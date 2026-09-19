Тръмп ще се срещне с Делси Родригес в Ню Йорк

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с временния президент на Венецуела Делси Родригес в Ню Йорк във вторник, съобщи Ройтерс, позовавайки се на високопоставен американски представител. Това ще бъде първата им лична среща, откакто Вашингтон отстрани Николас Мадуро от власт през януари, пише агенцията.

По информация на Ройтерс и АП разговорът се подготвя в кулоарите на Общото събрание на ООН. Американският посланик в ООН Майк Уолц е потвърдил, че става дума за по-неформален формат, описван като кратък разговор настрана, а не за официална двустранна среща.

Първи контакт след смяната на властта в Каракас

Според Ройтерс срещата идва на фона на новата политическа ситуация във Венецуела след отстраняването на Мадуро и издигането на Родригес като временен държавен глава. АП също съобщи, че Белият дом е потвърдил планирания разговор след публикации за възможна среща на ръководителя на венецуелската делегация в Ню Йорк.

Венецуелската страна не е коментирала публично подробности за дневния ред. Засега не е ясно дали срещата ще доведе до конкретни решения по отношенията между Вашингтон и Каракас, включително по санкциите и енергийните въпроси, които традиционно стоят в центъра на контактите между двете страни.

Родригес е сред най-близките съюзници на бившето венецуелско управление и от месеци е ключова фигура в прехода, описван от американски и международни медии като напрегнат и политически деликатен. Очакваната среща с Тръмп е първият видим сигнал за директен контакт между новото ръководство в Каракас и Белия дом.

Източници: Ройтерс, Асошиейтед прес, Белия дом