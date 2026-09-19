Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп иска Си Цзинпин да уреди среща с Пхенян
  Тема: Икономика

Тръмп иска Си Цзинпин да уреди среща с Пхенян

19 Септември, 2026 06:19, обновена 19 Септември, 2026 06:29 719 6

  • доналд тръмп-
  • си цзинпин-
  • китай-
  • съединени щати-
  • редкоземни метали

САЩ и Китай започват ключови преговори, докато Япония спешно търси контакт с Вашингтон заради натрупани проблеми

Тръмп иска Си Цзинпин да уреди среща с Пхенян - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп обмисля да поиска съдействие от китайския си колега Си Цзинпин за организирането на среща на върха с КНДР. Според източници на The New York Times, Белият дом вижда в Пекин ключов посредник за възобновяване на преките разговори със Северна Корея. Тази инициатива съвпада с официалното начало на мащабни китайско-американски търговско-икономически консултации, насрочени за периода 19-23 септември 2026 г.

Очаква се по време на разговорите със Си Цзиньпин американският лидер да постави на масата и редица критични въпроси, свързани с двустранната търговия. Reuters съобщава, че основен акцент в преговорите ще бъде достъпът до редкоземни елементи, които са от жизненоважно значение за американската технологична и отбранителна промишленост.

Напрежение по оста Вашингтон – Токио и совалките на Санае Такаичи

Новата геополитическа динамика предизвиква сериозно безпокойство в Япония. Nikkei отбелязва, че Токио се сблъсква с растящ брой проблеми в отношенията си със САЩ, породени от непредсказуемата икономическа политика на Тръмп. В опит да овладее ситуацията, новият японски министър-председател Санае Такаичи изрази спешно желание да се срещне с Тръмп, преди той да проведе официалните си разговори с китайския лидер Си Цзинпин. Такаичи се надява да потвърди здравината на двустранния съюз и да защити японските икономически интереси в региона.

Паралелно с азиатското направление, новото японско правителство предприема и по-широка външнополитическа офанзива. Премиерът Такаичи вече е разпоредила на кабинета си да се „сосредоточи върху Ближния изток“. Токио планира да засили дипломатическото си присъствие и икономическите връзки в този регион, за да диверсифицира енергийните си доставки и да укрепи стратегическите си позиции на глобалната сцена.

Източници: Ройтерс, Ню Йорк Таймс, Никей, Министерство на търговията на Китай


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Среща

    1 12 Отговор
    Тръмп се среща с всички, без Путин. Явно е отписал русията, която
    почна да отстъпва в Донбас.

    06:32 19.09.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    ВЧЕРА РФ ИЗВИКА ЯПОНСКИЯ ПОСЛАНИК
    И ПОИСКА ЯПОНИЯ ДА ПРЕМАХНЕ СМЕТИКАНСКИТЕ
    РАКЕТНИ КОМПЛЕКСИ ТАЙФУН РАЗПОЛОЖЕНИ НА ОСТРОВ В БЛИЗОСТ ДО КИТАЙ
    ......
    КИТАЙ НАПРАВИ СЪЩОТО :)
    .....
    ЯВНО ВСИЧКИ СЕ ГОТВЯТ ЗА " ГОЛЯМА СРЕЩА" :)

    Коментиран от #4

    06:32 19.09.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 2 Отговор
    КИТАЙСКИТЕ ХОЛДИНГИ В АМЕРИКАНСКИ
    ДЦК НАМАЛЯХА ДО КЪМ 500 МИЛИАРДА ДОЛАРА
    .....
    СУМА КОЯТО КИТАЙ МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛИ ДА ЗАГУБИ АКО
    ОРГАНИЗИРА ДЕФОЛТ НА САЩ ПО ВЪНШНИЯ ИМ ДЪЛГ ... И ПЪЛНА ТЪРГОВСКА ВОЙНА :)

    06:35 19.09.2026

  • 4 Я кажи

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Кой те назначи за Провокатор!

    06:35 19.09.2026

  • 5 Анонимен

    5 0 Отговор
    Че не може ли сам да си насрочи среща?

    06:51 19.09.2026

  • 6 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Ти да видиш ,ами що не срине и сев Корея ,и как тъй ще се моли за среща ,и то на Си тцтцтцтц ,па да поноли и Путин

    07:45 19.09.2026