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Германски генерал призова гражданите да се подготвят за участие в отбраната на страната

Германски генерал призова гражданите да се подготвят за участие в отбраната на страната

18 Септември, 2026 12:56, обновена 18 Септември, 2026 13:00 1 213 53

  • германия-
  • отбрана-
  • генерал

Генерал-инспекторът на Бундесвера Карстен Бройер заяви, че армията не може сама да се справи с предизвикателствата на съвременните конфликти

Германски генерал призова гражданите да се подготвят за участие в отбраната на страната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германските граждани трябва да започнат да се подготвят за участие в отбраната на страната наред с армията, заяви генерал-инспекторът на Бундесвера Карстен Бройер на конференция в Прага, предава BILD, цитирана от News.bg.

„Без вас ние, военните, сме обречени на неуспех. Но провалът не е опция. В крайна сметка провалът би означавал, че нашите общности, каквито ги познаваме, ще бъдат изправени пред смъртна заплаха. Всички сме в една лодка“, заяви генералът.

Армията не може сама да спечели съвременните конфликти

Бройер отбеляза, че усилията единствено на армията не са достатъчни за спечелването на съвременни конфликти.

Той препоръча на германските власти да проучат опита на Украйна и да подходят по-целенасочено към внедряването на нови технологии в отбранителния сектор.

Бундесверът изпитва недостиг на военнослужещи

Миналата година Бройер заяви, че германската армия изпитва недостиг от около 100 000 военнослужещи.

През пролетта на 2026 г. германските власти забраниха на мъжете в наборна възраст да напускат страната без разрешение от Бундесвера.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    44 3 Отговор
    Само много глупав народ би си натресъл военен за диктатор.

    Коментиран от #15

    13:01 18.09.2026

  • 2 ЗКПЧ финансист

    39 1 Отговор
    Прилича ми на немския Гълъб.

    13:05 18.09.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    41 1 Отговор
    Ма те нали ти плащат ти да ги защитаваш бе?!!!
    Тва военните и полицията наистина са крайно ограничени откъм ментална дейност!

    13:07 18.09.2026

  • 4 Минало свършено време

    44 2 Отговор
    За да се отбранява, някой трябва да я нападне. Или Германия отново да нападне и после да се отбранява.

    13:08 18.09.2026

  • 5 МхтоМхто

    39 2 Отговор
    В тази Германия учебници по история нямат ли? Или са писани наскоро. Да отворят някой от по-старите книги и да погледнат в периода 1914-1918 и 1939 -1945. Като прочетат какво пише, пак да се изкажат

    13:08 18.09.2026

  • 6 провинциалист

    4 9 Отговор
    Тоя от какво се е спекъл? От тридневната за 5 години ли? Че в тоя контекст новината бие на хибридна атака.

    13:09 18.09.2026

  • 7 Хохо Бохо

    34 2 Отговор
    Поредния изпушил дойчо. Русия го каза просто, като за олигофрени, войната ще е изключително кратка. Как точно цивилния дойчо ще се бори с немирния атом?

    13:11 18.09.2026

  • 8 Последния Софиянец

    5 19 Отговор
    Генерал Радев ще ни вкара в окопите.

    13:11 18.09.2026

  • 9 Урсула 1984

    33 3 Отговор
    Опита на Украйна -от 80 млн германци да останат 20 млн.

    13:13 18.09.2026

  • 10 Тоя

    34 2 Отговор
    веднага да бъде освидеталстван !

    13:13 18.09.2026

  • 11 Читател

    32 1 Отговор
    Поредният Хайо нацист кой ще ви напада бе смешко Австрия или Полша

    13:14 18.09.2026

  • 12 не може да бъде

    29 1 Отговор
    Опитът на Украйна ...унищожаване на държавата и пълна и безусловна капитулация!?Юлия Мендел бившата прес секретарка на Зеленски казва че Зеленски е всъщност инструмент за самоубийството на Украйна -считате ли че това са напразно хвърлени приказки!?

