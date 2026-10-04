Трима ранени при над 40 руски атаки в Днепропетровска област

Трима души са ранени при над 40 атаки срещу три района на Днепропетровска област на 3 октомври. Ударите са били нанесени с безпилотници, артилерия и авиобомби, съобщи ръководителят на областната администрация Александър Ганжа.

„Трима души са ранени. Врагът нанесе удари над 40 пъти по три района с безпилотници, артилерия и авиобомби“, заяви Ганжа.

В Павлоград са поразени хранителни складове, след което е избухнал пожар. При атаката са пострадали двама души.

Разрушения в Никополски район

В Никополски район са засегнати Никопол, Марганецката, Червонохрихоровската и Покровската община. Нанесени са щети по инфраструктура, жилищен блок, магазини, строителен магазин, стопанска постройка и автомобил.

Пострадал е 34-годишен мъж, който се лекува амбулаторно. Той е третият ранен при атаките в областта.

Удар и в Синелниковски район

В Синелниковски район е нанесен удар по Маломи хайловската община. В съобщението не се посочват допълнителни данни за пострадали или разрушения там.

Украинската правда цитира Александър Ганжа като източник на информацията за атаките и последствията от тях.

Източници: Украинска правда