17:00 03.10.2026
59 Въпрос с повишена трудност!
Защото Укрите постоянно правят опити да атакуват Кримския мост!
17:04 03.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
Коментиран от #68
17:08 03.10.2026
62 Кака Нашева
До коментар #58 от "ЕЙ СЕГА ВЕЧЕ ИМАТ":Ще...ще ,щеее 😂😂😂👈
17:10 03.10.2026
63 Гробар
17:10 03.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Рашмахта освобождава селата
-;-
Реактивните "Шахеди" и са безаналоговото железо на Райха.
Ха дано скоро Рашмахта да превземе поредното село в несъществуващата Украйна.
17:14 03.10.2026
66 Дзак
До коментар #20 от "падналия ангел":Не сме чували за това!
17:14 03.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 на какво се радваш путино-хиле?
До коментар #61 от "дядо дръмпир -дълбоко виждащия":какво стана да не би да превзехте покровск???да не би да има в просия бензин???Все по зле и по зле става просия ,а сега ще я навалят и Фламингата...засега украйна ви занулява възможностите на бойното поле.Загубихте тази година над 300кв.км.та не знам на какво се радваш.аз днес набрах и 2 кила боровинки и ви гледах отгоре ,а ти се мъчиш цял ден на компа за шепа стотинки от мутрафонова.Че за теб е по изгодно да ми отваряш вратата и ще получаваш повече.
17:19 03.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Мишел
Коментиран от #75
17:24 03.10.2026
72 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
В ЦИМБУЛОВА ,ОРЛОВСКА ОБЛАСТ
ОТТАМ СЕ ПУСКАГ РУСКИТЕ ДРОНОВЕ КЪМ КИЕВ.
ХАХАХАХАХА
ВОТ ЕТО ДВИЖУХА.
17:27 03.10.2026
73 "... нова фаза на терора"
За целта ползваха проксито от дрогираните бандеро-нацисти в Украйна, като ги подготвяха за тази война повече от две десетилетия. Дрогата навлезе масово в Украйна още преди 2010, много от младите хора деградираха и единственото им спасение бяха бандеровските формирования, които се обучаваха за война.
Запада искаше да предизвика Русия да направят мощна и кратка офанзива в Украйна с много жертви от руска страна, да обезкървят руската армия, а на завладените територии бандерите да правят атентати и провокации.
Руското ръководство не се върза на запада, а прие стратегия на бавни военни акции с прочистване от дрогираните бандери, с минимални загуби от руска страна. Вече, САЩ и Европа не са в състояние да водят война заради липса на въоръжение, руските загуби са минимални и тяхната армия усилва темпото.
До две години Украйна няма да съществува като държава, но едва ли ще липсва на някой по света.
Коментиран от #79
17:27 03.10.2026
74 СВО
17:28 03.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Хахаххаха
До коментар #53 от "Смешко":Май се бъркаш с бай Дончо
17:30 03.10.2026
77 Мдаа
17:31 03.10.2026
78 Преди две години руското разузнаване
Руски медии тогава публикуваха 38-минутен аудиозапис от подслушан разговор между четирима висши офицери от германските Военновъздушни сили (Луфтвафе), включително техния главнокомандващ генерал-лейтенант Инго Герхарц, където германците крояха как точно ще унищожат моста.
Лошата памет на германците не говори добре за тяхното психично здраве и щеше да е добре точно германската медия, която цитирате сега да си спомни кой точно искаше да прави терор.
Коментиран от #80
17:35 03.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 А пък същата медия Deutsche Welle
17:39 03.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 За що ли след атаките по Кримския мост
Цялата логистика на изток от Днепър щеше да е прекъсната? И пловин Украйна да е в РФ.
Ами защото СВО не започна за територии, а нещо много по-важно.
Коментиран от #89
17:41 03.10.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Шорт
17:45 03.10.2026
86 Неразбрал
17:45 03.10.2026
87 Разрушаването на Украйна е в интерес на
17:45 03.10.2026
88 име
17:46 03.10.2026
89 Многото по-важно
До коментар #83 от "За що ли след атаките по Кримския мост":е егото на Владетеля на света с високите токчета.
17:47 03.10.2026