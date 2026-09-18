Тест на всесезонни гуми за 2026-а - препоръчителни модели и тези, които да се избягват

Промяната в климатичните условия у нас, все по-меките зими и редките задържания на снежна покривка в низините правят всесезонните гуми изключително практичен избор за българските шофьори. Те спестяват разходите и времето за два пъти годишна смяна, като са идеално решение за автомобили с умерен годишен пробег, управлявани предимно в градски условия или по добре поддържаната пътна мрежа.

Мащабно съвместно изследване на Швейцарския туристически клуб (TCS) и Германския автомобилен клуб (ADAC) за 2026 година подлага на щателни тестове 16 популярни модела всесезонни гуми с размер 185/65 R15 88H – един от най-масовите за градския B-сегмент. Оценката е формирана въз основа на безопасността на суха, мокра и заснежена настилка (70% от крайната тежест), както и от екологичния отпечатък, включващ пробег, износване и разход на гориво (30%). Резултатите показват сериозна ножица в представянето, като само един модел печели най-високото отличие:

Единственият категоричен победител: Силно препоръчителен

Continental AllSeasonContact 2 – Абсолютен шампион в теста и единствената гума, заслужила най-високата оценка за сигурност. Отличава се с безупречен баланс между сцепление на сняг, къс спирачен път на мокро и ниско съпротивление при търкаляне, което я прави най-надеждния всестранен избор за целогодишна употреба.

Балансиран избор: Препоръчителни модели

Pirelli Cinturato All Season SF 3 – Вторият най-добър продукт в изпитването, демонстриращ превъзходни показатели на суха и мокра настилка. Показва леки, но минимални компромиси при тежки зимни условия.

Michelin CrossClimate 2 – Традиционно сред лидерите благодарение на рекордния си пробег и сигурно спиране на сняг и сух път, но с незначителни изоставания при спирането върху мокър асфалт.

В групата на "препоръчителните" с добри, макар и с малки забележки показатели попадат още Vredestein Quatrac, Hankook Kinergy 4S 2, Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, Nokian Tyres Seasonproof 2 и GT Radial ClimateActive.

Драстични разлики в спирачния път

Изпитванията разкриват опасни разминавания при критични ситуации. При спиране от 100 км/ч на сух път разликата между най-добре и най-зле представилата се гума е цели 5,5 метра – разстояние, което при инцидент означава сблъсък с остатъчна скорост от над 35 км/ч. При аквапланинг върху 8 мм вода най-добрият модел запазва контакт с пътя до 91,9 км/ч, докато аутсайдерите губят сцепление още при 74,7 км/ч.

Моделите, които трябва да се избягват

Експертите от TCS и ADAC категорично съветват да не се купуват 5 от тестваните гуми поради критично слабо представяне на зимни настилки и мокър път:

Bridgestone Weather Control A005 Evo (голямото разочарование от премиум марка в теста)

Norauto 4 Seasons 2

Mastersteel All Weather 2

Roadhog RGAS02

Tomason Allseason

По отношение на дълготрайността, средният очакван пробег на тестваните модели е около 39 600 км преди достигане на законовия минимум. Докато някои модели надхвърлят 46 000 км, други отстъпват с над 13 000 км, което показва, че икономията при покупката на евтини гуми часто се заличава от по-бързото им износване.