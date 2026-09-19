Зеленски: Карпатите стават енергиен хъб на ЕС

На провелия се в Буковел макрорегионален икономически форум бе даден официален старт на новия формат за сътрудничество „Карпатска осмица“ (C8). Инициативата обединява Украйна, Румъния, Полша, Словакия, Унгария, Чехия, Австрия и Сърбия. Държавите от региона декларираха пълна готовност срещите в този формат да се провеждат ежегодно, за да гарантират дългосрочна стабилност и сигурност в Централна и Източна Европа.

Карпатите като нов стълб на европейската енергетика

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Украинският президент Володимир Зеленский подчерта, че Карпатският регион има потенциала да се превърне в основен доставчик на зелена енергия за Европейския съюз, преминавайки от чисто транзитна роля към мощен производствен център. Според държавния глава, интеграцията на възобновяеми енергийни източници директно подкрепя глобалната цел на Европа за пълна енергийна независимост от Русия.

В рамките на срещата беше представено предложение за изграждането на Карпатски ветроенергиен клъстер с мощност 1,5 гигавата, както и засилено използване на огромните подземни газохранилища в Украйна. Инвестиционният портфейл на инициативата вече включва десетки споразумения на стойност над 1 милиард евро, предава nv.ua.

Ирландия: Кризата е причинена от Близкия изток, а не от Украйна

Министърът на финансите на Ирландия Саймон Харис направи ключово изявление пред Euronews, в което категорично отхвърли твърденията, че световната горивна криза е следствие от действията на Украйна. Според него основната причина за пазарните сътресения са събитията на Близкия изток и затварянето на Ормузкия пролив, а не украинските атаки срещу руски петролни рафинерии. Харис призова за международна деескалация в Близкия изток като единствен сигурен механизъм за стабилизиране на цените по бензиностанциите, пише eurointegration.com.ua.

Ситуацията в Украйна: Гориво има, но се препоръчва запасяване

На вътрешния пазар в Украйна експертите уверяват, че генерален дефицит на горива няма да има, но предвид системните руски атаки срещу енергийната инфраструктура и АЗС са възможни локални прекъсвания в доставките. Директорът на консалтинговата група „А-95“ Сергей Куюн посъветва гражданите, бизнеса и общините да се презастраховат и да си осигурят лични резерви от бензин и дизел за няколко седмици. Това ще помогне да се избегне излишна паника по заведенията по време на ремонтни дейности по логистичните трасета, съобщава epravda.com.ua.

Паралелно с енергийните теми, представители на латвийската армия направиха изявление по отношение на сигурността в Балтийския регион. Те увериха, че към настоящия момент нивото на военна заплаха остава без промяна и ситуацията по границите се контролира стабилно в рамките на нормалното за източния фланг на НАТО.