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Русия атакува мостове над Днепър в Киев: "Това е нова фаза на терора"
  Тема: Украйна

Русия атакува мостове над Днепър в Киев: "Това е нова фаза на терора"

3 Октомври, 2026 16:06 1 713 89

  • русия-
  • украйна-
  • киев-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски-
  • виталий кличко

Само през изминалата нощ Русия е атакувала Украйна със 157 дрона тип "Шахед", от които 45 са били с реактивни двигатели - те летят извънредно бързо и поради това се прехващат трудно

Русия атакува мостове над Днепър в Киев: "Това е нова фаза на терора" - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Вече трети пореден ден руските войски нанасят удари по мостовете над река Днепър в Киев. Тази сутрин, 3 октомври, атаката е била насочена срещу Северния мост, който е за автомобили. До 2018 година той се наричаше "Московски".

По думите на кмета на украинската столица Виталий Кличко повредени са шосейната настилка на моста и контактната мрежа за тролеите, а трафикът от левия към десния бряг на река Днепър е бил временно прекъснат.

Само през изминалата нощ Русия е атакувала Украйна със 157 дрона тип "Шахед", от които 45 са били с реактивни двигатели - те летят извънредно бързо и поради това се прехващат трудно.

На 1-ви и 2-ри октомври Русия нанесе вече пет удара с дронове и по другия киевски мост - Южния, който е ключова транспортна артерия, свързваща левия и десния бряг на украинската столица. За момента той е затворен за автомобилите и за метрото. Градските власти очакват експертната оценка за състоянието на моста, за да бъде възобновено движението на метрото.

Защо Русия атакува Южния мост

Русия неслучайно атакува Южния мост. Метрото пресича река Днепър именно по него. "Логиката на руснаците е проста: ако искаш да нанесеш тежък удар на транспортната система на Киев, това е една от най-лесните възможности. Те ударят Южния мост, за да парализират колкото се може повече движението на хората и икономиката на столицата", обяснява представителят на градските власти Дмитро Беспалов в интервю за ДВ.

Мостът е много важна артерия за товарния транспорт, но не само за него. В пиковите часове метрото превозва до 15 000 души на час. Ако транспортът по моста бъде прекъснат, левият и десният бряг на Киев са на практика отделени един от друг. Беспалов смята, че ударите на Русия по моста целят не толкова цялостното разрушаване на моста, колкото да внесат страх и смут у хората. Два или три дрона "Шахед" не могат да разрушат подобен мост, казва той, но признава, че това може и да се промени, ако бъдат използвани някои по-нови и по-мощни дронове и ракети. В същото време е известно, че киевските мостове като цяло вече не са в добро състояние, което се отнася и за Южния мост.

Експертът подозира, че ударите по моста си поставят за цел да преустановят трайно движението на метрото, като по този начин нанесат още по-големи щети на икономиката.

Краят на едно негласно споразумение

Вадим Денисенко от украинския мозъчен тръст "Business Capital" смята, че руските атаки по моста представляват "повратен момент". Досега стратегически важните мостове бяха "червена линия", която не се прекрачваше както от Русия, така и от Украйна. Сега това негласно споразумение явно бе нарушено, написа Денисенко във Фейсбук.

"Очевидно искат да видят дали подобни нападения биха могли да повредят моста така силно, че транспортът по него да бъде изцяло прекъснат. Южният мост има относително стабилна конструкция и не може да бъде разрушен от само едно единично попадение, но целенасочени атаки по точно определени негови точки биха показали ефект", казва Денисенко. Той смята, че руският президент Владимир Путин залага на натиска на американския президент Доналд Тръмп върху Украйна, в резултат на което Киев да не може да реагира със засилени нападения по руските петролни рафинерии.

Опасност от пълна парализа на Киев

Олександър Коваленко, военно-политически експерт на "Украинския център за изследвания на сигурността", вижда в последните руски атаки по Киев нова фаза на терора. И той е на мнение, че има опасност транспортните връзки между левия и десния бряг да бъдат прекъснати. "Видяхме, че дроновете бяха прецизно насочени срещу моста", казва той пред ДВ.

Мостовете по принцип са съоръжения, които са солидни и не се разрушават лесно, казва Коваленко, но атаки, които продължават със седмици или дори месеци, могат да създадат ситуация, която да наложи затварянето на един или друг мост. "Целта е да се стигне до пълната парализа на Киев", убеден е експертът.

