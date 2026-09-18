Макрон: Цените на горивата във Франция са непоносими

Президентът на Франция Емануел Макрон заяви, че препятствията пред корабоплаването, по-специално в Ормузкия пролив, оказват негативно влияние върху ежедневието на обикновените хора. Цените на горивото, според него, са станали непоносими, посочи АФП.
"Подчертахме важността на осигуряването на свобода на корабоплаването в Ормузкия пролив, Червено море и пролива Баб-ел-Мандеб. Блокадата се отразява пряко на ежедневието ни", написа френският лидер в социалната мрежа Х след преговори с президента на Ливан Жозеф Аун и краля на Йордания Адбула II.
"Френските граждани усещат това на бензиностанциите, където цените станаха непоносими", посочи Макрон.
САЩ и Иран предоставят противоречива информация за обстановката в Ормузкия пролив. Във Вашингтон твърдят, че проливът е разминиран и движението е отворено.
От своя страна иранските власти отбелязват, че блокадата на пролива не е отменена. Постъпиха също така съобщения за взривяване на танкери от мини.
При това наблюдателните системи отбелязаха ниско ниво на движение през пролива; в същото време корабите могат да плават с изключени транспондери.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емили с Тротинетката
Коментиран от #27
09:20 18.09.2026
2 име
09:20 18.09.2026
3 Урсула
09:21 18.09.2026
4 Одипеш
09:22 18.09.2026
5 Овчар
Коментиран от #40
09:24 18.09.2026
6 Дядо ви Курти от село пиперково
Ама путин нещо ви е сърдит
09:24 18.09.2026
7 Някой
09:29 18.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мара Атанасова
09:31 18.09.2026
10 Дженджарче ???
09:31 18.09.2026
11 Ами
И все някой друг им е виновен и длъжен.
09:33 18.09.2026
12 Лиз ач евроатлантик
09:36 18.09.2026
13 дьявсе
09:37 18.09.2026
14 Директора👨✈️
09:41 18.09.2026
15 Обаче
09:42 18.09.2026
16 Епщайн
09:42 18.09.2026
17 Мухахаха
09:43 18.09.2026
18 Традиционно
09:44 18.09.2026
19 Амааа
09:45 18.09.2026
20 ами
09:46 18.09.2026
21 Макарони
В добре познат стил, вместо да търси дипломатическо решение, ЕС предпочита фронтална конфронтация. Все пак две световни войни подпалиха и се избиваха като животни.
09:47 18.09.2026
22 Топлата вода
09:48 18.09.2026
23 Хи хи
09:49 18.09.2026
24 Така е
09:49 18.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Госあ
09:50 18.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Прегърнете
09:53 18.09.2026
29 ДрайвингПлежър
И кой има директна тръба към нефтени полета и може да потече евтин нефт?!
09:55 18.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 наял се със щурци и банани
Коментиран от #36, #69
09:56 18.09.2026
32 И прцедента
09:58 18.09.2026
33 Цвете
09:59 18.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 az СВО Победа 81
Не може да бъде!
Лъже!
В ЕС - "градината" на света, както го нарече брюкселският чиновник Борел, всичко е "прекрасно" и "цъфти и върже"!
🤣🤣🤣🤣
10:00 18.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Спиро
10:03 18.09.2026
39 ?????
Лошото е че и ние сме вързани за тая лодка без право на помилване.
10:04 18.09.2026
40 Мусорчик
До коментар #5 от "Овчар":Т.е. досега ЕС и САЩ не купуваха газ и петрол от БРИКС, а сега вече няма да купуват?
Коментиран от #43
10:06 18.09.2026
41 МАКАРОН ДА ИНСТАЛИРА СПЕШНО ГИЛОНИНИТЕ
10:10 18.09.2026
42 Kaлпазанин
10:10 18.09.2026
43 ........–
До коментар #40 от "Мусорчик":БРИКС ще иска всичко друго ,но не и хартиите наречени валута на западналите евроИкравароГрабители срещу стоките и суровините си.
Панимаеш БГгарбидж ?
