Горан Благоев: Дадохме уникални експонати за цар Самуил

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Журналистът и историк Горан Благоев постави под въпрос какви културни ценности България е предоставила на Гърция във връзка с връщането на тленните останки на цар Самуил. В публикация в социалните мрежи той твърди, че сред предметите има уникални експонати от експозицията на Националния исторически музей.

Според Благоев става дума за ценности, които български учени са спасили навремето от Северна Гърция. По думите му те са били реставрирани и проучени от български специалисти, а впоследствие са представяни в изложби в няколко световни музея. Журналистът обръща внимание и на надписите върху предметите, където с гръцки букви са изписани български имена на дарители.

„Знаете ли за какво разменихме костите на цар Самуил?“

Благоев не посочва в публикацията си пълен списък на предоставените експонати, но оспорва публичното обяснение, че България е дала предмети от хранилищата на НИМ, от които музеят разполага с повече бройки и които не са сред най-ценните.

Благоев оспорва официалното представяне

Журналистът заявява, че самият той е проучвал и снимал въпросните ценности многократно. Затова поставя под съмнение оценката за тяхната стойност и твърди, че обществото не е получило пълна информация за съдържанието на договореностите.

Критиките му са насочени към правителството и към директора на Националния исторически музей Бони Петрунова. Според Благоев проблемът не е само в самите предмети, а и в начина, по който държавата е представила споразумението пред обществото.

Той твърди още, че научната общност не е разбрала какво точно е предоставено на Гърция. Благоев допуска, че връщането на останките е било възможно само срещу ценности, които гръцката страна счита за значими, но поставя въпроса защо информацията за тях е била представена по този начин.

Останките вече са предадени на България

На 3 октомври 2026 г. Гърция предаде на България тленните останки, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил. Церемонията се състоя в Музея на византийската култура в Солун в присъствието на българския премиер Румен Радев и гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис.

На този фон въпросът какви точно експонати са предоставени на Гърция остава в центъра на публичния спор, повдигнат от Горан Благоев. В публикацията му не е посочен подробен опис на предметите, нито е представена позиция на Националния исторически музей по отправените обвинения.

Източници: Фокус, БНР