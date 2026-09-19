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САЩ одобриха ПВО за Украйна за $2,68 млрд
  Тема: Украйна

САЩ одобриха ПВО за Украйна за $2,68 млрд

19 Септември, 2026 06:33, обновена 19 Септември, 2026 06:38 1 143 34

  • украйна-
  • съединени щати-
  • противовъздушна отбрана-
  • държавен департамент-
  • конгрес

Държавният департамент даде зелена светлина за огромна оръжейна пратка, включваща зенитни системи и боеприпаси за Киев

САЩ одобриха ПВО за Украйна за $2,68 млрд - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният департамент на САЩ официално даде „зелена светлина“ за мащабна потенциална продажба на Украйна. Пакетът включва модерни средства за противовъздушна отбрана (ПВО), спомагателно оборудване и значителни количества боеприпаси. Общата стойност на предложеното военно споразумение възлиза на внушителните 2,68 милиарда долара, съобщиха от Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността към Пентагона.

Решението на американската администрация идва в критичен за Киев момент, когато украинската критична и военна инфраструктура е подложена на непрестанен натиск. Според официалното съобщение на Вашингтон, тази продажба ще подкрепи целите на външната политика и националната сигурност на САЩ чрез подобряване на отбранителните способности на страна-партньор, която е ключов фактор за стабилността в Европа.

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Въпреки че точният брой и модификации на системите остават частично класифицирани, експерти посочват, че ядрото на доставката ще се състои от модернизирани зенитно-ракетни комплекси със среден и малък обсег, както и радари за ранно откриване. Важна част от трансакцията са и ракетите-прехващачи, чийто недостиг в украинската армия се усеща осезаемо през последните месеци.

„Тази доставка няма да промени базовия военен баланс в региона, но ще повиши способностите на Украйна да се защитава срещу съвременни въздушни заплахи“, се посочва в документа на Държавния департамент.

Договорът тепърва предстои да бъде разгледан и одобрен от Конгреса на САЩ, но анализаторите очакват процедурата да премине бързо поради двупартийната подкрепа за укрепване на отбраната на Киев.

Източници: Ройтерс, Държавен департамент на САЩ


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    5 21 Отговор
    А за Мунчо и това дето е пратил не му доставят краварите 🤭

    Коментиран от #4, #5

    06:39 19.09.2026

  • 2 Сега ние трябва да го платим!

    23 14 Отговор
    Честито европейци!

    06:41 19.09.2026

  • 3 Пратка

    13 12 Отговор
    Явно САЩ няма да изоставят Украйна.

    Коментиран от #7

    06:41 19.09.2026

  • 4 Мнситъпхахо

    32 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    За вас колело, ама друг път. Сделката с ф16 беше на гербавите калинки между другото.

    Коментиран от #14

    06:43 19.09.2026

  • 5 Доставка

    7 27 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    На Мунчо му доставят само рубли от русия.

    06:43 19.09.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    22 17 Отговор
    РУСИЯ ПРОИЗВЕЖДА 3000 РЕАКТИВНИ ГЕРАНИ НА МЕСЕЦ
    ... САЩ ПРОИЗВЕЖДАТ 300 РАКЕТИ НА МЕСЕЦ
    .......
    УКРАИНЦИТЕ И НАТО ОПРЕДЕЛЕНО ИМАТ ПРОБЛЕМ :)

    Коментиран от #18, #19, #23

    06:45 19.09.2026

  • 7 ФЕД

    17 17 Отговор

    До коментар #3 от "Пратка":

    Ако не си избият парите от Украйна, ще ги избият от Европа, никой не му пука за урковците, нито пък за вас

    Коментиран от #10

    06:45 19.09.2026

  • 8 Дзак

    7 16 Отговор
    Това защо трябва да ни интересува?

    Коментиран от #13, #29

    06:46 19.09.2026

  • 9 Име

    7 14 Отговор
    Ами пускат новини от Конгреса. Важни дописници. Трупат административен актив!

    06:47 19.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Абе

    15 18 Отговор
    С тях и без тях зеленото е пътник

    Коментиран от #12

    06:48 19.09.2026

  • 12 Дзак

    3 15 Отговор

    До коментар #11 от "Абе":

    Както винаги!

