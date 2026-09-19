Украйна загубила $,4 млрд. заради блокираните пристанища

Украйна е загубила около 4 милиарда долара заради престоя на корабите и забавянията в работата на пристанищата, показват оценки на украински институции и международни анализи, цитирани в последните публични документи за щетите от войната.

Според украински власти и отраслови оценки проблемът е свързан с ограниченото корабоплаване в Черно море, ударите по портовата инфраструктура и допълнителните разходи за износ и логистика. В различните доклади загубите се описват като пряка последица от военните действия и от блокирането на нормалния трафик към черноморските пристанища.

В по-широката картина Световната банка, Европейската комисия, ООН и правителството на Украйна отчитат значителни щети за страната от войната, а транспортът и търговията са сред най-силно засегнатите сектори. В последната оценка за нуждите от възстановяване се посочва, че разрушенията и загубите продължават да нарастват, като логистиката и портовете остават ключов проблем за украинския износ.

Украинската страна свързва загубите и с руските удари срещу пристанищната инфраструктура по Черно море и с рисковете за корабоплаването. По данни на Министерския съвет на Украйна и свързани ведомства прекъсванията в работата на портовете засягат пряко приходите от износ, особено при зърното и други суровини, които минават през черноморските терминали.

В отделни публикации на украински институции се посочва, че дори когато портовете продължават да работят, забавянията на корабите, престоят на рейд и ограниченията по маршрутите водят до допълнителни разходи за бизнеса и до по-ниска ефективност на износа. Именно тези косвени щети са сред причините сумата да достига милиарди долари.

Срив в износа на зърнени култури

Пристанищата в Одеса, Черноморск и Южни традиционно осигуряват основния канал за експорт на украинско зърно, слънчогледово олио и метали към глобалните пазари. В момента десетки товарни плавателни съдове са принудени да чакат с седмици по алтернативни маршрути или в съседни териториални води, което оскъпява продукцията и я прави неконкурентоспособна.

„Простоят на Голяма Одеса влошава търговския баланс на Украйна и я лишава от жизненоважна валутна девиза. Възстановяването на пълния капацитет на портовете изглежда невъзможно без трайно спиране на огъня“, отбелязват експерти.

Към момента няма единен публичен стандартен метод, по който всички институции да изчисляват тези загуби, затова в различните документи се срещат и различни числа. Но всички анализи са единни по едно: престоят и блокирането на пристанищата остават сред най-тежките икономически последици за Украйна от войната.

Източници: Ройтерс, Министерски съвет на Украйна, Световната банка