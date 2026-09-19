САЩ бавят доставки на ракети за съюзниците

Съединените щати са предупредили съюзниците си, че доставките на част от ключовите ракети и системи за противовъздушна отбрана може да се забавят с години, съобщава Ройтерс. Причината е изчерпването на американските запаси след мащабните разходи за военна помощ и нуждата Пентагонът първо да възстанови собствените си резерви.
По данни на Ройтерс забавянията засягат най-вече оръжия, които са важни за противовъздушната и противоракетната отбрана. Сред тях са и ракети, за които отделни европейски държави са очаквали по-ранни доставки. В публикациите се посочва, че част от сроковете може да се изместят значително напред, а при някои поръчки забавянето се измерва в години.
Натиск върху запасите на Пентагона
Американското военно ведомство е пренасочило вниманието си към попълване на собствените арсенали, след като участието на САЩ в конфликтите през последните месеци е ускорило изразходването на боеприпаси и ракети, пише Ройтерс. Изданието посочва, че това поставя под напрежение и ангажиментите към съюзниците в Европа и Азия.
Пентагонът не е коментирал публично всички конкретни забавяния, а в някои случаи липсват и детайли за отделните договори и срокове. Засега е ясно, че става дума за проблем с наличностите, а не за отказ от доставките.
Какво означава това за съюзниците
Според Ройтерс най-силно засегнати са партньорите, които разчитат на американски ракети за противовъздушна отбрана и удари по далечни цели. Германия например е поискала ускоряване на доставката на ракети Tomahawk и пускова установка Typhon, но американските запаси и производственият капацитет на производителя Raytheon затрудняват бързото изпълнение, съобщава агенцията.
Отделно, европейски държави и азиатски съюзници следят внимателно как забавянията ще се отразят на собствените им планове за модернизация. Ройтерс отбелязва, че при някои системи чакането може да се проточи до пет години.
Темата идва на фона на по-широки разговори във Вашингтон за това доколко американските запаси са достатъчни за едновременно подпомагане на съюзници и поддържане на собствената бойна готовност. Засега потвърденото е, че САЩ предупреждават за забавяния; не е ясно дали и кога всички засегнати доставки ще бъдат наваксани.
Източници: Reuters
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
07:01 19.09.2026
2 Прогресивния
07:02 19.09.2026
3 Вашето мнение
07:02 19.09.2026
4 Европеец
07:03 19.09.2026
5 Забавяне
Коментиран от #10
07:05 19.09.2026
6 Фен
07:07 19.09.2026
7 Дядо Дончо
07:12 19.09.2026
8 Kaлпазанин
07:41 19.09.2026
9 Хибридна Биоинформационна
AI революцията е оптимизиран цифров контрол, подобен на централното планиране от епохата на развития социализъм, но на ниво всяка отделна олигархическа корпорация. Чрез въвеждане на дигиталното евро предстои нов данък- Въглеродна следа така кризата в ЕС ще се задълбочи. Ами то планирането за КНР, си е вътрешно присъщо, успешно и лесно позволи манипулацията, че идва страшният вирус. Резултатът - повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно завинаги. Слава на другарката Урсула!!!
07:51 19.09.2026
10 Хи хи
До коментар #5 от "Забавяне":Най голямо ще е забавянето за урките. Патреотите ще ги видят през крив, ама мноооого крив макарон !!
08:06 19.09.2026