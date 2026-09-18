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Макрон: Цените на горивата във Франция са непоносими

Макрон: Цените на горивата във Франция са непоносими

18 Септември, 2026 09:19 2 232 84

  • еманюел макрон-
  • петрол-
  • иран-
  • ормузки проток

Френските граждани усещат това на бензиностанциите, където цените станаха непоносими, посочи Макрон

Макрон: Цените на горивата във Франция са непоносими - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AFP AFP

Президентът на Франция Емануел Макрон заяви, че препятствията пред корабоплаването, по-специално в Ормузкия пролив, оказват негативно влияние върху ежедневието на обикновените хора. Цените на горивото, според него, са станали непоносими, посочи АФП.

"Подчертахме важността на осигуряването на свобода на корабоплаването в Ормузкия пролив, Червено море и пролива Баб-ел-Мандеб. Блокадата се отразява пряко на ежедневието ни", написа френският лидер в социалната мрежа Х след преговори с президента на Ливан Жозеф Аун и краля на Йордания Адбула II.

"Френските граждани усещат това на бензиностанциите, където цените станаха непоносими", посочи Макрон.

САЩ и Иран предоставят противоречива информация за обстановката в Ормузкия пролив. Във Вашингтон твърдят, че проливът е разминиран и движението е отворено.

От своя страна иранските власти отбелязват, че блокадата на пролива не е отменена. Постъпиха също така съобщения за взривяване на танкери от мини.

При това наблюдателните системи отбелязаха ниско ниво на движение през пролива; в същото време корабите могат да плават с изключени транспондери.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емили с Тротинетката

    85 2 Отговор
    Ще въртим Педалите.Пляс пляс педалите...

    Коментиран от #27

    09:20 18.09.2026

  • 2 име

    64 1 Отговор
    Щото ги няма, ако имаше горива, нямаше да са непоносими цените. Колкото по-малко е предлагането и по-голяво търсенето, толкова по-висока е цената.

    09:20 18.09.2026

  • 3 Урсула

    66 3 Отговор
    Карайте електрички,бе

    09:21 18.09.2026

  • 4 Одипеш

    70 0 Отговор
    Ми да ползват каруци (каляски), да им е гадно на Тръмп и на Путин.

    09:22 18.09.2026

  • 5 Овчар

    92 5 Отговор
    Какво не ви казват..! Вътрешната система на БРИКС е почти изцяло завършена..! Какво следва..? Затваряне за външните фактори и търговия само вътре в съюза..! Ще прекъснат тръбите , газ , нефт , ядрено гориво, редкоземни ресурси и др.. Това би означавало пълен колапс на запада..! Ето това е истината..!

    Коментиран от #40

    09:24 18.09.2026

  • 6 Дядо ви Курти от село пиперково

    85 6 Отговор
    В Русия петрол има бе,купете си.
    Ама путин нещо ви е сърдит

    09:24 18.09.2026

  • 7 Някой

    88 3 Отговор
    Сърди се на себе си и на Урсула. Сами си прекъснахте сигурните доставки.

    09:29 18.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мара Атанасова

    56 1 Отговор
    Да се возят на каляската на крал лУй 14.🐴🥳🤣🖕

    09:31 18.09.2026

  • 10 Дженджарче ???

    65 2 Отговор
    Ми що не купувате от Русия! Затова с 11 процента одобрение!

    09:31 18.09.2026

  • 11 Ами

    59 3 Отговор
    Европейците се изпокараха с цял свят, защото искат да налагат своите "ценности" и модел на обществено устройство, в разрез с Устава на ООН.

    И все някой друг им е виновен и длъжен.

    09:33 18.09.2026

  • 12 Лиз ач евроатлантик

    58 0 Отговор
    С богом руски газ,с богом руски петрол!!!Ха-ха-ха

    09:36 18.09.2026

  • 13 дьявсе

    58 1 Отговор
    Глупак, сега ще подкрепяш ли още бандера фашистите на надрусания наркоман Зеленски??? Ще нанасяш ли "поражение" на Русия??? Още 1 пакет санкции срещу Русия няма ли с нациста Мерци и Урсул да измислите??? А всеки французин да ви плати за това че сте глупаци??? Слава на Господ Иисус Христос глупостта не остава скрита. Глупак със глупак.

    09:37 18.09.2026

  • 14 Директора👨‍✈️

    45 1 Отговор
    Да, още лижете Д-то на тромпета и ще стават все по-непоносими. САЩ искат да има вътрешен конфликт и стачки в Европа, не го ли виждате и разбирате. Русия ни е под носа с газ и нефт на половин цена, обаче ние сме болни мозъци!!!

