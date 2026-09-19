САЩ и Дания се разбраха за Гренландия

Американският президент Доналд Тръмп обяви официално постигането на историческо безсрочно споразумение с Дания и автономната власт на Гренландия. Сделката гарантира мащабно разширяване на американското военно присъствие на стратегическия остров в Северния Атлантик.
В изявление в социалната мрежа Truth Social Тръмп подчерта, че споразумението дава на Съединените щати „постоянен контрол над сигурността“ в региона. „По мои указания се работеше с представители на Дания и Гренландия, за да гарантираме, че Съединените щати ЗАВИНАГИ ще разполагат с пълната възможност да предприемат необходимите действия в Гренландия“, заяви американският лидер. Този ход слага край на месеците на дипломатическо напрежение в рамките на НАТО, след като по-рано през годината Тръмп заплаши да придобие територията „по трудния начин“.
Споразумението предвижда Пентагонът незабавно да започне изграждането и модернизацията на военни бази на острова. Важен акцент в договора е пълната забрана за страни извън НАТО да изграждат свои военни обекти или да правят стратегически инвестиции в чувствителни сектори в Гренландия без изричното писмено одобрение на Вашингтон. Според източници от Държавния департамент, цитирани от Ройтерс, клаузата е директно насочена срещу геополитическите амбиции на Русия и Китай в Арктика. Освен това новата инфраструктура ще подпомогне планираната от Тръмп противоракетна отбрана „Златен купол“.
Въпреки сериозното разширяване на правомощията на САЩ, новата сделка не предвижда анексиране или промяна на суверенитета на острова. Текстът зачита териториалната цялост на Дания и правото на самоопределение на местното население. Датският премиер Мете Фредериксен и нейният гренландски колега Йенс-Фредерик Нилсен потвърдиха, че договорът ще бъде официално подписан следващата седмица по време на Генералната асамблея на ООН, след което предстои ратификация от парламентите в Копенхаген и Нуук.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Курсиста
Коментиран от #5, #11
05:12 19.09.2026
2 Стенли
05:13 19.09.2026
3 Иван
05:13 19.09.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ САЩ СА ЗЛО ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО:)
........
СЕГА САЩ СЕ ЧУДЯТ КАК ДА СПРАТ ИИ НА САЩ ДА ГИ ИЗЧЕГЪРКАТ :)
05:15 19.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Датчаните
Коментиран от #10
05:17 19.09.2026
7 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
05:19 19.09.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
05:22 19.09.2026
9 хаха
Иска им се на мисирките и на ПДФила някакви си новини. Че и на путлеровите орки, които прилайват тук. Хахаха!
Неграмотна балкано-ориенталска паплач.
05:36 19.09.2026
10 хаха
До коментар #6 от "Датчаните":И кой каза бе ОРК омятан в кафяво? Хахаха
Гледай го това пит3кантропче колко е смешно само.
05:37 19.09.2026
11 хаха
До коментар #1 от "Курсиста":.ура си дето го нЕма. Ае бегай ганчо-путлинарчо.
05:38 19.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 хаха
ХАХАХА
Колко са смешни заблатените ТИКВИ.
05:50 19.09.2026
17 хаха
АХАХА!
"10 януари 2026 г. — От 1951 г. насам САЩ имат споразумение, което им дава правото да поддържат практически неограничен брой военни бази в Гренландия."
Въпреки че в пика на Студената война САЩ поддържаха между 17 и 30 военни обекта на територията на Гренландия, повечето от основните крайбрежни летища и военноморски съоръжения бяха изградени първоначално по време на Втората световна война – преди 1951 г. Днес на острова е останала само една действаща американска военна база.
Как е неграмотници? Добре ли е??? ХАХАХА
05:55 19.09.2026
18 хаха
ХАХАХА
Това да си неграмотен балкано-ориенталец не е работа а??
Всеки път се пуквам от смях с тези ...човекоподобните...
05:57 19.09.2026
19 хаха
За 3 минути проверка ... ХАХАХА
КАК Е БЕ ПОДЛОГИ НА МОСКОВИТСКИТЕ ОРКИ? ХАХАХА!
05:58 19.09.2026