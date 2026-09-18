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Полша се присъедини към „Антибалистичната коалиция“, заяви Зеленски
  Тема: Украйна

Полша се присъедини към „Антибалистичната коалиция“, заяви Зеленски

18 Септември, 2026 23:15 725 34

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  • доналд туск

Зеленски посочи, че Украйна работи за създаването на европейска система за противодействие на балистични ракети

Полша се присъедини към „Антибалистичната коалиция“, заяви Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полша и Украйна ще бъдат партньори в така наречената Антибалистична коалиция, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция с полския министър-председател Доналд Туск в Западна Украйна, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

Зеленски посочи, че Украйна работи за създаването на европейска система за противодействие на балистични ракети и че Полша ще бъде приветствана като партньор в тази инициатива.

Туск благодари на Зеленски за изявлението му, че Полша ще участва в коалицията, като отбеляза, че отсъствието на страната при учредяването през юли на инициативата с девет европейски партньори в Париж се е дължало на недоразумение.

Туск заяви, че тогава коалицията е била съсредоточена върху промишленото сътрудничество и че полските компании са проучвали с какво биха могли да допринесат. Той добави, че Полша ще се присъедини, след като нейните компании успеят да представят подходящо промишлено предложение.

Антибалистичната коалиция беше създадена от Украйна, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Нидерландия, Норвегия, Дания и Швеция по време на среща на „Коалицията на желаещите“ в Париж. Целта ѝ е да развие нови способности за защита от балистични ракети.

Зеленски също така обяви, че Украйна е готова да сподели с Полша нови отбранителни технологии.

Според Зеленски Украйна разполага с уникални технологии, разработени по време на войната, и е готова да ги сподели с Туск и полските партньори.

Той подчерта, че съвместните проекти в сферата на сигурността и енергетиката ще придадат сила на двете страни и ще ги сближат.

Украинският президент отбеляза, че двете държави са зрели партньори и приятели, докато Русия е враг.

Зеленски заяви още, че Украйна е постигнала напредък в борбата срещу новата въздушна заплаха, и обясни, че две украински компании успешно са провели бойни изпитания на високоскоростни дронове-прехващачи, които ефективно са свалили руски реактивни безпилотни летателни апарати тип „Шахед“.

Зеленски и Туск разговаряха по време на среща на високо равнище на регионалните лидери, където украинският президент обяви и създаването на новия регионален формат „Карпатска осморка“.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    12 2 Отговор
    Когато БРИКС се затворят за останалия свят и започнат да търгуват само по между си ще прекъснат и пътя и да ядрено гориво за ЕС и филма ще приключи. Обичам експерти, които ми обясняват колко е фатално нещо да поевтинее. Ако въведем еврото - ще станем по-богати -това ни говореха от телевизора един Ерменец, един Кирчо, един сапуниер. И какво стана? Хората с ниски доходи от 1, 4 млн. души била много голяма и трябвало да се намали. А на тия, които останели в нея, трябвали да се прилагат различни мерки, а не еднакви. Демек, на някой трудно подвижен и на легло, да му се намали билета за градския транспорт. А на друг, който няма собствена кола, да му се компенсира цената на горивото. На трети, който живее на село и от 30 г. не е излизал от него, поради бедност, да му се намали цената на ж.п. билета

    23:18 18.09.2026

  • 2 Да бе

    10 2 Отговор
    Антибалистичната коалиция за полша и украйна? Това майтап ли е? Лелей...

    23:21 18.09.2026

  • 3 коалиция "пръдня"

    11 2 Отговор
    коалиция до коалиция....

    23:22 18.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 стоян георгиев

    3 11 Отговор
    Само радев не помага на украйна,но ще вземе хубави бонуси за това.

    Коментиран от #11, #12, #15, #21, #25

    23:24 18.09.2026

  • 6 Просто

    8 2 Отговор
    Голяма тъпня.

