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Горан Благоев: Дадохме уникални експонати за цар Самуил
  Тема: Известни личности

Горан Благоев: Дадохме уникални експонати за цар Самуил

3 Октомври, 2026 18:49 1 003 26

  • горан благоев-
  • цар самуил-
  • национален исторически музей-
  • българия и гърция-
  • културно наследство

Журналистът и историк постави под въпрос как държавата е представила предоставените на Гърция ценности.

Горан Благоев: Дадохме уникални експонати за цар Самуил - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Журналистът и историк Горан Благоев постави под въпрос какви културни ценности България е предоставила на Гърция във връзка с връщането на тленните останки на цар Самуил. В публикация в социалните мрежи той твърди, че сред предметите има уникални експонати от експозицията на Националния исторически музей.

Според Благоев става дума за ценности, които български учени са спасили навремето от Северна Гърция. По думите му те са били реставрирани и проучени от български специалисти, а впоследствие са представяни в изложби в няколко световни музея. Журналистът обръща внимание и на надписите върху предметите, където с гръцки букви са изписани български имена на дарители.

„Знаете ли за какво разменихме костите на цар Самуил?“

Благоев не посочва в публикацията си пълен списък на предоставените експонати, но оспорва публичното обяснение, че България е дала предмети от хранилищата на НИМ, от които музеят разполага с повече бройки и които не са сред най-ценните.

Благоев оспорва официалното представяне

Журналистът заявява, че самият той е проучвал и снимал въпросните ценности многократно. Затова поставя под съмнение оценката за тяхната стойност и твърди, че обществото не е получило пълна информация за съдържанието на договореностите.

Критиките му са насочени към правителството и към директора на Националния исторически музей Бони Петрунова. Според Благоев проблемът не е само в самите предмети, а и в начина, по който държавата е представила споразумението пред обществото.

Той твърди още, че научната общност не е разбрала какво точно е предоставено на Гърция. Благоев допуска, че връщането на останките е било възможно само срещу ценности, които гръцката страна счита за значими, но поставя въпроса защо информацията за тях е била представена по този начин.

Останките вече са предадени на България

На 3 октомври 2026 г. Гърция предаде на България тленните останки, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил. Церемонията се състоя в Музея на византийската култура в Солун в присъствието на българския премиер Румен Радев и гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис.

На този фон въпросът какви точно експонати са предоставени на Гърция остава в центъра на публичния спор, повдигнат от Горан Благоев. В публикацията му не е посочен подробен опис на предметите, нито е представена позиция на Националния исторически музей по отправените обвинения.

Източници: Фокус, БНР


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    5 15 Отговор
    В Солун празнуват.Отърваха се от Проклятието на осквернените кости на цар Самуил които взеха много жертви.Биха ни платили да ги вземем.

    Коментиран от #5, #16, #18, #20, #21, #24

    18:54 03.10.2026

  • 3 Вашето мнение

    23 4 Отговор
    Въпросния горан благоев е служител на сорос и лапа пари от нпо-та за да продава род и родина. Неговото мнение не заслужава никакво внимание и трябва да бъде игнорирано.
    ПП - дори не съм го чел.

    Коментиран от #6

    18:54 03.10.2026

  • 4 ТРЯАШЕ ДА ИМ СПРЕМ ВОДИТЕ

    3 11 Отговор
    ОТ СТРУМА И ЩЯХА ДА ДАДЪТ СИИИИЧКО КОТ ИЗКАМЕ БЕЗ ДАВАНЕ НИИИИИИЩО.ТОА КРАДЕВ МНОООООГОЕЛЕМЕНТАРЕН..

    18:56 03.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Българин

    1 21 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Сорос е единствената надежда на човечеството за нормален живот! Той е измислил концепцията за Отвореното общество, всеки да може да пътува, работи и да се развива, където пожелае!

    Коментиран от #15

    18:58 03.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 НИЩО МУ НЯМА

    0 2 Отговор
    А КОЙ Е КРАДНАЛ ДВЕТЕ ОЧНИ
    ЛАМПИЧКИ ОТ 💀....А

    Коментиран от #13

    18:59 03.10.2026

  • 9 Щом казва че многократно ги

    11 2 Отговор
    е описвал и изследвал, нека да покаже тези изследвания.
    Този човек винаги е против правилното развитие на нещата в България.
    Нихилист и заклет опортионист.
    Негопа си работа, може би и да е свързано с произхода му...
    Нито ще каже, нито ще помогне да добро.
    Факт.
    Колко години има телевизионно време и нито добра дума не пророни че сега ли.

    19:01 03.10.2026

  • 10 Петър

    12 3 Отговор
    Получихме намерените в Гърция останки на цар Самуил, срещу откраднатите от Гърция артефакти, които не се излагат, просто щото са крадени! Абсолютна победа още повече в контекста на споровете със Северна Македония.

    19:01 03.10.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    КУЧЕТАТА СИ ЛАЯТ, КЕРВАНА СИ ВЪРВИ
    ......

    19:02 03.10.2026

  • 12 КРАТКО

    11 1 Отговор
    ПОРЕДНИЯ МАЗЕН И...ЗМЕКЯР
    НЕЩАТА ПРЕДАДЕНИ НА ГЪРЦИЯ СА СИ ГРЪЦКИ
    ТОЯ МНОО ША СА КЕФИ АКО МОЩИТЕ НА САМУИЛ БЯХА ПРАТЕНИ В СКОПИЕ

    19:04 03.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кръчмарските плъхове са най мазни🐀🐀🐀

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Чорбара":

    Тоя вече трябва да си смени ника с
    "Последния Византиец " .

    19:06 03.10.2026

  • 15 Вашето мнение

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    сорос е обикновен спекулант, който си е внушил, че оже да управлява обществата чрез подставени извратеняяци

    19:06 03.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Анджо

    7 0 Отговор
    Тоя ни продаде на турците и сега на гърците.

    19:09 03.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Яшар

    2 6 Отговор
    Трогнат и горд съм , душата на цар Самуил е успокоена ! ...Благодаря на Бойко Борисов който направи така че Самуил да се върне в царството си !

    19:10 03.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Помак

    3 1 Отговор
    Бравос на Радев , много добре се разбра за мощите на Самуил с президента на Гърция Кристиян Мицкоски говориха дори знаят български гърците

    19:14 03.10.2026

  • 24 Дядо Мраз 🎅

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    За Нова Година съм ти приготвил голям подарък едно голямо нещо с три букви което ще те светне по въпроса че чак и очите ти ще изкочат.

    Коментиран от #25

    19:14 03.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.