Той смята, че психологическият ефект от тези атаки е не по-маловажен. Русия иска да всее сред хората паника, да ги накара да изпитват недоверие към армията и да подклажда недоволство срещу украинското държавно ръководство. Затова Коваленко смята, че Украйна би трябвало да отговори с атака срещу Керченския мост, който свързва Русия с окупирания украински полуостров Крим, или срещу мостове на руска територия, особено в регионите на Брянск, Белгород и Курск.

Може ли Украйна да опази своите мостове

Дмитро Беспалов смята, че най-уязвимите места на мостовете биха могли да бъдат защитени с мрежи срещу дроновете или с подобия на танкови брони. Но второто би довело до допълнителен товар върху основите на мостовете, които и бездруго са уязвими. Затова според него няма алтернатива на по-ефективната противовъздушна защита и средствата за електронно водене на война.

Олександър Коваленко на свой ред казва, че ракетите-прехващачи на бойни дронове все още са в тестова фаза и добавя, че Украйна разчита на доставки от западните си партньори. Експертът казва още, че докато не се осъществи широкомащабно разполагане на ракети-прехващачи, мостовете ще продължат да бъдат изложени на опасност от атаки.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    53 8 Отговор
    Нова фаза на Майдана.

    15:40 03.10.2026

  • 2 Мара Джамбазовата Патка

    89 8 Отговор
    Но с нова фаза на информационен терор ни залива за пореден път DW.

    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.
    Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи!

    Коментиран от #51

    16:09 03.10.2026

  • 3 Ники

    40 8 Отговор
    Браво !

    16:10 03.10.2026

  • 4 Фен

    60 8 Отговор
    В що, несъпоставимо е. Зе обяви, че затваря въздушното пространство на Русия за граждански полети. А Русия, посчупила 2-3 моста, голяма работа...

    16:10 03.10.2026

  • 5 Смешник

    65 10 Отговор
    Крайно време беше Путин досега беше доста търпелив

    Коментиран от #53

    16:10 03.10.2026

  • 6 😀😀😀😀

    45 8 Отговор
    "те летят извънредно бързо и поради това се прехващат трудно"
    Думи на БайДрън за хиперзвуковите ракети на Русия😀

    16:11 03.10.2026

  • 7 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    9 70 Отговор
    Пусин е отчаян !
    Знае, че идва неговия край и края на фашиския му режим и иска да повлече повече хора със себе си в отвъдното. Така действат ypoдите с тежки комплекси.

    Коментиран от #35

    16:11 03.10.2026

  • 8 1234

    49 9 Отговор
    Русия атакува мостове над Днепър в Киев: "Това е краят на зеленски"

    16:11 03.10.2026

  • 9 Това е нова военна тактика

    59 9 Отговор
    а не терор.Русия е в правото си.

    16:11 03.10.2026

  • 10 Бг гражданин

    44 9 Отговор
    АНГЛИЯ занули и уНИЩОЖИ УКРАЙНА.. БОРИС ДЖОНСЪН ,ТОЙ Е БОСА,ТОЙ ГИ ПРЕКАРА ТИЯ МЕРАКЛИИ ДА УНИЩОЖАТ РУСИЯ,а то ква снана тя ,.....Дайте им сега и ядрено оръжие,поне да унищожат и света..

    16:12 03.10.2026

  • 11 Възpожденец 🇧🇬

    9 56 Отговор
    Време е в Рубльовка да усетят войната. Стига ги е жалил Зеленски. Там са голяма част от фашистите подкрепящи Путлер.

    Коментиран от #32

    16:13 03.10.2026

  • 12 Алекс

    55 9 Отговор
    Руснаците са ни братя по кръв славяни, които ние българите по традиция си обичаме и те нас. А какви ни са сатанистите от САЩ и джендърите от ЕС. Огромна грешка направиха българските продажни политици, че ни вкараха в един разпадаш съюз с едно фалирало евро.

    Коментиран от #24, #31

    16:13 03.10.2026

  • 13 😀😀😀😀

    64 8 Отговор
    Когато КИЙВ удря Кримския мост- това е добре!
    Когато МаЦква удря Киевски мост- това е терор!

