Избори за Думата: 29,75% активност в първия ден

Избирателната активност на изборите за Държавната дума в Руската федерация достигна 29,75% към момента на приключване на първия ден от гласуването. Официалните данни бяха оповестени от Централната избирателна комисия (ЦИК) в Москва. Парламентарният вот в страната се провежда в рамките на три дни с цел осигуряване на по-голяма достъпност и сигурност за гласоподавателите.

Според информацията на изборните власти, първият ден е преминал без сериозни нарушения на обществения ред или системни технически проблеми. Високи нива на активност са регистрирани както в далекоизточните региони на Русия, така и в по-големите административни центрове в европейската част на страната.

Ролята на електронното гласуване

Сериозен принос за отчетения процент има и системата за дистанционно електронно гласуване, която се прилага масово в редица ключови субекти на федерацията, включително в столицата Москва. Милиони руски граждани са предпочели да дадат своя глас онлайн още в ранните часове на деня, което е облекчило трафика пред физическите избирателни секции.

„Активността в първия ден показва висока гражданска отговорност. Очакваме през почивните дни потокът от гласоподаватели да се засили още повече“, заявиха от ръководството на ЦИК.

Изборите са първите парламентарни от началото на пълномащабната война срещу Украйна и се очаква да затвърдят доминиращата позиция на управляващата партия „Единна Русия“.

Според Асошиейтед прес властите са разпределили вота в три дни с цел да повишат участието на избирателите, а електронното гласуване е било използвано още в петък. Ройтерс отбелязва, че кампанията е протекла при силно ограничена опозиция и при условия, които правозащитници и западни наблюдатели определят като "силно контролирани".

Как премина първият ден

В някои райони на Русия първият ден на вота премина и при засилени мерки за сигурност. Асошиейтед прес съобщи, че в Сочи временно са били затворени секции заради заплаха от атака с дрон, а в Краснодарския край една секция е била преместена, след като ударна вълна е счупила прозорци.

За първи път в парламентарния вот участват и жители на четири украински области, които Москва анексира след началото на войната, но не контролира изцяло. Гласуване се провежда и в Крим, анексиран от Русия през 2014 г., което Киев и голяма част от международната общност не признават.

Политическият фон

Преди началото на вота президентът Владимир Путин призова руснаците да покажат подкрепа за войниците на фронта и за държавния курс, съобщи Асошиейтед прес. Кремъл представя изборите като знак за стабилност, докато критиците твърдят, че реалната конкуренция е сведена до минимум.

Според публикациите на Ройтерс и Асошиейтед прес управляващата „Единна Русия“ "почти сигурно" ще запази контрола върху Думата, а по-малките партии от т.нар. системна опозиция се очаква да останат в парламента без да променят баланса на силите.

В материалите се отбелязва още, че вотът идва на фона на военен натиск, украински удари с дронове по руски рафинерии и нарастващо напрежение около руската икономика. Това подсилва опита на Кремъл да покаже пред обществото картина на ред и контрол, въпреки войната и вътрешните трудности.

Източници: Асошиейтед прес, Ройтерс