    23:25 18.09.2026

  • 7 Туск благодари на Зеленски за

    13 2 Отговор
    изявлението... а после Зеленски благодари на Туск за изявлението .... и така 3 часа

    23:25 18.09.2026

  • 8 Не трийте

    6 2 Отговор
    Защото ВИЕ сте Пътници, с Балистична Траектория.... ММВДБВГ3

    23:25 18.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пак ли триете бе

    7 2 Отговор
    ВиестеГовня с балистика.... ПФУУУ... ВЕМВГ3

    23:27 18.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Щом са в коалиция

    9 3 Отговор
    Да ги почват тогава и тях с балистичните ракети. "Коалиция" ми били видиш ли. Пълни тъпунгери на 200. Не знаят какво говорят тея маалоумници въобще и до какво могат да доведат глупостите им. "Коалиция" .... кретени

    Коментиран от #16

    23:30 18.09.2026

  • 14 ТравеститиФакти

    9 2 Отговор
    БезКоментар

    23:30 18.09.2026

  • 15 Хи хи

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    А ти що не пайдьош на вакзала с чамадана, и на Кийййф !? зеленото жуже ще те посрещне, ще ти даде мешка, и оттам на фронта, да помагаш на укрия ! Ми пайди бе !

    Коментиран от #29, #32

    23:31 18.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 така наречената или

    8 1 Отговор
    "коалиция" ? ...."така наречената" ... ами да я разпишат в договор тогава и да им гледаме сеира после като ги запукат и тях

    23:33 18.09.2026

  • 18 Коалиция педофили

    7 1 Отговор
    ПП и ДБ ... така наречената "коалиция Калушковци" или Гюрулайки

    23:36 18.09.2026

  • 19 Зеленски да се лекува

    10 1 Отговор
    Украйна НЕ разполага с никакви уникални технологии ! Разполага с уникални олигофрени само. Млади и неграмотни лумпени

    23:39 18.09.2026

  • 20 Хохо Бохо

    6 1 Отговор
    Надрусеняка скоро не е ял орешници. Трябва да му се припомнят законите на физиката от раздела хиперзвукови полети

    23:41 18.09.2026

  • 21 Боруна Лом

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    ЦЪРВУЛ, ХОДИ ТИ НА ФРОНТА ДА ПОМАГАШ НА УКРИТЕ,ТАГАРЕНКОВ

    23:43 18.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 коалиция ?

    5 2 Отговор
    Олееее....големи куролатори станаха тея бре. Даже не знаят смисъла на тази дума, щото ако е знаеха с врясъци щяха да се разбягат у Полша всички ...

    23:43 18.09.2026

  • 24 ДаПукнете

    4 1 Отговор
    ДетоТриетеотФатки

    Коментиран от #26

    23:44 18.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ида не трият

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "ДаПукнете":

    ПакдаПукнат

    23:47 18.09.2026

  • 27 Я пък тоя

    5 2 Отговор
    Мир чрез сила
    Коалиция на желаещите
    „Антибалистична коалиция“

    Тия деца ли са, та си играят така?

    23:47 18.09.2026

  • 28 не може да бъде

    1 1 Отговор
    Поредната алабалистика -ала бали-стична коалиция!?...мозъчен тръст ...много тръст и малко мозък!?

    23:51 18.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Един е на света цар Путин навсегда

    1 0 Отговор
    Коалиция " Да помогнем на Коки да шмръкне нов живот "

    00:13 19.09.2026

  • 31 Междувременно

    2 0 Отговор
    Името на коалицията все повече звучи като " АнтиЕбалистична Коалиция " на сърадащите от руските суперточни удари по еб..лото

    Коментиран от #34

    00:15 19.09.2026

  • 32 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хи хи":

    Защо черните мюсулманите и комунистите искат да живеят в страни от ес и нато?нали не ви харесва ни управление ни населението?

    Коментиран от #33

    00:20 19.09.2026

  • 33 Асоциация на таратора по света и о нас

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "стоян георгиев":

    Що ве , белите мюсюлмани къде искат да живеят ? И некомунистите ?

    00:23 19.09.2026

  • 34 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

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