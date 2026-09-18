Кремъл принудително мобилизира украинци от окупираните територии

Високопоставен кримски окупационен чиновник публично се застъпи за използването на принудителна военна служба като наказание за жителите, за които се смята, че изразяват проукраински възгледи.

Окупационната администрация в Севастопол разширява институционализирането на наказателната национализация.

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За това предупреди Институтът за изследване на войната (ISW).

На 15 септември окупационният губернатор на Севастопол Михаил Развожаев съобщи, че администрацията му е приела постановление, което на практика позволява на окупационната администрация да конфискува имущество от физически лица и юридически лица, свързани с Украйна.

Развожаев изброи четири имота и пет физически лица, за които твърди, че "оказват съдействие" на украинските въоръжени сили или украинските разузнавателни служби, и заяви, че тяхното имущество и активи ще бъдат прехвърлени в бюджета на окупационното правителство на Севастопол.

Бездействието и лошото управление от страна на Русия са оставили хиляди хора в блокада в окупирания град Олешки, област Херсон, и околните райони.

Русия продължава незаконното депортиране на украински политически затворнички в наказателни колонии, намиращи се на хиляди километри от Украйна.

Суровите присъди и честите депортации на кримски политически затворници, особено жени, имат сериозни последствия за семействата и общностите, които остават зад тях.

Русия продължава да разширява обхвата на контролираните от държавата обществени медии в окупираните територии.

Mосква продължава усилията си да наложи военно-патриотична програма в детските градини в окупираната Украйна.

Министърката на образованието на окупационната власт в Крим Валентина Лаврик подчерта, че "възпитаването на патриотизъм и духовни и морални ценности трябва да започне още в ранното детство" и че програмата "Кадети и казаци" има за цел да внуши на децата в предучилищна възраст "уважение" към руската история, култура и традиции. Програмата също така позволява на децата в предучилищна възраст да общуват с по-големи кадети от различни военно-патриотични програми за обучение, както и с представители на казашки организации.

Руското правителство, включително руският президент Владимир Путин, наскоро оправда засилената институционализация на програмите за русификация и милитаризация в училищата за все по-малки ученици, до такава степен, че процесът на проруска индоктринация вече започва за деца на възраст едва три години.

Руският държавен телевизионен канал "Россия-1" наскоро интервюира тийнейджър от окупираната Херсонска област, който в момента се сражава в редиците на руската армия, като подчерта начините, по които руската окупация на Украйна е успяла да превърне част от украинската младеж в оръжие срещу собствената им родина. На 12 септември "Россия-1" излъчи ексклузивно интервю с Александър Мустяце, 19-годишен младеж, родом от Кринки, Херсонска област, който в момента служи в руската армия.

Мустиаце заяви, че семейството му се е преместило в руския Краснодарски край след инвазията и че е подписал договор за доброволец с руската армия през март 2026 г., месец след навършването на 18 години. Мустиаце също така твърди, че има приятели от окупираната Херсонска област, които в момента се сражават за Русия.