САЩ одобриха ПВО за Украйна за $2,68 млрд

Държавният департамент на САЩ официално даде „зелена светлина“ за мащабна потенциална продажба на Украйна. Пакетът включва модерни средства за противовъздушна отбрана (ПВО), спомагателно оборудване и значителни количества боеприпаси. Общата стойност на предложеното военно споразумение възлиза на внушителните 2,68 милиарда долара, съобщиха от Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността към Пентагона.

Решението на американската администрация идва в критичен за Киев момент, когато украинската критична и военна инфраструктура е подложена на непрестанен натиск. Според официалното съобщение на Вашингтон, тази продажба ще подкрепи целите на външната политика и националната сигурност на САЩ чрез подобряване на отбранителните способности на страна-партньор, която е ключов фактор за стабилността в Европа.

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Въпреки че точният брой и модификации на системите остават частично класифицирани, експерти посочват, че ядрото на доставката ще се състои от модернизирани зенитно-ракетни комплекси със среден и малък обсег, както и радари за ранно откриване. Важна част от трансакцията са и ракетите-прехващачи, чийто недостиг в украинската армия се усеща осезаемо през последните месеци.

„Тази доставка няма да промени базовия военен баланс в региона, но ще повиши способностите на Украйна да се защитава срещу съвременни въздушни заплахи“, се посочва в документа на Държавния департамент.

Договорът тепърва предстои да бъде разгледан и одобрен от Конгреса на САЩ, но анализаторите очакват процедурата да премине бързо поради двупартийната подкрепа за укрепване на отбраната на Киев.

Източници: Ройтерс, Държавен департамент на САЩ