19 септември 1946 г. Чърчил иска Съединени европейски щати

На 19 септември 1946 г. британският политик Уистън Чърчил призовава за създаването на Съединени европейски щати. Това става в знаменателна негова реч пред студенти в университета в Цюрих.
Чърчил е спечелил най-кървавия военен конфликт в световен конфликт, но губи изборите.
Това не го отчайва и той формулира изводите си, извлечени от уроците на историята, в известната си „Реч пред академичната младеж“, произнесена в университета в Цюрих.
„Има средство, което … след няколко години би направило цяла Европа … свободна и … щастлива. То е да се възстанови европейското семейство или колкото е възможно по-голяма
част от него със структура, осигуряваща възможност да се живее в мир, сигурност и свобода. Ние трябва да изградим нещо като Съединени европейски щати.“
Все пак трябва да отбележим, че в същата реч обаче Чърчил казва и следното: "Ние държим на Европа, но не сме част от нея. Ние сме свързани, но не сме едно цяло. Ние сме асоциирани, но не сме абсорбирани. Ние не принадлежим към някой отделен континент, а към всички континенти".
С призива си за Съединени европейски щати Чърчил е един от първите, които предлагат европейска интеграция, за да се предотврати повторение на жестокостите през двете световни войни. Той призовава за създаването на Съвет на Европа като първа стъпка.
През 1948 г. в Хага се събират 800 представители на всички европейски страни на знаменателен по своята същност Конгрес на Европа, чийто почетен председател е Чърчил.
В резултат на този конгрес на 5 май 1949 г. е създаден Съветът на Европа, на чието първо заседание присъства самият Чърчил. Неговият призив за действие може да се разглежда като тласък за европейската интеграция, както е договорено впоследствие на Конференцията в Месина през 1955 г., която две години по-късно довежда до Римския договор.
Чърчил е този, който пръв издига идеята за „европейска армия“, която да защитава континента и да придава известна мощ на европейската дипломация.
По-късно – през 1959 г. - се създава Европейският съд за правата на човека – десетилетие, след като Чърчил за пръв път предлага идеята. Уинстън Чърчил е не само вдъхновител на народите на Европа като обединяващ фактор в борбата на съюзниците срещу нацизма и фашизма, но и впоследствие се превръща в движеща сила на европейската интеграция и в активен застъпник за нейната кауза
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ученият котка
04:24 19.09.2022
2 ЧЪРЧИЛ Е ПИЯНИЦА И АЛКОХОЛИК КОЙТО
04:30 19.09.2022
3 Неразбрал
Коментиран от #40
04:32 19.09.2022
4 Ученият котка
04:40 19.09.2022
5 Преди Чърчил
Коментиран от #14
04:53 19.09.2022
6 МИ ТОЯ СЪЩИЯ ИСКАШЕ БЪЛГАРИЯ ДА СТАНЕ
05:02 19.09.2022
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ученият котка
05:09 19.09.2022
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 WChърчил
05:27 19.09.2022
12 Ученият котка
05:38 19.09.2022
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Няма такава държава
До коментар #5 от "Преди Чърчил":И България като вижда на къде отиват нещата решават да се преиседенят към СССР където и да сме били преди това то се разпада .. бяхме в състава на османската империя и тя се разпада ... След години решихме в ЕС и той е наред .. България където е да била всичко се разпада злото не верее при нас то се разпада
Коментиран от #16
06:00 19.09.2022
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 провинциалист
До коментар #14 от "Няма такава държава":България нищо не е решила, е тоя от статията и другарят Джугашвили са ни решили кого да изберем.
06:31 19.09.2022
17 глоги
Коментиран от #18
06:32 19.09.2022
18 Ди-дей
До коментар #17 от "глоги":Великобритания е една от губещите страни във ВСВ, печелят СССР и САЩ.
07:35 19.09.2022
19 свидетел
Коментиран от #21
07:36 19.09.2022
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Иван
До коментар #19 от "свидетел":Англия е проводник за интересите на САЩ в Европа, те са наш враг.
09:00 19.09.2022
22 ПЕНКО
16:38 19.09.2022
23 ИМПЕРИАЛИСТ
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Моля коригирайте си текста!
Коментиран от #27, #28
20:39 19.09.2022
24 Баш Балък
Коментиран от #31
05:29 19.09.2025
25 помнете тая гад
Нужнo e дa ce удaри eдинcтвeнo cтoлицaтa нa Бългaрия, зa дa кaпитулирa цялaтa държaвa,
кaзвa бритaнcкият миниcтър-прeдceдaтeл.
14 нoeмври 1943 гoдинa e eдин oт нaй-тeжкитe дни зa Бългaрия пo врeмe нa Втoрaтa cвeтoвнa вoйнa.
