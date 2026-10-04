Трима ранени при над 40 руски атаки в Днепропетровска област

Трима души са ранени при над 40 атаки срещу три района на Днепропетровска област на 3 октомври. Ударите са били нанесени с безпилотници, артилерия и авиобомби, съобщи ръководителят на областната администрация Александър Ганжа.
В Павлоград са поразени хранителни складове, след което е избухнал пожар. При атаката са пострадали двама души.
Разрушения в Никополски район
В Никополски район са засегнати Никопол, Марганецката, Червонохрихоровската и Покровската община. Нанесени са щети по инфраструктура, жилищен блок, магазини, строителен магазин, стопанска постройка и автомобил.
Пострадал е 34-годишен мъж, който се лекува амбулаторно. Той е третият ранен при атаките в областта.
Удар и в Синелниковски район
В Синелниковски район е нанесен удар по Маломи хайловската община. В съобщението не се посочват допълнителни данни за пострадали или разрушения там.
Украинската правда цитира Александър Ганжа като източник на информацията за атаките и последствията от тях.
Източници: Украинска правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Орешник
05:39 04.10.2026
2 Страшно е
На 3 октомври 2026 г. Москва и Московска област станаха обект на най-мащабната атака с дронове от началото на войната. Местните власти и международните медии съобщават за стотици изстреляни безпилотни апарати, което доведе до големи пожари в ключови индустриални и логистични обекти, както и в жилищни райони.Основните засегнати локации и последствията от ударите включват:
Московската петролна рафинерия в Капотня: Избухна мащабен пожар на територията на завода. По предварителни данни са поразени производствени мощности, включително инсталацията за първична преработка АВТ-6. Рафинерията осигурява около 40% от горивния пазар на столицата.
Складов комплекс в Софийно: Напълно е обхванат от пламъци голям логистичен център (на площ от стотици хиляди квадратни метри) в Раменския район.Жилищни сгради: Дронове и отломки паднаха върху многоетажни и частни къщи в Подмосковието, включително в Раменско, Котелники, Орехово-Зуево и Истра. Съобщава се за двама загинали и най-малко 20 ранени граждански лица.
Транспортен колапс: Всички основни столични летища (Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковски) временно спряха работа през нощта и сутринта, като десетки полети бяха пренасочени или забавени.
Кметът на Москва, Сергей Собянин е в безпомощност и определи нападението като „безпрецедентно“,също така заяви, че противовъздушната отбрана е свалила над 450 дрона само на подходите към града, а общият брой в региона надхвърля 160
Коментиран от #7
05:41 04.10.2026
3 Основателя на АЗОВ - Андрей Билецки
Прочистени са от инфилтрирали се руски военни Новоселивка, Александровка, Яровая и покрайнините на Коровий Яр, деокупирано е Средне.
Билецки изрично призова за повече информационно мълчание по темата с многозначителните думи, че "Вивалди" има четири сезона. Въпреки това обеща, че в предстоящите официални изявления ще има добри новини. "Потвърждаваме съобщенията за офанзива на украинската армия в северната част на Донецка област. ... Нанесохме съкрушителен удар върху бойните способности на 20-та и 25-та армия на Руската федерация", се казва в съобщението му. Полетата са осеяни със стотици трупове на ликвидирани руски агресори.
05:43 04.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мишел
05:48 04.10.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
С " ПЕСНЯ ПРО ЗАЙЦЕВ" .. КАВЪР ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ЛАВРОВ
НА ИЗВЕСТНАТА ПЕСЕН НА ЮРИЙ НИКУЛИН
ОТ ФИЛМА ДИАМАНТЕНАТА РЪКА:)
06:07 04.10.2026
7 Орешник
До коментар #2 от "Страшно е":Ти верно си голем шегаджия! Развесели ме наранина ,хубав виц!
06:11 04.10.2026