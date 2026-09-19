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Лавров и Рубио готвят среща в Ню Йорк
  Тема: Украйна

Лавров и Рубио готвят среща в Ню Йорк

19 Септември, 2026 07:01, обновена 19 Септември, 2026 07:05 595 7

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  • общо събрание на оон-
  • украйна

Руският външен министър обяви, че разговорът ще е на полетата на Общото събрание на ООН, а Държавният департамент потвърди пътуването на Рубио до Ню Йорк.

Лавров и Рубио готвят среща в Ню Йорк - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че има планирана среща с американския държавен секретар Марко Рубио в Ню Йорк по време на Общото събрание на ООН. Държавният департамент в Съединените щати потвърди, че Рубио ще бъде в Ню Йорк между 20 и 23 септември за сесията на световната организация.

Лавров не е дал публични подробности за дневния ред, но руските медии съобщиха, че разговорът трябва да бъде посветен на Украйна. В същото време американската страна засега не е обявила официално отделни теми или формат на срещата между двамата дипломати.

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Среща на фона на Общото събрание на ООН

Потенциалният разговор идва в седмицата, когато в Ню Йорк се събират редица външни министри и лидери за високия сегмент на Общото събрание на ООН. Според публикации на Ройтерс и Асошиейтед прес Рубио ще участва в дипломатическите срещи в града, а руската страна е потвърдила намерението на Лавров да се види с него на място.

Ако срещата се състои, това ще бъде един от най-значимите контакти между Москва и Вашингтон на фона на продължаващата война в Украйна и напрегнатите отношения между двете държави.

Между Лавров и Рубио вече имаше контакт по дипломатическата линия по-рано тази година, а темата за Украйна остава основният фокус на разговорите между Москва и Вашингтон.

Официалният говорител на руското външно министерство Мария Захарова потвърди по време на редовен брифинг, че в момента активно се проработва възможността за провеждане на директна двустранна среща между руския външен министър Сергей Лавров и новия държавен секретар на САЩ Марко Рубио.

Такава среща би била първият директен контакт лице в лице между ръководителите на дипломацията на Москва и Вашингтон след сериозните рокади в американската администрация и заемането на поста от Рубио, известен с твърдата си външнополитическа линия.

Темите на масата: От Украйна до стратегическата стабилност

Дипломатически източници прогнозират, че дневният ред на евентуалните разговори ще бъде изключително натоварен. Сред основните теми се очаква да бъдат конфликтът в Украйна, ситуацията в Близкия изток, сигурността в Арктика и контролът над стратегическите ядрени оръжия.

„Ако срещата бъде договорена напълно, тя ще се проведе в Ню Йорк. Руската страна винаги е отворена за диалог, стига той да се води на основата на взаимно уважение и зачитане на националните интереси“, подчерта Захарова.

Източници: Ройтерс, Асошиейтед прес, Държавен департамент на САЩ, Руско външно министерство


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Среща

    4 5 Отговор
    На срещата ще се обсъжда капитулацията на русията.

    Коментиран от #2

    07:07 19.09.2026

  • 2 А дано

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Среща":

    Ама на дали

    07:31 19.09.2026

  • 3 Фюрера е вреден за руснаците

    0 2 Отговор
    Докато е жив Фюрера в Бункера - нищо няма да стане.

    Коментиран от #7

    07:40 19.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Фюрера е вреден за руснаците":

    Който чужд гроб копае, сам пада в него!

    07:45 19.09.2026