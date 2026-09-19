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САЩ бавят доставки на ракети за съюзниците
  Тема: Икономика

САЩ бавят доставки на ракети за съюзниците

19 Септември, 2026 06:58, обновена 19 Септември, 2026 07:00 569 10

  • съединени щати-
  • ракети-
  • съюзници-
  • пентагон-
  • противовъздушна отбрана

Вашингтон предупреждава партньорите си за значителни закъснения, след като американските запаси от ключови ракети са се свили.

САЩ бавят доставки на ракети за съюзниците - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати са предупредили съюзниците си, че доставките на част от ключовите ракети и системи за противовъздушна отбрана може да се забавят с години, съобщава Ройтерс. Причината е изчерпването на американските запаси след мащабните разходи за военна помощ и нуждата Пентагонът първо да възстанови собствените си резерви.

По данни на Ройтерс забавянията засягат най-вече оръжия, които са важни за противовъздушната и противоракетната отбрана. Сред тях са и ракети, за които отделни европейски държави са очаквали по-ранни доставки. В публикациите се посочва, че част от сроковете може да се изместят значително напред, а при някои поръчки забавянето се измерва в години.

Натиск върху запасите на Пентагона

Американското военно ведомство е пренасочило вниманието си към попълване на собствените арсенали, след като участието на САЩ в конфликтите през последните месеци е ускорило изразходването на боеприпаси и ракети, пише Ройтерс. Изданието посочва, че това поставя под напрежение и ангажиментите към съюзниците в Европа и Азия.

Пентагонът не е коментирал публично всички конкретни забавяния, а в някои случаи липсват и детайли за отделните договори и срокове. Засега е ясно, че става дума за проблем с наличностите, а не за отказ от доставките.

Какво означава това за съюзниците

Според Ройтерс най-силно засегнати са партньорите, които разчитат на американски ракети за противовъздушна отбрана и удари по далечни цели. Германия например е поискала ускоряване на доставката на ракети Tomahawk и пускова установка Typhon, но американските запаси и производственият капацитет на производителя Raytheon затрудняват бързото изпълнение, съобщава агенцията.

Отделно, европейски държави и азиатски съюзници следят внимателно как забавянията ще се отразят на собствените им планове за модернизация. Ройтерс отбелязва, че при някои системи чакането може да се проточи до пет години.

Темата идва на фона на по-широки разговори във Вашингтон за това доколко американските запаси са достатъчни за едновременно подпомагане на съюзници и поддържане на собствената бойна готовност. Засега потвърденото е, че САЩ предупреждават за забавяния; не е ясно дали и кога всички засегнати доставки ще бъдат наваксани.

Източници: Reuters


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    3 1 Отговор
    Всекиму заслуженото!

    07:01 19.09.2026

  • 2 Прогресивния

    3 3 Отговор
    Мунчо е поръчал един камион ИРИС СЛМ, който ще пристигне евентуално 2028г, а Ф-16 2032 🤭

    07:02 19.09.2026

  • 3 Вашето мнение

    11 0 Отговор
    Сащ нямат ракети, едни прости чалми, както ги наричат нашите жълтопаветни розови понита, пърхащи по прайдовете на цяла юропа им разказаха играта.

    07:02 19.09.2026

  • 4 Европеец

    11 0 Отговор
    Ракети нанай..... Дончо събира джапане , за да продължи да се излага с агресията в Иран...

    07:03 19.09.2026

  • 5 Забавяне

    3 5 Отговор
    За Украйна няма забавяне. Нали ракетите за другите ще падат пак в русията.

    Коментиран от #10

    07:05 19.09.2026

  • 6 Фен

    8 0 Отговор
    Бе всички войни, започнати от САЩ след ВСВ, завършват с провал за тях. Но с Русия, а сега и с Иран, направо без зъбки останаха.

    07:07 19.09.2026

  • 7 Дядо Дончо

    7 0 Отговор
    Пари няма, действайте.

    07:12 19.09.2026

  • 8 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    А чипове имат ли ,отде перални че станаха скъпи с тия мита и санкции

    07:41 19.09.2026

  • 9 Хибридна Биоинформационна

    1 0 Отговор
    Тя войната на бъдещето мина. Нашите невъзвратими загуби повече от Втората Световна. В САЩ загубите повече от войните за целия ХХ век. А всичко започна с публикуването на формулата на някакъв вирус наречен Сарс Ков2. Това в комбинация на контрола над СЗО от Китайската Комунистическа партия, чрез Тедрос, позволи унищожаването на медицината, образованието, бизнеса и финансите на всичките им конкуренти. Засега САЩ разчитат на AI революцията, но там също китайските AI, се оказват по-печеливши.
    AI революцията е оптимизиран цифров контрол, подобен на централното планиране от епохата на развития социализъм, но на ниво всяка отделна олигархическа корпорация. Чрез въвеждане на дигиталното евро предстои нов данък- Въглеродна следа така кризата в ЕС ще се задълбочи. Ами то планирането за КНР, си е вътрешно присъщо, успешно и лесно позволи манипулацията, че идва страшният вирус. Резултатът - повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно завинаги. Слава на другарката Урсула!!!

    07:51 19.09.2026

  • 10 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Забавяне":

    Най голямо ще е забавянето за урките. Патреотите ще ги видят през крив, ама мноооого крив макарон !!

    08:06 19.09.2026