Германски генерал призова гражданите да се подготвят за участие в отбраната на страната

Германските граждани трябва да започнат да се подготвят за участие в отбраната на страната наред с армията, заяви генерал-инспекторът на Бундесвера Карстен Бройер на конференция в Прага, предава BILD, цитирана от News.bg.
„Без вас ние, военните, сме обречени на неуспех. Но провалът не е опция. В крайна сметка провалът би означавал, че нашите общности, каквито ги познаваме, ще бъдат изправени пред смъртна заплаха. Всички сме в една лодка“, заяви генералът.
Армията не може сама да спечели съвременните конфликти
Бройер отбеляза, че усилията единствено на армията не са достатъчни за спечелването на съвременни конфликти.
Той препоръча на германските власти да проучат опита на Украйна и да подходят по-целенасочено към внедряването на нови технологии в отбранителния сектор.
Бундесверът изпитва недостиг на военнослужещи
Миналата година Бройер заяви, че германската армия изпитва недостиг от около 100 000 военнослужещи.
През пролетта на 2026 г. германските власти забраниха на мъжете в наборна възраст да напускат страната без разрешение от Бундесвера.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #15
13:01 18.09.2026
2 ЗКПЧ финансист
13:05 18.09.2026
3 ДрайвингПлежър
Тва военните и полицията наистина са крайно ограничени откъм ментална дейност!
13:07 18.09.2026
4 Минало свършено време
13:08 18.09.2026
5 МхтоМхто
13:08 18.09.2026
6 провинциалист
13:09 18.09.2026
7 Хохо Бохо
13:11 18.09.2026
8 Последния Софиянец
13:11 18.09.2026
9 Урсула 1984
13:13 18.09.2026
10 Тоя
13:13 18.09.2026
11 Читател
13:14 18.09.2026
12 не може да бъде
13:15 18.09.2026
13 Фолксщурма е готов
13:15 18.09.2026
14 маке
13:16 18.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Патриотар
13:18 18.09.2026
17 Айдеее,
13:19 18.09.2026
18 тиририрам
Това щеше да спаси света от безуията, които наблюдаваме днес!
13:23 18.09.2026
19 Пешо
13:23 18.09.2026
20 голям смях
Коментиран от #30
13:25 18.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Теслатъ
13:28 18.09.2026
23 DW смърди
Ние, нормалните хора, не искаме война, не искаме да защитаваме дебелите политици, които безумно тикат събитията единствено към война!
Седнете, разберете се, сключете мир и всички да живеем спокойно.
Стига алчност и злоба!
Има ресурси за всички и всичко!
13:28 18.09.2026
24 Констатация
Коментиран от #26
13:30 18.09.2026
25 мамник
Коментиран от #28
13:36 18.09.2026
26 вечното наказание
До коментар #24 от "Констатация":А някои така сте родени. -))
Коментиран от #31
13:37 18.09.2026
27 няма край
Коментиран от #36
13:37 18.09.2026
28 Да го сготвим!
До коментар #25 от "мамник":Мамникът бил птица.
Коментиран от #49
13:38 18.09.2026
29 бай Иван
13:39 18.09.2026
30 Мани бегай
До коментар #20 от "голям смях":У нас руснаците влизат без проблем от Турция. Личен опит, чакам един да се домъкне всеки момент, понеже мой близък "умник" е женен за рускиня и няма накъде. Ще трябва да стисна зъби и да го изтърпя за няколко часа. Реве ми се, честно.
Коментиран от #48
13:40 18.09.2026
31 Констатация
До коментар #26 от "вечното наказание":Недей да съдиш по себе си!!!! -))))
Коментиран от #51
13:41 18.09.2026
32 заедно ще победим фашизма отново
Коментиран от #35
13:45 18.09.2026
33 като не могат да защитят нищо тогава
13:49 18.09.2026
34 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
13:51 18.09.2026
35 цоциализъма е хубаво нещо
До коментар #32 от "заедно ще победим фашизма отново":докато не свършат чуждите пари!
Коментиран от #38
13:51 18.09.2026
36 пази боже козляк да прогледа
До коментар #27 от "няма край":И вече си мисли че е фанал господа за шлифера .
13:54 18.09.2026
37 ако и германците са толкова отчайващо
13:55 18.09.2026
38 ха ха ха ...
До коментар #35 от "цоциализъма е хубаво нещо":То за това ли сега Ес с 17 трилиона заеми ...пардон - чужди пари..
Коментиран от #39, #41
13:55 18.09.2026
39 у вас не знам
До коментар #38 от "ха ха ха ...":87 милиарда евро е получила България от ЕС. Заглавие от вчера.
13:57 18.09.2026
40 Обективен
Проблемът е,че реваншизма ви е в главите,а това е наистина опасно и последствията могат да бъдат много по тежки от тези през май1945г.
13:57 18.09.2026
41 ха ха ха ...
До коментар #38 от "ха ха ха ...":И какво от това ?
Ти забогатя ли ?
Дизела 4.00 Лева ли е ?
14:02 18.09.2026
42 Хи хи
Коментиран от #45
14:02 18.09.2026
43 Само да попитам
14:03 18.09.2026
44 7845285485
14:03 18.09.2026
45 какво каза?
До коментар #42 от "Хи хи":Направо го пробвай бе. Да му гледаме сеира.
14:04 18.09.2026
46 нуклеар
Коментиран от #47
14:07 18.09.2026
47 мда
До коментар #46 от "нуклеар":Откакто Пекин наби канчето на Медведе, той спря да размахва ядрената точилка. Ама на руския ролетариат това не му пречи.
Коментиран от #52
14:13 18.09.2026
48 Бай той Толстой
До коментар #30 от "Мани бегай":Що,ще те лупка ли?
14:14 18.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 604
14:23 18.09.2026
51 Не съдя по себе си!
До коментар #31 от "Констатация":Казах го съвсем ясно!
14:25 18.09.2026
52 604
До коментар #47 от "мда":Чизни ве педрохански троул кинъ и рашъ съ дупи и гащи многу отдавна...опоркаджия стотинкар смяшин!
14:28 18.09.2026
53 Ше има атом по европата
14:38 18.09.2026