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Украинските сили нанесоха удар по руска ракетна установка „Бук-М1“
  Тема: Украйна

Украинските сили нанесоха удар по руска ракетна установка „Бук-М1“

18 Септември, 2026 22:45 588 18

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Украинските сили са използвали бойни дронове „Дарт“ и „Котихорошко“, за да нанесат въздушния удар по целта

Украинските сили нанесоха удар по руска ракетна установка „Бук-М1“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Оператори на дронове от 1-ви самостоятелен щурмови полк нанесоха удар по самоходна установка на руската ракетна система „Бук-М1“ земя-въздух в Запорожка област, съобщи полкът във Фейсбук, като разпространи и видеокадри от удара, предаде Укринформ, съобщи БТА.

Агенцията отбелязва, че „Бук-М1“ е ракетна система земя-въздух със среден обсег, предназначена за прехващане на самолети, хеликоптери и крилати ракети.

Украинските защитници са използвали бойни дронове „Дарт“ и „Котихорошко“, за да нанесат въздушния удар по целта.

Междувременно седем души са били ранени при атака с дронове в Одеса днес следобед, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в Телеграм.

"Реактивен дрон удари многоетажна жилищна сграда в центъра на града около 16:30 ч. местно време (и българско). На ранените се оказва медицинска помощ", каза Кипер. "Щети са нанесени по фасадите на административни сгради. Избухнал е пожар на няколко етажа в поразената жилищна сграда", информира още областният управител.

Съответните служби ликвидират последиците от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 - 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бяла Мечка

    11 1 Отговор
    И са пръднали на дядовия...😀😀😀

    22:46 18.09.2026

  • 2 604

    7 1 Отговор
    някой Т55 не съ ли ударили у музея?!

    22:48 18.09.2026

  • 3 1945

    2 4 Отговор
    Руснаците погрешка изпуснали авиобомба върху руски жилищен квартал

    Коментиран от #11

    22:49 18.09.2026

  • 4 Ами

    1 8 Отговор
    Руския позор няма край. Украйна прави в руската територия каквото си иска.Позора е безаналогов определено за разлика от прехвалените руски кюнци наречени от тях ПВО

    22:50 18.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сандо

    7 3 Отговор
    Руснаците за пореден ден съсипват Киев,вие ни занимавата с някаква си установка,па била тя и "Бук".Почнете да пишете истините,идва време всеки да се определи - дали ще застане до победителя и ще се постарае да извлече максимални изгоди,или ще продължи да се самозалъгва заедно с останалите оглупели неудачници и трайно ще затъне в блатото.Както се казва "дошло е време разделно" и е нужно да се прояви ум,разум,далновидност и отговорност за светлото бъдеще.А писанията на ДВ и останалите продажни сми ги оставеете на козячетата,те са неспасяеми.

    Коментиран от #15

    22:54 18.09.2026

  • 7 Взрив до сграда на ТЦК в Лвовска област

    3 2 Отговор
    „На 17 септември – бел. ред., приблизително в 16:30 ч., възникнала експлозия на неизвестно устройство близо до входа на ТЦК , Лвовска област.Според предварителните данни, тя е причинена от неизвестни лица на улицата“, се казва в изявление на Лвовския ТЦК публикувано във Facebook.

    Вследствие на взрива е ранен един военен, обстоятелствата се изясняват.

    22:55 18.09.2026

  • 8 Българи

    3 4 Отговор
    Абе защо Радев и Йотова мълчат за българите в Одеса, убити от руснаците бе?
    Защото са руски слуги, затова.

    22:55 18.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Някой

    7 1 Отговор
    Ама, това е оръжие на 40 години. При това, само една установка
    Толкова ли я закъсаха украинците?

    22:56 18.09.2026

  • 11 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "1945":

    Нормално това е редовно за тях, а не за пръв път

    22:56 18.09.2026

  • 12 Един е на света цар Путин навсегда

    2 3 Отговор
    А сигурно ли е ,че е руски Бук , щото ykponuTeте също ги ползват , даже свалиха навремето холандски лайнep

    22:57 18.09.2026

  • 13 ми переможем

    3 1 Отговор
    Край, е ся ги изнесоха до Владивосток! Окропите нанесоха удар по външен кенеф биз ПВО, да може миcиpите да ги пишат, че печелят войната.

    22:59 18.09.2026

  • 14 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 15 Аре легай

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Сандо":

    И смени памперса.

    23:01 18.09.2026

  • 16 Англороби

    0 0 Отговор
    От това "радостно" събитие ще последва поредното размазване на половин Украйна. Семействата им ще умрат гладни жадни, докато бандерите се гордеят с поразяване на една установка.

    23:07 18.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Руския разгром при лиман започва да става сериозен.падне ли ямпал ще има доста руснаци в казана.освен това ще иде залудо цялото руски умиране в последните две години.

    23:08 18.09.2026

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