    13:15 18.09.2026

  • 13 Фолксщурма е готов

    24 1 Отговор
    да легне под веригите на руските танкове в Берлин както през 45та

    13:15 18.09.2026

  • 14 маке

    31 1 Отговор
    Каква отбрана бе, шошльоп, няма да разберете от къде ви е дошло)))

    13:16 18.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Патриотар

    2 17 Отговор
    Нападението е най-добрата защита! За оптимална отбрана, трябва немска инвазия!!!

    13:18 18.09.2026

  • 17 Айдеее,

    31 2 Отговор
    фашагите започнаха да подготвят германците за мобилизация!По украински модел!

    13:19 18.09.2026

  • 18 тиририрам

    17 1 Отговор
    Мумиите от ерата на "Студената война" трябваше отдавна да са в пенсия!
    Това щеше да спаси света от безуията, които наблюдаваме днес!

    13:23 18.09.2026

  • 19 Пешо

    13 0 Отговор
    Ще пазят да останат на власт и вкарват народа във филм. Пари му на Мерц под краката и трикове разни.

    13:23 18.09.2026

  • 20 голям смях

    2 15 Отговор
    ЕС подготвя системата си за 100% отказ на визи за руски граждани, а европейските служби се подготвят да депортират всички вече навлезли в европейската територия и се приключва с хибридните заплахи.

    Коментиран от #30

    13:25 18.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Теслатъ

    16 0 Отговор
    От кого, бе, Дойчо??? Кой шъ въ нападне и кво шъ ви вземат??? -))))))))))))

    13:28 18.09.2026

  • 23 DW смърди

    17 0 Отговор
    Не разбирам защо всички говорят и бутат нещата към война!
    Ние, нормалните хора, не искаме война, не искаме да защитаваме дебелите политици, които безумно тикат събитията единствено към война!
    Седнете, разберете се, сключете мир и всички да живеем спокойно.
    Стига алчност и злоба!
    Има ресурси за всички и всичко!

    13:28 18.09.2026

  • 24 Констатация

    13 0 Отговор
    Кога Всевишния реши да накаже някой, просто го лишава от разум!!!!! -)))))

    Коментиран от #26

    13:30 18.09.2026

  • 25 мамник

    13 3 Отговор
    Всички сополанковци отново в казармата след като завършат училище! А не да се чудат как да се джендъреят! Алоо мамите от системата дето ви убивала,видехте ли какво направихте със синовете си??? 100%-ви путараци!👿👿👿👿👿👿

    Коментиран от #28

    13:36 18.09.2026

  • 26 вечното наказание

    2 4 Отговор

    До коментар #24 от "Констатация":

    А някои така сте родени. -))

    Коментиран от #31

    13:37 18.09.2026

  • 27 няма край

    2 11 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    Коментиран от #36

    13:37 18.09.2026

  • 28 Да го сготвим!

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "мамник":

    Мамникът бил птица.

    Коментиран от #49

    13:38 18.09.2026

  • 29 бай Иван

    12 3 Отговор
    Колко пъти една държава трябва да настъпва една и съща мотика през няколко десетилетия . И защо решиха ,че Русия ще ги напада?Какво точно Русия иска да придобие от Германия? И е хубаво да се разбере ,че май пак ще има две Германии или една общо унищожена. Хубаво е гражданите на Германия да ис зададат този въпрос като пращат пари като данъкоплатци за военни удари среще Русия които са обективен факт. Само немските танкове "Леопард" които като преди 85 години се появиха пак на руска територия в Курска област е достатъчен факт да получат сериозен удар . Ама кой каквото си търси си го намира.

    13:39 18.09.2026

  • 30 Мани бегай

    3 10 Отговор

    До коментар #20 от "голям смях":

    У нас руснаците влизат без проблем от Турция. Личен опит, чакам един да се домъкне всеки момент, понеже мой близък "умник" е женен за рускиня и няма накъде. Ще трябва да стисна зъби и да го изтърпя за няколко часа. Реве ми се, честно.

