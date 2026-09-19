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САЩ и Дания се разбраха за Гренландия
  Тема: Украйна

САЩ и Дания се разбраха за Гренландия

19 Септември, 2026 04:54, обновена 19 Септември, 2026 05:06 922 19

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  • арктика

Вашингтон разширява постоянното си военно присъствие в Арктика, блокирайки достъпа на Русия и Китай

САЩ и Дания се разбраха за Гренландия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп обяви официално постигането на историческо безсрочно споразумение с Дания и автономната власт на Гренландия. Сделката гарантира мащабно разширяване на американското военно присъствие на стратегическия остров в Северния Атлантик.

В изявление в социалната мрежа Truth Social Тръмп подчерта, че споразумението дава на Съединените щати „постоянен контрол над сигурността“ в региона. „По мои указания се работеше с представители на Дания и Гренландия, за да гарантираме, че Съединените щати ЗАВИНАГИ ще разполагат с пълната възможност да предприемат необходимите действия в Гренландия“, заяви американският лидер. Този ход слага край на месеците на дипломатическо напрежение в рамките на НАТО, след като по-рано през годината Тръмп заплаши да придобие територията „по трудния начин“.

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Споразумението предвижда Пентагонът незабавно да започне изграждането и модернизацията на военни бази на острова. Важен акцент в договора е пълната забрана за страни извън НАТО да изграждат свои военни обекти или да правят стратегически инвестиции в чувствителни сектори в Гренландия без изричното писмено одобрение на Вашингтон. Според източници от Държавния департамент, цитирани от Ройтерс, клаузата е директно насочена срещу геополитическите амбиции на Русия и Китай в Арктика. Освен това новата инфраструктура ще подпомогне планираната от Тръмп противоракетна отбрана „Златен купол“.

Въпреки сериозното разширяване на правомощията на САЩ, новата сделка не предвижда анексиране или промяна на суверенитета на острова. Текстът зачита териториалната цялост на Дания и правото на самоопределение на местното население. Датският премиер Мете Фредериксен и нейният гренландски колега Йенс-Фредерик Нилсен потвърдиха, че договорът ще бъде официално подписан следващата седмица по време на Генералната асамблея на ООН, след което предстои ратификация от парламентите в Копенхаген и Нуук.


Дания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Курсиста

    5 12 Отговор
    Какво точно ще контролира?

    Коментиран от #5, #11

    05:12 19.09.2026

  • 2 Стенли

    14 16 Отговор
    Ха ха голям суверинитет, няма що , впрочем ,ако се замисли човек то и България е долу горе в същото положение

    05:13 19.09.2026

  • 3 Иван

    2 13 Отговор
    Челопечки купол.

    05:13 19.09.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 15 Отговор
    ПРОБЛЕМА НА САЩ Е ЧЕ ИИ НА САЩ РЕШИХА
    ЧЕ САЩ СА ЗЛО ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО:)
    ........
    СЕГА САЩ СЕ ЧУДЯТ КАК ДА СПРАТ ИИ НА САЩ ДА ГИ ИЗЧЕГЪРКАТ :)

    05:15 19.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Датчаните

    11 17 Отговор
    Клекнаха като верен пудел. Онзи ден се уплашиха от сигнални ракети. Нищо чудно, че си плащат други да воюват за тях.

    Коментиран от #10

    05:17 19.09.2026

  • 7 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    6 17 Отговор
    И ще спаси света от фашизма

    05:19 19.09.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 15 Отговор
    СПОРЕД ВАС КОЙ НЕГЪР ИЛИ ЛАТИНО ИМА МЕРАК ДА СИ КУПИ ИМОТ В ИСЛАНДИЯ ?
    ....

    05:22 19.09.2026

  • 9 хаха

    5 3 Отговор
    Нищо не са се разбирали. Споразумението е същото като това от 1951.

    Иска им се на мисирките и на ПДФила някакви си новини. Че и на путлеровите орки, които прилайват тук. Хахаха!

    Неграмотна балкано-ориенталска паплач.

    05:36 19.09.2026

  • 10 хаха

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Датчаните":

    И кой каза бе ОРК омятан в кафяво? Хахаха

    Гледай го това пит3кантропче колко е смешно само.

    05:37 19.09.2026

  • 11 хаха

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Курсиста":

    .ура си дето го нЕма. Ае бегай ганчо-путлинарчо.

    05:38 19.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 хаха

    2 1 Отговор
    Споразумението от 1951 също е безсрочно...и позволява изграждането на неупоменат брой бази... които в последствие са затоворени от самите Американски Свинчуги (без една).

    ХАХАХА
    Колко са смешни заблатените ТИКВИ.

    05:50 19.09.2026

  • 17 хаха

    1 0 Отговор
    "Споразумението предвижда Пентагонът незабавно да започне изграждането и модернизацията на военни бази на острова."

    АХАХА!

    "10 януари 2026 г. — От 1951 г. насам САЩ имат споразумение, което им дава правото да поддържат практически неограничен брой военни бази в Гренландия."


    Въпреки че в пика на Студената война САЩ поддържаха между 17 и 30 военни обекта на територията на Гренландия, повечето от основните крайбрежни летища и военноморски съоръжения бяха изградени първоначално по време на Втората световна война – преди 1951 г. Днес на острова е останала само една действаща американска военна база.

    Как е неграмотници? Добре ли е??? ХАХАХА

    05:55 19.09.2026

  • 18 хаха

    0 0 Отговор
    ЩО СТАНА ВЕ ГЛУПЕНДЕРИ?

    ХАХАХА
    Това да си неграмотен балкано-ориенталец не е работа а??

    Всеки път се пуквам от смях с тези ...човекоподобните...

    05:57 19.09.2026

  • 19 хаха

    0 0 Отговор
    ХАХАХА!

    За 3 минути проверка ... ХАХАХА

    КАК Е БЕ ПОДЛОГИ НА МОСКОВИТСКИТЕ ОРКИ? ХАХАХА!

    05:58 19.09.2026

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