    09:41 18.09.2026

  • 15 Обаче

    28 0 Отговор
    високите цени са добра новина за компаниите които добиват и търгуват с нефтени и газови продукти. Както разбира се и за финансовите инвеститори на борсите, които формират цените на енергоресурсите. Риба се лови най добре в мътни води.

    09:42 18.09.2026

  • 16 Епщайн

    21 1 Отговор
    без анти семитизъю!

    09:42 18.09.2026

  • 17 Мухахаха

    36 0 Отговор
    Скоро ще те сложат на гилотината

    09:43 18.09.2026

  • 18 Традиционно

    30 1 Отговор
    европейците като го закъсат си спрятат войни помежду си. И сега, предвидимо се движат по тази добре утъпкана пътека.

    09:44 18.09.2026

  • 19 Амааа

    28 0 Отговор
    Нидей така маааа дедо ти ша та пляска

    09:45 18.09.2026

  • 20 ами

    35 1 Отговор
    ха ха ха - няма значение важното е да има пари за украина

    09:46 18.09.2026

  • 21 Макарони

    30 1 Отговор
    подклажда продължение на ударите по Иран, тъй като сочи иранците като главни виновници за неговите проблеми и неудачи.
    В добре познат стил, вместо да търси дипломатическо решение, ЕС предпочита фронтална конфронтация. Все пак две световни войни подпалиха и се избиваха като животни.

    09:47 18.09.2026

  • 22 Топлата вода

    29 1 Отговор
    МакарОнь откри топлата вода.

    09:48 18.09.2026

  • 23 Хи хи

    33 0 Отговор
    Много глезени тез франсета бе, скъпо им било !! Ще трябва да изпитат ефекта на санкциите на собствен гръб !! Ако не щат да усещат санкциите, да купуват от Русия !!

    09:49 18.09.2026

  • 24 Така е

    7 4 Отговор
    Връщаме се от Франция и там се карат малки коли. Взехме рент, зареждането и беше до 20 €.

    09:49 18.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Госあ

    17 3 Отговор
    петроханци, ниновици и изрожденци викат, че Радев е виновен, макароне!

    09:50 18.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Прегърнете

    22 1 Отговор
    се с Урсула и всичко ще се оправи...

    09:53 18.09.2026

  • 29 ДрайвингПлежър

    27 1 Отговор
    И кой унищожава руските рафинерии от където света се снабдява с горива?
    И кой има директна тръба към нефтени полета и може да потече евтин нефт?!

    09:55 18.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 наял се със щурци и банани

    1 21 Отговор
    Кумънягите лъжат децата, че в не-ре-бе-то бензинът бил евтин. В действителност, цената на литър бензин беше кръгло един лев, при месечни заплати малко над 100 лева. Пълен резервоар и две туби струваха цяла заплата. За крадците от държавата беше безплатно, но рискуваха среща със Стопанска милиция.

    Коментиран от #36, #69

    09:56 18.09.2026

  • 32 И прцедента

    20 1 Отговор
    На Франция е непоносим. Тоя направи толкова мизерии на целия ЕС, малко хора знаят за вредитрще от него. В кюпа е с бурсула

    09:58 18.09.2026

  • 33 Цвете

    18 1 Отговор
    ТАКА ПОСТЪПИ ЕДИН ДОКАЗАЛ СЕ ДНЕС ПРЕЗИДЕНТ НА САЩ, КОЙТО СЕ ЗАНИМАВА САМО С БИЗНЕС СДЕЛКИ.ГОЛЯМО ПРОКЛЯТИЕ НАСТЪПИ В ОГРОМЕН МАЩАБ ЛИПСАТА НА ГОРИВА.

    09:59 18.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 az СВО Победа 81

    23 2 Отговор
    🤣🤣🤣

    Не може да бъде!
    Лъже!

    В ЕС - "градината" на света, както го нарече брюкселският чиновник Борел, всичко е "прекрасно" и "цъфти и върже"!

    🤣🤣🤣🤣

    10:00 18.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Спиро

    18 1 Отговор
    Добрутру, Маркон!

    10:03 18.09.2026

  • 39 ?????

    18 1 Отговор
    Кой квото си е надробил тва да си сърба.
    Лошото е че и ние сме вързани за тая лодка без право на помилване.

    10:04 18.09.2026

  • 40 Мусорчик

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Т.е. досега ЕС и САЩ не купуваха газ и петрол от БРИКС, а сега вече няма да купуват?

    Коментиран от #43

    10:06 18.09.2026

  • 41 МАКАРОН ДА ИНСТАЛИРА СПЕШНО ГИЛОНИНИТЕ

    6 0 Отговор
    НУЖНИ ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО МУ И САМ ДА ДРЪПНЕ БРЪВЧИЦАТА НА СВОЯТА !

