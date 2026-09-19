САЩ одобриха ПВО за Украйна за $2,68 млрд

Държавният департамент на САЩ официално даде „зелена светлина“ за мащабна потенциална продажба на Украйна. Пакетът включва модерни средства за противовъздушна отбрана (ПВО), спомагателно оборудване и значителни количества боеприпаси. Общата стойност на предложеното военно споразумение възлиза на внушителните 2,68 милиарда долара, съобщиха от Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността към Пентагона.
Решението на американската администрация идва в критичен за Киев момент, когато украинската критична и военна инфраструктура е подложена на непрестанен натиск. Според официалното съобщение на Вашингтон, тази продажба ще подкрепи целите на външната политика и националната сигурност на САЩ чрез подобряване на отбранителните способности на страна-партньор, която е ключов фактор за стабилността в Европа.
Какво включва новият пакет за милиарди
Въпреки че точният брой и модификации на системите остават частично класифицирани, експерти посочват, че ядрото на доставката ще се състои от модернизирани зенитно-ракетни комплекси със среден и малък обсег, както и радари за ранно откриване. Важна част от трансакцията са и ракетите-прехващачи, чийто недостиг в украинската армия се усеща осезаемо през последните месеци.
„Тази доставка няма да промени базовия военен баланс в региона, но ще повиши способностите на Украйна да се защитава срещу съвременни въздушни заплахи“, се посочва в документа на Държавния департамент.
Договорът тепърва предстои да бъде разгледан и одобрен от Конгреса на САЩ, но анализаторите очакват процедурата да премине бързо поради двупартийната подкрепа за укрепване на отбраната на Киев.
Източници: Ройтерс, Държавен департамент на САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #4, #5
06:39 19.09.2026
2 Сега ние трябва да го платим!
06:41 19.09.2026
3 Пратка
Коментиран от #7
06:41 19.09.2026
4 Мнситъпхахо
До коментар #1 от "Хаха":За вас колело, ама друг път. Сделката с ф16 беше на гербавите калинки между другото.
Коментиран от #14
06:43 19.09.2026
5 Доставка
До коментар #1 от "Хаха":На Мунчо му доставят само рубли от русия.
06:43 19.09.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... САЩ ПРОИЗВЕЖДАТ 300 РАКЕТИ НА МЕСЕЦ
.......
УКРАИНЦИТЕ И НАТО ОПРЕДЕЛЕНО ИМАТ ПРОБЛЕМ :)
Коментиран от #18, #19, #23
06:45 19.09.2026
7 ФЕД
До коментар #3 от "Пратка":Ако не си избият парите от Украйна, ще ги избият от Европа, никой не му пука за урковците, нито пък за вас
Коментиран от #10
06:45 19.09.2026
8 Дзак
Коментиран от #13, #29
06:46 19.09.2026
9 Име
06:47 19.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Абе
Коментиран от #12
06:48 19.09.2026
12 Дзак
До коментар #11 от "Абе":Както винаги!
06:49 19.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Съкит
До коментар #4 от "Мнситъпхахо":Ф-16 пред Боташ са джобни пари.
06:54 19.09.2026
15 Копейка в шок
Коментиран от #21, #31
06:54 19.09.2026
16 Тия ПВО ще са
А на Украйна и малко останалия народ там- горко им!
06:56 19.09.2026
17 Прогресивния
06:58 19.09.2026
18 Ха ха
До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Като произвеждат толкова много превзеха ли деревнья Малая Токмачка???Пета година мъка и слушаме лъжите за бляскави пАбеди на онзи "маршал" с глуповатото изражание Герасимов.
Коментиран от #24
06:58 19.09.2026
19 оня с коня
До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Масово Не се развивате Всестранно и това ви се отразява и в Живия животЕто например в конкретния Случай си мислиш че Украйна разчита ИЗЦЯЛО та САЩ за снабдяването си с Оръжия,а то съвсем не е така- АБСОЛЮГТО ВСИЧКИ Евро-Държави изпращат всякакви Пушкала - от Самолети и Ракети ,та чак до Танкове и самоходни Гаубици.А да си хаберлия че ДОРИ малка българия доставя 1/3 от Снарядите и Патроните за Украйна?А дори Вучкова Сърбия -и тя праща активно Джепане за Украинците?Образовайте се- това е горещият ми съвет и най-важното:Четете "Винету".Мдааа...!
06:58 19.09.2026
20 Фен
06:58 19.09.2026
21 Дзак
До коментар #15 от "Копейка в шок":Вземи си и Партньора!
06:59 19.09.2026
22 Крим никога не е бил окрайнски
06:59 19.09.2026
23 Я кажи
До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Кой те назначи за Провокатор!
07:00 19.09.2026
24 Големия Тохмак от Орехов
До коментар #18 от "Ха ха":Мала Токмачка отдавна остана само в сърцата ви! И в голямото сърце на Зеленски,- а то побира много.
07:05 19.09.2026
25 Анонимен
07:08 19.09.2026
26 Абе
07:19 19.09.2026
27 Кирил
07:20 19.09.2026
28 пламен
Кой сега ще ги спасява от Украйна
07:21 19.09.2026
29 Бахура
До коментар #8 от "Дзак":Интересува ни, защото ние ще го плащаме.
Коментиран от #33
07:22 19.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Модаспи
До коментар #15 от "Копейка в шок":А тролче в реанимацията не искаш ли?
07:31 19.09.2026
32 Я полека
До коментар #10 от "Пукане":Ако не си пукнал от ковида и ваксините още, може и нещо друго да ти се случи, щото си много отворен явно.
07:33 19.09.2026
33 Дзак
До коментар #29 от "Бахура":Провокатора не плаща нищо!
07:33 19.09.2026
34 Ха ха ха
08:00 19.09.2026