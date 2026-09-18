Украинските сили нанесоха удар по руска ракетна установка „Бук-М1“

Оператори на дронове от 1-ви самостоятелен щурмови полк нанесоха удар по самоходна установка на руската ракетна система „Бук-М1“ земя-въздух в Запорожка област, съобщи полкът във Фейсбук, като разпространи и видеокадри от удара, предаде Укринформ, съобщи БТА.

Агенцията отбелязва, че „Бук-М1“ е ракетна система земя-въздух със среден обсег, предназначена за прехващане на самолети, хеликоптери и крилати ракети.

Украинските защитници са използвали бойни дронове „Дарт“ и „Котихорошко“, за да нанесат въздушния удар по целта.

Междувременно седем души са били ранени при атака с дронове в Одеса днес следобед, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в Телеграм.

"Реактивен дрон удари многоетажна жилищна сграда в центъра на града около 16:30 ч. местно време (и българско). На ранените се оказва медицинска помощ", каза Кипер. "Щети са нанесени по фасадите на административни сгради. Избухнал е пожар на няколко етажа в поразената жилищна сграда", информира още областният управител.

Съответните служби ликвидират последиците от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 - 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.