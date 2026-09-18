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Кремъл принудително мобилизира украинци от окупираните територии
  Тема: Украйна

Кремъл принудително мобилизира украинци от окупираните територии

18 Септември, 2026 07:18 2 085 74

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Окупационната администрация в Севастопол разширява институционализирането на наказателната национализация

Кремъл принудително мобилизира украинци от окупираните територии - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Високопоставен кримски окупационен чиновник публично се застъпи за използването на принудителна военна служба като наказание за жителите, за които се смята, че изразяват проукраински възгледи.

Окупационната администрация в Севастопол разширява институционализирането на наказателната национализация.

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За това предупреди Институтът за изследване на войната (ISW).

На 15 септември окупационният губернатор на Севастопол Михаил Развожаев съобщи, че администрацията му е приела постановление, което на практика позволява на окупационната администрация да конфискува имущество от физически лица и юридически лица, свързани с Украйна.

Развожаев изброи четири имота и пет физически лица, за които твърди, че "оказват съдействие" на украинските въоръжени сили или украинските разузнавателни служби, и заяви, че тяхното имущество и активи ще бъдат прехвърлени в бюджета на окупационното правителство на Севастопол.

Бездействието и лошото управление от страна на Русия са оставили хиляди хора в блокада в окупирания град Олешки, област Херсон, и околните райони.

Русия продължава незаконното депортиране на украински политически затворнички в наказателни колонии, намиращи се на хиляди километри от Украйна.

Суровите присъди и честите депортации на кримски политически затворници, особено жени, имат сериозни последствия за семействата и общностите, които остават зад тях.

Русия продължава да разширява обхвата на контролираните от държавата обществени медии в окупираните територии.

Mосква продължава усилията си да наложи военно-патриотична програма в детските градини в окупираната Украйна.

Министърката на образованието на окупационната власт в Крим Валентина Лаврик подчерта, че "възпитаването на патриотизъм и духовни и морални ценности трябва да започне още в ранното детство" и че програмата "Кадети и казаци" има за цел да внуши на децата в предучилищна възраст "уважение" към руската история, култура и традиции. Програмата също така позволява на децата в предучилищна възраст да общуват с по-големи кадети от различни военно-патриотични програми за обучение, както и с представители на казашки организации.

Руското правителство, включително руският президент Владимир Путин, наскоро оправда засилената институционализация на програмите за русификация и милитаризация в училищата за все по-малки ученици, до такава степен, че процесът на проруска индоктринация вече започва за деца на възраст едва три години.

Руският държавен телевизионен канал "Россия-1" наскоро интервюира тийнейджър от окупираната Херсонска област, който в момента се сражава в редиците на руската армия, като подчерта начините, по които руската окупация на Украйна е успяла да превърне част от украинската младеж в оръжие срещу собствената им родина. На 12 септември "Россия-1" излъчи ексклузивно интервю с Александър Мустяце, 19-годишен младеж, родом от Кринки, Херсонска област, който в момента служи в руската армия.

Мустиаце заяви, че семейството му се е преместило в руския Краснодарски край след инвазията и че е подписал договор за доброволец с руската армия през март 2026 г., месец след навършването на 18 години. Мустиаце също така твърди, че има приятели от окупираната Херсонска област, които в момента се сражават за Русия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гого

    90 113 Отговор
    Пак се започна. Искам статия как украйна печели войната!

    Коментиран от #22, #48

    07:19 18.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Веско

    101 110 Отговор
    В украйна мобилизират доброволно. Могат да се запишат Атанасов Тагарев Мирчев и много други.

    Коментиран от #63

    07:21 18.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Крум

    78 97 Отговор
    Да дойдат и вземат украинските туристи от чермоморирто ,банско,велинград.

    Коментиран от #62

    07:21 18.09.2026

  • 6 Оня

    72 11 Отговор
    Издишатееееее! Слабичко! Измислете нещо по авангардно!

    07:24 18.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 зИленски

    40 7 Отговор
    А ,БЕ НИЕ НАКИ СИ ГО ВЗЕХМЕ КРИМ ПРЕЗ ЛЯТОТО. .АЗ ВИ ГО ОБЕЩАХ ЗА 40 ДНИ

    07:25 18.09.2026

  • 9 Един

    7 29 Отговор
    Един вид нацисти.

    07:25 18.09.2026

  • 10 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ

    49 3 Отговор
    Излязоха ли от обкръжението?

    07:26 18.09.2026

  • 11 Хе хе...

