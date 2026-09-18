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Не купувайте нов смартфон, преди да видите какво може новият Samsung Galaxy S26 FE

Не купувайте нов смартфон, преди да видите какво може новият Samsung Galaxy S26 FE

18 Септември, 2026 09:00 3 714 8

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Новият модел комбинира високопроизводителен хардуер, изкуствен интелект и 7 години софтуерна поддръжка в по-достъпна конфигурация

Не купувайте нов смартфон, преди да видите какво може новият Samsung Galaxy S26 FE - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Линията Fan Edition на Samsung традиционно заема ключова позиция в портфолиото на южнокорейския гигант, като предлага баланс между достъпния среден клас и по-скъпите флагмански устройства. Новото попълнение Galaxy S26 FE продължава тази концепция, превръщайки се в първия представител от серията, който стъпва на пазара с новия потребителски интерфейс One UI 9. Смартфонът е проектиран с ясното намерение да предостави функционалности от висок клас - от усъвършенствана фотографска система до интелигентни асистенти - без да натоварва излишно бюджета на потребителите.

Дизайнът залага на елегантна и олекотена конструкция с дебелина от едва 7.4 мм и тегло от 193 грама, защитена от здрава алуминиева рамка и стъкло Corning Gorilla Glass Victus+. Дисплеят е 6.7-инчов Dynamic AMOLED 2X с адаптивна честота на опресняване до 120Hz и пикова яркост от 1900 нита, което гарантира добра видимост дори при пряка слънчева светлина. Под капака работи изработеният по 3-нанометров процес чипсет Exynos 2500, осигуряващ стабилна производителност при натоварен работен график, медиен стрийминг и по-взискателни мобилни игри.

Не купувайте нов смартфон, преди да видите какво може новият Samsung Galaxy S26 FE

Във фотографско отношение устройството разчита на тройна задна камера, оглавявана от 50-мегапикселов основен сензор с оптична стабилизация. Серията се допълва от 12-мегапикселов ултраширокоъгълен модул и 8-мегапикселова телефото камера с 3-кратно оптично увеличение. За любителите на съдържанието за социалните мрежи е предвидена функцията My FanCam, която автоматично проследява обекта в движение и го задържа в центъра на кадъра. Моделът разполага и със системата Super Steady с хоризонтално заключване за максимално гладки видеоклипове, както и с познатата Nightography технология за ясни снимки при оскъдна светлина.

Не купувайте нов смартфон, преди да видите какво може новият Samsung Galaxy S26 FE

Сред ключовите акценти на Galaxy S26 FE е дълбоката интеграция на изкуствения интелект Galaxy AI. Инструменти като Photo Assist позволяват редакция на изображения чрез прости гласови или текстови команди, докато функцията Now Brief генерира персонализирани информационни карти за деня. Алгоритмите на Gemini подпомагат автоматизирането на сложни задачи, а Circle to Search with Google позволява бързо търсене на няколко елемента от една снимка едновременно. По отношение на поверителността технологията Personal Data Engine осигурява възможност за локална обработка на данните директно върху устройството.

Не купувайте нов смартфон, преди да видите какво може новият Samsung Galaxy S26 FE

Батерията с капацитет 4900 mAh е оптимизирана да осигури целодневен автономен живот, поддържайки до 29 часа непрекъснато възпроизвеждане на видео. В допълнение е налично 45W бързо кабелно зареждане, което възстановява батерията до 65% за около 30 минути, както и безжично зареждане с функция за споделяне на енергия. Софтуерната поддръжка е с изключително дълъг хоризонт – производителят гарантира 7 поколения актуализации на Android и 7 години системни актуализации на сигурността, което значително удължава жизнения цикъл на смартфона.

Не купувайте нов смартфон, преди да видите какво може новият Samsung Galaxy S26 FE

Моделът вече се предлага на българския пазар в три нюанса – Боровинка, Графит и Пистачио. Цените на устройството започват от 799 евро за версията с 128GB памет, преминават през 899 евро за варианта с 256GB и достигат 1099 евро за най-високата конфигурация с 512GB за съхранение, което прави модела силно конкурентен вариант за всеки, търсещ дългосрочна стойност.

Така, след всичко казано до тук, стигаме до заключението, че с комбинацията от премиум характеристики, усъвършенстван изкуствен интелект и гаранция за дългосрочна софтуерна поддръжка, Samsung Galaxy S26 FE се очертава като един от най-разумните и практични избори на пазара. Той е изключително подходящ за потребителите, които търсят флагманско изживяване, надеждност и модерни технологии, без да е необходимо да инвестират прекалено големи суми.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шишиту

    3 0 Отговор
    кога ще спре да е вносител на самсунгите ?

    09:11 18.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Усасра

    6 0 Отговор
    То тея телефони много ефтини бе?

    09:20 18.09.2026

  • 4 Сатана Z

    6 5 Отговор
    Купувайки Самсунг човек трябва да знае,че ще трябва по няколко пъти на ден да го зарежда "догоре".

    09:36 18.09.2026

  • 5 Лопата Орешник

    4 2 Отговор
    Казвам го само веднъж! Nothing phone!!! Ако не ви е притрябвал най мощния процесор за да триангулирате траекторията за приземяване на космическа совалка разбира се! Цената е в пъти по ниска, визията в пъти по атрактивна и привличаща интерес, камерата отлична, батерията държи много стабилно!! Nothing phone е страхотно решение! Всеки с мнението и вкуса си, но поне си струва да го обмислите ако така и така се каните да се тръшнете един чувал пари за телефон! Ще получите телефон, които наистина ще прави същото, но ще изглежда по интересно, а със спестените пари зарадвайте семейството си или вас с нещо и пийте едно кафенце за мое здраве!

    09:41 18.09.2026

  • 6 яница

    4 2 Отговор
    Купих си А 17 галакси и си проклех живота !!! Нямаме нещо , което да функционира правилно , смениха му го но съм , разочарована от марката самсунг !!!

    Коментиран от #8

    10:09 18.09.2026

  • 7 Гост

    1 1 Отговор
    По добър е от ултрата.

    10:12 18.09.2026

  • 8 Соваж бейби

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "яница":

    Този серия на самсунг изобщо всички които са по евтини за нищо не стават .Няма нищо общо с ултра, от zip съм доволна до zip 7 бях става но не прави хубави снимки като ултра мъжа ми е с ултра и съм правила тест между двата модела, няма всичките функции, по някога проблеми с имейл адрес и документи малък екран не излизат всички опции.Налагаше ми се да си ползвам таблета galaxy tab s 10 ultra
    за документация .За z fold 8 ultra нямам забележки всичко работи перфектно. Имаме обаче още една стара серия Galaxy Note10+ Edition Spéciale Star Wars работи и до днес перфектно моя е колекционер и фен на Star Wars още го подържат по някога го ползва .

    10:36 18.09.2026