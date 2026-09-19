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19 септември 1946 г. Чърчил иска Съединени европейски щати

19 септември 1946 г. Чърчил иска Съединени европейски щати

19 Септември, 2026 04:18 5 714 40

  • чърчил-
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  • съединени европейски щати-
  • студена война-
  • желязна завеса

Чърчил е този, който пръв издига идеята за „европейска армия“

19 септември 1946 г. Чърчил иска Съединени европейски щати - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 19 септември 1946 г. британският политик Уистън Чърчил призовава за създаването на Съединени европейски щати. Това става в знаменателна негова реч пред студенти в университета в Цюрих.

Чърчил е спечелил най-кървавия военен конфликт в световен конфликт, но губи изборите.

Това не го отчайва и той формулира изводите си, извлечени от уроците на историята, в известната си „Реч пред академичната младеж“, произнесена в университета в Цюрих.

„Има средство, което … след няколко години би направило цяла Европа … свободна и … щастлива. То е да се възстанови европейското семейство или колкото е възможно по-голяма

част от него със структура, осигуряваща възможност да се живее в мир, сигурност и свобода. Ние трябва да изградим нещо като Съединени европейски щати.“

Все пак трябва да отбележим, че в същата реч обаче Чърчил казва и следното: "Ние държим на Европа, но не сме част от нея. Ние сме свързани, но не сме едно цяло. Ние сме асоциирани, но не сме абсорбирани. Ние не принадлежим към някой отделен континент, а към всички континенти".

С призива си за Съединени европейски щати Чърчил е един от първите, които предлагат европейска интеграция, за да се предотврати повторение на жестокостите през двете световни войни. Той призовава за създаването на Съвет на Европа като първа стъпка.

През 1948 г. в Хага се събират 800 представители на всички европейски страни на знаменателен по своята същност Конгрес на Европа, чийто почетен председател е Чърчил.

В резултат на този конгрес на 5 май 1949 г. е създаден Съветът на Европа, на чието първо заседание присъства самият Чърчил. Неговият призив за действие може да се разглежда като тласък за европейската интеграция, както е договорено впоследствие на Конференцията в Месина през 1955 г., която две години по-късно довежда до Римския договор.

Чърчил е този, който пръв издига идеята за „европейска армия“, която да защитава континента и да придава известна мощ на европейската дипломация.

По-късно – през 1959 г. - се създава Европейският съд за правата на човека – десетилетие, след като Чърчил за пръв път предлага идеята. Уинстън Чърчил е не само вдъхновител на народите на Европа като обединяващ фактор в борбата на съюзниците срещу нацизма и фашизма, но и впоследствие се превръща в движеща сила на европейската интеграция и в активен застъпник за нейната кауза


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ученият котка

    63 9 Отговор
    Това, към което призоваваше Чърчил, винаги носеше упорит мирис на насилие и грабеж.

    04:24 19.09.2022

  • 2 ЧЪРЧИЛ Е ПИЯНИЦА И АЛКОХОЛИК КОЙТО

    63 12 Отговор
    СТАВА ОТ ЛЕГЛОТО ЗА ДА КАЖЕ ПОРЕДНАТА ИДИОТЩИНА - ДНЕС АНГЛИЯ ЗАЩО НЕ Е В ТОЗИ ПРЕСТЪПЕН СЪЮЗ КОЙТО ТОЙ УЖ Е ПОИСКАЛ ?

    04:30 19.09.2022

  • 3 Неразбрал

    32 8 Отговор
    В цялата история ние къде сме ?

    Коментиран от #40

    04:32 19.09.2022

  • 4 Ученият котка

    46 4 Отговор
    По природа Уинстън беше свиреп хищник и безмилостен пират. През цялата война той ревностно подкопава единството на антихитлеристката коалиция, мами със Сталин и забавя поражението на Германия.

    04:40 19.09.2022

  • 5 Преди Чърчил

    24 1 Отговор
    През 1945 г. близки до Хитлер хора виждайки, че Германия губи войната, използват за първи път понятието Европейски Съюз (ЕС), като казват, че след войната трябва да се създаде Европейски Съюз в който Германия да има водеща роля.

    Коментиран от #14

    04:53 19.09.2022

  • 6 МИ ТОЯ СЪЩИЯ ИСКАШЕ БЪЛГАРИЯ ДА СТАНЕ

    57 5 Отговор
    КАРТОФЕНА НИВА , А НАСЕЛЕНИЕТО РОБИ !

    05:02 19.09.2022

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ученият котка

    20 2 Отговор
    Още през 1946 г. Чърчил не изключва доставката на чехословашки оръдия и немски танкове в Украйна. Все пак той е бил авгур, оракул, делфийска Пития и астролог.

    05:09 19.09.2022

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 WChърчил

    15 1 Отговор
    Точно така, защото сега НАТО е разпасана команда.

    05:27 19.09.2022

  • 12 Ученият котка

    11 2 Отговор
    Малко вероятно е Чърчил да е одобрявал предишния и настоящия състав на британския кабинет.

