Тръмп иска Си Цзинпин да уреди среща с Пхенян

Американският президент Доналд Тръмп обмисля да поиска съдействие от китайския си колега Си Цзинпин за организирането на среща на върха с КНДР. Според източници на The New York Times, Белият дом вижда в Пекин ключов посредник за възобновяване на преките разговори със Северна Корея. Тази инициатива съвпада с официалното начало на мащабни китайско-американски търговско-икономически консултации, насрочени за периода 19-23 септември 2026 г.

Очаква се по време на разговорите със Си Цзиньпин американският лидер да постави на масата и редица критични въпроси, свързани с двустранната търговия. Reuters съобщава, че основен акцент в преговорите ще бъде достъпът до редкоземни елементи, които са от жизненоважно значение за американската технологична и отбранителна промишленост.

Напрежение по оста Вашингтон – Токио и совалките на Санае Такаичи

Новата геополитическа динамика предизвиква сериозно безпокойство в Япония. Nikkei отбелязва, че Токио се сблъсква с растящ брой проблеми в отношенията си със САЩ, породени от непредсказуемата икономическа политика на Тръмп. В опит да овладее ситуацията, новият японски министър-председател Санае Такаичи изрази спешно желание да се срещне с Тръмп, преди той да проведе официалните си разговори с китайския лидер Си Цзинпин. Такаичи се надява да потвърди здравината на двустранния съюз и да защити японските икономически интереси в региона.

Паралелно с азиатското направление, новото японско правителство предприема и по-широка външнополитическа офанзива. Премиерът Такаичи вече е разпоредила на кабинета си да се „сосредоточи върху Ближния изток“. Токио планира да засили дипломатическото си присъствие и икономическите връзки в този регион, за да диверсифицира енергийните си доставки и да укрепи стратегическите си позиции на глобалната сцена.

Източници: Ройтерс, Ню Йорк Таймс, Никей, Министерство на търговията на Китай