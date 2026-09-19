19 септември 1946 г. Чърчил иска Съединени европейски щати

На 19 септември 1946 г. британският политик Уистън Чърчил призовава за създаването на Съединени европейски щати. Това става в знаменателна негова реч пред студенти в университета в Цюрих.

Чърчил е спечелил най-кървавия военен конфликт в световен конфликт, но губи изборите.

Това не го отчайва и той формулира изводите си, извлечени от уроците на историята, в известната си „Реч пред академичната младеж“, произнесена в университета в Цюрих.

„Има средство, което … след няколко години би направило цяла Европа … свободна и … щастлива. То е да се възстанови европейското семейство или колкото е възможно по-голяма

част от него със структура, осигуряваща възможност да се живее в мир, сигурност и свобода. Ние трябва да изградим нещо като Съединени европейски щати.“

Все пак трябва да отбележим, че в същата реч обаче Чърчил казва и следното: "Ние държим на Европа, но не сме част от нея. Ние сме свързани, но не сме едно цяло. Ние сме асоциирани, но не сме абсорбирани. Ние не принадлежим към някой отделен континент, а към всички континенти".

С призива си за Съединени европейски щати Чърчил е един от първите, които предлагат европейска интеграция, за да се предотврати повторение на жестокостите през двете световни войни. Той призовава за създаването на Съвет на Европа като първа стъпка.

През 1948 г. в Хага се събират 800 представители на всички европейски страни на знаменателен по своята същност Конгрес на Европа, чийто почетен председател е Чърчил.

В резултат на този конгрес на 5 май 1949 г. е създаден Съветът на Европа, на чието първо заседание присъства самият Чърчил. Неговият призив за действие може да се разглежда като тласък за европейската интеграция, както е договорено впоследствие на Конференцията в Месина през 1955 г., която две години по-късно довежда до Римския договор.

Чърчил е този, който пръв издига идеята за „европейска армия“, която да защитава континента и да придава известна мощ на европейската дипломация.

По-късно – през 1959 г. - се създава Европейският съд за правата на човека – десетилетие, след като Чърчил за пръв път предлага идеята. Уинстън Чърчил е не само вдъхновител на народите на Европа като обединяващ фактор в борбата на съюзниците срещу нацизма и фашизма, но и впоследствие се превръща в движеща сила на европейската интеграция и в активен застъпник за нейната кауза