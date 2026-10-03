Русия атакува мостове над Днепър в Киев: "Това е нова фаза на терора"

Вече трети пореден ден руските войски нанасят удари по мостовете над река Днепър в Киев. Тази сутрин, 3 октомври, атаката е била насочена срещу Северния мост, който е за автомобили. До 2018 година той се наричаше "Московски".

По думите на кмета на украинската столица Виталий Кличко повредени са шосейната настилка на моста и контактната мрежа за тролеите, а трафикът от левия към десния бряг на река Днепър е бил временно прекъснат.

Само през изминалата нощ Русия е атакувала Украйна със 157 дрона тип "Шахед", от които 45 са били с реактивни двигатели - те летят извънредно бързо и поради това се прехващат трудно.

На 1-ви и 2-ри октомври Русия нанесе вече пет удара с дронове и по другия киевски мост - Южния, който е ключова транспортна артерия, свързваща левия и десния бряг на украинската столица. За момента той е затворен за автомобилите и за метрото. Градските власти очакват експертната оценка за състоянието на моста, за да бъде възобновено движението на метрото.

Защо Русия атакува Южния мост

Русия неслучайно атакува Южния мост. Метрото пресича река Днепър именно по него. "Логиката на руснаците е проста: ако искаш да нанесеш тежък удар на транспортната система на Киев, това е една от най-лесните възможности. Те ударят Южния мост, за да парализират колкото се може повече движението на хората и икономиката на столицата", обяснява представителят на градските власти Дмитро Беспалов в интервю за ДВ.

Мостът е много важна артерия за товарния транспорт, но не само за него. В пиковите часове метрото превозва до 15 000 души на час. Ако транспортът по моста бъде прекъснат, левият и десният бряг на Киев са на практика отделени един от друг. Беспалов смята, че ударите на Русия по моста целят не толкова цялостното разрушаване на моста, колкото да внесат страх и смут у хората. Два или три дрона "Шахед" не могат да разрушат подобен мост, казва той, но признава, че това може и да се промени, ако бъдат използвани някои по-нови и по-мощни дронове и ракети. В същото време е известно, че киевските мостове като цяло вече не са в добро състояние, което се отнася и за Южния мост.

Експертът подозира, че ударите по моста си поставят за цел да преустановят трайно движението на метрото, като по този начин нанесат още по-големи щети на икономиката.

Краят на едно негласно споразумение

Вадим Денисенко от украинския мозъчен тръст "Business Capital" смята, че руските атаки по моста представляват "повратен момент". Досега стратегически важните мостове бяха "червена линия", която не се прекрачваше както от Русия, така и от Украйна. Сега това негласно споразумение явно бе нарушено, написа Денисенко във Фейсбук.

"Очевидно искат да видят дали подобни нападения биха могли да повредят моста така силно, че транспортът по него да бъде изцяло прекъснат. Южният мост има относително стабилна конструкция и не може да бъде разрушен от само едно единично попадение, но целенасочени атаки по точно определени негови точки биха показали ефект", казва Денисенко. Той смята, че руският президент Владимир Путин залага на натиска на американския президент Доналд Тръмп върху Украйна, в резултат на което Киев да не може да реагира със засилени нападения по руските петролни рафинерии.

Опасност от пълна парализа на Киев

Олександър Коваленко, военно-политически експерт на "Украинския център за изследвания на сигурността", вижда в последните руски атаки по Киев нова фаза на терора. И той е на мнение, че има опасност транспортните връзки между левия и десния бряг да бъдат прекъснати. "Видяхме, че дроновете бяха прецизно насочени срещу моста", казва той пред ДВ.

Мостовете по принцип са съоръжения, които са солидни и не се разрушават лесно, казва Коваленко, но атаки, които продължават със седмици или дори месеци, могат да създадат ситуация, която да наложи затварянето на един или друг мост. "Целта е да се стигне до пълната парализа на Киев", убеден е експертът.

Той смята, че психологическият ефект от тези атаки е не по-маловажен. Русия иска да всее сред хората паника, да ги накара да изпитват недоверие към армията и да подклажда недоволство срещу украинското държавно ръководство. Затова Коваленко смята, че Украйна би трябвало да отговори с атака срещу Керченския мост, който свързва Русия с окупирания украински полуостров Крим, или срещу мостове на руска територия, особено в регионите на Брянск, Белгород и Курск.

Може ли Украйна да опази своите мостове

Дмитро Беспалов смята, че най-уязвимите места на мостовете биха могли да бъдат защитени с мрежи срещу дроновете или с подобия на танкови брони. Но второто би довело до допълнителен товар върху основите на мостовете, които и бездруго са уязвими. Затова според него няма алтернатива на по-ефективната противовъздушна защита и средствата за електронно водене на война.

Олександър Коваленко на свой ред казва, че ракетите-прехващачи на бойни дронове все още са в тестова фаза и добавя, че Украйна разчита на доставки от западните си партньори. Експертът казва още, че докато не се осъществи широкомащабно разполагане на ракети-прехващачи, мостовете ще продължат да бъдат изложени на опасност от атаки.