    16:13 03.10.2026

  • 14 Исторически парк

    59 8 Отговор
    А когато удряха кримския мост с камиони камикадзета не беше терор нали 😉

    16:14 03.10.2026

  • 15 иван костов

    54 8 Отговор
    Тези мостове са останки от омразният СССР и социализма и отдавна трябваше да ги няма! Народът на украйна трябва да скъса с миналото и да пресича Днепър с лодки еднодръвки!😂🤣

    Коментиран от #18

    16:15 03.10.2026

  • 16 ТЕРОР БИЛО.

    45 8 Отговор
    А наркото кога се хвалише че избомбил бензиностанции хранилища за гориво и други енергоносители всички ръкопляскаха. Сега било терор. Одите на къна у географията

    16:17 03.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дякон Унуфрий Араллампиев

    39 7 Отговор

    До коментар #15 от "иван костов":

    Няма страшно Зимата Днепър ще замръзне и ще преминават спокойно по леда

    16:18 03.10.2026

  • 19 Сатана Z

    37 8 Отговор
    Засега Путин пази Киев,но когато дойде ред на Берлин тогава немците ще разберат кон боб яде ли !

    16:19 03.10.2026

  • 20 падналия ангел

    38 9 Отговор
    "Досега стратегически важните мостове бяха "червена линия", която не се прекрачваше както от Русия, така и от Украйна". Айде бе, а кой пуцаше по Керченския мост? Укрите поставиха до мостовете немските "Гепарди", но и това не им помогна! Руснаците удрят по металните кабели на моста държащи пътното платно. Удрят само единия край, тъй като кабелите държат моста чрез т.н. двойно напрежение. Скъсването на кабелите от единия край ще предизвика усукване на моста.

    Коментиран от #56, #66

    16:19 03.10.2026

  • 21 Сатана Z

    9 45 Отговор
    Няма нищо на този свят, което да оправдае бруталните, античовешки атаки срещу Украйна. Само Путлер и Хитлер са извършвали такива брутални геноцидни зверства.

    Коментиран от #44, #46

    16:20 03.10.2026

  • 22 Кочо

    9 33 Отговор
    Вие не разбрахте ли, че Путин до сега пазеше мостовете, за да настъпи през тях към Лисабон!? Сега проумя, че никога няма да настъпи и пристъпи кам ликвидацията им! Така е и с всички аптеки, болници, театри, библиотеки, музеи!

    16:21 03.10.2026

  • 23 Механик

    34 8 Отговор
    Не, това не е нова фаза на терора, а е онова, което трябваше да се направи още в началото и да се запазят животите на много хора от двете страни.
    То не става в Киев да си пият кайвето и да крият военни, оръжие и фабрики за оръжие в населените райони, а руснаците да ви се кефят как "бомбите Москва".
    Не е ли така, а?

    Коментиран от #36

    16:22 03.10.2026

  • 24 Сатана Z

    9 28 Отговор

    До коментар #12 от "Алекс":

    Ако бяхме под шапката на Русия сигурно щяхме да изпратим много българи в помощ на Путин.Справка.събитията в Чехия и Унгария навремето ,когато по линия на варшавския договор заминаха нашенци да потушават размириците там.

    Коментиран от #45

    16:22 03.10.2026

  • 25 Айляк

    28 8 Отговор
    Това не е нова фаза на терор, бандерчета.
    Това е нова фаза на вашето унищожение.

    Не е здравословно да живееш в Киев, щото след боНбенето на големите хранителни вериги, бензиностанциите и мостовете, идва ред и на метрото.
    И по този начин цялата инфраструктура на столицата заминава на кино.

    А ако бандерите отговорят и те по този начин?
    Не могат, а и не трябва.
    Щото рашките това и чакат.

    Коментиран от #54

    16:23 03.10.2026

  • 26 Галина Събева

    24 8 Отговор
    Две жени на пазара преди обяд шумно коментираха на руски с украински акцент, че миризмата на спаружени катерици в метрото на Киев вече била непоносима .

    Коментиран от #47

    16:24 03.10.2026

  • 27 Сатана Z

    36 7 Отговор
    Когато НАТО разрушаваше мостовете в Белград на река Сава цялото население на града излизаше вечер и се събираше върху тях за да ги пазят от вечерните атаки на терористите ,с което показаха ,че не се страхуват за живота си за разлика от Киевските укри ,които се крият в метрото с тенджери на главите.Иначе голям го вадят

    16:25 03.10.2026

  • 28 Наши дети в школах

    23 7 Отговор
    Их дети - в подвалах...


