Италия ще разположи военни кораби за защита на търговското корабоплаване през Баб ел-Мандеб

Италия ще разположи военни кораби, за да гарантира безопасното преминаване на търговските си плавателни съдове през протока Баб ел-Мандеб. Това заяви министърът на отбраната Гуидо Крозето, цитиран от „Ал Джазира“, предава News.bg.

„Разполагаме с необходимия капацитет, за да защитим корабоплаването“, посочи той.

По думите му, ако морският път стане неизползваем, икономическите последици ще бъдат тежки. Крозето отбеляза, че Рим не трябва да допуска бюрократични забавяния при вземането на решения да усложнят допълнително и без това сложната ситуация.

Баб ел-Мандеб е ключов маршрут между Европа и Азия

Баб ел-Мандеб свързва Червено море с Аденския залив и представлява един от най-натоварените корабоплавателни коридори между Европа и Азия.

Проливът е ключов маршрут за превоза на петрол и газ към и от Суецкия канал. Между 12 и 15 процента от световната търговия преминава през този тесен воден път, който отделя Йемен от Джибути и Еритрея.

Значението на пролива нарасна рязко, след като Иран на практика пое контрола над Ормузкия пролив, блокирайки важен стратегически пункт за пренос на петрол и принуждавайки голяма част от износа на суров петрол от Персийския залив да се насочи към алтернативни маршрути.

Саудитска Арабия все повече разчита на тръбопроводи и корабоплаване през Червено море, за да заобиколи Ормузкия пролив. Това превръща Баб ел-Мандеб в една от основните артерии за достъп на петрола от Залива до световните пазари.

Контролът върху пролива остава спорен

Контролът върху Баб ел-Мандеб е обект на спорове от години. От началото на войната в Йемен през 2015 г. правителството на страната, бунтовниците хути, а понякога и други регионални сили, са контролирали различни участъци от крайбрежието му в различни периоди.