САЩ бавят доставки на ракети за съюзниците

Съединените щати са предупредили съюзниците си, че доставките на част от ключовите ракети и системи за противовъздушна отбрана може да се забавят с години, съобщава Ройтерс. Причината е изчерпването на американските запаси след мащабните разходи за военна помощ и нуждата Пентагонът първо да възстанови собствените си резерви.

По данни на Ройтерс забавянията засягат най-вече оръжия, които са важни за противовъздушната и противоракетната отбрана. Сред тях са и ракети, за които отделни европейски държави са очаквали по-ранни доставки. В публикациите се посочва, че част от сроковете може да се изместят значително напред, а при някои поръчки забавянето се измерва в години.

Натиск върху запасите на Пентагона

Американското военно ведомство е пренасочило вниманието си към попълване на собствените арсенали, след като участието на САЩ в конфликтите през последните месеци е ускорило изразходването на боеприпаси и ракети, пише Ройтерс. Изданието посочва, че това поставя под напрежение и ангажиментите към съюзниците в Европа и Азия.

Пентагонът не е коментирал публично всички конкретни забавяния, а в някои случаи липсват и детайли за отделните договори и срокове. Засега е ясно, че става дума за проблем с наличностите, а не за отказ от доставките.

Какво означава това за съюзниците

Според Ройтерс най-силно засегнати са партньорите, които разчитат на американски ракети за противовъздушна отбрана и удари по далечни цели. Германия например е поискала ускоряване на доставката на ракети Tomahawk и пускова установка Typhon, но американските запаси и производственият капацитет на производителя Raytheon затрудняват бързото изпълнение, съобщава агенцията.

Отделно, европейски държави и азиатски съюзници следят внимателно как забавянията ще се отразят на собствените им планове за модернизация. Ройтерс отбелязва, че при някои системи чакането може да се проточи до пет години.

Темата идва на фона на по-широки разговори във Вашингтон за това доколко американските запаси са достатъчни за едновременно подпомагане на съюзници и поддържане на собствената бойна готовност. Засега потвърденото е, че САЩ предупреждават за забавяния; не е ясно дали и кога всички засегнати доставки ще бъдат наваксани.

Източници: Reuters