    06:49 19.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Съкит

    4 17 Отговор

    До коментар #4 от "Мнситъпхахо":

    Ф-16 пред Боташ са джобни пари.

    06:54 19.09.2026

  • 15 Копейка в шок

    9 18 Отговор
    пАбеда няма да има! Остава ми да се завия нощем презглава с руското знаме гушнал портрета на Пуся.

    Коментиран от #21, #31

    06:54 19.09.2026

  • 16 Тия ПВО ще са

    16 2 Отговор
    най-вече за да пазят убавеца Зеленски от уроки.
    А на Украйна и малко останалия народ там- горко им!

    06:56 19.09.2026

  • 17 Прогресивния

    1 10 Отговор
    Копейкин още не е предложил президент, а регистрацията приключи 🤡

    06:58 19.09.2026

  • 18 Ха ха

    5 13 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Като произвеждат толкова много превзеха ли деревнья Малая Токмачка???Пета година мъка и слушаме лъжите за бляскави пАбеди на онзи "маршал" с глуповатото изражание Герасимов.

    Коментиран от #24

    06:58 19.09.2026

  • 19 оня с коня

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Масово Не се развивате Всестранно и това ви се отразява и в Живия животЕто например в конкретния Случай си мислиш че Украйна разчита ИЗЦЯЛО та САЩ за снабдяването си с Оръжия,а то съвсем не е така- АБСОЛЮГТО ВСИЧКИ Евро-Държави изпращат всякакви Пушкала - от Самолети и Ракети ,та чак до Танкове и самоходни Гаубици.А да си хаберлия че ДОРИ малка българия доставя 1/3 от Снарядите и Патроните за Украйна?А дори Вучкова Сърбия -и тя праща активно Джепане за Украинците?Образовайте се- това е горещият ми съвет и най-важното:Четете "Винету".Мдааа...!

    06:58 19.09.2026

  • 20 Фен

    12 0 Отговор
    Честито! Европейците задлъжняхме с още няколко милиарда към САЩ, и с десетократно повече, които ще са необходими за възстановяването на разрушенията в 404, които тези доставки ще провокират.

    06:58 19.09.2026

  • 21 Дзак

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Копейка в шок":

    Вземи си и Партньора!

    06:59 19.09.2026

  • 22 Крим никога не е бил окрайнски

    12 1 Отговор
    Туск вчера каза , че за месец август , наркоманите са изгубили 27 000 надрусани на фронта . Наркоманската територия ще остане с три области , така е решил Бог !

    06:59 19.09.2026

  • 23 Я кажи

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Кой те назначи за Провокатор!

    07:00 19.09.2026

  • 24 Големия Тохмак от Орехов

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ха":

    Мала Токмачка отдавна остана само в сърцата ви! И в голямото сърце на Зеленски,- а то побира много.

    07:05 19.09.2026

  • 25 Анонимен

    8 0 Отговор
    Тццц, доставката по тази потенциална продажба ще отнеме 4-5 години. До тогава Украйна ще е капитулирала.

    07:08 19.09.2026

  • 26 Абе

    1 2 Отговор
    За страните от ЕС това не са много пари. Плюс, че основно с германската кредитна карта се цака.

    07:19 19.09.2026

  • 27 Кирил

    0 4 Отговор
    Доставката е внушителна..., като пример, целият годишен военен бюджет на България е два пъти по малък като стойност

    07:20 19.09.2026

  • 28 пламен

    0 6 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    07:21 19.09.2026

  • 29 Бахура

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дзак":

    Интересува ни, защото ние ще го плащаме.

    Коментиран от #33

    07:22 19.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Модаспи

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Копейка в шок":

    А тролче в реанимацията не искаш ли?

    07:31 19.09.2026

  • 32 Я полека

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пукане":

    Ако не си пукнал от ковида и ваксините още, може и нещо друго да ти се случи, щото си много отворен явно.

    07:33 19.09.2026

  • 33 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Бахура":

    Провокатора не плаща нищо!

    07:33 19.09.2026

  • 34 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    Парите за ПВО -то естествено ще платим на американците ние, европейците, ръководени от побърканите квачки с костюмчета и п- --- стоте около тях. Бална ни майка ни чака.

    08:00 19.09.2026