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Избори за Думата: 29,75% активност в първия ден

Избори за Думата: 29,75% активност в първия ден

19 Септември, 2026 06:47, обновена 19 Септември, 2026 06:54 775 23

  • русия-
  • избори-
  • държавна дума-
  • владимир путин-
  • единна русия

Централната избирателна комисия в Русия обяви първите официални данни за вота за парламент

Избори за Думата: 29,75% активност в първия ден - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Избирателната активност на изборите за Държавната дума в Руската федерация достигна 29,75% към момента на приключване на първия ден от гласуването. Официалните данни бяха оповестени от Централната избирателна комисия (ЦИК) в Москва. Парламентарният вот в страната се провежда в рамките на три дни с цел осигуряване на по-голяма достъпност и сигурност за гласоподавателите.

Според информацията на изборните власти, първият ден е преминал без сериозни нарушения на обществения ред или системни технически проблеми. Високи нива на активност са регистрирани както в далекоизточните региони на Русия, така и в по-големите административни центрове в европейската част на страната.

Ролята на електронното гласуване

Сериозен принос за отчетения процент има и системата за дистанционно електронно гласуване, която се прилага масово в редица ключови субекти на федерацията, включително в столицата Москва. Милиони руски граждани са предпочели да дадат своя глас онлайн още в ранните часове на деня, което е облекчило трафика пред физическите избирателни секции.

„Активността в първия ден показва висока гражданска отговорност. Очакваме през почивните дни потокът от гласоподаватели да се засили още повече“, заявиха от ръководството на ЦИК.

Изборите са първите парламентарни от началото на пълномащабната война срещу Украйна и се очаква да затвърдят доминиращата позиция на управляващата партия „Единна Русия“.

Според Асошиейтед прес властите са разпределили вота в три дни с цел да повишат участието на избирателите, а електронното гласуване е било използвано още в петък. Ройтерс отбелязва, че кампанията е протекла при силно ограничена опозиция и при условия, които правозащитници и западни наблюдатели определят като "силно контролирани".

Как премина първият ден

В някои райони на Русия първият ден на вота премина и при засилени мерки за сигурност. Асошиейтед прес съобщи, че в Сочи временно са били затворени секции заради заплаха от атака с дрон, а в Краснодарския край една секция е била преместена, след като ударна вълна е счупила прозорци.

За първи път в парламентарния вот участват и жители на четири украински области, които Москва анексира след началото на войната, но не контролира изцяло. Гласуване се провежда и в Крим, анексиран от Русия през 2014 г., което Киев и голяма част от международната общност не признават.

Политическият фон

Преди началото на вота президентът Владимир Путин призова руснаците да покажат подкрепа за войниците на фронта и за държавния курс, съобщи Асошиейтед прес. Кремъл представя изборите като знак за стабилност, докато критиците твърдят, че реалната конкуренция е сведена до минимум.

Според публикациите на Ройтерс и Асошиейтед прес управляващата „Единна Русия“ "почти сигурно" ще запази контрола върху Думата, а по-малките партии от т.нар. системна опозиция се очаква да останат в парламента без да променят баланса на силите.

В материалите се отбелязва още, че вотът идва на фона на военен натиск, украински удари с дронове по руски рафинерии и нарастващо напрежение около руската икономика. Това подсилва опита на Кремъл да покаже пред обществото картина на ред и контрол, въпреки войната и вътрешните трудности.

Източници: Асошиейтед прес, Ройтерс


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    8 12 Отговор
    КПСС печели изборите! Педя орк, пълен глупак е преизбран!

    06:57 19.09.2026

  • 2 Гласуване

    7 14 Отговор
    Електронно гласуват руснаците от бомбоубежищата (където ги има) и
    под дулата на калашниците.

    Коментиран от #3

    06:58 19.09.2026

  • 3 Вашето мнение

    12 9 Отговор

    До коментар #2 от "Гласуване":

    За истински ужаст на всички синоптички, теменужки и сие бинарни жълтопаветни пипирудки партията на Путин печели с пълно мнозинство.

    Коментиран от #7

    07:00 19.09.2026

  • 4 Руснак

    10 12 Отговор
    Току-що отворих приложението да гласувам и видях, че вече съм гласувал
    за Путин.

    07:02 19.09.2026

  • 5 РуZки виц

    6 11 Отговор
    избори в Рашистан с 26 《рекорд》 диктаторско управление на Путлер

    07:03 19.09.2026

  • 6 Вашето мнение

    8 3 Отговор
    В Бг, наш гюро и примата, който се води милиционер ще съберат 8% на изборите.

