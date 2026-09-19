Тръмп иска Си Цзинпин да уреди среща с Пхенян

Американският президент Доналд Тръмп обмисля да поиска съдействие от китайския си колега Си Цзинпин за организирането на среща на върха с КНДР. Според източници на The New York Times, Белият дом вижда в Пекин ключов посредник за възобновяване на преките разговори със Северна Корея. Тази инициатива съвпада с официалното начало на мащабни китайско-американски търговско-икономически консултации, насрочени за периода 19-23 септември 2026 г.
Очаква се по време на разговорите със Си Цзиньпин американският лидер да постави на масата и редица критични въпроси, свързани с двустранната търговия. Reuters съобщава, че основен акцент в преговорите ще бъде достъпът до редкоземни елементи, които са от жизненоважно значение за американската технологична и отбранителна промишленост.
Напрежение по оста Вашингтон – Токио и совалките на Санае Такаичи
Новата геополитическа динамика предизвиква сериозно безпокойство в Япония. Nikkei отбелязва, че Токио се сблъсква с растящ брой проблеми в отношенията си със САЩ, породени от непредсказуемата икономическа политика на Тръмп. В опит да овладее ситуацията, новият японски министър-председател Санае Такаичи изрази спешно желание да се срещне с Тръмп, преди той да проведе официалните си разговори с китайския лидер Си Цзинпин. Такаичи се надява да потвърди здравината на двустранния съюз и да защити японските икономически интереси в региона.
Паралелно с азиатското направление, новото японско правителство предприема и по-широка външнополитическа офанзива. Премиерът Такаичи вече е разпоредила на кабинета си да се „сосредоточи върху Ближния изток“. Токио планира да засили дипломатическото си присъствие и икономическите връзки в този регион, за да диверсифицира енергийните си доставки и да укрепи стратегическите си позиции на глобалната сцена.
Източници: Ройтерс, Ню Йорк Таймс, Никей, Министерство на търговията на Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Среща
почна да отстъпва в Донбас.
06:32 19.09.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ПОИСКА ЯПОНИЯ ДА ПРЕМАХНЕ СМЕТИКАНСКИТЕ
РАКЕТНИ КОМПЛЕКСИ ТАЙФУН РАЗПОЛОЖЕНИ НА ОСТРОВ В БЛИЗОСТ ДО КИТАЙ
......
КИТАЙ НАПРАВИ СЪЩОТО :)
.....
ЯВНО ВСИЧКИ СЕ ГОТВЯТ ЗА " ГОЛЯМА СРЕЩА" :)
Коментиран от #4
06:32 19.09.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДЦК НАМАЛЯХА ДО КЪМ 500 МИЛИАРДА ДОЛАРА
.....
СУМА КОЯТО КИТАЙ МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛИ ДА ЗАГУБИ АКО
ОРГАНИЗИРА ДЕФОЛТ НА САЩ ПО ВЪНШНИЯ ИМ ДЪЛГ ... И ПЪЛНА ТЪРГОВСКА ВОЙНА :)
06:35 19.09.2026
4 Я кажи
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Кой те назначи за Провокатор!
06:35 19.09.2026
5 Анонимен
06:51 19.09.2026
6 Kaлпазанин
07:45 19.09.2026