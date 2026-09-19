Тръмп подписа закона "Греъм" за санкции срещу Русия

Американският президент Доналд Тръмп подписа мащабния закон „Линдзи Греъм“ за санкции срещу Русия и Иран от 2026 година (H.R. 5334), предава Reuters. Новият законодателен акт дава на Белия дом безпрецедентни правомощия, включително налагането на до 100% мита за петте най-големи купувачи на руски петрол и природен газ (сред които Китай и Индия), както и допълнителни тежки ограничителни мерки срещу руския „сенчест флот“ от танкери и висши държавни служители. Веднага след подписването на историческия документ, украинският държавен глава Володимир Зеленски изрази своята дълбока благодарност към Вашингтон за решителния ход.

Ключовите точки в новия санкционен пакет

Още новини от Украйна

Законът носи името на покойния републикански сенатор Линдзи Греъм, който беше сред най-отявлените поддръжници на Украйна в Конгреса на САЩ преди внезапната си кончина през юли тази година. По информация на Deutsche Welle, първоначалният проект е предвиждал автоматични и по-драстични мита, но след преговори с администрацията на Тръмп обхватът е променен така, че финалното решение кога и срещу кого точно да бъдат приложени митата остава изцяло в ръцете на американския президент.

Основните стълбове на новия закон включват:

Икономически натиск: Удряне по държавите и чуждестранните компании, които помагат на Москва да заобикаля енергийните ограничения.

Удряне по държавите и чуждестранните компании, които помагат на Москва да заобикаля енергийните ограничения. Пресушаване на средствата за войната: Директни санкции срещу водещи руски банкови институции, олигарси и техните семейства.

Директни санкции срещу водещи руски банкови институции, олигарси и техните семейства. Ограничения срещу Иран: Удължаване на действащите американски оръжейни и енергийни санкции срещу Техеран до 2031 година.

Реакцията на Украйна и Кремъл

В официално изявление в социалните мрежи, цитирано от unn.ua, президентът Володимир Зеленски нарече законодателството „изключително мощен инструмент“. Той призова за пълно и максимално бързо прилагане на разпоредбите му. „Мирът идва чрез сила. Спокойствието идва чрез сигурност, а най-добрата гаранция за сигурност е решителността“, изтъкна Зеленски в своето обръщение.

В същото време от Кремъл реагираха остро на новината. Според публикации в независимото руско издание Meduза (meduza.io), руските власти са заявили, че новите „адски санкции“ на САЩ единствено ще усложнят евентуалните бъдещи преговори за мирно уреждане на конфликта.