    07:05 19.09.2026

  • 7 Моето мнение

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Не бе за наша радост.Груз 200 върви с пълта сила 1 500 000 при Кабзон, ошашавени руснаци чакащи по цяла нощ да сипят бензин...бендина 600р. В Крим до,1000р.......Так держать!!!!
    .

    Коментиран от #15

    07:17 19.09.2026

  • 8 Ние с гайдите

    6 1 Отговор
    Тук си знаем - В България или само краварски (ПеПерасти /ДеБили и боташци , или турски партии с ромски гласове - Герб Ново начало .

    07:20 19.09.2026

  • 9 пламен

    2 3 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    07:22 19.09.2026

  • 10 пацо

    3 3 Отговор
    Някой съмнява ли се че педя човек ще спечели
    Аз съм му фен
    Няма друг който така успешно да затрие русия

    07:23 19.09.2026

  • 11 хаха

    0 0 Отговор
    Хайде не остана орки!

    07:24 19.09.2026

  • 12 Гласувал

    3 2 Отговор
    Спряха ни интернета заради украинските дронове, но гласувахме електронно за Путин.

    07:26 19.09.2026

  • 13 хаха

    4 2 Отговор
    "Руските олигарси и държавни служители изпращат близките си в чужбина поради страх от всеобща мобилизация"

    Аааааа орките...не така! Няма кой да ви произвежда толкова гащи, че да можете да си ги сменяте по 2 пъти на ден!

    07:27 19.09.2026

  • 14 НА БГ МЕДОЙ НЕ ВЯРВАМ

    0 2 Отговор
    ИЗПЪЛНЯВАТ НАРЕЖДАНИЯТА МАНИПОЛАТИВНИ НА БГ ПОЛИТИЦИ.
    Та какво стана с международната съдебна заповед разпореждане за ареста на престъпника убиеца терориста руснака президент ПУТИН !?!?!? Тая война така ще продължава още много години.АКО РУСКИЯ НАРОД НЕ ОТСТРАНЯТ ТИЯ ОТ КРЕМЪЛ. Старите комунисти.

    Коментиран от #18

    07:33 19.09.2026

  • 15 стар кашик

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Моето мнение":

    Според тази цифра руската армия е станала виртуална, много големи загуби даде, намали малко, това не е като приказка от лов или риболов, тук става дума за хора, за 1 и половина милиона, това е София с Перник заедно.

    07:40 19.09.2026

  • 16 Да не би да е печатна грешка- трябва 92%

    1 2 Отговор
    Избори за Думата: 29,75% активност в първия ден

    Рашистите трябва 99.99999% да подкрепят Единното на Путлеризъма

    07:47 19.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Райха трябва да рухне

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "НА БГ МЕДОЙ НЕ ВЯРВАМ":

    14 НА БГ МЕДОЙ НЕ ВЯРВАМ
    00ОТГОВОР
    ИЗПЪЛНЯВАТ НАРЕЖДАНИЯТА МАНИПОЛАТИВНИ НА БГ ПОЛИТИЦИ.
    -;-
    Лесно е да си прозд русофил

    07:50 19.09.2026

  • 19 Путлер естествено че печели избори

    0 2 Отговор
    1 хаха
    810ОТГОВОР
    КПСС печели изборите! Педя орк, пълен глупак е преизбран!

    07:51 19.09.2026

  • 20 Фюрера Владолф Путлер надали е луд

    0 2 Отговор
    Фюрера знае ли истинското положение на Фронта и в Кенефа

    07:52 19.09.2026

  • 21 Сигурен съм

    2 0 Отговор
    че ако сега и Украйна проведе избори, руснаците ще спрат обстрелите за дните на провеждането им.
    Ама британците са от друга мая и си имат собствен подход. Пък и знаят, че Украйна ще опере пешкира пак заради тях!

    07:53 19.09.2026

  • 22 Рой инфо към България

    1 0 Отговор
    Ако не е Ройтерс няма кой да информира българските овце, руснаците гласуват, Ройтерс ни информира, че в Русия медии няма или страхливите български медии не ги цитират..

    08:01 19.09.2026

  • 23 И думата е...

    0 0 Отговор
    Т-панари!
    Вери лоу кей он а профайл :))

    08:02 19.09.2026

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