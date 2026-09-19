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Руски удари с жертви по Суми, Одеса и Киевска област
  Тема: Украйна

Руски удари с жертви по Суми, Одеса и Киевска област

19 Септември, 2026 04:43, обновена 19 Септември, 2026 04:53 643 12

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Киев унищожи руски самолети на летище „Ростов-Централен“

Руски удари с жертви по Суми, Одеса и Киевска област - 1
Снимка: ГСЧС Сумска област
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Войната в Украйна навлезе в нова фаза на ожесточени въздушни двубои през последното денонощие. Руските сили нанесоха поредица от опустошителни удари с управляеми авиобомби (КАБ) и дронове по цивилни обекти в Суми, Одеса и Киевска област. В същото време украинското разузнаване (СБУ) постигна сериозен успех дълбоко в тила на врага, нанасяйки тежки поражения по руската военна авиация в Ростов на Дон.

Кървава атака в Суми: Загинаха служители на градския съвет

Най-тежка е ситуацията в град Суми, където руска управляема авиационна бомба порази девететажна жилищна сграда. По данни на местните власти, цитирани от Украинска правда, при инцидента са загинали двама души, а други 8 са ранени, сред които и две деца.

По-късно стана ясно, че жертвите са висококвалифицирани служители на Изпълнителния комитет на Сумския градски съвет – Алла Корниенко и Роман Трепалин. Според Обозревател (obozrevatel.com), под отломките на сградата все още може да има затрупани хора, а спасителните операции продължават в Ковпаковския район.

Двоен удар в Одеса и заплаха за Киев

Руската тактика на „двойния удар“ бе приложена в центъра на Одеса. Противникът атакува с реактивни безпилотни апарати 11-етажна административна сграда. Вторият взрив избухна умишлено по време на работата на екипите на Държавната служба за извънредни ситуации (ГСЧС), които са оказвали помощ на пострадалите. По информация на ТСН, общият брой на ранените в Одеса достигна 11 души, сред които и двама спасители.

Междувременно в столицата Киев и околностите бе обявена въздушна тревога поради вълна от атакуващи дронове „Шахед“. В Киевска област двама мъже пострадаха в резултат на паднали отломки, предава 24 Канал.

Напрежение на фронта: Генералният щаб за Покровското направление

Сухопътните боеве в Донбас остават критични. Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна докладва за изключителен натиск на Източния фронт. От началото на последното денонощие са регистрирани най-малко 23 руски атаки в горещото Покровско направление, основно в районите на Кучеров Яр, Торецко и Доброполие, съобщава сайтът Курс. Украинските защитници удържат позициите си въпреки масираното използване на КАБ и дронове-камикадзе от страна на окупаторите.

„Пълно унищожение“: СБУ разби руската авиация в Ростов

На този фон украинските Сили за отбрана отвърнаха с мощен удар по военната инфраструктура на Руската федерация. Далекобойни дронове на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) атакуваха военното летище „Ростов-Централен“.

Независими OSINT-анализатори от проекта „КиберМука“, цитирани от Апостроф, публикуваха сателитни снимки, показващи мащаба на щетите. Кадрите потвърждават пълното унищожение на четири руски летателни апарата:

  • Военно-транспортен самолет Ан-12
  • Военно-транспортен самолет Ан-26
  • Два многоцелеви хеликоптера Ми-8

Според официалното потвърждение от СБУ и изявлението на президента Володимир Зеленски, на летището е възникнал мащабен пожар с последваща вторична детонация на боеприпаси.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    11 18 Отговор
    За съжаление, разрушенията и жертвите ще се увеличават с всеки изминал ден. Европа ще трябва да плати астрономическа цена, а Украйна ще претърпи военна, икономическа и финансова катастрофа.

    Коментиран от #3, #11

    05:01 19.09.2026

  • 2 Иван

    4 18 Отговор
    Свинята Порош кога ще мре?

    05:02 19.09.2026

  • 3 ФAКТ

    20 9 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Русия е олицетворение на ЗЛОТО с хунтата която я управлява. Руски експерти по сигурността прогнозират тежка есен и зима за фашисткия агресор Русия.
    Липсата на горива и електричество в блатната империя ще бъде катастрофална.

    05:07 19.09.2026

  • 4 Соломон

    12 3 Отговор
    A командващия авиацията в РФ генерал лейтенат Сергей Колайбаш случайно излезе от дома си вместо през вратата през прозореца

    05:11 19.09.2026

  • 5 Готов за бой

    4 2 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #10

    05:15 19.09.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ЛОШОТО Е ЧЕ СПОРЕД УКРАИНЦИТЕ БРАТУШКИТЕ БИЕЛИ СЪС СТАРИ МОДЕЛИ РАКЕТИ ... И НЕ СЕ ЗНАЕЛО КОЛКО НОВИ РАКЕТИ СА СПЕСТИЛИ ЗА 7 - МИ НОЕМВРИ И ДЯДО КОЛЕДА :)

    05:29 19.09.2026

  • 7 Гориил

    4 1 Отговор
    Украйна се е превърнала в бедна и изостанала страна с прекомерни нива на корупция. Нещо повече, по-голямата част от населението е антизападно и проруски настроено. Дори ако войната приключи и бъде подписано мирно споразумение, Украйна няма да може да се присъедини към ЕС, тъй като населението изпитва отвращение и враждебност към Европа. Европейската стратегия на Киев е пропаганден стереотип, измислен от малка шепа бандеровски елит. Руска Украйна иска да бъде с Русия завинаги.

    05:29 19.09.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ГЛЕДАХ ВИДЕО СНИМАНО ОТ УКРАИНЕЦ ТИРАДЖИЯ 3 :48 МИНУТИ
    .... 7 ГЕРАНА СЕ ВРЯЗАХА В ЗЪРНЕНИЯ ТЕРМИНАЛ НА ПРИСТАНИЩЕ ИЛИЧОВСК
    .... И НИКОЙ НЕ ГИ СПРЯ ... ЧОВЕКА СЕ ЧУДЕШЕ КЪДЕ ДА ЗАЛЯГА :)
    ......
    ЯКО КЛАТЯТ БРАТУШКИТЕ 404

    05:32 19.09.2026

  • 9 Хахаха

    1 0 Отговор
    ПлужекаГанефф се разписа. Отново нова фаза на покраинскияШит.

    05:42 19.09.2026

  • 10 Бате Венци

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Готов за бой":

    да не си забравиш вазелина щом те сърби

    05:45 19.09.2026

  • 11 Антирашист 4516

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Много убеден ,като фанатична врачка !

    05:54 19.09.2026

  • 12 Шаран БГ

    0 0 Отговор
    Никой няма да пита населението !! № 7 " Гориил" - Прощавайте, Вас , колко пъти Ви питаха за нещо съдбоносно за страната ни ? Аз не съм питан ! Ние с Вас не сме ли НАСЕЛЕНИЕТО на тази страна ?
    Ако киевската клика бе питала народа , нямаше да има война !!

    05:55 19.09.2026

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