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Украйна загубила $,4 млрд. заради блокираните пристанища
  Тема: Украйна

Украйна загубила $,4 млрд. заради блокираните пристанища

19 Септември, 2026 07:17, обновена 19 Септември, 2026 07:23 674 20

  • украйна-
  • пристанища-
  • черно море-
  • износ-
  • логистика

Забавянето на корабите и ограниченията в черноморските маршрути са свили приходите и са повишили разходите по износа, сочат украински оценки и международни анализи.

Украйна загубила $,4 млрд. заради блокираните пристанища - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна е загубила около 4 милиарда долара заради престоя на корабите и забавянията в работата на пристанищата, показват оценки на украински институции и международни анализи, цитирани в последните публични документи за щетите от войната.

Според украински власти и отраслови оценки проблемът е свързан с ограниченото корабоплаване в Черно море, ударите по портовата инфраструктура и допълнителните разходи за износ и логистика. В различните доклади загубите се описват като пряка последица от военните действия и от блокирането на нормалния трафик към черноморските пристанища.

В по-широката картина Световната банка, Европейската комисия, ООН и правителството на Украйна отчитат значителни щети за страната от войната, а транспортът и търговията са сред най-силно засегнатите сектори. В последната оценка за нуждите от възстановяване се посочва, че разрушенията и загубите продължават да нарастват, като логистиката и портовете остават ключов проблем за украинския износ.

Украинската страна свързва загубите и с руските удари срещу пристанищната инфраструктура по Черно море и с рисковете за корабоплаването. По данни на Министерския съвет на Украйна и свързани ведомства прекъсванията в работата на портовете засягат пряко приходите от износ, особено при зърното и други суровини, които минават през черноморските терминали.

В отделни публикации на украински институции се посочва, че дори когато портовете продължават да работят, забавянията на корабите, престоят на рейд и ограниченията по маршрутите водят до допълнителни разходи за бизнеса и до по-ниска ефективност на износа. Именно тези косвени щети са сред причините сумата да достига милиарди долари.

Срив в износа на зърнени култури

Пристанищата в Одеса, Черноморск и Южни традиционно осигуряват основния канал за експорт на украинско зърно, слънчогледово олио и метали към глобалните пазари. В момента десетки товарни плавателни съдове са принудени да чакат с седмици по алтернативни маршрути или в съседни териториални води, което оскъпява продукцията и я прави неконкурентоспособна.

„Простоят на Голяма Одеса влошава търговския баланс на Украйна и я лишава от жизненоважна валутна девиза. Възстановяването на пълния капацитет на портовете изглежда невъзможно без трайно спиране на огъня“, отбелязват експерти.

Към момента няма единен публичен стандартен метод, по който всички институции да изчисляват тези загуби, затова в различните документи се срещат и различни числа. Но всички анализи са единни по едно: престоят и блокирането на пристанищата остават сред най-тежките икономически последици за Украйна от войната.

Източници: Ройтерс, Министерски съвет на Украйна, Световната банка


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милиарди загуби

    22 0 Отговор
    Не могат да загубят нещо, което го нямат.

    Коментиран от #17

    07:26 19.09.2026

  • 2 Загуби

    5 4 Отговор
    Само русия печели от скъпия дизел, който не изнася.

    Коментиран от #9, #14

    07:28 19.09.2026

  • 3 Само

    17 0 Отговор
    не стана ясно как точно "печели" украинската държава от износ на зърно. Някакви такси ли събира от фирмите - износители. Или данък.

    07:29 19.09.2026

  • 4 Затова и Русия ги отърва

    10 0 Отговор
    тези проблеми окончателно:

    "Украйна е загубила около 4 милиарда долара заради престоя на корабите и забавянията в работата на пристанищата"

    07:30 19.09.2026

  • 5 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    ТЕПЪРВА ЩЕ ЯДЕ...

    07:31 19.09.2026

  • 6 Kaлпазанин

    10 0 Отговор
    Все още се чудя ,как и за колко време ги печата Ротшилд тия пари ,в км в час ли го смята или в мили

    07:31 19.09.2026

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    6 0 Отговор
    Това беше добрата новина, дайте да прочетем и лошата...

    07:34 19.09.2026

  • 8 "свободни" медии

    14 0 Отговор
    Доналд Туск във вчеращна реч пред Сейма, на 18.09.2026: Украйна губи по 27 хиляди души всеки месец, загинали и ранени. Данните са предотставени от наши партноьори в Украйна. 27 хиляди души е много голямо число и това число няма нищо общо с числата, които ни предотставя президента Зеленски от началото на СВО. И като имаме предвид тези 27000 загинали или ранени всеки месец, можем да кажем, че общия брой украински загуби вероятно варира между един и два милиона души.

    07:34 19.09.2026

  • 9 Много жалък

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Загуби":

    Още един сутрешен енергиен експерт от село.

    07:35 19.09.2026

  • 10 ГАТАНКА

    11 0 Отговор
    Мъничко, зеленичко, некъпано, спи на тъмно и студено в метрото. Що е то?

    07:36 19.09.2026

  • 11 Зелен Тсу

    6 2 Отговор
    Когото нямаш ПВО, най-логично е да ескалираш войната с удари по пристанищата на този, който те денацифицира.

    Зелен Тсу и изкуството да съсипеш държавата си.

    07:37 19.09.2026

  • 12 Студопор

    11 0 Отговор
    ... А не защото жената на Зеленски си купи Бугати за точно толкова.
    И преди русофобите да скочат, че съм трол - разкритието го направи френски журналист, който показа касови бележки, фактури и банкови извлечения. После разбира се никой нищо не каза повече за него. Не е удобно.

    07:41 19.09.2026

  • 13 Фен

    11 0 Отговор
    А от загубата на по един локомотив на ден, колко губят? А като останаха без металургия? Без складове и индустрия? Нищо, важното е Зе и Желаещите, да си ескалират. Дано са доволни.

    07:41 19.09.2026

  • 14 за сега

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Загуби":

    В Русия има дизел, за разлика от аФриканция! Скоро и в други страни от ЕССР няма да има дизел.

    07:44 19.09.2026

  • 15 Бай Хасан

    9 0 Отговор
    Путин ще ги оправи да видим ще искат ли пак украинците Европа и ООН крадливо племе

    07:47 19.09.2026

  • 16 Бай той Толстой

    8 0 Отговор
    Удари,вова

    07:49 19.09.2026

  • 17 Бензина -4 евро

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Милиарди загуби":

    ЕС ще покрие загубите.

    07:52 19.09.2026

  • 18 Украйна

    4 0 Отговор
    унищожи собственото си население Вие се кахърите че не е могла да внесе оръжия за 4 милярда!? Хайде холан демокрация - един наркоман узурпирал властта трупа по повече от посочената сума в собствените си сметки, като раздава и на евродемокеатите които пък обират собствените си народи...

    07:57 19.09.2026

  • 19 Нема

    2 0 Отговор
    грижа.
    Германците имат добър кредитен рейтинг. Ще се попълнят дупките в бюджетите на Киев.

    07:58 19.09.2026

  • 20 БАНДЕРИЯ СЕ РАЗПАДА

    0 0 Отговор
    За зимата ще обяви капитулация.

    08:05 19.09.2026

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