Йотова за "петричкия Ескобар": Едва ли щях да го помилвам, ако някой ми беше казал, че ще оживее

„Изискали сме всички документи по случая, обърнали сме се към съответните комисии, както е по закон. Най-вече към министъра на правосъдието – тя е определила тази комисия. След това има лекарско заключение. Нашето решение изцяло лежи върху това.“

Това заяви в предаването „Лице в лице“ по bTV президентът Илияна Йотова във връзка с помилването на наркодилъра Огнян Атанасов, известен като „петричкия Ескобар“.

„Единственото нещо, което знаехме, са официалните документи, с които сме разполагали от съда и с неговата присъда от 1999 г.“, уточни тя.

„Този човек до 2023 г. не знаех нищо за него – какъв е той и защо така се нарича. Той не лежеше в затвора, 20 години не беше влизал в затвора“, каза Йотова.

Президентът уточни, че е знаела за негова присъда в Гърция и заяви, че този акт не отменя присъди, нито реабилитира.

„Единственото ни решение е било само върху лекарско заключение“, заяви Илияна Йотова.

„Сигурно, ако някъде някой ми беше казал, че този човек, първо ще оживее, защото според лекарското заключение той не би трябвало да може да се движи изобщо – едва ли щях да взема това решение“, допълни президентът.

„Тази особена дейност, която е вменена от Конституцията на президентската институция, почти не е разписана в законите, ако гледаме от страна на това дали и как се правят тези експертизи. Всичко е процедура“, обясни Йотова.