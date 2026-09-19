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Почина легендата на италианския футбол Сандро Мацола
  Тема: Известни личности

Почина легендата на италианския футбол Сандро Мацола

19 Септември, 2026 07:34, обновена 19 Септември, 2026 07:37 481 0

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Интер съобщи за смъртта на 83-годишния бивш нападател, оставил следа и в националния отбор на Италия.

Почина легендата на италианския футбол Сандро Мацола - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Почина Сандро Мацола, една от легендите на Интер и на италианския футбол. Клубът от Милано съобщи, че бившият нападател е издъхнал на 83-годишна възраст.

Новината беше разпространена от Интер, а италианската агенция АНСА потвърди съобщението, позовавайки се на клуба. Мацола е сред най-разпознаваемите имена в историята на „нерадзурите“ и оставя зад себе си кариера, белязана от трофеи и големи мачове.

Лице на „Гранде Интер“

Сандро Мацола е свързан почти изцяло с Интер, с който изкарва 17 сезона. Под ръководството на Хеленио Ерера той става част от прочутия отбор, останал в историята като „Гранде Интер“.

В съобщенията на италианските медии се припомня, че Мацола е печелил четири титли в Серия А, два пъти Купата на европейските шампиони и два пъти Междуконтиненталната купа. С националния отбор на Италия той става европейски шампион през 1968 г. и печели сребро на световното първенство през 1970 г.

Следа и в националния отбор

Мацола остава в паметта на тифозите и с ключови голове в големите турнири на 60-те и 70-те години. Италианските издания припомнят и че той е бил сред най-важните фигури на поколението, което изведе Интер и Италия на европейския връх през 1968 г.

Смъртта му бележи края на една епоха за клуба от Милано и за италианския футбол, в който името Мацола е символ на цяла епоха.

Източници: АНСА, Интер, Италпрес, Скай Спорт


Италия
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