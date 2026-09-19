Тръмп подписа закона "Греъм" за санкции срещу Русия

Американският президент Доналд Тръмп подписа мащабния закон „Линдзи Греъм“ за санкции срещу Русия и Иран от 2026 година (H.R. 5334), предава Reuters. Новият законодателен акт дава на Белия дом безпрецедентни правомощия, включително налагането на до 100% мита за петте най-големи купувачи на руски петрол и природен газ (сред които Китай и Индия), както и допълнителни тежки ограничителни мерки срещу руския „сенчест флот“ от танкери и висши държавни служители. Веднага след подписването на историческия документ, украинският държавен глава Володимир Зеленски изрази своята дълбока благодарност към Вашингтон за решителния ход.
Ключовите точки в новия санкционен пакет
Законът носи името на покойния републикански сенатор Линдзи Греъм, който беше сред най-отявлените поддръжници на Украйна в Конгреса на САЩ преди внезапната си кончина през юли тази година. По информация на Deutsche Welle, първоначалният проект е предвиждал автоматични и по-драстични мита, но след преговори с администрацията на Тръмп обхватът е променен така, че финалното решение кога и срещу кого точно да бъдат приложени митата остава изцяло в ръцете на американския президент.
Основните стълбове на новия закон включват:
- Икономически натиск: Удряне по държавите и чуждестранните компании, които помагат на Москва да заобикаля енергийните ограничения.
- Пресушаване на средствата за войната: Директни санкции срещу водещи руски банкови институции, олигарси и техните семейства.
- Ограничения срещу Иран: Удължаване на действащите американски оръжейни и енергийни санкции срещу Техеран до 2031 година.
Реакцията на Украйна и Кремъл
В официално изявление в социалните мрежи, цитирано от unn.ua, президентът Володимир Зеленски нарече законодателството „изключително мощен инструмент“. Той призова за пълно и максимално бързо прилагане на разпоредбите му. „Мирът идва чрез сила. Спокойствието идва чрез сигурност, а най-добрата гаранция за сигурност е решителността“, изтъкна Зеленски в своето обръщение.
В същото време от Кремъл реагираха остро на новината. Според публикации в независимото руско издание Meduза (meduza.io), руските власти са заявили, че новите „адски санкции“ на САЩ единствено ще усложнят евентуалните бъдещи преговори за мирно уреждане на конфликта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сто годишната война 2 е на ход
04:41 19.09.2026
2 Примати
04:45 19.09.2026
3 Ненормални кравари
04:45 19.09.2026
4 Путин
04:46 19.09.2026
5 Пожелавам хубав ден
Коментиран от #11
04:53 19.09.2026
6 Гориил
Коментиран от #8
04:57 19.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 За ясновидец ли се
До коментар #6 от "Гориил":мислишТъпейко?
Коментиран от #9, #12
05:01 19.09.2026
9 ти ли бе мухльо
До коментар #8 от "За ясновидец ли се":🌽🌽🌽👃👃👃💀💀💀🚽🚽🚽👎
05:09 19.09.2026
10 Добро утро, България!
Томпета свири, еуглената му играе по свирката!
Да не забравяме едно: Слънцето изгрява от изток и залязва на запад!
Добро утро, България!
05:12 19.09.2026
11 Селям Алейком
До коментар #5 от "Пожелавам хубав ден":Как спахте роби
05:13 19.09.2026
12 Ба бааааа
До коментар #8 от "За ясновидец ли се":Голем си ПиДиРаЗзззз
05:14 19.09.2026
13 Факти 🚾
05:15 19.09.2026
14 Готов за бой
Коментиран от #19, #23, #26
05:16 19.09.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ОНЯ ДЕН СПРЯ ТОКА ЗА 4-5 ЧАСА И РЕШИХМЕ ДА ПОСЕТИМ ЕДНА
.....
И С УЧУДВАНЕ УСТАНОВИХ ЧЕ НАЙ - ЕВТИНОТО МЕНЮ В ХАРВЕЙС СИ Е 15 ЩАТСКИ ДОЛАРА
..... А ЕДНО ВРЕМЕ БЕШЕ 5 , СЛЕД ТОВА - ПОСЛЕДНИЯ ПЪТ 10 ... СЕГА Е 15 :)
Коментиран от #20
05:19 19.09.2026
16 Жоро Тъпото
05:20 19.09.2026
17 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
05:20 19.09.2026
18 Мими от стобора
Ако не е някоя статия на историческа тема от преди 6-7 години, каквато е и днешната такава, ще са служебните минуси!
Ама на кой му иука! Важното е да следваме указанията на шефа!
05:21 19.09.2026
19 Явно се подобряваш по малко,
До коментар #14 от "Готов за бой":те те пускат навън, ти своевременно показваш, че подобрението наистина е малко и наистина временно и те пак те прибират.
05:22 19.09.2026
20 Дръта чанта
До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ела у Германия индиец да ти направи вурст
Коментиран от #24
05:22 19.09.2026
21 Ходихте ли до бензиностанцията?
05:23 19.09.2026
22 Да знайш
05:23 19.09.2026
23 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
До коментар #14 от "Готов за бой":Ела а ти дам един чувал боб да заредиш картечницата
05:23 19.09.2026
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #20 от "Дръта чанта":АЗ НА ТВОЕ МЯСТО ПОДХОЖДАМ МНОГО ВНИМАТЕЛНО С НАЦИОНАЛНОСТИТЕ
... ПОНЕЖЕ МОЖЕ ГЕРМАНЕЦА ИЛИ АМЕРИКАНЕЦА ДА НЕ Е ИНДИЕЦ АМИ ПАКИСТАНЕЦ ИЛИ БАНГЛАДЕШЕЦ .. НЕ ВСЕКИ С ДРЪПНАТИ ОЧИЧКИ Е КИТАЕЦ :)
Коментиран от #27
05:25 19.09.2026
25 Хубав закон , лошо изпълнен
05:25 19.09.2026
26 Мухахаха
До коментар #14 от "Готов за бой":Пак са те изтървали от Карлуково
05:26 19.09.2026
27 Дръта чанта
До коментар #24 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Питах го каза че е индиец
Коментиран от #28
05:28 19.09.2026
28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #27 от "Дръта чанта":И АЗ ПИТАМ - ЕДНИТЕ СА ХИНДУ , ДРУГИТЕ МЮСЛИМАНИ
... ДА НЕ РАЗКАЖА НЕПРАВИЛЕН ВИЦ :)
05:34 19.09.2026
29 НА ЛУНДЗИ НАМЕРИХА ЛИ ГЛАВАТА
Коментиран от #30
05:37 19.09.2026
30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #29 от "НА ЛУНДЗИ НАМЕРИХА ЛИ ГЛАВАТА":ТРЯБВА ДА СИ АБСОЛЮТЕН ДЕБИЛ ДА ЯДЕШ СУШИ В КИЙВ :)
.....
НАПРАВЕНО ОТ РИБА УЛОВЕНА КРАЙ ВЛАДИВОСТОК РФ :)
05:42 19.09.2026