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Тръмп подписа закона "Греъм" за санкции срещу Русия
  Тема: Украйна

Тръмп подписа закона "Греъм" за санкции срещу Русия

19 Септември, 2026 04:24, обновена 19 Септември, 2026 04:36 1 004 30

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  • санкции-
  • украйна

Володимир Зеленски изказа официална благодарност на Белия дом за налагането на новите тежки икономически мерки срещу Москва

Тръмп подписа закона "Греъм" за санкции срещу Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп подписа мащабния закон „Линдзи Греъм“ за санкции срещу Русия и Иран от 2026 година (H.R. 5334), предава Reuters. Новият законодателен акт дава на Белия дом безпрецедентни правомощия, включително налагането на до 100% мита за петте най-големи купувачи на руски петрол и природен газ (сред които Китай и Индия), както и допълнителни тежки ограничителни мерки срещу руския „сенчест флот“ от танкери и висши държавни служители. Веднага след подписването на историческия документ, украинският държавен глава Володимир Зеленски изрази своята дълбока благодарност към Вашингтон за решителния ход.

Ключовите точки в новия санкционен пакет

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Законът носи името на покойния републикански сенатор Линдзи Греъм, който беше сред най-отявлените поддръжници на Украйна в Конгреса на САЩ преди внезапната си кончина през юли тази година. По информация на Deutsche Welle, първоначалният проект е предвиждал автоматични и по-драстични мита, но след преговори с администрацията на Тръмп обхватът е променен така, че финалното решение кога и срещу кого точно да бъдат приложени митата остава изцяло в ръцете на американския президент.

Основните стълбове на новия закон включват:

  • Икономически натиск: Удряне по държавите и чуждестранните компании, които помагат на Москва да заобикаля енергийните ограничения.
  • Пресушаване на средствата за войната: Директни санкции срещу водещи руски банкови институции, олигарси и техните семейства.
  • Ограничения срещу Иран: Удължаване на действащите американски оръжейни и енергийни санкции срещу Техеран до 2031 година.

Реакцията на Украйна и Кремъл

В официално изявление в социалните мрежи, цитирано от unn.ua, президентът Володимир Зеленски нарече законодателството „изключително мощен инструмент“. Той призова за пълно и максимално бързо прилагане на разпоредбите му. „Мирът идва чрез сила. Спокойствието идва чрез сигурност, а най-добрата гаранция за сигурност е решителността“, изтъкна Зеленски в своето обръщение.

В същото време от Кремъл реагираха остро на новината. Според публикации в независимото руско издание Meduза (meduza.io), руските власти са заявили, че новите „адски санкции“ на САЩ единствено ще усложнят евентуалните бъдещи преговори за мирно уреждане на конфликта.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сто годишната война 2 е на ход

    6 23 Отговор
    СКОРО МНОГО ХОРА АМА БЪЛГАРИТЕ ПЪРВО ШАСИГУСМУЧАТЗА СОЛ....

    04:41 19.09.2026

  • 2 Примати

    28 13 Отговор
    Честито…предполагам , че сега танкерите от руския сенчест флот ще бъдат санкционирани на етапи само по няколко десетки танкера. Тръмп не може да ги санкционира всички на веднъж , защото Русия изнася около 5 милиона тона петрол и ако светът се лиши от това количество , цената рязко ще се повиши. Първо предполагам , че съюзници на САЩ кокто и самите те ще увеличат добива. Всъщност съм на мнение , че само една част от танкерите да бъдат санкционирани руския бюджетен дефицит отново ще започне да се увеличава , до момента в който Русия изпадне в неплатежоспособност. А по друга тема : колумбийски и украински войски освободиха Западне

    04:45 19.09.2026

  • 3 Ненормални кравари

    17 32 Отговор
    Краварска псевдо демокрация

    04:45 19.09.2026

  • 4 Путин

    11 32 Отговор
    Местя си го...

    04:46 19.09.2026

  • 5 Пожелавам хубав ден

    31 13 Отговор
    на всички нормални хора по света с тази новина!

    Коментиран от #11

    04:53 19.09.2026

  • 6 Гориил

    13 27 Отговор
    Сега Европа завинаги ще бъде лишена от достъпно гориво и евтина енергия. Държави като Унгария и Словакия ще се влошат от задушаване, докато Турция и България ще загубят транзит. Русия няма да спаси никого и завинаги ще обърне страницата на историята.

    Коментиран от #8

    04:57 19.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 За ясновидец ли се

    15 7 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    мислишТъпейко?

    Коментиран от #9, #12

    05:01 19.09.2026

  • 9 ти ли бе мухльо

    3 11 Отговор

    До коментар #8 от "За ясновидец ли се":

    🌽🌽🌽👃👃👃💀💀💀🚽🚽🚽👎

    05:09 19.09.2026

  • 10 Добро утро, България!

    9 10 Отговор
    Отново сме обладани от двамата свръх нищожества тромпета и зелената еуглена!
    Томпета свири, еуглената му играе по свирката!
    Да не забравяме едно: Слънцето изгрява от изток и залязва на запад!
    Добро утро, България!