    74 4 Отговор
    Я, тия клипове по у крайнските телевизии от киев, лвов, одеса, харков дето тцк влачат хора към бусовете за фронта всъщност показвали насилствената мобилизация в Русия?!?
    Ти да видиш...

    07:27 18.09.2026

  • 12 Гожи

    39 4 Отговор
    Че там останали ли са мъже в наборна служба? Зеленски всичко прекара през месомелачката.

    07:27 18.09.2026

  • 13 В ОСВОБОДЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ

    48 3 Отговор
    Окраинците се записват доброволци.

    07:29 18.09.2026

  • 14 Гориил

    31 7 Отговор
    В Русия няма мобилизация. Въпреки това, на граждани, осъдени за шпионаж, саботаж и тероризъм, се предлагат споразумения за признаване на вината, при които вместо затвор, обвиняемият може да подпише договор с Министерството на отбраната.

    07:31 18.09.2026

  • 15 Севастопол винаги е бил руски

    40 3 Отговор
    Цяла статия, а няма мобилизирани.

    Коментиран от #30

    07:32 18.09.2026

  • 16 Пич

    37 2 Отговор
    Паа...... ние тука може да предоставим поне стохилядна украинска армия за победата на Украйна!!!
    Сивупле на Слънчака, да си ги вземат!!!

    07:32 18.09.2026

  • 17 СССР

    7 44 Отговор
    Тази Русия е съветска с болшевика Путин и компания ...грабят убиват отвличат ..мародери ивреи с една дума ....

    07:36 18.09.2026

  • 18 Ццц

    31 2 Отговор
    Извън освободената от терористи територия нещата са дори по-зле! Там доброволна мобилизация не е имало от май, 2022 година, а режимът на клоуна обяви обществена поръчка за кипчета още юни, 2022 г. с цел мобилизация на по-пъргавите сред народонаселението. Който пък имаше по 5000 евра кеш, отдавна зае позиции по плажовете на Европа, възползвайки се от пропуските на палячото в борбата му с корупцията и вече 4 години досажда, полза помощи и очаква съчувстие от местните граждани. 🤣🤣🤣. Наблюдават се чести сблъсъци между тези дезертьори и рунаците, заели позиции на другия край на масата и най-често между чашите на воюващите страни. 🤣🤣. Яростта на тези сблъсъци е следствие на миналото, когато техните бащи и дядовци са се имали за един народ! 🤣

    07:41 18.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 хи ихи их

    32 0 Отговор
    Ееей, рано сутрин ни скъсвате от вицове!

    07:43 18.09.2026

  • 21 любопитен

    14 0 Отговор

    До коментар #19 от "Тити":

    Ти защо им се връзваш? Или толкова ти е интелектуалния капацитет?

    07:45 18.09.2026

  • 22 нормално

    29 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гого":

    Керванът си върви, медиите печатат.. Само не разбрах къде са фактите. Мрежата пълна със видеа за наследствена мобилизация в Украйна..

    07:45 18.09.2026

  • 23 Хахахахах

    27 1 Отговор
    По-голяма глупост не успяхте ли да измислите? Какво става с покрайна, настъпва ли?

    07:46 18.09.2026

  • 24 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    22 1 Отговор
    Пропагандата им подхвърля подобни измислици да се радват малко.

    07:47 18.09.2026

  • 25 Какво прави 11-годишния ти любовник

    10 1 Отговор

    До коментар #19 от "Тити":

    Изневерява ли ти с Лама Ивайло Мирчев?

    07:48 18.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Глупостите на Института

    19 0 Отговор
    край нямат!
    Та нали местните украинци от руските области първи започнаха да воюват с бандерите за да си бранят земите и семействата!!! Още преди СВО!
    И сега воюват рамо до рамо с доброволоците от СВО.
    Топлата вода ли е открил Института!?
    А и Зеленски също конфискува имотите на тия които работят за руснаците и издават секретни данни !

    07:57 18.09.2026

  • 29 Трол

    21 0 Отговор
    Скоро цяла Украйна ще се бие на страната на Русия.

    07:59 18.09.2026

  • 30 Ццц

    18 0 Отговор

    До коментар #15 от "Севастопол винаги е бил руски":

    Има и мобилизирани, но може би! Но вероятно, може би, предполагаемо повечето са си чисти доброволци по всяка вероятност. Евентуално това не звучи добре за пропагандата, въпреки нивото на таргет групата за манипулиране и за това пишем статия за принудителна мобилизация, без принудително мобилизирани! Това вече отговаря на нивото на таргет групата за манипулиране. 🤣🤣. Изглежда, че тия в Севастопол си се чувстват повече руснаци, отколкото украинци, вероятно са гласували на реферндума, може би с калашник на челото, но може би не, защото Ройтерс и други "независими" източници не могат да го потвърдят с кадри вече доста години! Но това не пречи на референдума да е незаконен, вероятно защото не отговаря на "законните" претенции на Лондон към Крим от 1853 г. насам!

