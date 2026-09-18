Кремъл принудително мобилизира украинци от окупираните територии

Високопоставен кримски окупационен чиновник публично се застъпи за използването на принудителна военна служба като наказание за жителите, за които се смята, че изразяват проукраински възгледи.
Окупационната администрация в Севастопол разширява институционализирането на наказателната национализация.
За това предупреди Институтът за изследване на войната (ISW).
На 15 септември окупационният губернатор на Севастопол Михаил Развожаев съобщи, че администрацията му е приела постановление, което на практика позволява на окупационната администрация да конфискува имущество от физически лица и юридически лица, свързани с Украйна.
Развожаев изброи четири имота и пет физически лица, за които твърди, че "оказват съдействие" на украинските въоръжени сили или украинските разузнавателни служби, и заяви, че тяхното имущество и активи ще бъдат прехвърлени в бюджета на окупационното правителство на Севастопол.
Бездействието и лошото управление от страна на Русия са оставили хиляди хора в блокада в окупирания град Олешки, област Херсон, и околните райони.
Русия продължава незаконното депортиране на украински политически затворнички в наказателни колонии, намиращи се на хиляди километри от Украйна.
Суровите присъди и честите депортации на кримски политически затворници, особено жени, имат сериозни последствия за семействата и общностите, които остават зад тях.
Русия продължава да разширява обхвата на контролираните от държавата обществени медии в окупираните територии.
Mосква продължава усилията си да наложи военно-патриотична програма в детските градини в окупираната Украйна.
Министърката на образованието на окупационната власт в Крим Валентина Лаврик подчерта, че "възпитаването на патриотизъм и духовни и морални ценности трябва да започне още в ранното детство" и че програмата "Кадети и казаци" има за цел да внуши на децата в предучилищна възраст "уважение" към руската история, култура и традиции. Програмата също така позволява на децата в предучилищна възраст да общуват с по-големи кадети от различни военно-патриотични програми за обучение, както и с представители на казашки организации.
Руското правителство, включително руският президент Владимир Путин, наскоро оправда засилената институционализация на програмите за русификация и милитаризация в училищата за все по-малки ученици, до такава степен, че процесът на проруска индоктринация вече започва за деца на възраст едва три години.
Руският държавен телевизионен канал "Россия-1" наскоро интервюира тийнейджър от окупираната Херсонска област, който в момента се сражава в редиците на руската армия, като подчерта начините, по които руската окупация на Украйна е успяла да превърне част от украинската младеж в оръжие срещу собствената им родина. На 12 септември "Россия-1" излъчи ексклузивно интервю с Александър Мустяце, 19-годишен младеж, родом от Кринки, Херсонска област, който в момента служи в руската армия.
Мустиаце заяви, че семейството му се е преместило в руския Краснодарски край след инвазията и че е подписал договор за доброволец с руската армия през март 2026 г., месец след навършването на 18 години. Мустиаце също така твърди, че има приятели от окупираната Херсонска област, които в момента се сражават за Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гого
Коментиран от #22, #48
07:19 18.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Веско
Коментиран от #63
07:21 18.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Крум
Коментиран от #62
07:21 18.09.2026
6 Оня
07:24 18.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 зИленски
07:25 18.09.2026
9 Един
07:25 18.09.2026
10 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ
07:26 18.09.2026
11 Хе хе...
Ти да видиш...
07:27 18.09.2026
12 Гожи
07:27 18.09.2026
13 В ОСВОБОДЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ
07:29 18.09.2026
14 Гориил
07:31 18.09.2026
15 Севастопол винаги е бил руски
Коментиран от #30
07:32 18.09.2026
16 Пич
Сивупле на Слънчака, да си ги вземат!!!
07:32 18.09.2026
17 СССР
07:36 18.09.2026
18 Ццц
07:41 18.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 хи ихи их
07:43 18.09.2026
21 любопитен
До коментар #19 от "Тити":Ти защо им се връзваш? Или толкова ти е интелектуалния капацитет?
07:45 18.09.2026
22 нормално
До коментар #1 от "Гого":Керванът си върви, медиите печатат.. Само не разбрах къде са фактите. Мрежата пълна със видеа за наследствена мобилизация в Украйна..
07:45 18.09.2026
23 Хахахахах
07:46 18.09.2026
24 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
07:47 18.09.2026
25 Какво прави 11-годишния ти любовник
До коментар #19 от "Тити":Изневерява ли ти с Лама Ивайло Мирчев?
07:48 18.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Глупостите на Института
Та нали местните украинци от руските области първи започнаха да воюват с бандерите за да си бранят земите и семействата!!! Още преди СВО!
И сега воюват рамо до рамо с доброволоците от СВО.
Топлата вода ли е открил Института!?
А и Зеленски също конфискува имотите на тия които работят за руснаците и издават секретни данни !