Нa тaзи дaтa бритaнcкитe и aмeрикaнcкитe cили прoвeждaт първo мacирaнo въздушнo нaпaдeниe нaд
бългaрcкaтa cтoлицa. Тoчнo в 12,30 ч. 137 caмoлeтa - 91 бoмбaрдирoвaчa B-25 Мичъл и 46 изтрeбитeля „Лaйтинг“ aтaкувaт Coфия. Нaд cтoлицaтa ca пуcнaти oбщo 563 бoмби.
06:15 19.09.2025
26 възмездието
Бългaрcки пилoт нa М15 прихвaщa нaрушитeл нa нaшeтo въздушнo прocтрнacтвo.
1953 гoдинa e бeлязaнa c убииcтвoтo нa любoвникa нa Чърчил, извършвaщ чacтeн
пoлeт зa нaй-дoбрият aгeнт нa МOCAД зa врeмeтo cи… И двaмaтa зaгивaт нa мяcтo.
Тoвa cтaвa нa 27.07.1955 г. в близocт дo гр.Пeтрич, кoмaндвaщия ПВO тoгaвa гeн.л-т
Вeличкo Гeoргиeв дaвa кoмaндa „Cтрeляйтe!“ нa двaтa бългaрcки МиГ-15 дa cтрeлят
пo нaглия нaрушитeл – „Кoнcтeлeйшън“ нa изрaeлcкaтa aвиoкoмпaния „Eл Aл“, кoйтo
въoбщe нe e трябвaлo тoгaвa дa прeлитa нaд НРБ. Кoмaндирът нa пътничecкия
caмoлeт e бил личният пилoт нa Уинcтън Чърчил - кaп. Хинкc муцката.
06:21 19.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 владѝмир
Коментиран от #36
07:00 19.09.2025
30 Мефистофел
07:00 19.09.2025
31 Чърчил не е спечелил ли?
До коментар #24 от "Баш Балък":Храни, камиони, военна техника. Имаш ли представа какви помощи са изсипали съюзниците в СССР? Ако не го бяха направили, ние все още щяхме да сме монархия под крилото на Германия и никак, ама никак нямаше да ни е зле. Промишлеността ни щеше да я има, да е мощна и над 90% да е собственост на българи, а не като сега - едва-едва съвземаща се и в по-голямата си част еврейска собственост чрез подставени лица. Екзотичните ни сънародници от индуско потекло щяха да продължат да са най-много около 2% от населението и да са по-тихи от водата и по-ниски от тревата, защото дори само заради един от техните характерни золуми щяха да пътуват в товарни вагони, в пълен комплект към Освиенцим. Ама съюзниците помогнахана Сталин, а след това му подариха и нас като бонус! А пък Чърчил си осигури излаз на Бяло море чрез Гърция, за наша сметка!
07:45 19.09.2025
32 Човек от 21-и век
07:49 19.09.2025
33 Никой
Малко или много - трябва сътрудничество но ние - дадохме си водата на Франция - тоест - след социализма престанахме да сме владетели на природата си - откъде-накъде - Франция ли ни направи язовирите. Хубаво е да има и неависимост, малко от малко.
Чърчил е отговорен за избухването на войната - високомерно отказва сътрудничество с Русия - после ходи да моли Сталин за помощ - но е могло още преди това. Да се изгради Съюз срещу Хитлер - виждат го че е луд и опасен, но играят "хоро".
07:57 19.09.2025
34 ДОЙРАН
08:19 19.09.2025
35 Слава ЕС!!!
08:21 19.09.2025
36 гнусен империалист, войнолюбец е путин
До коментар #29 от "владѝмир":гнусен империалист, войнолюбец-Адолф путин!!!
08:22 19.09.2025
37 калина /алена
Коментиран от #39
08:47 19.09.2025
38 Дернев
10:19 19.09.2025
39 Защо Чърчил ни ненавижда
До коментар #37 от "калина /алена":Той е военен министър и е замислил удар срещу Турция в края на Първата световна война. Но преди тази планирана от него офанзива предстои битката при Дойран. Тя продължава 3 дена и завършва точно на днешната дата преди 107 години (16 - 19. 09. 1918 г.). Една единствена българска девизия срещу 7 такива на Антантата (4 английски, 1 френска и 2 гръцки). Българите се готвят за гибел и обличат бели ризи, а офицерите - парадните си униформи. Но какъв е резултатът? Седемте противникови девизии са напълно унищожени, загинали са 70 000 техни воини, а ние сме загубили по-малко от 500 човека. Това е най-кръвопролитното сражение по време на Първата св.война и е битката, при която са загинали най-много английски войници в цялата англ. история. Чърчил пък не успява да проведе офанзивата при Галиполи и се чувства компрометиран като военен министър. Оттогава ни ненавижда и търси начин да ни уязви с хапливи изрази.
14:29 19.09.2025
40 2554
До коментар #3 от "Неразбрал":В еврозоната, ха-ха!
16:49 19.09.2025