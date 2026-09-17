Йотова за "петричкия Ескобар": Едва ли щях да го помилвам, ако някой ми беше казал, че ще оживее

„Изискали сме всички документи по случая, обърнали сме се към съответните комисии, както е по закон. Най-вече към министъра на правосъдието – тя е определила тази комисия. След това има лекарско заключение. Нашето решение изцяло лежи върху това.“
Това заяви в предаването „Лице в лице“ по bTV президентът Илияна Йотова във връзка с помилването на наркодилъра Огнян Атанасов, известен като „петричкия Ескобар“.
„Единственото нещо, което знаехме, са официалните документи, с които сме разполагали от съда и с неговата присъда от 1999 г.“, уточни тя.
„Този човек до 2023 г. не знаех нищо за него – какъв е той и защо така се нарича. Той не лежеше в затвора, 20 години не беше влизал в затвора“, каза Йотова.
Президентът уточни, че е знаела за негова присъда в Гърция и заяви, че този акт не отменя присъди, нито реабилитира.
„Единственото ни решение е било само върху лекарско заключение“, заяви Илияна Йотова.
„Сигурно, ако някъде някой ми беше казал, че този човек, първо ще оживее, защото според лекарското заключение той не би трябвало да може да се движи изобщо – едва ли щях да взема това решение“, допълни президентът.
„Тази особена дейност, която е вменена от Конституцията на президентската институция, почти не е разписана в законите, ако гледаме от страна на това дали и как се правят тези експертизи. Всичко е процедура“, обясни Йотова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сзо
Коментиран от #27
19:30 17.09.2026
2 Ятаганке, трябва да те разследват
19:31 17.09.2026
3 прогресивната президетска двойка
май се нещо покри по съборите
тамън се бях настроил да ги поткрепя
19:32 17.09.2026
4 Браво на Йотова
19:32 17.09.2026
5 Анонимен
Коалиция Петрохан поради своята безпомощност и нищожност се опитва всячески да хвърля кал върху нея, но тя в крайна сметка се връща върху тях .
Коментиран от #16
19:32 17.09.2026
6 Петроханци ще си намерят майстора
19:34 17.09.2026
7 Иван
19:36 17.09.2026
8 Абсурдистан
19:36 17.09.2026
9 Пич
Както казах, най добре изглежда когато не говори!!!
19:37 17.09.2026
10 Да припомня
19:39 17.09.2026
11 Стига
19:41 17.09.2026
12 Анонимен
19:41 17.09.2026
13 Варна
19:41 17.09.2026
14 за коя партия работи
19:41 17.09.2026
15 ЧОЧО
19:44 17.09.2026
16 Анонимен
До коментар #5 от "Анонимен":Йотова назначи гюровите и заедно с тях радевите овладяха държава враст институции всичко Радев лично назначи тези същите и заедно създаваха хаос лъжи заблуди разрухи Сега ли Радев се сети че са незнам какви си Оставка на Радев и Йотова оставка на цялата червена дружина
Коментиран от #19, #29
19:44 17.09.2026
17 Състрадателен
19:45 17.09.2026
18 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ
19:47 17.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гост
Коментиран от #25
19:48 17.09.2026
21 ПРАВА Е ЖЕНИЦАТА. НА КОЙ ДА ВЯРВАШ?
19:50 17.09.2026
22 оня с коня
19:51 17.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 НЕ ВЯРВАЙТЕ НА ЛЪЖЛИВАТА МАСОНКА
19:52 17.09.2026
25 Засили се някъде от високо
До коментар #20 от "Гост":И гледай да няма свидетели.
19:54 17.09.2026
26 тая червена бабичка
19:54 17.09.2026
27 Баба Гошка
До коментар #1 от "Сзо":Леллката много не адекватна. Алоуу. Правят се на ум рели лисици докат ги пуснете обратно на улицата да унищожават млади животи
19:55 17.09.2026
28 Как не те е срам?
В случая, не е важно в какво здавословно състояние е бил този убие, а това че е нарко бос!
Идиотмръсен, а другите 4 наркопласьори по какви причини ги помилва?
Иванчева трябва да целува ръка на Радев и Йотова, че не са я виждали като мъртвец, че да може да си гледа детето.
Цинизъм!
Йотова, тоя боклук можеше да пукне и в МВР болница!
19:56 17.09.2026
29 за съжаление
До коментар #16 от "Анонимен":Радевата дружина манипулира съвсем успешно по-ниските до средните прослойки,
а те са преобладаващи сред наивните гласоподаватели
Разбира се това ще продължи, защото в БГ искаме
някой друг да ни свърши работата..
А той много добре разбира
този нелеп манталитет
19:56 17.09.2026
30 Дзак
19:57 17.09.2026
31 това чучело
19:58 17.09.2026