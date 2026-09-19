Масирана атака с „Циркон“ и 174 дрона срещу Украйна

В нощта срещу 19 септември 2026 г. Руската федерация предприе изключително мащабна комбинирана въздушна атака срещу Украйна, използвайки две противокорабни ракети „Циркон“ и 174 безпилотни летателни апарата от различни типове. Основните направления на руския удар са били Одеска и Киевска област, съобщиха официално от командването на Воздушните сили на ВСУ.

По данни на украинската противовъздушна отбрана (ПВО), ракетите „Циркон“ са били изстреляни от територията на Курската област, но не са достигнали зададените цели. От пуснатите 174 дрона (сред които дронове „Шахед“ и имитационни БпЛА), ПВО е сбила или заглушила 141 въздушни цели. Въпреки това са фиксирани попадания в 15 различни локации, а паднали отломки са предизвикали щети на още 9 места в страната=

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Равносметката в Суми: Девет ранени и двама загинали

Нощният масиран удар последва жестока атака от предходния ден (18 септември), при която руската авиация порази с управляеми авиационни бомби (КАБ) многоетажна жилищна сграда в град Суми. По последни данни на местните власти, броят на пострадалите в Суми е нараснал до 9 души (сред които две дечица), а двама души са загинали под развалините. В същата област, в резултат на пуснат боеприпас от руски дрон в Белополската община, е загинал още един мъж.

Над 1500 руски войници и 73 артилерийски системи извън строя

Паралелно с тежкия въздушен терор, Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна публикува сутрешната сводка за боевете на фронта. Според официалните данни, за изминалото денонощие Русия е загубила още 1520 военнослужащи (убити и ранени).

Украинските защитници са унищожили 73 артилерийски системи само за 24 часа. Сводката на командването отчита още ликвидирането на 1 руски танк, 5 бойни бронирани машини и 11 системи за противовъздушна отбрана в зоните на бойните действияq mrte Украинская правда.

Без среща Зеленски-Тръмп в Ню Йорк

Среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски по време на Общото събрание на ООН засега не е планирана, съобщават американски медии.

По информацията, цитирана от Украинска правда, отсъствието на насрочен разговор към този момент означава, че двамата лидери няма да се срещнат в рамките на текущия график около форума в Ню Йорк. Не се посочва дали се обсъждат други варианти за разговор по-късно.

Новината идва на фона на засилената дипломатическа активност около войната в Украйна и поредицата от международни срещи, свързани с военната и финансова подкрепа за Киев. Засега няма официално потвърждение за планирана двустранна среща от Белия дом или от канцеларията на украинския президент.