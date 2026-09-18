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Италия ще разположи военни кораби за защита на търговското корабоплаване през Баб ел-Мандеб

Италия ще разположи военни кораби за защита на търговското корабоплаване през Баб ел-Мандеб

18 Септември, 2026 11:46, обновена 18 Септември, 2026 11:48 615 12

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  • военни кораби-
  • търговско корабоплаване-
  • баб ел-мандеб

Рим заяви, че разполага с необходимия капацитет да гарантира безопасното преминаване на италианските търговски кораби през стратегическия морски път

Италия ще разположи военни кораби за защита на търговското корабоплаване през Баб ел-Мандеб - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италия ще разположи военни кораби, за да гарантира безопасното преминаване на търговските си плавателни съдове през протока Баб ел-Мандеб. Това заяви министърът на отбраната Гуидо Крозето, цитиран от „Ал Джазира“, предава News.bg.

„Разполагаме с необходимия капацитет, за да защитим корабоплаването“, посочи той.

По думите му, ако морският път стане неизползваем, икономическите последици ще бъдат тежки. Крозето отбеляза, че Рим не трябва да допуска бюрократични забавяния при вземането на решения да усложнят допълнително и без това сложната ситуация.

Баб ел-Мандеб е ключов маршрут между Европа и Азия

Баб ел-Мандеб свързва Червено море с Аденския залив и представлява един от най-натоварените корабоплавателни коридори между Европа и Азия.

Проливът е ключов маршрут за превоза на петрол и газ към и от Суецкия канал. Между 12 и 15 процента от световната търговия преминава през този тесен воден път, който отделя Йемен от Джибути и Еритрея.

Значението на пролива нарасна рязко, след като Иран на практика пое контрола над Ормузкия пролив, блокирайки важен стратегически пункт за пренос на петрол и принуждавайки голяма част от износа на суров петрол от Персийския залив да се насочи към алтернативни маршрути.

Саудитска Арабия все повече разчита на тръбопроводи и корабоплаване през Червено море, за да заобиколи Ормузкия пролив. Това превръща Баб ел-Мандеб в една от основните артерии за достъп на петрола от Залива до световните пазари.

Контролът върху пролива остава спорен

Контролът върху Баб ел-Мандеб е обект на спорове от години. От началото на войната в Йемен през 2015 г. правителството на страната, бунтовниците хути, а понякога и други регионални сили, са контролирали различни участъци от крайбрежието му в различни периоди.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 1 Отговор
    Туто ла финито Фронто пробито Гледайте си любовта и музиката Не ходете където не ви е работа

    Коментиран от #12

    11:50 18.09.2026

  • 2 Сюндюк

    10 1 Отговор
    В червено море вече не може да се доближи и гарга без разрешение на хутите..! Него го ли разбрахте..?

    11:52 18.09.2026

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

    11 0 Отговор
    Колкото опазихте левият фланг на Паулус толкова ще опазите и протока Бягайте и си гледайте макароните

    11:53 18.09.2026

  • 4 Капитан Бертолери

    5 0 Отговор
    Каква голяма грешка!

    11:59 18.09.2026

  • 5 Ще има

    4 1 Отговор
    Потънали италиански кораби. Ще берат срам. Колкото успяха да направят нещо в Афганистан, толкова ще направят и в Йемен.

    Коментиран от #7, #8

    12:04 18.09.2026

  • 6 Бай той Толстой

    6 0 Отговор
    Аааа,тия смешници.Може да направят пици за всички бунтовници.

    12:08 18.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ще има":

    Мусолини в Етиопия.

    12:09 18.09.2026

  • 9 Някой

    4 0 Отговор
    Хехе! Ще има потопени италиански железа. Тази война не е ваша - запалиха я Израел, САЩ и накрая - Саудитска Арабия. Те да се оправят, а не други да ходят да вадят кестените с голи ръце.

    12:13 18.09.2026

  • 10 Хмм

    1 0 Отговор
    ами ако ги гръмнат хусите и загинат хора

    12:24 18.09.2026

  • 11 Монтгомъри

    1 0 Отговор
    Новия виц-Италия ще защитава с кораби!!!!
    Хайде да видим!

    12:37 18.09.2026

  • 12 Капитан Берторели

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Винаги, когато слушам за военните напъни на Италия ме напушва смях!😂😂😂
    Не случайно и състоянието на БГ армия е толкова комично, нали реалният шеф на нашата армия е италианец!😂😂😂

    12:41 18.09.2026

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