    Каквото повикало, такова се обадило

    16:26 03.10.2026

  • 29 Само питам

    33 9 Отговор
    Защо когато Русия атакува го наричате "терор", а когато Зеленски се хвали че атакува плажове и студентски общежития го наричате "геройство"?

    Коментиран от #38

    16:26 03.10.2026

  • 30 дядя дръмпирушка слезе от черни връх.

    8 6 Отговор
    FP-7 можеше да атакува руски бункери, мостове и сградиУкрайна атакува голямо нефтено съоръжениеУчилища и детски градини: Казва се, че Путин е дал заповед "без правила"
    "Те искат да атакуват нашите мостове и, доколкото разбираме, нашите центрове за данни, интернет, мобилната телефонна мрежа, болници, детски градини, училища, университети – всичко", написа Зеленски. Русия иска "хората да напуснат градовете си и трябва да направим всичко възможно, за да спасим нашите хора и нашите градове."

    Руската армия засили атаките срещу украински градове през последните седмици. Най-вече големите метрополни райони като Киев, Харков или Одеса са в прицела на руските ВВС, бойни дронове или балистични ракети. Жилищни сгради и гражданска инфраструктура също са атакувани отново и отново. В петък руските медии съобщиха за предполагаеми тълпи от хора, бягащи от Киев.Казах ви ще дойдат тълпи от просиянци/Московчани/ и киевчани в софия....гарсониерата ни ще търси 1400€ на месец!Много е шик и е до бизнес център и в момента се предлага за 430€ на месец....

    Коментиран от #60

    16:27 03.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 СДЕЛАНО В СССР

    19 7 Отговор
    В Киев има няколко известни моста над река Днепър, построени по различно време:
    • Мост Патона: Открит е на 5 ноември 1953 г.
    • Мост Метро: Открит е на 5 ноември 1965 г.
    • Северен мост (бивш Московски мост): Открит е на 3 декември 1976 г.
    • Южен мост: Автомобилната част е отворена на 25 декември 1990 г., а метролинията — на 30 декември 1992 г.

    16:28 03.10.2026

  • 34 маке

    23 7 Отговор
    Еднакво тъпи медии - Факти и Дойче веле, удари единия лъжец, другия ще падне

    16:28 03.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 БОРИС ДЖОНСЪН И ВИКТОРИЯ НЮЛАНД

    25 6 Отговор
    До другия вторник ще им построят нови мостове.

    16:29 03.10.2026

  • 38 Отговор

    6 23 Отговор

    До коментар #29 от "Само питам":

    Защото Русия е страна агресор.

    Коментиран от #49, #50

    16:30 03.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ

    19 7 Отговор
    Е ясно, че окраина едва ли ще изкара зимата.

    16:31 03.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Бай той Толстой

    13 5 Отговор
    😁😁😁.Купете си еднодръвки.

    16:32 03.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Сатана Z

    5 6 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    Не пиши от мое име ,изме кяр!

    16:36 03.10.2026

  • 47 Чума

    6 2 Отговор

    До коментар #26 от "Галина Събева":

    Ти Събева ли си или Колева!? Уточнете, моля!

    16:37 03.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Само питам

    19 5 Отговор

    До коментар #38 от "Отговор":

    Аз пък си мислих, че е САЩ са агресор.
    Объркал съм се явно.... но Донбас не беше ли бомбандиран от украйнците?

    16:38 03.10.2026

  • 50 Само казвам

    5 5 Отговор

    До коментар #38 от "Отговор":

    Това не променя дефиницията за ТЕРОР, драга.
    Напротив! Това дефинира ДВУЛИЧИЕ.
    Е как искате после хората да ви вярват??!!

    16:43 03.10.2026

  • 51 Маро,

    6 10 Отговор

    До коментар #2 от "Мара Джамбазовата Патка":

    от руската пропаганда по-силна няма.Може би ти си част от нея.

    16:46 03.10.2026

  • 52 Малко история

    14 8 Отговор
    Преди 2-3 години Украйна атакува няколко пъти Кримския мост, включително взривявайки ТИР с експлозиви върху него,безо собен успех. Сега Киев се оплаква от руски атаки на мостове и ги нарича терористични. Не е ясно, какво са мислили в ръководството на ВСУ, предизвиквайки Русия, най-вероятно неса мислили, а са изпълнявали указания ат Вашингтон и Лондон. Сега , когато търпението на Москва свърши, надават зов за помощ -"А нас защо ни биете?". Това ясно показва абсолюната интелектуална немощ на Киев.