    08:00 18.09.2026

  • 31 Хм...

    3 23 Отговор
    "възпитаването на патриотизъм и духовни и морални ценности трябва да започне още в ранното детство"
    Същата схема беше и у нас. Любов към партията и расия. Израснаха поколения с промити мозъци, а вируса на русофилията все още вилнее масово.

    Коментиран от #34, #40, #50

    08:00 18.09.2026

  • 32 Гориил

    17 3 Отговор
    Темата за несъществуваща мобилизация е изфабрикувана според принципа: колкото по-страшна е лъжата, толкова по-бързо ще ѝ се повярва.

    08:00 18.09.2026

  • 33 Хахаха

    18 2 Отговор
    ISW са клоуни.

    08:01 18.09.2026

  • 34 Хахаха

    11 3 Отговор

    До коментар #31 от "Хм...":

    Крещящ от далече жълтопаветник.

    08:02 18.09.2026

  • 35 На тва у

    5 14 Отговор
    Кремля му викат... освобождаване на руско говорящите!
    Даже и чувалье получават безплатно
    Ееееедехееее
    Защото искат монголски МИР

    08:05 18.09.2026

  • 36 Мишел

    12 2 Отговор
    Има и украинска бригада, която се сражава на страната на Русия.

    08:07 18.09.2026

  • 37 Разсъждаващ

    12 3 Отговор
    С бе от улиците ли ги прибират ? Пребиват ги и ги вкарват в джипките ли ? Както ткц командите на ВСУ ?
    Питам, защото не показвате насилствената мобилизация по украинските улици . Нищо . Ние я виждаме

    08:09 18.09.2026

  • 38 Русия = фашизъм

    4 16 Отговор
    Кое не е така? И Гьобелс не си е мечтал за такива извращения. А само да вмъкнем че СССР са били съюзници с нацистка Германия

    Коментиран от #43, #56

    08:09 18.09.2026

  • 39 Абе

    7 1 Отговор
    к.ауни, па язе не зням некъде по свето да има доброволна мобилизация, та кусура на Клемъл бил че правел „задължителна; такава....

    08:09 18.09.2026

  • 40 Напълно си прав

    13 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хм...":

    Децата не трябва да се възпитават в патриотизъм,
    а трябва да се отделят от родителите им и да живеят заедно
    с група от 50-годишни пръчове.
    Децата не трябва да ходят на училище за да станат интелигентни
    хора с критично мислене, а трябва да обикалят пещерите и Мексико
    с пръчовете, а нощно време да задоволяват сексуалните потребности на пръчовете, които да им наместват чакрите и фонтанелите.

    08:09 18.09.2026

  • 41 Преводач

    11 0 Отговор
    Институтът за изследване на войната (ISW) - сайт , в който пенсионери от ЦиРейУ ореоечелват с по някоя сратийка .

    08:10 18.09.2026

  • 42 Коментар

    1 15 Отговор
    Фашистите в Кремъл осъзнаха, че губят войната и отчаяно търсят изход от неизбежното поражение.

    Коментиран от #46

    08:10 18.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 бибитков

    15 1 Отговор
    Ще има ли статия как украинците ловят доброволци по улиците в Украйна като улични кучета?

    08:13 18.09.2026

  • 46 Откaчалките от ПП-ДБ

    17 2 Отговор

    До коментар #42 от "Коментар":

    разбраха, че повече никой няма да гласува за пeдoфилската им сeкта и сега беснеят по сайтовете.

    08:13 18.09.2026

  • 47 Гориил

    12 0 Отговор
    Руската армия не се нуждае от войници. Ако посетите истинско бойно поле, ще видите хиляди дронове и стотици дистанционно управляеми роботи, но няма да видите хора. Хората управляват танкове, системи за противовъздушна отбрана, тежки камиони, оръдия и ракетна артилерия, самолети и хеликоптери. Тези оръжия са камуфлирани и се използват предимно през нощта, когато видимостта е лоша, както и по време на мъгла, дъжд, сняг и виелици (в тези екстремни условия военната техника се превръща в планини от скрап).

    08:14 18.09.2026

  • 48 И фалшивите лайкове

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гого":

    не помагат .

