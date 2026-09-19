WP защити данните си за загубите на САЩ в Иран, Пентагонът ги занижавал

Американският всекидневник The Washington Post (WP) излезе с официална позиция, в която категорично защити достоверността на своето журналистическо разследване. В него медията твърди, че Белият дом и Пентагонът умишлено занижават реалните данни за човешките и материалните загуби на САЩ във военния конфликт с Иран. Редакцията отхвърли обвиненията на военното министерство, че публикува дезинформация и фалшиви новини.

Журналистите от изданието подчертават, че разполагат с десетки проверени вътрешни източници в армията, както и с достъп до класифицирани медицински и логистични доклади, които ясно опровергават официалната статистика, предоставяна на американската общественост.

Информационна затъмнение във Вашингтон?

Според разследването на WP, администрацията във Вашингтон използва административни хватки – като например неотчитане на ранените, починали по-късно в болници извън зоната на конфликта, с цел да избегне обществен натиск и антивоенни протести преди ключови политически събития.

„Ние заставаме зад всяка дума в нашия репортаж. Нашата мисия е да казваме истината, дори когато тя е неудобна за правителството“, се казва в официалното изявление на редакционната колеги

Според публикацията на The Washington Post, шестима американски официални представители, запознати с вътрешните данни на Министерството на отбраната, са заявили, че жертвите сред американските военнослужещи в Близкия изток са най-малко 22, или с четири повече от посочените публично от Пентагона 18. Изданието се позовава и на документ, според който Централното командване на САЩ е оценило разходите по войната на около 43,6 милиарда долара до началото на септември.

Спорът е за официалните данни

В материала се твърди още, че част от загубите и щетите не се отразяват в публичната база данни за жертвите на Министерството на отбраната. Вестникът представя това като разминаване между вътрешното отчитане и публично оповестената информация. Той не твърди, че различието е резултат от доказано укриване, а че служители са изразили недоволство от начина, по който данните са отразени.

Критиките към публикацията идват и на фона на отделни оценки за военното отражение на конфликта. Американският Конгресен бюджетен офис съобщи, че войната срещу Иран е струвала на Министерството на отбраната над 38 милиарда долара до 1 август и може да продължи да добавя по около 3 милиарда долара месечно. Друг доклад на инспектората на Пентагона, цитиран от Вашингтон пост, описва недостиг на стратегически боеприпаси и щети по американски самолети, бази и дипломатически обекти в Близкия изток.

Вашингтон пост подчертава, че темата е важна не само заради цената на конфликта, а и заради последиците върху бойната готовност на американската армия. В отделен анализ вестникът пише, че по почти всеки показател САЩ губят войната с Иран, но това е редакционна оценка, а не официално становище на администрацията.

Публикацията идва и след други материални, в които изданието съобщава за тревоги сред военни лидери, че продължителните операции срещу Иран могат да отслабят способността на САЩ да реагират на други заплахи. Според Вашингтон пост част от тези опасения са били изразени и в поверителни оценки, заради които Пентагонът е ограничил достъпа до определени класифицирани материали.

Източници: Вашингтон пост, Асошиейтед прес, Конгресен бюджетен офис