    05:12 19.09.2026

  • 11 Селям Алейком

    5 7 Отговор

    До коментар #5 от "Пожелавам хубав ден":

    Как спахте роби

    05:13 19.09.2026

  • 12 Ба бааааа

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "За ясновидец ли се":

    Голем си ПиДиРаЗзззз

    05:14 19.09.2026

  • 13 Факти 🚾

    6 3 Отговор
    Сайт за балъци

    05:15 19.09.2026

  • 14 Готов за бой

    1 5 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #19, #23, #26

    05:16 19.09.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    НЕ БЯХ ХОДИЛ В НАША КЕБАПЧИЙНИЦА ОТ НЯКОЛКО ГОДИНИ - ПЕКА СИ ГИ БУРГЕРИТЕ НА ЖАР В КЪЩИ
    .....
    ОНЯ ДЕН СПРЯ ТОКА ЗА 4-5 ЧАСА И РЕШИХМЕ ДА ПОСЕТИМ ЕДНА
    .....
    И С УЧУДВАНЕ УСТАНОВИХ ЧЕ НАЙ - ЕВТИНОТО МЕНЮ В ХАРВЕЙС СИ Е 15 ЩАТСКИ ДОЛАРА
    ..... А ЕДНО ВРЕМЕ БЕШЕ 5 , СЛЕД ТОВА - ПОСЛЕДНИЯ ПЪТ 10 ... СЕГА Е 15 :)

    Коментиран от #20

    05:19 19.09.2026

  • 16 Жоро Тъпото

    2 1 Отговор
    За Европа е ясно каква зима я очаква, чичо Дончо е бизнесмен и прагматик и е наясно какво ще се случи ако ги приложи действително и да трябва да се хвърля прах в очите на хората, одобрявам

    05:20 19.09.2026

  • 17 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    4 1 Отговор
    И пак ще спаси света от фашизма

    05:20 19.09.2026

  • 18 Мими от стобора

    4 0 Отговор
    Пак пусна автомата с минусите!
    Ако не е някоя статия на историческа тема от преди 6-7 години, каквато е и днешната такава, ще са служебните минуси!
    Ама на кой му иука! Важното е да следваме указанията на шефа!

    05:21 19.09.2026

  • 19 Явно се подобряваш по малко,

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Готов за бой":

    те те пускат навън, ти своевременно показваш, че подобрението наистина е малко и наистина временно и те пак те прибират.

    05:22 19.09.2026

  • 20 Дръта чанта

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ела у Германия индиец да ти направи вурст

    Коментиран от #24

    05:22 19.09.2026

  • 21 Ходихте ли до бензиностанцията?

    5 1 Отговор
    Видяхте ли последните цени? Още нагоре ще се качват и да скачате и да не скачате по площадите. САЩ ще бъдат изкарани от уравнението за постигане на мир в Украйна. Руснаците ще дадат ракети за поразяване на американските кораби на Иран. Цената на горивата ще продължи нагоре. Това ще помогне на Тръмп да загуби междинните избори.

    05:23 19.09.2026

  • 22 Да знайш

    5 0 Отговор
    Кравария стана за смях от безсилие и немощен! Справка - агресията срещу Русия и Иран. Центаджийчета, как върви икономическата война срещу Китай...!?

    05:23 19.09.2026

  • 23 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Готов за бой":

    Ела а ти дам един чувал боб да заредиш картечницата

    05:23 19.09.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Дръта чанта":

    АЗ НА ТВОЕ МЯСТО ПОДХОЖДАМ МНОГО ВНИМАТЕЛНО С НАЦИОНАЛНОСТИТЕ
    ... ПОНЕЖЕ МОЖЕ ГЕРМАНЕЦА ИЛИ АМЕРИКАНЕЦА ДА НЕ Е ИНДИЕЦ АМИ ПАКИСТАНЕЦ ИЛИ БАНГЛАДЕШЕЦ .. НЕ ВСЕКИ С ДРЪПНАТИ ОЧИЧКИ Е КИТАЕЦ :)

    Коментиран от #27

    05:25 19.09.2026

  • 25 Хубав закон , лошо изпълнен

    3 0 Отговор
    Какво му е доброто на закона след като в всеки отделен случай рижавия шут ще преценява лично! Патока Донълд за 1 сен може 3 пъти да промени решението и процента мита без да ги спази.

    05:25 19.09.2026

  • 26 Мухахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Готов за бой":

    Пак са те изтървали от Карлуково

    05:26 19.09.2026

  • 27 Дръта чанта

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Питах го каза че е индиец

    Коментиран от #28

    05:28 19.09.2026

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Дръта чанта":

    И АЗ ПИТАМ - ЕДНИТЕ СА ХИНДУ , ДРУГИТЕ МЮСЛИМАНИ
    ... ДА НЕ РАЗКАЖА НЕПРАВИЛЕН ВИЦ :)

    05:34 19.09.2026

  • 29 НА ЛУНДЗИ НАМЕРИХА ЛИ ГЛАВАТА

    3 0 Отговор
    В ,,404

    Коментиран от #30

    05:37 19.09.2026

  • 30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "НА ЛУНДЗИ НАМЕРИХА ЛИ ГЛАВАТА":

    ТРЯБВА ДА СИ АБСОЛЮТЕН ДЕБИЛ ДА ЯДЕШ СУШИ В КИЙВ :)
    .....
    НАПРАВЕНО ОТ РИБА УЛОВЕНА КРАЙ ВЛАДИВОСТОК РФ :)

    05:42 19.09.2026