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Йотова за "петричкия Ескобар": Едва ли щях да го помилвам, ако някой ми беше казал, че ще оживее

Йотова за "петричкия Ескобар": Едва ли щях да го помилвам, ако някой ми беше казал, че ще оживее

17 Септември, 2026 19:07 570 31

  • илияна йотова-
  • помилване-
  • решение-
  • лекарска комисия-
  • огнян атанасов

„Изискали сме всички документи по случая, обърнали сме се към съответните комисии, както е по закон. Най-вече към министъра на правосъдието – тя е определила тази комисия. След това има лекарско заключение. Нашето решение изцяло лежи върху това.“, коментира президентът казуса с помилването на Огнян Атанасов

Йотова за "петричкия Ескобар": Едва ли щях да го помилвам, ако някой ми беше казал, че ще оживее - 1
Снимка: bTV
bTV bTV Телевизия бТВ

„Изискали сме всички документи по случая, обърнали сме се към съответните комисии, както е по закон. Най-вече към министъра на правосъдието – тя е определила тази комисия. След това има лекарско заключение. Нашето решение изцяло лежи върху това.“

Това заяви в предаването „Лице в лице“ по bTV президентът Илияна Йотова във връзка с помилването на наркодилъра Огнян Атанасов, известен като „петричкия Ескобар“.

„Единственото нещо, което знаехме, са официалните документи, с които сме разполагали от съда и с неговата присъда от 1999 г.“, уточни тя.

„Този човек до 2023 г. не знаех нищо за него – какъв е той и защо така се нарича. Той не лежеше в затвора, 20 години не беше влизал в затвора“, каза Йотова.

Президентът уточни, че е знаела за негова присъда в Гърция и заяви, че този акт не отменя присъди, нито реабилитира.

„Единственото ни решение е било само върху лекарско заключение“, заяви Илияна Йотова.

„Сигурно, ако някъде някой ми беше казал, че този човек, първо ще оживее, защото според лекарското заключение той не би трябвало да може да се движи изобщо – едва ли щях да взема това решение“, допълни президентът.

„Тази особена дейност, която е вменена от Конституцията на президентската институция, почти не е разписана в законите, ако гледаме от страна на това дали и как се правят тези експертизи. Всичко е процедура“, обясни Йотова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сзо

    23 4 Отговор
    Айде пак оправдания! Оставка!

    Коментиран от #27

    19:30 17.09.2026

  • 2 Ятаганке, трябва да те разследват

    24 5 Отговор
    Наркотрафикантът не е човек, йотова. Я вземи помилвай погубените от това чудовище деца и млади хора, могат ли те да оживеят. Много сте милозливи към престъпниците.

    19:31 17.09.2026

  • 3 прогресивната президетска двойка

    15 3 Отговор
    Йотова - Ескобар
    май се нещо покри по съборите
    тамън се бях настроил да ги поткрепя

    19:32 17.09.2026

  • 4 Браво на Йотова

    6 16 Отговор
    Няма грешка, разби ги

    19:32 17.09.2026

  • 5 Анонимен

    6 17 Отговор
    Ами съвсем права е Йотова!

    Коалиция Петрохан поради своята безпомощност и нищожност се опитва всячески да хвърля кал върху нея, но тя в крайна сметка се връща върху тях .

    Коментиран от #16

    19:32 17.09.2026

  • 6 Петроханци ще си намерят майстора

    5 9 Отговор
    Но така им се пада, да се омитат

    19:34 17.09.2026

  • 7 Иван

    15 1 Отговор
    Всичко вони в тази история и колкото повече се опитват да я замажат , толкова повече лъсват.

    19:36 17.09.2026

  • 8 Абсурдистан

    19 2 Отговор
    Говорителката за пореден път се оправдава с другите. Това е отвратително! Според мен умишлени убийци, наркотърговци и насилници на деца не трябва да се помилват. Попита ли я някой защо неколкократно отхвърляше помилване на Иванчева сякаш тя е най-големият престъпник в държавата. Гнусно!

    19:36 17.09.2026

  • 9 Пич

    17 2 Отговор
    Йотова няма как да каже нещо по глупаво!!!
    Както казах, най добре изглежда когато не говори!!!

    19:37 17.09.2026

  • 10 Да припомня

    17 1 Отговор
    Не един а ПЕТ ескобаровци е помилвала. Явно тези са и приоритети.

    19:39 17.09.2026

  • 11 Стига

    14 1 Отговор
    Си се оправдавала.Нямаш никаква работа,имаш превоз,защо не отиде да го видиш тоя "бедстващ"престъпник?Смешна си!!!!И другите наркодилъри бяха толкова"бедстващи".?А децата зарибени от тези идиоти и семействата им по-малко ли са за състрадание?

