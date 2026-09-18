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Тръмп обмисля възобновяване на масираните удари срещу Иран

Тръмп обмисля възобновяване на масираните удари срещу Иран

18 Септември, 2026 14:34 961 13

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • масирани удари

Американският президент заяви, че скоро ще трябва да реши дали да възобнови мащабните бойни действия, за да сложи край на конфликта

Тръмп обмисля възобновяване на масираните удари срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще трябва да реши дали да възобнови масираните удари срещу Иран, за да сложи край на конфликта, предава News.bg.

„Предстои ми да взема важно решение. Дали искам да ги унищожа (иранския режим), или не? Това е сериозно решение“, отбеляза държавният глава в интервю пред Axios.

Тръмп ще обсъди следващите стъпки с лидерите от Персийския залив

Тръмп планира да обсъди евентуалните следващи стъпки по отношение на конфликта с Иран с лидерите на шест държави от Персийския залив - Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман.

Срещата е планирана за вторник в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Ако Тръмп реши да възобнови мащабните бойни действия, той ще се нуждае от подкрепата на регионалните си съюзници.

Саудитска Арабия и Катар изразиха опасения

В началото на август Тръмп отложи плановете за масирани удари, след като Саудитска Арабия и Катар изразиха опасения относно евентуални ответни действия от страна на Иран срещу саудитските съоръжения за добив на нефт и газ.

Към момента САЩ провеждат кампания от икономически санкции и поддържат морска блокада на иранските пристанища.

Същевременно Тръмп изрази задоволство от ефективността на блокадата и отбеляза, че Иран все още проявява интерес към постигане на споразумение със САЩ.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    22 2 Отговор
    Със какво ще стреля зевзека..? Няма матриял за бомби ....Китай не дава..!

    14:35 18.09.2026

  • 2 спирачката на войни

    23 0 Отговор
    айде Тръмпета спре още една война - "браво".

    Коментиран от #5

    14:36 18.09.2026

  • 3 Колко време

    18 0 Отговор
    му остана на Тръмпоча, преди да загуби частичните избори за конгресмени и сенатори?

    Който върви след бръмбар стига до торище. Така стана и с Тръмпоча, който тръгна след Сатаняху.

    14:38 18.09.2026

  • 4 сащисан кравар

    18 0 Отговор
    Трябва да смени клоунските номера, тези омръзнаха на публиката на Цирк Тръмп 🎪 😅

    14:39 18.09.2026

  • 5 Европеец

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "спирачката на войни":

    Масирани удари срещу Иран, няма да доведат да спиране на войната... Във всяка война има победител и победен и задължително трябва да стъпи солдатския ботуш.... Дончо надали ще се реши на това.... Тия месеци затишие позволиха на краварите да попълнят джапането...... Дончо предполагам ще удари, въпросът е преди междинните или след тях.... Когато и да удари резултата ще бъде отрицателен.... Дончо се скара със съюзниците си, А без коалиция и солдатски ботуши няма как да спечели срещу персите..... Нарцисизма Му е много голям и трудно ще вземе правилното решение да прекрати ударите срещу Иран...

    Коментиран от #6

    14:51 18.09.2026

  • 6 Сашо

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Иран ще може да бъде победен само, ако му бъдат унищожени рафинерии, петролни складове, терминали за износ на нефт и петролни продукти, нефтени и газови
    находища, торови и химически заводи, леярни, металообработващи заводи, заводи за помпи, заводи за гуми и каучук, електроцентрали и ел.подстанции, далекопроводи, железопътни мостове и тунели, железопътни депа, пристанища и пристанищни товароподемни кранове.

    14:54 18.09.2026

  • 7 Веднага

    5 1 Отговор
    естествено, че обмисля. Понатрупа амуниции, снаряди и ракети. Готов е да ги използва срещу мирни жители и военни.

    14:55 18.09.2026

  • 8 механик

    5 0 Отговор
    Тоз дъртак ще направи дизела три евро . И всичко това , за да паднат санкциите срещу Путин и да навреди на Европа .

    15:02 18.09.2026

  • 9 Фют

    0 0 Отговор
    Достатъчна ми е награда от 50 милиона $ за цялостно творчество!
    "Shake your money maker..." 🎶

    Коментиран от #10

    15:04 18.09.2026

  • 10 ...Фют...

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Фют":

    Im on my mind and on my money, Trump!
    Нито сте ми я мислили, нито сте ми я кроили, нито сте ми я шили, нито сте ми я плащали рокличката :) isnt it?

    15:09 18.09.2026

  • 11 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Обмисля ,а с какво с фунийки от долари ли

    15:29 18.09.2026

  • 12 Оги

    3 0 Отговор
    Вече унищожи целия свят от смях, рижият кукундел. Нали ги унищожи вече бе, клоун, нали нищо не беше останало от тях, кораби, ракети, нали всичко им унищожи?! Няма подобен циркаджия.

    Коментиран от #13

    15:40 18.09.2026

  • 13 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Оги":

    Ти не разбираш - Иранската Армия и Икономика са Унищожени,следва да се ДОУНИЩОЖАТ.

    16:11 18.09.2026