    Коментиран от #58

    16:47 03.10.2026

  • 53 Смешко

    7 7 Отговор

    До коментар #5 от "Смешник":

    не е бил търпелив путин, толкова си може.

    Коментиран от #76

    16:50 03.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Сандо

    10 3 Отговор

    До коментар #20 от "падналия ангел":

    Не е само Керченския мост.Много по-важно беше унищожаването на Антоновския мост,което принуди руските войски да се изтеглят от Херсон и беше последвано от цялото изтегляне на руснаците от линията на фронта - това беше огромен успех за укрите.А за удари по мостовете на Киев толкова години имаше настоявания,че хората вече си мислеха,че това никога няма да стане.Но има и нещо още по-страшно за киевчани:ако руснаците унищожат пречиствателната станция на Киев,за което се твърди,че ще доведе до екологична катастрофа по Днепър.

    Коментиран от #67

    16:56 03.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ЕЙ СЕГА ВЕЧЕ ИМАТ

    6 6 Отговор

    До коментар #52 от "Малко история":

    ПОВОД
    ДА СЪБОРЯТ КРИМСКИЯ МОСТ.

    СКОРО ЩЕ ГЛЕДАМЕ ТОТАЛНОТО МУ РАЗРУШАВАНЕ .

    Коментиран от #62

    17:00 03.10.2026

  • 59 Въпрос с повишена трудност!

    4 5 Отговор
    Защо Русия атакува Южния мост!!!
    Защото Укрите постоянно правят опити да атакуват Кримския мост!

    17:04 03.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    3 6 Отговор
    Ся последно за кога пак да очакваме Перемогата и Контранаступа ,че вече трети пореден Димитровден наближава ?

    Коментиран от #68

    17:08 03.10.2026

  • 62 Кака Нашева

    3 5 Отговор

    До коментар #58 от "ЕЙ СЕГА ВЕЧЕ ИМАТ":

    Ще...ще ,щеее 😂😂😂👈

    17:10 03.10.2026

  • 63 Гробар

    5 7 Отговор
    Нормално е да се разрушава инфраструктура по време на война. Спомнете си какво правеха предците на Урсула и Мерц в Беларус и Украйна през втората световна.

    17:10 03.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Рашмахта освобождава селата

    5 3 Отговор
    Само през изминалата нощ Русия е атакувала Украйна със 157 дрона тип "Шахед", от които 45 са били с реактивни двигатели - те летят извънредно бързо и поради това се прехващат трудно
    -;-
    Реактивните "Шахеди" и са безаналоговото железо на Райха.
    Ха дано скоро Рашмахта да превземе поредното село в несъществуващата Украйна.

    17:14 03.10.2026

  • 66 Дзак

    0 5 Отговор

    До коментар #20 от "падналия ангел":

    Не сме чували за това!

    17:14 03.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 на какво се радваш путино-хиле?

    3 7 Отговор

    До коментар #61 от "дядо дръмпир -дълбоко виждащия":

    какво стана да не би да превзехте покровск???да не би да има в просия бензин???Все по зле и по зле става просия ,а сега ще я навалят и Фламингата...засега украйна ви занулява възможностите на бойното поле.Загубихте тази година над 300кв.км.та не знам на какво се радваш.аз днес набрах и 2 кила боровинки и ви гледах отгоре ,а ти се мъчиш цял ден на компа за шепа стотинки от мутрафонова.Че за теб е по изгодно да ми отваряш вратата и ще получаваш повече.

    17:19 03.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Мишел

    4 3 Отговор
    Цялата война в Украйна е в нова фаза- унищожаване на държавата Украйна. Това е единственият начин тази война да свърши преди загиване на последния украинец.

    Коментиран от #75

    17:24 03.10.2026

  • 72 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    2 2 Отговор
    А УКРАЙНА УДАРИ ДРОНО ПОРТЪТ

    В ЦИМБУЛОВА ,ОРЛОВСКА ОБЛАСТ

    ОТТАМ СЕ ПУСКАГ РУСКИТЕ ДРОНОВЕ КЪМ КИЕВ.

    ХАХАХАХАХА

    ВОТ ЕТО ДВИЖУХА.

