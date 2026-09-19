САЩ и Дания се разбраха за Гренландия

Американският президент Доналд Тръмп обяви официално постигането на историческо безсрочно споразумение с Дания и автономната власт на Гренландия. Сделката гарантира мащабно разширяване на американското военно присъствие на стратегическия остров в Северния Атлантик.

В изявление в социалната мрежа Truth Social Тръмп подчерта, че споразумението дава на Съединените щати „постоянен контрол над сигурността“ в региона. „По мои указания се работеше с представители на Дания и Гренландия, за да гарантираме, че Съединените щати ЗАВИНАГИ ще разполагат с пълната възможност да предприемат необходимите действия в Гренландия“, заяви американският лидер. Този ход слага край на месеците на дипломатическо напрежение в рамките на НАТО, след като по-рано през годината Тръмп заплаши да придобие територията „по трудния начин“.

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Споразумението предвижда Пентагонът незабавно да започне изграждането и модернизацията на военни бази на острова. Важен акцент в договора е пълната забрана за страни извън НАТО да изграждат свои военни обекти или да правят стратегически инвестиции в чувствителни сектори в Гренландия без изричното писмено одобрение на Вашингтон. Според източници от Държавния департамент, цитирани от Ройтерс, клаузата е директно насочена срещу геополитическите амбиции на Русия и Китай в Арктика. Освен това новата инфраструктура ще подпомогне планираната от Тръмп противоракетна отбрана „Златен купол“.

Въпреки сериозното разширяване на правомощията на САЩ, новата сделка не предвижда анексиране или промяна на суверенитета на острова. Текстът зачита териториалната цялост на Дания и правото на самоопределение на местното население. Датският премиер Мете Фредериксен и нейният гренландски колега Йенс-Фредерик Нилсен потвърдиха, че договорът ще бъде официално подписан следващата седмица по време на Генералната асамблея на ООН, след което предстои ратификация от парламентите в Копенхаген и Нуук.