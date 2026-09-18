Украинските сили нанесоха удар по руска ракетна установка „Бук-М1“

Оператори на дронове от 1-ви самостоятелен щурмови полк нанесоха удар по самоходна установка на руската ракетна система „Бук-М1“ земя-въздух в Запорожка област, съобщи полкът във Фейсбук, като разпространи и видеокадри от удара, предаде Укринформ, съобщи БТА.
Агенцията отбелязва, че „Бук-М1“ е ракетна система земя-въздух със среден обсег, предназначена за прехващане на самолети, хеликоптери и крилати ракети.
Украинските защитници са използвали бойни дронове „Дарт“ и „Котихорошко“, за да нанесат въздушния удар по целта.
Междувременно седем души са били ранени при атака с дронове в Одеса днес следобед, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в Телеграм.
"Реактивен дрон удари многоетажна жилищна сграда в центъра на града около 16:30 ч. местно време (и българско). На ранените се оказва медицинска помощ", каза Кипер. "Щети са нанесени по фасадите на административни сгради. Избухнал е пожар на няколко етажа в поразената жилищна сграда", информира още областният управител.
Съответните служби ликвидират последиците от атаката.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 - 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бяла Мечка
22:46 18.09.2026
2 604
22:48 18.09.2026
3 1945
Коментиран от #11
22:49 18.09.2026
4 Ами
22:50 18.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сандо
Коментиран от #15
22:54 18.09.2026
7 Взрив до сграда на ТЦК в Лвовска област
Вследствие на взрива е ранен един военен, обстоятелствата се изясняват.
22:55 18.09.2026
8 Българи
Защото са руски слуги, затова.
22:55 18.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Някой
Толкова ли я закъсаха украинците?
22:56 18.09.2026
11 Ами
До коментар #3 от "1945":Нормално това е редовно за тях, а не за пръв път
22:56 18.09.2026
12 Един е на света цар Путин навсегда
22:57 18.09.2026
13 ми переможем
22:59 18.09.2026
14 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
15 Аре легай
До коментар #6 от "Сандо":И смени памперса.
23:01 18.09.2026
16 Англороби
23:07 18.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 стоян георгиев
23:08 18.09.2026