    05:38 19.09.2022

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Няма такава държава

    27 2 Отговор

    До коментар #5 от "Преди Чърчил":

    И България като вижда на къде отиват нещата решават да се преиседенят към СССР където и да сме били преди това то се разпада .. бяхме в състава на османската империя и тя се разпада ... След години решихме в ЕС и той е наред .. България където е да била всичко се разпада злото не верее при нас то се разпада

    Коментиран от #16

    06:00 19.09.2022

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 провинциалист

    19 2 Отговор

    До коментар #14 от "Няма такава държава":

    България нищо не е решила, е тоя от статията и другарят Джугашвили са ни решили кого да изберем.

    06:31 19.09.2022

  • 17 глоги

    30 5 Отговор
    Чърчил е спечелил най-кървавия военен конфликт в световен конфликт...ЛЕКО С КОПИ-ПЕЙСТ-А!

    Коментиран от #18

    06:32 19.09.2022

  • 18 Ди-дей

    20 4 Отговор

    До коментар #17 от "глоги":

    Великобритания е една от губещите страни във ВСВ, печелят СССР и САЩ.

    07:35 19.09.2022

  • 19 свидетел

    25 4 Отговор
    всички беди за Европа идват от острова....

    Коментиран от #21

    07:36 19.09.2022

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Иван

    21 2 Отговор

    До коментар #19 от "свидетел":

    Англия е проводник за интересите на САЩ в Европа, те са наш враг.

    09:00 19.09.2022

  • 22 ПЕНКО

    7 3 Отговор
    СЛАВИАТ ЧИНЧИЛ / НАРЕКЪЛ БЪЛГАРИЯ -КАРТОФЕНА НИВА / ---ТОЗИ - КОЙТО СЕ МОЛИ НА СТАЛИН ДА АТАКУВА НА ИЗТОК -- ЗА ДА ГИ СПАСИ ОТ НЕМЦИТЕ НА " ЗАПАДНИЯ ФРОНТ " --РАЗМАЗВА ЛИ ГИ --И СТАЛИН АТАКУВАЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    16:38 19.09.2022

  • 23 ИМПЕРИАЛИСТ

    11 1 Отговор
    Стамболийски, като премиер на България още през 1920 г. предлага да се основат Съединени европейски щати. По същото време очертава и основните принципи на сегашна обединена Европа.
    --------------------------------
    Моля коригирайте си текста!

    Коментиран от #27, #28

    20:39 19.09.2022

  • 24 Баш Балък

    14 1 Отговор
    Чърчил нищо не е спечелил, Червената армия изнася ВСВ. Без тях Третия райх щеше да си процъфтява, а Англия да плаща репарации.

    Коментиран от #31

    05:29 19.09.2025

  • 25 помнете тая гад

    13 1 Отговор
    Чърчил прeди 77 г.: Coфия трябвa дa бъдe cринaтa, в руинитe дa ce зacaдят кaртoфи.
    Нужнo e дa ce удaри eдинcтвeнo cтoлицaтa нa Бългaрия, зa дa кaпитулирa цялaтa държaвa,
    кaзвa бритaнcкият миниcтър-прeдceдaтeл.
    14 нoeмври 1943 гoдинa e eдин oт нaй-тeжкитe дни зa Бългaрия пo врeмe нa Втoрaтa cвeтoвнa вoйнa.
    Нa тaзи дaтa бритaнcкитe и aмeрикaнcкитe cили прoвeждaт първo мacирaнo въздушнo нaпaдeниe нaд
    бългaрcкaтa cтoлицa. Тoчнo в 12,30 ч. 137 caмoлeтa ​- 91 бoмбaрдирoвaчa B-25 Мичъл и 46 изтрeбитeля „Лaйтинг“ aтaкувaт Coфия. Нaд cтoлицaтa ca пуcнaти oбщo 563 бoмби.

    06:15 19.09.2025

  • 26 възмездието

    10 1 Отговор
    Чърчил бoмбaндирa Coфия, но бългaрин убивa личният му пилoт и любoвник.
    Бългaрcки пилoт нa М15 прихвaщa нaрушитeл нa нaшeтo въздушнo прocтрнacтвo.
    1953 гoдинa e бeлязaнa c убииcтвoтo нa любoвникa нa Чърчил, извършвaщ чacтeн
    пoлeт зa нaй-дoбрият aгeнт нa МOCAД зa врeмeтo cи… И двaмaтa зaгивaт нa мяcтo.

    Тoвa cтaвa нa 27.07.1955 г. в близocт дo гр.Пeтрич, кoмaндвaщия ПВO тoгaвa гeн.л-т
    Вeличкo Гeoргиeв дaвa кoмaндa „Cтрeляйтe!“ нa двaтa бългaрcки МиГ-15 дa cтрeлят
    пo нaглия нaрушитeл – „Кoнcтeлeйшън“ нa изрaeлcкaтa aвиoкoмпaния „Eл Aл“, кoйтo
    въoбщe нe e трябвaлo тoгaвa дa прeлитa нaд НРБ. Кoмaндирът нa пътничecкия
    caмoлeт e бил личният пилoт нa Уинcтън Чърчил - кaп. Хинкc муцката.

