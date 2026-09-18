Тръмп обмисля възобновяване на масираните удари срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще трябва да реши дали да възобнови масираните удари срещу Иран, за да сложи край на конфликта, предава News.bg.

„Предстои ми да взема важно решение. Дали искам да ги унищожа (иранския режим), или не? Това е сериозно решение“, отбеляза държавният глава в интервю пред Axios.

Тръмп ще обсъди следващите стъпки с лидерите от Персийския залив

Тръмп планира да обсъди евентуалните следващи стъпки по отношение на конфликта с Иран с лидерите на шест държави от Персийския залив - Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман.

Срещата е планирана за вторник в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Ако Тръмп реши да възобнови мащабните бойни действия, той ще се нуждае от подкрепата на регионалните си съюзници.

Саудитска Арабия и Катар изразиха опасения

В началото на август Тръмп отложи плановете за масирани удари, след като Саудитска Арабия и Катар изразиха опасения относно евентуални ответни действия от страна на Иран срещу саудитските съоръжения за добив на нефт и газ.

Към момента САЩ провеждат кампания от икономически санкции и поддържат морска блокада на иранските пристанища.

Същевременно Тръмп изрази задоволство от ефективността на блокадата и отбеляза, че Иран все още проявява интерес към постигане на споразумение със САЩ.