    08:15 18.09.2026

  • 49 Циник

    14 32 Отговор
    Крайно време е и тук у нас всички, който имат украинско флагче на аватара си, да бъдат пращани на фронта. Същото със всеки про-украински политик. Целият Атлантически Съвет, Тагарев, Нейнски и прочие военолюбци: в един конски вагон и право на фронта, да пазят Днепър.

    Коментиран от #58

    08:19 18.09.2026

  • 50 Мишел

    5 30 Отговор

    До коментар #31 от "Хм...":

    Сега растат поколения без мозъци.

    08:21 18.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 нещо

    4 2 Отговор
    учудва ли ви?
    Хероинова ни води и нас към същия мир.

    08:28 18.09.2026

  • 53 Историк

    17 13 Отговор
    Жестокостите на Путин са ужасяващи. Горките украинци, които са подложени на нечуван и немислим кошмар. Да се чуди човек как е възможно в Европа през 21 век да бъде оставен да вилнее този злодей и никой да не може да го спре. Векове напред тези народи ще бъдат врагове. Това е мотото на КГБ - винаги да има врагове, това е руския мир. Империята на злото, лъжата, диверсиите, смъртта, войната. Нашите освирепели путинолизци да заминават за Москва, за да се отърве държавата от отровите на Кремъл.

    Коментиран от #54, #57

    08:28 18.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 "Окупираните" !? Те са си руски,

    9 8 Отговор
    а живущите там си избраха да са в Русия!

    08:34 18.09.2026

  • 56 Ба бааааа

    6 9 Отговор

    До коментар #38 от "Русия = фашизъм":

    Пак дрънкаш глупости

    08:34 18.09.2026

  • 57 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    8 11 Отговор

    До коментар #53 от "Историк":

    И пак ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #73

    08:36 18.09.2026

  • 58 Крайно време еТъпейки

    6 7 Отговор

    До коментар #49 от "Циник":

    като теб да са в Мордор или в Белене.

    08:37 18.09.2026

  • 59 Хаха

    8 6 Отговор
    Отваряш Факти и първо Милен те информира, че руснаци те губели по 1400 на ден и следва Пропагандната статия на Нюланд, че Кремъл мобилизира украинци. И простота .

    08:38 18.09.2026

  • 60 Хмм

    8 2 Отговор
    по-скоро обратното, украйна мобилизира руснаци в смесените райони иги изпраща да стрелят срещу своите, 50-60 годишни

    08:38 18.09.2026

  • 61 Артилерист

    6 3 Отговор
    Американското исъвъ поддържа информационната пропагандна битка в разгара си. Горките украинци ги разкъсаха от мобилизиране. От една страна укро мобилизаторските центрове дебнат да пипнат всеки украинец на обществени места и да го закарам на фронта, а от друга се оказа, според исъвъто, че и руснаците не им прощават мобилизиране в "окупираните", нали, територии. Като се вземат предвид и гласовете за изгонване на украинците от Европа, за да ги пратят на първа линия на фронта, може да се окаже, че съдбата на последния украинец наистина е решаващо предопределена...

    08:39 18.09.2026

  • 62 Костя

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Крум":

    И руските, бате, и руските....

    08:44 18.09.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Костя

    1 3 Отговор
    И руските, бате, и руските....

    08:46 18.09.2026

  • 65 кукузел

    3 2 Отговор
    Свободата се завоюва, а не очаква, от киевската Хунта.

    08:49 18.09.2026

  • 66 Механик

    5 0 Отговор
    Я... Украйна не победи ли вече, бе?

    Коментиран от #70

    08:50 18.09.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Д ЕБИЛ Христов 80 %

    1 2 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    08:59 18.09.2026

  • 69 Факти 🚾

    2 1 Отговор
    Сайт за балъци

    09:00 18.09.2026

  • 70 Оня с парчето

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Механик":

    Като ти го намаам в дъртият πъррдялник ще научиш.

    09:01 18.09.2026

  • 71 Методи

    2 1 Отговор
    Това пък кой болен мозък измисли?

    09:01 18.09.2026

  • 72 хахахахха

    1 1 Отговор
    от рано сте почнали днес с пропагандата 🤣

    09:02 18.09.2026

  • 73 Историк

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    Само в чугунена глава с една гънка в мозъка, свързана с Кремъл, може да се роди такова мисъл- фашистът ще спаси света от фашизма. Да, светът трябва да бъде спасен от него,за да се спаси от неофашизма на 21 век.

    09:05 18.09.2026

  • 74 Няма край путинското унижение

    0 0 Отговор
    Няма

    09:06 18.09.2026

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