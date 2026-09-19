Избори за Думата: 29,75% активност в първия ден

Избирателната активност на изборите за Държавната дума в Руската федерация достигна 29,75% към момента на приключване на първия ден от гласуването. Официалните данни бяха оповестени от Централната избирателна комисия (ЦИК) в Москва. Парламентарният вот в страната се провежда в рамките на три дни с цел осигуряване на по-голяма достъпност и сигурност за гласоподавателите.
Според информацията на изборните власти, първият ден е преминал без сериозни нарушения на обществения ред или системни технически проблеми. Високи нива на активност са регистрирани както в далекоизточните региони на Русия, така и в по-големите административни центрове в европейската част на страната.
Ролята на електронното гласуване
Сериозен принос за отчетения процент има и системата за дистанционно електронно гласуване, която се прилага масово в редица ключови субекти на федерацията, включително в столицата Москва. Милиони руски граждани са предпочели да дадат своя глас онлайн още в ранните часове на деня, което е облекчило трафика пред физическите избирателни секции.
„Активността в първия ден показва висока гражданска отговорност. Очакваме през почивните дни потокът от гласоподаватели да се засили още повече“, заявиха от ръководството на ЦИК.
Изборите са първите парламентарни от началото на пълномащабната война срещу Украйна и се очаква да затвърдят доминиращата позиция на управляващата партия „Единна Русия“.
Според Асошиейтед прес властите са разпределили вота в три дни с цел да повишат участието на избирателите, а електронното гласуване е било използвано още в петък. Ройтерс отбелязва, че кампанията е протекла при силно ограничена опозиция и при условия, които правозащитници и западни наблюдатели определят като "силно контролирани".
Как премина първият ден
В някои райони на Русия първият ден на вота премина и при засилени мерки за сигурност. Асошиейтед прес съобщи, че в Сочи временно са били затворени секции заради заплаха от атака с дрон, а в Краснодарския край една секция е била преместена, след като ударна вълна е счупила прозорци.
За първи път в парламентарния вот участват и жители на четири украински области, които Москва анексира след началото на войната, но не контролира изцяло. Гласуване се провежда и в Крим, анексиран от Русия през 2014 г., което Киев и голяма част от международната общност не признават.
Политическият фон
Преди началото на вота президентът Владимир Путин призова руснаците да покажат подкрепа за войниците на фронта и за държавния курс, съобщи Асошиейтед прес. Кремъл представя изборите като знак за стабилност, докато критиците твърдят, че реалната конкуренция е сведена до минимум.
Според публикациите на Ройтерс и Асошиейтед прес управляващата „Единна Русия“ "почти сигурно" ще запази контрола върху Думата, а по-малките партии от т.нар. системна опозиция се очаква да останат в парламента без да променят баланса на силите.
В материалите се отбелязва още, че вотът идва на фона на военен натиск, украински удари с дронове по руски рафинерии и нарастващо напрежение около руската икономика. Това подсилва опита на Кремъл да покаже пред обществото картина на ред и контрол, въпреки войната и вътрешните трудности.
Източници: Асошиейтед прес, Ройтерс
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
06:57 19.09.2026
2 Гласуване
под дулата на калашниците.
Коментиран от #3
06:58 19.09.2026
3 Вашето мнение
До коментар #2 от "Гласуване":За истински ужаст на всички синоптички, теменужки и сие бинарни жълтопаветни пипирудки партията на Путин печели с пълно мнозинство.
Коментиран от #7
07:00 19.09.2026
4 Руснак
за Путин.
07:02 19.09.2026
5 РуZки виц
07:03 19.09.2026
6 Вашето мнение
07:05 19.09.2026
7 Моето мнение
До коментар #3 от "Вашето мнение":Не бе за наша радост.Груз 200 върви с пълта сила 1 500 000 при Кабзон, ошашавени руснаци чакащи по цяла нощ да сипят бензин...бендина 600р. В Крим до,1000р.......Так держать!!!!
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Коментиран от #15
07:17 19.09.2026
8 Ние с гайдите
07:20 19.09.2026
9 пламен
Кой сега ще ги спасява от Украйна
07:22 19.09.2026
10 пацо
Аз съм му фен
Няма друг който така успешно да затрие русия
07:23 19.09.2026
11 хаха
07:24 19.09.2026
12 Гласувал
07:26 19.09.2026
13 хаха
Аааааа орките...не така! Няма кой да ви произвежда толкова гащи, че да можете да си ги сменяте по 2 пъти на ден!
07:27 19.09.2026
14 НА БГ МЕДОЙ НЕ ВЯРВАМ
Та какво стана с международната съдебна заповед разпореждане за ареста на престъпника убиеца терориста руснака президент ПУТИН !?!?!? Тая война така ще продължава още много години.АКО РУСКИЯ НАРОД НЕ ОТСТРАНЯТ ТИЯ ОТ КРЕМЪЛ. Старите комунисти.
Коментиран от #18
07:33 19.09.2026
15 стар кашик
До коментар #7 от "Моето мнение":Според тази цифра руската армия е станала виртуална, много големи загуби даде, намали малко, това не е като приказка от лов или риболов, тук става дума за хора, за 1 и половина милиона, това е София с Перник заедно.
07:40 19.09.2026
16 Да не би да е печатна грешка- трябва 92%
Рашистите трябва 99.99999% да подкрепят Единното на Путлеризъма
07:47 19.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Райха трябва да рухне
До коментар #14 от "НА БГ МЕДОЙ НЕ ВЯРВАМ":14 НА БГ МЕДОЙ НЕ ВЯРВАМ
00ОТГОВОР
ИЗПЪЛНЯВАТ НАРЕЖДАНИЯТА МАНИПОЛАТИВНИ НА БГ ПОЛИТИЦИ.
-;-
Лесно е да си прозд русофил
07:50 19.09.2026
19 Путлер естествено че печели избори
810ОТГОВОР
КПСС печели изборите! Педя орк, пълен глупак е преизбран!
07:51 19.09.2026
20 Фюрера Владолф Путлер надали е луд
07:52 19.09.2026
21 Сигурен съм
Ама британците са от друга мая и си имат собствен подход. Пък и знаят, че Украйна ще опере пешкира пак заради тях!
07:53 19.09.2026
22 Рой инфо към България
08:01 19.09.2026
23 И думата е...
Вери лоу кей он а профайл :))
08:02 19.09.2026