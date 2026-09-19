Масирана атака с „Циркон“ и 174 дрона срещу Украйна

В нощта срещу 19 септември 2026 г. Руската федерация предприе изключително мащабна комбинирана въздушна атака срещу Украйна, използвайки две противокорабни ракети „Циркон“ и 174 безпилотни летателни апарата от различни типове. Основните направления на руския удар са били Одеска и Киевска област, съобщиха официално от командването на Воздушните сили на ВСУ.
По данни на украинската противовъздушна отбрана (ПВО), ракетите „Циркон“ са били изстреляни от територията на Курската област, но не са достигнали зададените цели. От пуснатите 174 дрона (сред които дронове „Шахед“ и имитационни БпЛА), ПВО е сбила или заглушила 141 въздушни цели. Въпреки това са фиксирани попадания в 15 различни локации, а паднали отломки са предизвикали щети на още 9 места в страната=
Равносметката в Суми: Девет ранени и двама загинали
Нощният масиран удар последва жестока атака от предходния ден (18 септември), при която руската авиация порази с управляеми авиационни бомби (КАБ) многоетажна жилищна сграда в град Суми. По последни данни на местните власти, броят на пострадалите в Суми е нараснал до 9 души (сред които две дечица), а двама души са загинали под развалините. В същата област, в резултат на пуснат боеприпас от руски дрон в Белополската община, е загинал още един мъж.
Над 1500 руски войници и 73 артилерийски системи извън строя
Паралелно с тежкия въздушен терор, Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна публикува сутрешната сводка за боевете на фронта. Според официалните данни, за изминалото денонощие Русия е загубила още 1520 военнослужащи (убити и ранени).
Украинските защитници са унищожили 73 артилерийски системи само за 24 часа. Сводката на командването отчита още ликвидирането на 1 руски танк, 5 бойни бронирани машини и 11 системи за противовъздушна отбрана в зоните на бойните действияq mrte Украинская правда.
Без среща Зеленски-Тръмп в Ню Йорк
Среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски по време на Общото събрание на ООН засега не е планирана, съобщават американски медии.
По информацията, цитирана от Украинска правда, отсъствието на насрочен разговор към този момент означава, че двамата лидери няма да се срещнат в рамките на текущия график около форума в Ню Йорк. Не се посочва дали се обсъждат други варианти за разговор по-късно.
Новината идва на фона на засилената дипломатическа активност около войната в Украйна и поредицата от международни срещи, свързани с военната и финансова подкрепа за Киев. Засега няма официално потвърждение за планирана двустранна среща от Белия дом или от канцеларията на украинския президент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дааа...
НИТО ЕДНА ИЗПЪЛНЕНА ЦЕЛ на ТРИДНЕВНИЯ П Е.. ТУШАР
... ЗАКРИВАЙ
Коментиран от #42
08:59 19.09.2026
2 Овчар
Коментиран от #11
09:00 19.09.2026
3 ЦИРК он
09:00 19.09.2026
4 Крепостен на Хартиената мечка
ну паГади
...Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
09:01 19.09.2026
5 име
09:01 19.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пич
Коментиран от #18
09:01 19.09.2026
8 Путлеристан 🤮🤮
09:01 19.09.2026
9 Сесесере2
09:02 19.09.2026
10 Факт
09:02 19.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Преди и сега
09:03 19.09.2026
13 анонимен
09:04 19.09.2026
14 скучно и точка.
Коментиран от #28
09:04 19.09.2026
15 Цеко
09:04 19.09.2026
16 Орк на тротинетка 🧌🛴
09:04 19.09.2026
17 Димяща ушанка 🤩💀
09:04 19.09.2026
18 Още не са пристигнали
До коментар #7 от "Пич":От С.Корея и Иран!
Нема солярка за влаковете на ТРИДНЕВНИЯ
09:04 19.09.2026
19 Януари 2022
09:04 19.09.2026
20 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
09:04 19.09.2026
21 Ристе кьоравото
А монгольята 2 год ги.. превземаха
Ееееедехееее
Коментиран от #26
09:07 19.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Гост
09:10 19.09.2026
24 Оня
09:11 19.09.2026
25 Цеко Бомбардировача
Ееееедехееее
Абе..дека е ОнОва пиздоглазото?
09:11 19.09.2026
26 Също като
До коментар #21 от "Ристе кьоравото":Курск
09:15 19.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Дрисула
До коментар #14 от "скучно и точка.":скоро тая фашистка паплач няма да я има на картата
Коментиран от #31
09:21 19.09.2026
29 Оркистан🤮🤮
До коментар #27 от "Скоро нова държавица Галичина":Все едно за рузлята пишеш
09:22 19.09.2026
30 Ше има бе
До коментар #27 от "Скоро нова държавица Галичина":Па ше има държава.. Моксель и Монголо- Татарските роби москаля.
09:22 19.09.2026
31 И Преди и сега
До коментар #28 от "Дрисула":БЛАТУШКИТЕ все голям го вадят ама все свършват с искания за хуманитарна помощ 🤩🤡
09:27 19.09.2026
32 По скоро
09:29 19.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Лама Мирчев, Лама Грозев и Лама Дайнов
Обаче, призоваваме всички членове и фенове на ПП-ДБ да заминават веднага за фронта.
Ако имате малки деца на възраст 10-14 години, не се притеснявайте, може да ги дадете на нас да ви помогнем с отглеждането, ще ги водим по пещерите и ще им наместваме чакрите и тантрите.
09:34 19.09.2026
35 Абе,
09:37 19.09.2026
36 Ревлив
Грешка в статията! Не са били просто дечица, а малки, крехки, невинни дечицацацаца. Методът на автора на статията ме кефи и ми въздейства. Сега рева с глас и проклинам ужасните руснаци.... ;)
09:38 19.09.2026
37 Прочетете
09:40 19.09.2026
38 ВВП
09:44 19.09.2026
39 Артилерист
09:47 19.09.2026
40 604
09:47 19.09.2026
41 Смотаняху
09:49 19.09.2026
42 БАРС
До коментар #1 от "Дааа...":ЯКО СИ ИЗПРЪЩЯЛ!
09:55 19.09.2026
43 Хората с пагони
10:06 19.09.2026