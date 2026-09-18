Полша се присъедини към „Антибалистичната коалиция“, заяви Зеленски

Полша и Украйна ще бъдат партньори в така наречената Антибалистична коалиция, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция с полския министър-председател Доналд Туск в Западна Украйна, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.
Зеленски посочи, че Украйна работи за създаването на европейска система за противодействие на балистични ракети и че Полша ще бъде приветствана като партньор в тази инициатива.
Туск благодари на Зеленски за изявлението му, че Полша ще участва в коалицията, като отбеляза, че отсъствието на страната при учредяването през юли на инициативата с девет европейски партньори в Париж се е дължало на недоразумение.
Туск заяви, че тогава коалицията е била съсредоточена върху промишленото сътрудничество и че полските компании са проучвали с какво биха могли да допринесат. Той добави, че Полша ще се присъедини, след като нейните компании успеят да представят подходящо промишлено предложение.
Антибалистичната коалиция беше създадена от Украйна, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Нидерландия, Норвегия, Дания и Швеция по време на среща на „Коалицията на желаещите“ в Париж. Целта ѝ е да развие нови способности за защита от балистични ракети.
Зеленски също така обяви, че Украйна е готова да сподели с Полша нови отбранителни технологии.
Според Зеленски Украйна разполага с уникални технологии, разработени по време на войната, и е готова да ги сподели с Туск и полските партньори.
Той подчерта, че съвместните проекти в сферата на сигурността и енергетиката ще придадат сила на двете страни и ще ги сближат.
Украинският президент отбеляза, че двете държави са зрели партньори и приятели, докато Русия е враг.
Зеленски заяви още, че Украйна е постигнала напредък в борбата срещу новата въздушна заплаха, и обясни, че две украински компании успешно са провели бойни изпитания на високоскоростни дронове-прехващачи, които ефективно са свалили руски реактивни безпилотни летателни апарати тип „Шахед“.
Зеленски и Туск разговаряха по време на среща на високо равнище на регионалните лидери, където украинският президент обяви и създаването на новия регионален формат „Карпатска осморка“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
23:18 18.09.2026
2 Да бе
23:21 18.09.2026
3 коалиция "пръдня"
23:22 18.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 стоян георгиев
Коментиран от #11, #12, #15, #21, #25
23:24 18.09.2026
6 Просто
23:25 18.09.2026
7 Туск благодари на Зеленски за
23:25 18.09.2026
8 Не трийте
23:25 18.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пак ли триете бе
23:27 18.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Щом са в коалиция
Коментиран от #16
23:30 18.09.2026
14 ТравеститиФакти
23:30 18.09.2026
15 Хи хи
До коментар #5 от "стоян георгиев":А ти що не пайдьош на вакзала с чамадана, и на Кийййф !? зеленото жуже ще те посрещне, ще ти даде мешка, и оттам на фронта, да помагаш на укрия ! Ми пайди бе !
Коментиран от #29, #32
23:31 18.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 така наречената или
23:33 18.09.2026
18 Коалиция педофили
23:36 18.09.2026
19 Зеленски да се лекува
23:39 18.09.2026
20 Хохо Бохо
23:41 18.09.2026
21 Боруна Лом
До коментар #5 от "стоян георгиев":ЦЪРВУЛ, ХОДИ ТИ НА ФРОНТА ДА ПОМАГАШ НА УКРИТЕ,ТАГАРЕНКОВ
23:43 18.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 коалиция ?
23:43 18.09.2026
24 ДаПукнете
Коментиран от #26
23:44 18.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ида не трият
До коментар #24 от "ДаПукнете":ПакдаПукнат
23:47 18.09.2026
27 Я пък тоя
Коалиция на желаещите
„Антибалистична коалиция“
Тия деца ли са, та си играят така?
23:47 18.09.2026
28 не може да бъде
23:51 18.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Един е на света цар Путин навсегда
00:13 19.09.2026
31 Междувременно
Коментиран от #34
00:15 19.09.2026
32 стоян георгиев
До коментар #15 от "Хи хи":Защо черните мюсулманите и комунистите искат да живеят в страни от ес и нато?нали не ви харесва ни управление ни населението?
Коментиран от #33
00:20 19.09.2026
33 Асоциация на таратора по света и о нас
До коментар #32 от "стоян георгиев":Що ве , белите мюсюлмани къде искат да живеят ? И некомунистите ?
00:23 19.09.2026
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