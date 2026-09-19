Тръмп изгони CNN, Politico и MS NOW от Белия дом

Нова мащабна война между изпълнителната власт в САЩ и водещите медийни корпорации избухна с пълна сила. Американският президент Доналд Тръмп официално обяви, че налага незабавна забрана за достъп до Белия дом на три от най-влиятелните информационни организации в страната – телевизионните канали CNN и MS NOW (новото име на MSNBC), както и на онлайн изданието Politico.

Държавният глава съобщи за радикалното си решение чрез личния си профил в социалната мрежа Truth Social. По думите му, крайната мярка е предприета в отговор на „непрестанното отразяване на фалшиви новини“ от страна на тези редакции.

„От този момент забранявам достъпа на медиите за фалшиви новини CNN, MS NOW и Politico до Белия дом в резултат на постоянното им разпространение на измислици и лъжи“, написа Тръмп в официалното си изявление.

Той допълни, че подобна съдба скоро може да сполети и други медийни компании, които според него манипулират общественото мнение и атакуват администрацията му.

Мотивите на Вашингтон

Конфликтът бързо ескалира в дебат за Първата поправка на Конституцията на САЩ, гарантираща свободата на словото. Белият дом аргументира решението си с тезата, че журналистите не трябва да имат право да „създават фикция“, докато отразяват официалните институции на държавата.

Въпреки острата позиция на президента, репортерите на засегнатите медии все още остават в района на президентската резиденция, тъй като не е изяснено как точно ще се прилага административната забрана на практика.

„Забрана за свободната преса“: Реакцията на бранша

Решението на президента предизвика незабавна и изключително остра вълна от реакции в САЩ. Председателят на влиятелната Асоциация на кореспондентите при Белия дом (WHCA), Джаки Хайнрих, направи официално изявление, в което обвини Доналд Тръмп в системни гонения и нарушаване на Конституцията.

„Това решение на практика представлява забрана за свободната преса. Конституцията защитава медиите от правителствена намеса и тази защита не зависи от това дали президентът харесва отразяването на дадена медия, дали е съгласен с нейните репортажи или дали одобрява въпросите, които журналистите задават“, категорична бе Хайнрих.

От WHCA подчертаха, че казусът надхвърля правата на конкретните журналисти и засяга пряко правото на американските граждани да получават независима информация за решенията, вземани в „Дома на народа“. В същия дух издателят на The New York Times А. Г. Сулцбергер публикува редакционна статия, в която определи Тръмп като най-враждебно настроения към медиите президент в модерната история на САЩ.

Правните отдели на CNN и Politico вече обявиха готовност да защитят енергично своите Първи поправки по съдебен път, наричайки административния ход „незаконно и противоконституционно посегателство“.

История на сблъсъците между Тръмп и пресата

Това не е първият случай, в който администрацията на Тръмп ограничава достъпа на критични към него журналисти. По време на първия си мандат той отне акредитацията на кореспондента на CNN Джим Акоста, която по-късно бе възстановена след съдебно решение. През 2025 г. Белият дом влезе в съдебен спор и с агенция Associated Press (AP), ограничавайки временно достъпа им до преспула около президента.

Анализатори отбелязват, че настоящото решение идва в контекста на засилващ се натиск към големите телевизионни мрежи в САЩ.

Източници: Reuters, The New York Times