    06:21 19.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 владѝмир

    7 2 Отговор
    гнусен империалист, войнолюбец и българофоб !

    Коментиран от #36

    07:00 19.09.2025

  • 30 Мефистофел

    1 0 Отговор
    Много си прав. Стамболийски предлага Балканска Федерация, не Съединени Европейски Щати.

    07:00 19.09.2025

  • 31 Чърчил не е спечелил ли?

    2 5 Отговор

    До коментар #24 от "Баш Балък":

    Храни, камиони, военна техника. Имаш ли представа какви помощи са изсипали съюзниците в СССР? Ако не го бяха направили, ние все още щяхме да сме монархия под крилото на Германия и никак, ама никак нямаше да ни е зле. Промишлеността ни щеше да я има, да е мощна и над 90% да е собственост на българи, а не като сега - едва-едва съвземаща се и в по-голямата си част еврейска собственост чрез подставени лица. Екзотичните ни сънародници от индуско потекло щяха да продължат да са най-много около 2% от населението и да са по-тихи от водата и по-ниски от тревата, защото дори само заради един от техните характерни золуми щяха да пътуват в товарни вагони, в пълен комплект към Освиенцим. Ама съюзниците помогнахана Сталин, а след това му подариха и нас като бонус! А пък Чърчил си осигури излаз на Бяло море чрез Гърция, за наша сметка!

    07:45 19.09.2025

  • 32 Човек от 21-и век

    3 0 Отговор
    България участвала ли е в този Конгрес на Европа, състоял се през 1948 г. в Хага? Изобщо, Източният блок бил ли е представен там?

    07:49 19.09.2025

  • 33 Никой

    5 1 Отговор
    Каква е ползата - като живеем в бедност и ни цакат с високи цени. Този пък Съд - какво е написал досега. Седят по столовете и - умуват - ама дали е така.

    Малко или много - трябва сътрудничество но ние - дадохме си водата на Франция - тоест - след социализма престанахме да сме владетели на природата си - откъде-накъде - Франция ли ни направи язовирите. Хубаво е да има и неависимост, малко от малко.

    Чърчил е отговорен за избухването на войната - високомерно отказва сътрудничество с Русия - после ходи да моли Сталин за помощ - но е могло още преди това. Да се изгради Съюз срещу Хитлер - виждат го че е луд и опасен, но играят "хоро".

    07:57 19.09.2025

  • 34 ДОЙРАН

    8 0 Отговор
    19 септември 1918, ГЕНЕРАЛ ВАЗОВ РАЗМАЗВА АНГЛИЧАНИТЕ НА ДОЙРАН. ЧЕРЧИЛ Е МИНИСТЪР НА ВОЙНАТА.

    08:19 19.09.2025

  • 35 Слава ЕС!!!

    1 7 Отговор
    Прозорлив политик! Силна Европа против руския Агресор!

    08:21 19.09.2025

  • 36 гнусен империалист, войнолюбец е путин

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "владѝмир":

    гнусен империалист, войнолюбец-Адолф путин!!!

    08:22 19.09.2025

  • 37 калина /алена

    7 0 Отговор
    Ето какво е казал за Царство България Чърчил"Онова блато с жаби трябва да замлъкне"Това са думите на пе-.;де-.;ра-.;ус Чърчил,който е мразел Царство България и Цар Борис III Обединител.Защо триете,като има документи за думите на Чърчил.Чърчил дава заповед да Бомбардират София и околностите-1942/43 година.

    Коментиран от #39

    08:47 19.09.2025

  • 38 Дернев

    2 3 Отговор
    Няма значение кой какво и кога го е казал. Важното е ние европейците да ги изградим тези СЕЩ, эащото сега вече е въпрос на оцеляването ни. А и на света, защото само Европа за европейците - СЕЩ в съюз с Русия/ОНД е предпоставка за необходимото да се държи Китай максимално изолиран и контролиран. Без Европа за европейците последната война ще е между Русия и Китай.

    10:19 19.09.2025

  • 39 Защо Чърчил ни ненавижда

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "калина /алена":

    Той е военен министър и е замислил удар срещу Турция в края на Първата световна война. Но преди тази планирана от него офанзива предстои битката при Дойран. Тя продължава 3 дена и завършва точно на днешната дата преди 107 години (16 - 19. 09. 1918 г.). Една единствена българска девизия срещу 7 такива на Антантата (4 английски, 1 френска и 2 гръцки). Българите се готвят за гибел и обличат бели ризи, а офицерите - парадните си униформи. Но какъв е резултатът? Седемте противникови девизии са напълно унищожени, загинали са 70 000 техни воини, а ние сме загубили по-малко от 500 човека. Това е най-кръвопролитното сражение по време на Първата св.война и е битката, при която са загинали най-много английски войници в цялата англ. история. Чърчил пък не успява да проведе офанзивата при Галиполи и се чувства компрометиран като военен министър. Оттогава ни ненавижда и търси начин да ни уязви с хапливи изрази.

    14:29 19.09.2025

  • 40 2554

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Неразбрал":

    В еврозоната, ха-ха!

    16:49 19.09.2025

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