    Коментиран от #48

    13:40 18.09.2026

  • 31 Констатация

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "вечното наказание":

    Недей да съдиш по себе си!!!! -))))

    Коментиран от #51

    13:41 18.09.2026

  • 32 заедно ще победим фашизма отново

    5 2 Отговор
    Заедно с Русия ще се отбраняваме

    Коментиран от #35

    13:45 18.09.2026

  • 33 като не могат да защитят нищо тогава

    8 0 Отговор
    защо получават тлъсти заплати всеки месец и после тлъсти пенсии всеки месец

    13:49 18.09.2026

  • 34 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    7 1 Отговор
    😱 Кой е следващият "фюрер" който ще глътне хапчето KCN ?😇🤮🤑

    13:51 18.09.2026

  • 35 цоциализъма е хубаво нещо

    1 5 Отговор

    До коментар #32 от "заедно ще победим фашизма отново":

    докато не свършат чуждите пари!

    Коментиран от #38

    13:51 18.09.2026

  • 36 пази боже козляк да прогледа

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "няма край":

    И вече си мисли че е фанал господа за шлифера .

    13:54 18.09.2026

  • 37 ако и германците са толкова отчайващо

    7 1 Отговор
    глупави колкото украинците и се вържат нацистките си генерали и канцлери и нападнат Русия , може да влязат в много по лош от украинския капан

    13:55 18.09.2026

  • 38 ха ха ха ...

    7 1 Отговор

    До коментар #35 от "цоциализъма е хубаво нещо":

    То за това ли сега Ес с 17 трилиона заеми ...пардон - чужди пари..

    Коментиран от #39, #41

    13:55 18.09.2026

  • 39 у вас не знам

    1 5 Отговор

    До коментар #38 от "ха ха ха ...":

    87 милиарда евро е получила България от ЕС. Заглавие от вчера.

    13:57 18.09.2026

  • 40 Обективен

    8 1 Отговор
    От кого ще я отбранявате,"хер генерал",или давайте да плашим дойчовците,че така по лесно ще ги водим накъдето ви скимне.
    Проблемът е,че реваншизма ви е в главите,а това е наистина опасно и последствията могат да бъдат много по тежки от тези през май1945г.

    13:57 18.09.2026

  • 41 ха ха ха ...

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "ха ха ха ...":

    И какво от това ?
    Ти забогатя ли ?
    Дизела 4.00 Лева ли е ?

    14:02 18.09.2026

  • 42 Хи хи

    5 1 Отговор
    Аз ви казах, че нато е слабо и за нищо не става !!! нато щяло да ни пази - ХА ХА ХА !! Не случайно Тръмп иска да излиза от нато - само тюфлеци в него !!

    Коментиран от #45

    14:02 18.09.2026

  • 43 Само да попитам

    5 1 Отговор
    Генерале, искаш да кажеш да се подготвят, като нападнат Русия ли? Заедно с ОНЗИ отбранителен съюз!!!!

    14:03 18.09.2026

  • 44 7845285485

    2 1 Отговор
    кви са тия падения , ве , мен !

    14:03 18.09.2026

  • 45 какво каза?

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хи хи":

    Направо го пробвай бе. Да му гледаме сеира.

    14:04 18.09.2026

  • 46 нуклеар

    6 2 Отговор
    ПОРЕДНИЯТ ИЗКУ..ФЯЛ НАЦИСТКИ ДЪНЕР. Какви наборници какви отбрани.Две сарми и една булава и сте в каменната ера бе ушляпнико с пагони.За 6 минути ще сте само спомен и кирпич.

    Коментиран от #47

    14:07 18.09.2026

  • 47 мда

    0 4 Отговор

    До коментар #46 от "нуклеар":

    Откакто Пекин наби канчето на Медведе, той спря да размахва ядрената точилка. Ама на руския ролетариат това не му пречи.

    Коментиран от #52

    14:13 18.09.2026

  • 48 Бай той Толстой

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Мани бегай":

    Що,ще те лупка ли?

    14:14 18.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 604

    1 0 Отговор
    Ще те укачат на една лампа дам...така ще се готвят...

    14:23 18.09.2026

  • 51 Не съдя по себе си!

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Констатация":

    Казах го съвсем ясно!

    14:25 18.09.2026

  • 52 604

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "мда":

    Чизни ве педрохански троул кинъ и рашъ съ дупи и гащи многу отдавна...опоркаджия стотинкар смяшин!

    14:28 18.09.2026

  • 53 Ше има атом по европата

    1 0 Отговор
    Това е сигур

    14:38 18.09.2026

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