    19:41 17.09.2026

  • 12 Анонимен

    10 1 Отговор
    БКП сте госпожо не ви ли е неудобно да се натискате до живот в президенството Превърнахте държавата ни в бащиния и сте безнаказани Защо

    19:41 17.09.2026

  • 13 Варна

    5 0 Отговор
    Много лъжеш!!!!

    19:41 17.09.2026

  • 14 за коя партия работи

    7 0 Отговор
    другаря ескобар ?

    19:41 17.09.2026

  • 15 ЧОЧО

    5 0 Отговор
    Никой не си признава, че дупето му е оцапано. Винаги има оправдания.

    19:44 17.09.2026

  • 16 Анонимен

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Йотова назначи гюровите и заедно с тях радевите овладяха държава враст институции всичко Радев лично назначи тези същите и заедно създаваха хаос лъжи заблуди разрухи Сега ли Радев се сети че са незнам какви си Оставка на Радев и Йотова оставка на цялата червена дружина

    Коментиран от #19, #29

    19:44 17.09.2026

  • 17 Състрадателен

    5 0 Отговор
    Милата ми президентка! Ама тя,горката, не знаела защо този болен човек има доживотна присъда в Гърция, а и тук не е малка! Нарко, педофил, убиец?!?! За милосърдието е без значение! Евалла Йотова! Машаллах! Вече съм сигурен, че ако Калушев беше жив и осъден, и него щеше да помилваш! Успех в кампанията, надеждо на нацията! Всъщност съм погнусен!

    19:45 17.09.2026

  • 18 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ

    4 0 Отговор
    И балъци за милиони да гласуват за тях.

    19:47 17.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гост

    1 6 Отговор
    При заключение на комисията да бъде помилван, ако Йотова не го беше помилвала и наркобарона хвърли топа в затвора, дежурните критикари пак щяха да я оплюят, че не проявила милост!

    Коментиран от #25

    19:48 17.09.2026

  • 21 ПРАВА Е ЖЕНИЦАТА. НА КОЙ ДА ВЯРВАШ?

    1 3 Отговор
    И ВАСКО Е ДАЛ НА ЛАМА КАЛУШЕВ 250 000 ЛВ. И ЗНАЕЛ ЛИ Е ЧЕ ЩЕ УБИЕ ПОСЛЕ 6 ЧОВЕКА?

    19:50 17.09.2026

  • 22 оня с коня

    0 1 Отговор
    КОГО да изправи Борисов срещу Дебилската Еуфория на Радевите избиратели макар и със "затихващи функции" които вероятно ще подкрепят Йотова и Самонадеяните ПП/ДБ които макар и изпоцапани до ушите с Петрохански Фекалии развяват "гордо" своя си Кандидат?Затова и се оттегля с ПОГНУСА от настоящата "Криминална" кампания коато всъщност е Битка между Два лагера Олигарси и се съсредоточава върху предсоящите Избори за Местна власт. от които ще стане ясно и ще има ли Предсрочни Избори за Управлението на България.

    19:51 17.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 НЕ ВЯРВАЙТЕ НА ЛЪЖЛИВАТА МАСОНКА

    3 0 Отговор
    Тази ще продаде и майка си, за да остане на власт.

    19:52 17.09.2026

  • 25 Засили се някъде от високо

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    И гледай да няма свидетели.

    19:54 17.09.2026

  • 26 тая червена бабичка

    2 0 Отговор
    още ли не е в затвора бе???

    19:54 17.09.2026

  • 27 Баба Гошка

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сзо":

    Леллката много не адекватна. Алоуу. Правят се на ум рели лисици докат ги пуснете обратно на улицата да унищожават млади животи

    19:55 17.09.2026

  • 28 Как не те е срам?

    1 0 Отговор
    Ти помилваш само мъртавци ли?
    В случая, не е важно в какво здавословно състояние е бил този убие, а това че е нарко бос!
    Идиотмръсен, а другите 4 наркопласьори по какви причини ги помилва?
    Иванчева трябва да целува ръка на Радев и Йотова, че не са я виждали като мъртвец, че да може да си гледа детето.
    Цинизъм!
    Йотова, тоя боклук можеше да пукне и в МВР болница!

    19:56 17.09.2026

  • 29 за съжаление

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    Радевата дружина манипулира съвсем успешно по-ниските до средните прослойки,
    а те са преобладаващи сред наивните гласоподаватели
    Разбира се това ще продължи, защото в БГ искаме
    някой друг да ни свърши работата..
    А той много добре разбира
    този нелеп манталитет

    19:56 17.09.2026

  • 30 Дзак

    0 0 Отговор
    Бих предложил на Президентите, помилване само след лична среща с всеки кандидат.

    19:57 17.09.2026

  • 31 това чучело

    0 0 Отговор
    не се ли снимаше на колене пред руското говедо античовек и агент на мракобесното кгб животното гундзяев?

    19:58 17.09.2026

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