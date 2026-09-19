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Зеленски: Карпатите стават енергиен хъб на ЕС
  Тема: Украйна

Зеленски: Карпатите стават енергиен хъб на ЕС

19 Септември, 2026 05:10, обновена 19 Септември, 2026 05:17 483 14

  • украйна-
  • енергийна криза-
  • латвия-
  • зеленски-
  • карпатска среща

Новият алианс "Карпатска осморка" засилва сигурността и независимостта от Русия

Зеленски: Карпатите стават енергиен хъб на ЕС - 1
Снимка: ОП
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На провелия се в Буковел макрорегионален икономически форум бе даден официален старт на новия формат за сътрудничество „Карпатска осмица“ (C8). Инициативата обединява Украйна, Румъния, Полша, Словакия, Унгария, Чехия, Австрия и Сърбия. Държавите от региона декларираха пълна готовност срещите в този формат да се провеждат ежегодно, за да гарантират дългосрочна стабилност и сигурност в Централна и Източна Европа.

Карпатите като нов стълб на европейската енергетика

Още новини от Украйна

Украинският президент Володимир Зеленский подчерта, че Карпатският регион има потенциала да се превърне в основен доставчик на зелена енергия за Европейския съюз, преминавайки от чисто транзитна роля към мощен производствен център. Според държавния глава, интеграцията на възобновяеми енергийни източници директно подкрепя глобалната цел на Европа за пълна енергийна независимост от Русия.

В рамките на срещата беше представено предложение за изграждането на Карпатски ветроенергиен клъстер с мощност 1,5 гигавата, както и засилено използване на огромните подземни газохранилища в Украйна. Инвестиционният портфейл на инициативата вече включва десетки споразумения на стойност над 1 милиард евро, предава nv.ua.

Ирландия: Кризата е причинена от Близкия изток, а не от Украйна

Министърът на финансите на Ирландия Саймон Харис направи ключово изявление пред Euronews, в което категорично отхвърли твърденията, че световната горивна криза е следствие от действията на Украйна. Според него основната причина за пазарните сътресения са събитията на Близкия изток и затварянето на Ормузкия пролив, а не украинските атаки срещу руски петролни рафинерии. Харис призова за международна деескалация в Близкия изток като единствен сигурен механизъм за стабилизиране на цените по бензиностанциите, пише eurointegration.com.ua.

Ситуацията в Украйна: Гориво има, но се препоръчва запасяване

На вътрешния пазар в Украйна експертите уверяват, че генерален дефицит на горива няма да има, но предвид системните руски атаки срещу енергийната инфраструктура и АЗС са възможни локални прекъсвания в доставките. Директорът на консалтинговата група „А-95“ Сергей Куюн посъветва гражданите, бизнеса и общините да се презастраховат и да си осигурят лични резерви от бензин и дизел за няколко седмици. Това ще помогне да се избегне излишна паника по заведенията по време на ремонтни дейности по логистичните трасета, съобщава epravda.com.ua.

Паралелно с енергийните теми, представители на латвийската армия направиха изявление по отношение на сигурността в Балтийския регион. Те увериха, че към настоящия момент нивото на военна заплаха остава без промяна и ситуацията по границите се контролира стабилно в рамките на нормалното за източния фланг на НАТО.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Готов за бой

    0 1 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #12

    05:19 19.09.2026

  • 2 оня с коня

    1 0 Отговор
    Хубав ден! и ф гъзъДа виЕБАтроловете

    Коментиран от #14

    05:21 19.09.2026

  • 3 Дзак

    2 0 Отговор
    Само да не пробиват и Балкана!

    05:21 19.09.2026

  • 4 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Аз само ги чакам краварскитеГУВНА и нас да атакуват. Колкото и ракети да имат. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с ЕВРОАТЛАНТИЧЕКИТЕгеюве и краварските предатели ??
    Никакъв ЕС не ме интересува

    05:22 19.09.2026

  • 5 Достоевски

    2 3 Отговор
    "Не си струваше кръвта , дори и на един руски войник, за освобождението на тези неблагодарни българи. Те първи ще се обърнат срещу Русия. "

    05:23 19.09.2026

  • 6 Готов за бой

    1 0 Отговор
    Само му вижте физиономията на това пиянде-автора и ще разберете че е без мислено да четете пасквилите му.

    05:24 19.09.2026

  • 7 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор
    Нищо не ти се разбира бе байГанев, друсан ли до пиян ли си?????

    05:24 19.09.2026

  • 8 слава на русия

    3 0 Отговор
    ало укритеее...,Нали сте щитът, който пази европа от Русия! Загивайте мъжествено, докато си пием ракията, а гейовете се чекнат по гейпарадите. Много поздрави от НАТО и гейсъюз, ДРЪЖТЕ СЕ ЕЙ !

    05:25 19.09.2026

  • 9 бай ганев кажи беГОВЕДО

    6 0 Отговор
    Вие пишете повече за Украйна, отколкото за проблемите на България.
    Защо не вземете да се изнесете цялата редакция към Киев?

    Коментиран от #11

    05:26 19.09.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ШЕЙХОВЕТЕ ОТ ЗАЛИВА
    СЕ САМОУБИВАТ ОТ УЖАСНАТА НОВИНА
    .....
    И ТУРЦИТЕ И ТЕ :)

    05:27 19.09.2026

  • 11 Прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "бай ганев кажи беГОВЕДО":

    Може и в Карпатите!

    05:33 19.09.2026

  • 12 Тая тъпня

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Колко пъти ще я публикуваш?

    05:34 19.09.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ЗНАМ ДВАМА БЪЛГАРСКИ "БИЗНЕСМЕНИ"
    КОИТО СЪЩО ИСКАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ
    ОБАЧЕ РУСОФИЛА РАДЕВ ГИ СПИРА:
    - ВЛАДИ ГОРАНОВ
    - И ДЕЛЯН ДОБРЕВ :)

    05:54 19.09.2026

  • 14 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Нали вече сте сменили пола!

    05:58 19.09.2026