    17:27 03.10.2026

  • 73 "... нова фаза на терора"

    5 2 Отговор
    Западните държави искаха да изработят Русия, да я победят на бойното поле и да прилапат руските ресурси.
    За целта ползваха проксито от дрогираните бандеро-нацисти в Украйна, като ги подготвяха за тази война повече от две десетилетия. Дрогата навлезе масово в Украйна още преди 2010, много от младите хора деградираха и единственото им спасение бяха бандеровските формирования, които се обучаваха за война.

    Запада искаше да предизвика Русия да направят мощна и кратка офанзива в Украйна с много жертви от руска страна, да обезкървят руската армия, а на завладените територии бандерите да правят атентати и провокации.

    Руското ръководство не се върза на запада, а прие стратегия на бавни военни акции с прочистване от дрогираните бандери, с минимални загуби от руска страна. Вече, САЩ и Европа не са в състояние да водят война заради липса на въоръжение, руските загуби са минимални и тяхната армия усилва темпото.
    До две години Украйна няма да съществува като държава, но едва ли ще липсва на някой по света.

    Коментиран от #79

    17:27 03.10.2026

  • 74 СВО

    0 0 Отговор
    ВСУ продължават да газят в Донбас,Лиман.Рекорден брой жертви и пленници от руска страна.Фронтът се движи на изток.

    17:28 03.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Хахаххаха

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Смешко":

    Май се бъркаш с бай Дончо

    17:30 03.10.2026

  • 77 Мдаа

    0 0 Отговор
    Кримския мост изгоре.

    17:31 03.10.2026

  • 78 Преди две години руското разузнаване

    1 1 Отговор
    пуснаха разговора на германски офицери по телефона, където те обсъждаха как ще предоставят на Украйна ракети Таурус с цел унищожаване на Керченския мост. Случаят стана известен като „Аферата Таурус“ (Taurus leak) и се случи в началото на март 2024 г..
    Руски медии тогава публикуваха 38-минутен аудиозапис от подслушан разговор между четирима висши офицери от германските Военновъздушни сили (Луфтвафе), включително техния главнокомандващ генерал-лейтенант Инго Герхарц, където германците крояха как точно ще унищожат моста.
    Лошата памет на германците не говори добре за тяхното психично здраве и щеше да е добре точно германската медия, която цитирате сега да си спомни кой точно искаше да прави терор.

    Коментиран от #80

    17:35 03.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 А пък същата медия Deutsche Welle

    2 0 Отговор
    преди два месеца се кефеше на украинските удари по руската фирма за доставки на китайски джунджурии и разносвачи на пици. Даже ги наричаше "военни успехи".

    17:39 03.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 За що ли след атаките по Кримския мост

    0 1 Отговор
    и стената на Каховка, не им бутнаха в отговор всички мостове по Днепър???
    Цялата логистика на изток от Днепър щеше да е прекъсната? И пловин Украйна да е в РФ.
    Ами защото СВО не започна за територии, а нещо много по-важно.

    Коментиран от #89

    17:41 03.10.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Шорт

    0 0 Отговор
    ПУТИН СЕ СЪБУДИ НАЙ ПОСЛЕ! БИИЙ ДА ТЕ УВАЖАВАТ!

    17:45 03.10.2026

  • 86 Неразбрал

    0 0 Отговор
    Абе някои да ми обясни защо запада ръкопляска при бомбените атаки над кримския мост ?????? А реве когато сринат мост на Днепър във киеффф ?????

    17:45 03.10.2026

  • 87 Разрушаването на Украйна е в интерес на

    0 0 Отговор
    украинския народ. Сривайки със земята жилищни блокове, мостове, заводи, училища, Путин всъщност освобождава украинския народ от нацистите наркомани.

    17:45 03.10.2026

  • 88 име

    0 0 Отговор
    Рycките влacти дa peдят тeлaтa на yбити нaeмници в cтoлицaтa им, пpeд пoсoлcтвaтa нa cъoтвeтнитe дъpжaви. И тpябвa да yнищoжaт някaкви заводи на островнитe инцecти. 5ти члeн нe зaдължaвa c вoeнeн oтгoвop, a кoй кaктo пpeцeни и мy cтиcкa дa oтгoвopи. A в Eвpoпa нe ни e гpижa зa островнитe инцecти и нямa кoй дa pиcкyвa и дa ce жepтвa зapaди тяx.

    17:46 03.10.2026

  • 89 Многото по-важно

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "За що ли след атаките по Кримския мост":

    е егото на Владетеля на света с високите токчета.

    17:47 03.10.2026

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