    10:10 18.09.2026

  • 42 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Правилно ,за обикновените хора върху чийто гръб си живуркате

    10:10 18.09.2026

  • 43 ........–

    10 1 Отговор

    До коментар #40 от "Мусорчик":

    БРИКС ще иска всичко друго ,но не и хартиите наречени валута на западналите евроИкравароГрабители срещу стоките и суровините си.

    Панимаеш БГгарбидж ?

    10:11 18.09.2026

  • 44 Хехехе

    14 1 Отговор
    Това е цената на санкциите срещу евтини ресурси Мурсула ви го каза

    10:11 18.09.2026

  • 45 Кремъл

    3 1 Отговор
    ПАХАХА ХАХАХАХА ХАХАХА ХАХАХАХА ХАХАХАХА

    10:12 18.09.2026

  • 46 Еврика

    7 2 Отговор
    Сетих се. Да превземем Русия.

    10:13 18.09.2026

  • 47 МАКРОН ИМА ДВА ИЗХОДА ;

    8 1 Отговор
    ИЛИ ДА СЕ ЗАСТРЕЛЯ ИЛИ ДА НАПАДНЕ РУСИЯ - ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ САМ !

    10:13 18.09.2026

  • 48 Дядо Гъдю

    11 1 Отговор
    Лавров ви каза , че се прострелвате в междукрачието , но вие се радвахте,знаейки , че там не е останало нищо.Обаче сте толкова неловки , че се улучихте в коляното , за което ви предупреди Вл.Вл.Сега се питате , ама защо боли?

    10:15 18.09.2026

  • 49 цьж

    7 1 Отговор
    Дядо Бриджит имал 23 санта боздуган, за това му седи Макарона .

    10:16 18.09.2026

  • 50 az СВО Победа 81

    9 3 Отговор
    ПКП-то го е казала отдавна: "хОди пеша, бе!" 🤣🤣🤣

    Коментиран от #56

    10:17 18.09.2026

  • 51 ПУТИН ЛИЧНО ТРЯБВА ДА НАГРАДИ МАКРОН

    6 2 Отговор
    ЗА ВЯРНА СЛУЖБА НА РУСИЯ , ПРЕДИ ДА ГО КЛОНИРА !

    10:17 18.09.2026

  • 52 Гресирана ватенка

    4 5 Отговор
    В Крим и на други места бензина струва 0,00 рубли😁😁😁

    10:20 18.09.2026

  • 53 санкции за Русия 253557 пакет

    10 1 Отговор
    Още давайте...Вашта м.ненорм...на!Еврофашагите самоутреееепани..

    10:21 18.09.2026

  • 54 Ангел Джамбазки - ПИЯНДУРКАТА

    6 1 Отговор
    Водачът на листата на ВМРО Ангел Джамбазки коментира предстоящите избори за Европейски парламент
    “ Или Европа на ишиаса, или Европа на отечествата „

    10:22 18.09.2026

  • 55 браво на Макрон -моя герой

    7 2 Отговор
    Макроне ,още малко натискай ,че ЕС мърда още...

    10:23 18.09.2026

  • 56 Оди у Русиа на евтиното

    2 7 Отговор

    До коментар #50 от "az СВО Победа 81":

    На вторият ден си в окопите да превземаш Константиновка, на третият украински дронове ти отнасят празната тиква.

    Коментиран от #57, #61

    10:24 18.09.2026

  • 57 чупка женски

    5 3 Отговор

    До коментар #56 от "Оди у Русиа на евтиното":

    Оди в Урайна при останалите урки хоризонталки.

    10:27 18.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Mилен

    3 5 Отговор
    Макроне , важното в че Европа освобожди токсична зависимост от руските изкопаеми горива :) .

    Коментиран от #64

    10:30 18.09.2026

  • 60 Оди при дедо

    2 2 Отговор
    да ти покаже откъде пикае..

    10:31 18.09.2026

  • 61 свешен си като комика Зеленски

    5 3 Отговор

    До коментар #56 от "Оди у Русиа на евтиното":

    Русия ва помля тръгна да ми драска някакви фантастики.Е на това му се вика темелут та дрънка.

    10:31 18.09.2026

  • 62 млад еврас

    7 1 Отговор
    На евраста му е изгодно горивото да е на висока цена, понеже крадливите данъци наложени върху горивата са на процент, при 2,50 за гориво колкото в момента е в Германия и европа еврастите крадат директно 1,50 евро, при 5 евро литър евраста краде директно 3,50 на литър и му е кеф, та не очаквайте някви големи намаления, трябва да правим протести не за горивата а за крадливите данъци наложени от еврастите които вдигат цената 3 пъти за да си пълнят фалиралите хазни.

