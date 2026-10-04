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Трима ранени при над 40 руски атаки в Днепропетровска област
  Тема: Украйна

Трима ранени при над 40 руски атаки в Днепропетровска област

4 Октомври, 2026 05:32, обновена 4 Октомври, 2026 05:33 418 7

  • днепропетровска област-
  • руски атаки-
  • павлоград-
  • никопол-
  • украйна

Ударите са били извършени с дронове, артилерия и авиобомби. В Павлоград е избухнал пожар в хранителни складове.

Трима ранени при над 40 руски атаки в Днепропетровска област - 1
Снимка: ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души са ранени при над 40 атаки срещу три района на Днепропетровска област на 3 октомври. Ударите са били нанесени с безпилотници, артилерия и авиобомби, съобщи ръководителят на областната администрация Александър Ганжа.

„Трима души са ранени. Врагът нанесе удари над 40 пъти по три района с безпилотници, артилерия и авиобомби“, заяви Ганжа.

В Павлоград са поразени хранителни складове, след което е избухнал пожар. При атаката са пострадали двама души.

Разрушения в Никополски район

В Никополски район са засегнати Никопол, Марганецката, Червонохрихоровската и Покровската община. Нанесени са щети по инфраструктура, жилищен блок, магазини, строителен магазин, стопанска постройка и автомобил.

Пострадал е 34-годишен мъж, който се лекува амбулаторно. Той е третият ранен при атаките в областта.

Удар и в Синелниковски район

В Синелниковски район е нанесен удар по Маломи хайловската община. В съобщението не се посочват допълнителни данни за пострадали или разрушения там.

Украинската правда цитира Александър Ганжа като източник на информацията за атаките и последствията от тях.

Източници: Украинска правда


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Орешник

    2 1 Отговор
    Веселбаааааааа!!!!!!!

    05:39 04.10.2026

  • 2 Страшно е

    2 6 Отговор
    НАПАДЕНИЕ С 1600 ДРОНА В МОСКВА!МОСКВА ГОРИ!
    На 3 октомври 2026 г. Москва и Московска област станаха обект на най-мащабната атака с дронове от началото на войната. Местните власти и международните медии съобщават за стотици изстреляни безпилотни апарати, което доведе до големи пожари в ключови индустриални и логистични обекти, както и в жилищни райони.Основните засегнати локации и последствията от ударите включват:
    Московската петролна рафинерия в Капотня: Избухна мащабен пожар на територията на завода. По предварителни данни са поразени производствени мощности, включително инсталацията за първична преработка АВТ-6. Рафинерията осигурява около 40% от горивния пазар на столицата.
    Складов комплекс в Софийно: Напълно е обхванат от пламъци голям логистичен център (на площ от стотици хиляди квадратни метри) в Раменския район.Жилищни сгради: Дронове и отломки паднаха върху многоетажни и частни къщи в Подмосковието, включително в Раменско, Котелники, Орехово-Зуево и Истра. Съобщава се за двама загинали и най-малко 20 ранени граждански лица.
    Транспортен колапс: Всички основни столични летища (Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковски) временно спряха работа през нощта и сутринта, като десетки полети бяха пренасочени или забавени.
    Кметът на Москва, Сергей Собянин е в безпомощност и определи нападението като „безпрецедентно“,също така заяви, че противовъздушната отбрана е свалила над 450 дрона само на подходите към града, а общият брой в региона надхвърля 160

    Коментиран от #7

    05:41 04.10.2026

  • 3 Основателя на АЗОВ - Андрей Билецки

    2 4 Отговор
    Съобщава още във видео интервю на живо в което танцува и стреля от радост във въздуха с 2 пистолета "Глок"-
    Прочистени са от инфилтрирали се руски военни Новоселивка, Александровка, Яровая и покрайнините на Коровий Яр, деокупирано е Средне.

    Билецки изрично призова за повече информационно мълчание по темата с многозначителните думи, че "Вивалди" има четири сезона. Въпреки това обеща, че в предстоящите официални изявления ще има добри новини. "Потвърждаваме съобщенията за офанзива на украинската армия в северната част на Донецка област. ... Нанесохме съкрушителен удар върху бойните способности на 20-та и 25-та армия на Руската федерация", се казва в съобщението му. Полетата са осеяни със стотици трупове на ликвидирани руски агресори.

    05:43 04.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мишел

    2 4 Отговор
    Някой вярвaл ли е преди 4 години и 8 месеца, когато пyтин нaxлy в суверенна Украйна ,че лидeр Зеленски ще ги подxвaне здраво ,ще преxвърли войната в първобитна раша,ще им спре бензин,ще ги докара до купони за храна,ще избиe 20% от руските мъже между 20 и 49 години и ще покаже на цял свят колко безпомощна,разгромена и на колeнe е фашистка русия 😂🤣😅

    05:48 04.10.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ПОЗДРАВЯВАМ ВСИЧКИ УКРАИНЦИ И ТЕХНИТЕ ПОЧИТАТЕЛИ
    С " ПЕСНЯ ПРО ЗАЙЦЕВ" .. КАВЪР ИЗПЪЛНЕНИЕ
    НА СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ЛАВРОВ
    НА ИЗВЕСТНАТА ПЕСЕН НА ЮРИЙ НИКУЛИН
    ОТ ФИЛМА ДИАМАНТЕНАТА РЪКА:)

    06:07 04.10.2026

  • 7 Орешник

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Страшно е":

    Ти верно си голем шегаджия! Развесели ме наранина ,хубав виц!

    06:11 04.10.2026

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