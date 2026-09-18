Тръмп обмисля възобновяване на масираните удари срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще трябва да реши дали да възобнови масираните удари срещу Иран, за да сложи край на конфликта, предава News.bg.
„Предстои ми да взема важно решение. Дали искам да ги унищожа (иранския режим), или не? Това е сериозно решение“, отбеляза държавният глава в интервю пред Axios.
Тръмп ще обсъди следващите стъпки с лидерите от Персийския залив
Тръмп планира да обсъди евентуалните следващи стъпки по отношение на конфликта с Иран с лидерите на шест държави от Персийския залив - Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман.
Срещата е планирана за вторник в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
Ако Тръмп реши да възобнови мащабните бойни действия, той ще се нуждае от подкрепата на регионалните си съюзници.
Саудитска Арабия и Катар изразиха опасения
В началото на август Тръмп отложи плановете за масирани удари, след като Саудитска Арабия и Катар изразиха опасения относно евентуални ответни действия от страна на Иран срещу саудитските съоръжения за добив на нефт и газ.
Към момента САЩ провеждат кампания от икономически санкции и поддържат морска блокада на иранските пристанища.
Същевременно Тръмп изрази задоволство от ефективността на блокадата и отбеляза, че Иран все още проявява интерес към постигане на споразумение със САЩ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
14:35 18.09.2026
2 спирачката на войни
Коментиран от #5
14:36 18.09.2026
3 Колко време
Който върви след бръмбар стига до торище. Така стана и с Тръмпоча, който тръгна след Сатаняху.
14:38 18.09.2026
4 сащисан кравар
14:39 18.09.2026
5 Европеец
До коментар #2 от "спирачката на войни":Масирани удари срещу Иран, няма да доведат да спиране на войната... Във всяка война има победител и победен и задължително трябва да стъпи солдатския ботуш.... Дончо надали ще се реши на това.... Тия месеци затишие позволиха на краварите да попълнят джапането...... Дончо предполагам ще удари, въпросът е преди междинните или след тях.... Когато и да удари резултата ще бъде отрицателен.... Дончо се скара със съюзниците си, А без коалиция и солдатски ботуши няма как да спечели срещу персите..... Нарцисизма Му е много голям и трудно ще вземе правилното решение да прекрати ударите срещу Иран...
Коментиран от #6
14:51 18.09.2026
6 Сашо
До коментар #5 от "Европеец":Иран ще може да бъде победен само, ако му бъдат унищожени рафинерии, петролни складове, терминали за износ на нефт и петролни продукти, нефтени и газови
находища, торови и химически заводи, леярни, металообработващи заводи, заводи за помпи, заводи за гуми и каучук, електроцентрали и ел.подстанции, далекопроводи, железопътни мостове и тунели, железопътни депа, пристанища и пристанищни товароподемни кранове.
14:54 18.09.2026
7 Веднага
14:55 18.09.2026
8 механик
15:02 18.09.2026
9 Фют
"Shake your money maker..." 🎶
Коментиран от #10
15:04 18.09.2026
10 ...Фют...
До коментар #9 от "Фют":Im on my mind and on my money, Trump!
Нито сте ми я мислили, нито сте ми я кроили, нито сте ми я шили, нито сте ми я плащали рокличката :) isnt it?
15:09 18.09.2026
11 Kaлпазанин
15:29 18.09.2026
12 Оги
Коментиран от #13
15:40 18.09.2026
13 оня с коня
До коментар #12 от "Оги":Ти не разбираш - Иранската Армия и Икономика са Унищожени,следва да се ДОУНИЩОЖАТ.
16:11 18.09.2026