    10:32 18.09.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 скоро 10 евро дизел

    4 2 Отговор

    До коментар #59 от "Mилен":

    Вече свободни без всякакви горива....

    10:34 18.09.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Зарко

    3 1 Отговор
    Всички в Кремъл на килима!

    10:37 18.09.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 млад еврас

    5 1 Отговор
    Споко, евраста ще ви обере всичко, при него всичко се палаща, ЕС е фалирал, няма колонии за скубане, нищо, единствено му остава да скубе собственото си население, една държава вече наложи данък празно жилище 2000 евро на година, очаквайте с цифровото евро и данък спестявания, застояла сума в банката луп 10% данък, няма да има прошка за никого, така само корумпираните "елити" имат шанс да се задържат още малко, данъците в ЕС режима са над 70% вече, официално 65% но ние знаем как манипулират данни

    Коментиран от #74

    10:38 18.09.2026

  • 69 Не само

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "наял се със щурци и банани":

    щурци и банани и хлебарки ще проядеш а и нещо друго с тоя плосък мозък шлифован до блясък...

    10:42 18.09.2026

  • 70 Бай Пешо моториста

    2 1 Отговор
    Овчар иска, овчар взема, яж сега, булка, сирене........

    10:42 18.09.2026

  • 71 ЕС ни убива

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Олиота в магазините по-евтино от дизела заради тия непосилни акцизи и данъци...Отказаха се от евтините руски ресурси и ни обират с всякакви евро схеми на душманите в Брюксел.А евофашистите управляващи богатеят и там и тук..

    10:44 18.09.2026

  • 72 Хайо

    4 1 Отговор
    Факти имаше преди непрекъснато статии с Роснефт сбогом.Къде са сега тези статии? Да ви подам заглавие ,Факти ? Сбогом богат живот в ЕС .

    10:46 18.09.2026

  • 73 Всъщност цената няма значение

    2 6 Отговор
    Има значение,че са избти като кучета над 1,5 милиона руснета.

    Коментиран от #79

    10:46 18.09.2026

  • 74 Оди у Русиа

    0 3 Отговор

    До коментар #68 от "млад еврас":

    Дедова ли ми крепиш в ЕС?

    10:47 18.09.2026

  • 75 Тошо

    1 3 Отговор
    Още санкции срещу Русия ?

    10:47 18.09.2026

  • 76 Механик

    4 1 Отговор
    Оф на баба петленцето! Ко ми е умничко и лаченичко.
    п.п.
    Ми, побявете война на САЩ бе! Какво ми демагостваш и "популист-ваш"? М?
    Всички плащаме за войната на САЩ срещу Иран. По-точно, плащаме войната на евреите срещу СУВЕРЕНЕН Иран. Но тук няма кой да обяви "пълномащабната и с нищо непредизвикана война" на "агресора". Мълчите си с целото ООН, а евреите си убиват хора както си искат.

    10:48 18.09.2026

  • 77 Нали САЩ щеше да ви носи в дамаджани,

    4 1 Отговор
    защо сега ревете, искайте от Урсула да ви намери евтино гориво!?

    10:49 18.09.2026

  • 78 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 4 Отговор
    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #82, #83

    10:51 18.09.2026

  • 79 Не се кахъри

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "Всъщност цената няма значение":

    и Твоят ред наближава но няма да усетиш мириса на печено...

    10:52 18.09.2026

  • 80 Клуба на богатите

    2 1 Отговор
    Розов еврозонист много доволен от ЕС.Направо сме банга ранга нон стоп.Чакаме следващите увеличение но само на горивата а и на всичко останало.Но първо новите санкции срещу Русия за да постигнем този успех още по-бързо.

    10:52 18.09.2026

  • 81 Удри евраста с лопатЕто

    3 2 Отговор
    Няма какво да ги смятате, няма по скъпи горива в света от в ЕС и приятелите им, това е заради огромните данъци които ги няма никъде в света и оскъпяват горивото 3-4 пъти, за да може фалиралия ЕС да си пълни хазните и режима да се задържи още и още малко, само да ви информирам в Австрия записаните за 1ви клас деца повечето, към 60% са мигранти, в Англия вече Ахмед е най кръщаваното ими на новородени, това не ви го казват по тАлАвизора нали.

    10:53 18.09.2026

  • 82 Тиква

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Евронацюги и геронтофили управляват гейвропа,отивай при тях окранацюга.

    10:54 18.09.2026

  • 83 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Пак толкова луди няма.

    10:54 18.09.2026

  • 84 РУСИЯ

    0 0 Отговор
    АХОЙИИИ

    11:01 18.09.2026

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