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Тест на всесезонни гуми за 2026-а - препоръчителни модели и тези, които да се избягват

Тест на всесезонни гуми за 2026-а - препоръчителни модели и тези, които да се избягват

18 Септември, 2026 13:36 3 529 4

  • всесезонни гуми-
  • класация-
  • 2026

Мащабно съвместно изследване на Швейцарския туристически клуб (TCS) и Германския автомобилен клуб (ADAC) за 2026 година подлага на щателни тестове 16 популярни модела всесезонни гуми

Тест на всесезонни гуми за 2026-а - препоръчителни модели и тези, които да се избягват - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Промяната в климатичните условия у нас, все по-меките зими и редките задържания на снежна покривка в низините правят всесезонните гуми изключително практичен избор за българските шофьори. Те спестяват разходите и времето за два пъти годишна смяна, като са идеално решение за автомобили с умерен годишен пробег, управлявани предимно в градски условия или по добре поддържаната пътна мрежа.

Мащабно съвместно изследване на Швейцарския туристически клуб (TCS) и Германския автомобилен клуб (ADAC) за 2026 година подлага на щателни тестове 16 популярни модела всесезонни гуми с размер 185/65 R15 88H – един от най-масовите за градския B-сегмент. Оценката е формирана въз основа на безопасността на суха, мокра и заснежена настилка (70% от крайната тежест), както и от екологичния отпечатък, включващ пробег, износване и разход на гориво (30%). Резултатите показват сериозна ножица в представянето, като само един модел печели най-високото отличие:

Единственият категоричен победител: Силно препоръчителен

Continental AllSeasonContact 2 – Абсолютен шампион в теста и единствената гума, заслужила най-високата оценка за сигурност. Отличава се с безупречен баланс между сцепление на сняг, къс спирачен път на мокро и ниско съпротивление при търкаляне, което я прави най-надеждния всестранен избор за целогодишна употреба.

Балансиран избор: Препоръчителни модели

Pirelli Cinturato All Season SF 3 – Вторият най-добър продукт в изпитването, демонстриращ превъзходни показатели на суха и мокра настилка. Показва леки, но минимални компромиси при тежки зимни условия.

Michelin CrossClimate 2 – Традиционно сред лидерите благодарение на рекордния си пробег и сигурно спиране на сняг и сух път, но с незначителни изоставания при спирането върху мокър асфалт.

В групата на "препоръчителните" с добри, макар и с малки забележки показатели попадат още Vredestein Quatrac, Hankook Kinergy 4S 2, Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, Nokian Tyres Seasonproof 2 и GT Radial ClimateActive.

Драстични разлики в спирачния път
Изпитванията разкриват опасни разминавания при критични ситуации. При спиране от 100 км/ч на сух път разликата между най-добре и най-зле представилата се гума е цели 5,5 метра – разстояние, което при инцидент означава сблъсък с остатъчна скорост от над 35 км/ч. При аквапланинг върху 8 мм вода най-добрият модел запазва контакт с пътя до 91,9 км/ч, докато аутсайдерите губят сцепление още при 74,7 км/ч.

Моделите, които трябва да се избягват

Експертите от TCS и ADAC категорично съветват да не се купуват 5 от тестваните гуми поради критично слабо представяне на зимни настилки и мокър път:

Bridgestone Weather Control A005 Evo (голямото разочарование от премиум марка в теста)
Norauto 4 Seasons 2
Mastersteel All Weather 2
Roadhog RGAS02
Tomason Allseason

По отношение на дълготрайността, средният очакван пробег на тестваните модели е около 39 600 км преди достигане на законовия минимум. Докато някои модели надхвърлят 46 000 км, други отстъпват с над 13 000 км, което показва, че икономията при покупката на евтини гуми часто се заличава от по-бързото им износване.

Тест на всесезонни гуми за 2026-а - препоръчителни модели и тези, които да се избягват


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    5 1 Отговор
    нямам търпение да започнат коментиращите да обясняват на швейцарци и германци как такова нещо като "всесезонна" гума НЯМА.

    Коментиран от #2, #3

    13:52 18.09.2026

  • 2 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    Контито определено са добри, много..., както и цената им!!!

    13:56 18.09.2026

  • 3 Ония с фордо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    А аз чак някои наши умница да обясняват е Германия или Швейцария на пълния полицай че 15 годишната му балатъмка с 1 ми грайфер си е напълно прилична и кан няма да пълни гушите на гумаджиите у нас.

    14:10 18.09.2026

  • 4 Ония с фордо

    3 0 Отговор
    Сега по темата . Всеки сам си прави избора и компромиса според годишния преход , стил на каране , терени , сигурност и бюджет. Също трябва внимателно да чете закона и клаузите в договора на застраховката.

    14:16 18.09.2026