10:11 18.09.2026
44 Хехехе
10:11 18.09.2026
45 Кремъл
10:12 18.09.2026
46 Еврика
10:13 18.09.2026
47 МАКРОН ИМА ДВА ИЗХОДА ;
10:13 18.09.2026
48 Дядо Гъдю
10:15 18.09.2026
49 цьж
10:16 18.09.2026
50 az СВО Победа 81
Коментиран от #56
10:17 18.09.2026
51 ПУТИН ЛИЧНО ТРЯБВА ДА НАГРАДИ МАКРОН
10:17 18.09.2026
52 Гресирана ватенка
10:20 18.09.2026
53 санкции за Русия 253557 пакет
10:21 18.09.2026
54 Ангел Джамбазки - ПИЯНДУРКАТА
“ Или Европа на ишиаса, или Европа на отечествата „
10:22 18.09.2026
55 браво на Макрон -моя герой
10:23 18.09.2026
56 Оди у Русиа на евтиното
До коментар #50 от "az СВО Победа 81":На вторият ден си в окопите да превземаш Константиновка, на третият украински дронове ти отнасят празната тиква.
Коментиран от #57, #61
10:24 18.09.2026
57 чупка женски
До коментар #56 от "Оди у Русиа на евтиното":Оди в Урайна при останалите урки хоризонталки.
10:27 18.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Mилен
Коментиран от #64
10:30 18.09.2026
60 Оди при дедо
10:31 18.09.2026
61 свешен си като комика Зеленски
До коментар #56 от "Оди у Русиа на евтиното":Русия ва помля тръгна да ми драска някакви фантастики.Е на това му се вика темелут та дрънка.
10:31 18.09.2026
62 млад еврас
10:32 18.09.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 скоро 10 евро дизел
До коментар #59 от "Mилен":Вече свободни без всякакви горива....
10:34 18.09.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Зарко
10:37 18.09.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 млад еврас
Коментиран от #74
10:38 18.09.2026
69 Не само
До коментар #31 от "наял се със щурци и банани":щурци и банани и хлебарки ще проядеш а и нещо друго с тоя плосък мозък шлифован до блясък...
10:42 18.09.2026
70 Бай Пешо моториста
10:42 18.09.2026
71 ЕС ни убива
До коментар #65 от "Удри евраста с лопатЕто":Олиота в магазините по-евтино от дизела заради тия непосилни акцизи и данъци...Отказаха се от евтините руски ресурси и ни обират с всякакви евро схеми на душманите в Брюксел.А евофашистите управляващи богатеят и там и тук..
10:44 18.09.2026
72 Хайо
10:46 18.09.2026
73 Всъщност цената няма значение
Коментиран от #79
10:46 18.09.2026
74 Оди у Русиа
До коментар #68 от "млад еврас":Дедова ли ми крепиш в ЕС?
10:47 18.09.2026
75 Тошо
10:47 18.09.2026
76 Механик
п.п.
Ми, побявете война на САЩ бе! Какво ми демагостваш и "популист-ваш"? М?
Всички плащаме за войната на САЩ срещу Иран. По-точно, плащаме войната на евреите срещу СУВЕРЕНЕН Иран. Но тук няма кой да обяви "пълномащабната и с нищо непредизвикана война" на "агресора". Мълчите си с целото ООН, а евреите си убиват хора както си искат.
10:48 18.09.2026
77 Нали САЩ щеше да ви носи в дамаджани,
10:49 18.09.2026
78 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #82, #83
10:51 18.09.2026
79 Не се кахъри
До коментар #73 от "Всъщност цената няма значение":и Твоят ред наближава но няма да усетиш мириса на печено...
10:52 18.09.2026
80 Клуба на богатите
10:52 18.09.2026
81 Удри евраста с лопатЕто
10:53 18.09.2026
82 Тиква
До коментар #78 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Евронацюги и геронтофили управляват гейвропа,отивай при тях окранацюга.
10:54 18.09.2026
83 Механик
До коментар #78 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Пак толкова луди няма.
10:54 18.09.2026
84 РУСИЯ
11:01 18.09.2026