Руски удари с жертви по Суми, Одеса и Киевска област

Войната в Украйна навлезе в нова фаза на ожесточени въздушни двубои през последното денонощие. Руските сили нанесоха поредица от опустошителни удари с управляеми авиобомби (КАБ) и дронове по цивилни обекти в Суми, Одеса и Киевска област. В същото време украинското разузнаване (СБУ) постигна сериозен успех дълбоко в тила на врага, нанасяйки тежки поражения по руската военна авиация в Ростов на Дон.

Кървава атака в Суми: Загинаха служители на градския съвет

Най-тежка е ситуацията в град Суми, където руска управляема авиационна бомба порази девететажна жилищна сграда. По данни на местните власти, цитирани от Украинска правда, при инцидента са загинали двама души, а други 8 са ранени, сред които и две деца.

По-късно стана ясно, че жертвите са висококвалифицирани служители на Изпълнителния комитет на Сумския градски съвет – Алла Корниенко и Роман Трепалин. Според Обозревател (obozrevatel.com), под отломките на сградата все още може да има затрупани хора, а спасителните операции продължават в Ковпаковския район.

Двоен удар в Одеса и заплаха за Киев

Руската тактика на „двойния удар“ бе приложена в центъра на Одеса. Противникът атакува с реактивни безпилотни апарати 11-етажна административна сграда. Вторият взрив избухна умишлено по време на работата на екипите на Държавната служба за извънредни ситуации (ГСЧС), които са оказвали помощ на пострадалите. По информация на ТСН, общият брой на ранените в Одеса достигна 11 души, сред които и двама спасители.

Междувременно в столицата Киев и околностите бе обявена въздушна тревога поради вълна от атакуващи дронове „Шахед“. В Киевска област двама мъже пострадаха в резултат на паднали отломки, предава 24 Канал.

Напрежение на фронта: Генералният щаб за Покровското направление

Сухопътните боеве в Донбас остават критични. Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна докладва за изключителен натиск на Източния фронт. От началото на последното денонощие са регистрирани най-малко 23 руски атаки в горещото Покровско направление, основно в районите на Кучеров Яр, Торецко и Доброполие, съобщава сайтът Курс. Украинските защитници удържат позициите си въпреки масираното използване на КАБ и дронове-камикадзе от страна на окупаторите.

„Пълно унищожение“: СБУ разби руската авиация в Ростов

На този фон украинските Сили за отбрана отвърнаха с мощен удар по военната инфраструктура на Руската федерация. Далекобойни дронове на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) атакуваха военното летище „Ростов-Централен“.

Независими OSINT-анализатори от проекта „КиберМука“, цитирани от Апостроф, публикуваха сателитни снимки, показващи мащаба на щетите. Кадрите потвърждават пълното унищожение на четири руски летателни апарата:

Военно-транспортен самолет Ан-12

Военно-транспортен самолет Ан-26

Два многоцелеви хеликоптера Ми-8

Според официалното потвърждение от СБУ и изявлението на президента Володимир Зеленски, на летището е възникнал мащабен пожар с последваща вторична детонация на боеприпаси.