Германски генерал призова гражданите да се подготвят за участие в отбраната на страната

Германските граждани трябва да започнат да се подготвят за участие в отбраната на страната наред с армията, заяви генерал-инспекторът на Бундесвера Карстен Бройер на конференция в Прага, предава BILD, цитирана от News.bg.

„Без вас ние, военните, сме обречени на неуспех. Но провалът не е опция. В крайна сметка провалът би означавал, че нашите общности, каквито ги познаваме, ще бъдат изправени пред смъртна заплаха. Всички сме в една лодка“, заяви генералът.

Армията не може сама да спечели съвременните конфликти

Бройер отбеляза, че усилията единствено на армията не са достатъчни за спечелването на съвременни конфликти.

Той препоръча на германските власти да проучат опита на Украйна и да подходят по-целенасочено към внедряването на нови технологии в отбранителния сектор.

Бундесверът изпитва недостиг на военнослужещи

Миналата година Бройер заяви, че германската армия изпитва недостиг от около 100 000 военнослужещи.

През пролетта на 2026 г. германските власти забраниха на мъжете в наборна възраст да напускат страната без разрешение от Бундесвера.