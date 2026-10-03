Горан Благоев: Дадохме уникални експонати за цар Самуил

Журналистът и историк Горан Благоев постави под въпрос какви културни ценности България е предоставила на Гърция във връзка с връщането на тленните останки на цар Самуил. В публикация в социалните мрежи той твърди, че сред предметите има уникални експонати от експозицията на Националния исторически музей.
Според Благоев става дума за ценности, които български учени са спасили навремето от Северна Гърция. По думите му те са били реставрирани и проучени от български специалисти, а впоследствие са представяни в изложби в няколко световни музея. Журналистът обръща внимание и на надписите върху предметите, където с гръцки букви са изписани български имена на дарители.„Знаете ли за какво разменихме костите на цар Самуил?“
Благоев не посочва в публикацията си пълен списък на предоставените експонати, но оспорва публичното обяснение, че България е дала предмети от хранилищата на НИМ, от които музеят разполага с повече бройки и които не са сред най-ценните.
Благоев оспорва официалното представяне
Журналистът заявява, че самият той е проучвал и снимал въпросните ценности многократно. Затова поставя под съмнение оценката за тяхната стойност и твърди, че обществото не е получило пълна информация за съдържанието на договореностите.
Критиките му са насочени към правителството и към директора на Националния исторически музей Бони Петрунова. Според Благоев проблемът не е само в самите предмети, а и в начина, по който държавата е представила споразумението пред обществото.
Той твърди още, че научната общност не е разбрала какво точно е предоставено на Гърция. Благоев допуска, че връщането на останките е било възможно само срещу ценности, които гръцката страна счита за значими, но поставя въпроса защо информацията за тях е била представена по този начин.
Останките вече са предадени на България
На 3 октомври 2026 г. Гърция предаде на България тленните останки, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил. Церемонията се състоя в Музея на византийската култура в Солун в присъствието на българския премиер Румен Радев и гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис.
На този фон въпросът какви точно експонати са предоставени на Гърция остава в центъра на публичния спор, повдигнат от Горан Благоев. В публикацията му не е посочен подробен опис на предметите, нито е представена позиция на Националния исторически музей по отправените обвинения.
Източници: Фокус, БНР
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #16, #18, #20, #21, #24
18:54 03.10.2026
3 Вашето мнение
ПП - дори не съм го чел.
Коментиран от #6
18:54 03.10.2026
4 ТРЯАШЕ ДА ИМ СПРЕМ ВОДИТЕ
18:56 03.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Българин
До коментар #3 от "Вашето мнение":Сорос е единствената надежда на човечеството за нормален живот! Той е измислил концепцията за Отвореното общество, всеки да може да пътува, работи и да се развива, където пожелае!
Коментиран от #15
18:58 03.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 НИЩО МУ НЯМА
ЛАМПИЧКИ ОТ 💀....А
Коментиран от #13
18:59 03.10.2026
9 Щом казва че многократно ги
Този човек винаги е против правилното развитие на нещата в България.
Нихилист и заклет опортионист.
Негопа си работа, може би и да е свързано с произхода му...
Нито ще каже, нито ще помогне да добро.
Факт.
Колко години има телевизионно време и нито добра дума не пророни че сега ли.
19:01 03.10.2026
10 Петър
19:01 03.10.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
19:02 03.10.2026
12 КРАТКО
НЕЩАТА ПРЕДАДЕНИ НА ГЪРЦИЯ СА СИ ГРЪЦКИ
ТОЯ МНОО ША СА КЕФИ АКО МОЩИТЕ НА САМУИЛ БЯХА ПРАТЕНИ В СКОПИЕ
19:04 03.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Кръчмарските плъхове са най мазни🐀🐀🐀
До коментар #5 от "Чорбара":Тоя вече трябва да си смени ника с
"Последния Византиец " .
19:06 03.10.2026
15 Вашето мнение
До коментар #6 от "Българин":сорос е обикновен спекулант, който си е внушил, че оже да управлява обществата чрез подставени извратеняяци
19:06 03.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Анджо
19:09 03.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Яшар
19:10 03.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Помак
19:14 03.10.2026
24 Дядо Мраз 🎅
До коментар #2 от "Последния Софиянец":За Нова Година съм ти приготвил голям подарък едно голямо нещо с три букви което ще те светне по въпроса че чак и очите ти ще изкочат.
Коментиран от #25
19:14 03.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.