07:57 18.09.2026
29 Трол
07:59 18.09.2026
30 Ццц
До коментар #15 от "Севастопол винаги е бил руски":Има и мобилизирани, но може би! Но вероятно, може би, предполагаемо повечето са си чисти доброволци по всяка вероятност. Евентуално това не звучи добре за пропагандата, въпреки нивото на таргет групата за манипулиране и за това пишем статия за принудителна мобилизация, без принудително мобилизирани! Това вече отговаря на нивото на таргет групата за манипулиране. 🤣🤣. Изглежда, че тия в Севастопол си се чувстват повече руснаци, отколкото украинци, вероятно са гласували на реферндума, може би с калашник на челото, но може би не, защото Ройтерс и други "независими" източници не могат да го потвърдят с кадри вече доста години! Но това не пречи на референдума да е незаконен, вероятно защото не отговаря на "законните" претенции на Лондон към Крим от 1853 г. насам!
08:00 18.09.2026
31 Хм...
Същата схема беше и у нас. Любов към партията и расия. Израснаха поколения с промити мозъци, а вируса на русофилията все още вилнее масово.
Коментиран от #34, #40, #50
08:00 18.09.2026
32 Гориил
08:00 18.09.2026
33 Хахаха
08:01 18.09.2026
34 Хахаха
До коментар #31 от "Хм...":Крещящ от далече жълтопаветник.
08:02 18.09.2026
35 На тва у
Даже и чувалье получават безплатно
Ееееедехееее
Защото искат монголски МИР
08:05 18.09.2026
36 Мишел
08:07 18.09.2026
37 Разсъждаващ
Питам, защото не показвате насилствената мобилизация по украинските улици . Нищо . Ние я виждаме
08:09 18.09.2026
38 Русия = фашизъм
Коментиран от #43, #56
08:09 18.09.2026
39 Абе
08:09 18.09.2026
40 Напълно си прав
До коментар #31 от "Хм...":Децата не трябва да се възпитават в патриотизъм,
а трябва да се отделят от родителите им и да живеят заедно
с група от 50-годишни пръчове.
Децата не трябва да ходят на училище за да станат интелигентни
хора с критично мислене, а трябва да обикалят пещерите и Мексико
с пръчовете, а нощно време да задоволяват сексуалните потребности на пръчовете, които да им наместват чакрите и фонтанелите.
08:09 18.09.2026
41 Преводач
08:10 18.09.2026
42 Коментар
Коментиран от #46
08:10 18.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 бибитков
08:13 18.09.2026
46 Откaчалките от ПП-ДБ
До коментар #42 от "Коментар":разбраха, че повече никой няма да гласува за пeдoфилската им сeкта и сега беснеят по сайтовете.
08:13 18.09.2026
47 Гориил
08:14 18.09.2026
48 И фалшивите лайкове
До коментар #1 от "Гого":не помагат .
08:15 18.09.2026
49 Циник
Коментиран от #58
08:19 18.09.2026
50 Мишел
До коментар #31 от "Хм...":Сега растат поколения без мозъци.
08:21 18.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 нещо
Хероинова ни води и нас към същия мир.
08:28 18.09.2026
53 Историк
Коментиран от #54, #57
08:28 18.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 "Окупираните" !? Те са си руски,
08:34 18.09.2026
56 Ба бааааа
До коментар #38 от "Русия = фашизъм":Пак дрънкаш глупости
08:34 18.09.2026
57 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
До коментар #53 от "Историк":И пак ще спаси света от фашизма
Коментиран от #73
08:36 18.09.2026
58 Крайно време еТъпейки
До коментар #49 от "Циник":като теб да са в Мордор или в Белене.
08:37 18.09.2026
59 Хаха
08:38 18.09.2026
60 Хмм
08:38 18.09.2026
61 Артилерист
08:39 18.09.2026
62 Костя
До коментар #5 от "Крум":И руските, бате, и руските....
08:44 18.09.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Костя
08:46 18.09.2026
65 кукузел
08:49 18.09.2026
66 Механик
Коментиран от #70
08:50 18.09.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Д ЕБИЛ Христов 80 %
08:59 18.09.2026
69 Факти 🚾
09:00 18.09.2026
70 Оня с парчето
До коментар #66 от "Механик":Като ти го намаам в дъртият πъррдялник ще научиш.
09:01 18.09.2026
71 Методи
09:01 18.09.2026
72 хахахахха
09:02 18.09.2026
73 Историк
До коментар #57 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":Само в чугунена глава с една гънка в мозъка, свързана с Кремъл, може да се роди такова мисъл- фашистът ще спаси света от фашизма. Да, светът трябва да бъде спасен от него,за да се спаси от неофашизма на 21 век.
09:05 18.09.2026
74 Няма край путинското унижение
09:06 18.09.2026