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Масирана атака с „Циркон“ и 174 дрона срещу Украйна
  Тема: Украйна

Масирана атака с „Циркон“ и 174 дрона срещу Украйна

19 Септември, 2026 08:47, обновена 19 Септември, 2026 08:56 1 631 43

  • тръмп-
  • зелински-
  • общо събрание на оон-
  • съединени щати-
  • украйна

Тръмп и Зеленски не планират среща в ООН

Масирана атака с „Циркон“ и 174 дрона срещу Украйна - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта срещу 19 септември 2026 г. Руската федерация предприе изключително мащабна комбинирана въздушна атака срещу Украйна, използвайки две противокорабни ракети „Циркон“ и 174 безпилотни летателни апарата от различни типове. Основните направления на руския удар са били Одеска и Киевска област, съобщиха официално от командването на Воздушните сили на ВСУ.

По данни на украинската противовъздушна отбрана (ПВО), ракетите „Циркон“ са били изстреляни от територията на Курската област, но не са достигнали зададените цели. От пуснатите 174 дрона (сред които дронове „Шахед“ и имитационни БпЛА), ПВО е сбила или заглушила 141 въздушни цели. Въпреки това са фиксирани попадания в 15 различни локации, а паднали отломки са предизвикали щети на още 9 места в страната=

Още новини от Украйна

Равносметката в Суми: Девет ранени и двама загинали

Нощният масиран удар последва жестока атака от предходния ден (18 септември), при която руската авиация порази с управляеми авиационни бомби (КАБ) многоетажна жилищна сграда в град Суми. По последни данни на местните власти, броят на пострадалите в Суми е нараснал до 9 души (сред които две дечица), а двама души са загинали под развалините. В същата област, в резултат на пуснат боеприпас от руски дрон в Белополската община, е загинал още един мъж.

Над 1500 руски войници и 73 артилерийски системи извън строя

Паралелно с тежкия въздушен терор, Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна публикува сутрешната сводка за боевете на фронта. Според официалните данни, за изминалото денонощие Русия е загубила още 1520 военнослужащи (убити и ранени).

Украинските защитници са унищожили 73 артилерийски системи само за 24 часа. Сводката на командването отчита още ликвидирането на 1 руски танк, 5 бойни бронирани машини и 11 системи за противовъздушна отбрана в зоните на бойните действияq mrte Украинская правда.

Без среща Зеленски-Тръмп в Ню Йорк

Среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски по време на Общото събрание на ООН засега не е планирана, съобщават американски медии.

По информацията, цитирана от Украинска правда, отсъствието на насрочен разговор към този момент означава, че двамата лидери няма да се срещнат в рамките на текущия график около форума в Ню Йорк. Не се посочва дали се обсъждат други варианти за разговор по-късно.

Новината идва на фона на засилената дипломатическа активност около войната в Украйна и поредицата от международни срещи, свързани с военната и финансова подкрепа за Киев. Засега няма официално потвърждение за планирана двустранна среща от Белия дом или от канцеларията на украинския президент.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дааа...

    6 46 Отговор
    И така....13 год,...и НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ И ОБЛАСТЕН ГРАД!
    НИТО ЕДНА ИЗПЪЛНЕНА ЦЕЛ на ТРИДНЕВНИЯ П Е.. ТУШАР
    ... ЗАКРИВАЙ

    Коментиран от #42

    08:59 19.09.2026

  • 2 Овчар

    42 7 Отговор
    Преди имах притеснения за живота си..! Сега искам руснаците да бомбят целия ЕС и да донесат спокоен живот с достойнство за другите след нас.....ДЕЦАТА.

    Коментиран от #11

    09:00 19.09.2026

  • 3 ЦИРК он

    7 45 Отговор
    Нямат край руZкото беZсилие и падение

    09:00 19.09.2026

  • 4 Крепостен на Хартиената мечка

    3 35 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    ...Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    09:01 19.09.2026

  • 5 име

    38 4 Отговор
    Апък бандерите са изтреляли 639 дрона вчера и са успели да ударят външен кенеф в село Флорово, до Волгоград. Велика работа, побеждават Русия!

    09:01 19.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    28 2 Отговор
    Не баш.....!!! Според мен, ракетите трябваше да са 174, а не дроновете!!!

    Коментиран от #18

    09:01 19.09.2026

  • 8 Путлеристан 🤮🤮

    3 28 Отговор
    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    09:01 19.09.2026

  • 9 Сесесере2

    5 34 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    09:02 19.09.2026

  • 10 Факт

    3 27 Отговор
    Всички видове Без- аналогови оръжия на 23 ядрени монгольяк Републики и... след 13 г... отново в Донбас

    09:02 19.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Преди и сега

    4 25 Отговор
    Преди блатните територии ги владееше златната орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ и НАТО да асвабадят крепостните

    09:03 19.09.2026

  • 13 анонимен

    21 2 Отговор
    Боже, боже! Ега си превода! Един гаща плява да ядеш нащо магаре! Направо възхитително!

    09:04 19.09.2026

  • 14 скучно и точка.

    3 30 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценноНека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #28

    09:04 19.09.2026

  • 15 Цеко

    2 25 Отговор
    И тая нощ много руска смрадт измре.1500 войника си е много руска смрадт.

    09:04 19.09.2026

  • 16 Орк на тротинетка 🧌🛴

    3 20 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    09:04 19.09.2026

  • 17 Димяща ушанка 🤩💀

    3 20 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    09:04 19.09.2026

  • 18 Още не са пристигнали

    3 15 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    От С.Корея и Иран!
    Нема солярка за влаковете на ТРИДНЕВНИЯ

    09:04 19.09.2026

  • 19 Януари 2022

    2 17 Отговор
    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    09:04 19.09.2026

  • 20 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    2 18 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    09:04 19.09.2026

  • 21 Ристе кьоравото

    4 21 Отговор
    420 км² освободени за ...2 ДНЯ от...Вивалди!!
    А монгольята 2 год ги.. превземаха
    Ееееедехееее

    Коментиран от #26

    09:07 19.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гост

    8 0 Отговор
    Най-невъзможните данни ги дават украинците за руските загуби и обратното - руснаците за украинските!

    09:10 19.09.2026

  • 24 Оня

    23 1 Отговор
    Пак претопляте манджата! Ама тоя път ви разрешиха да пишете и две ракети! Ще си кажете всичко ама пуста и срамежливост! Да видим кога ще кажете реалната бройка на ракетите и размазването на 404! А иначе може да си пишете за жертвите на руснаците няма лошо тримата " умника" тук много ви се радват! Нищо че не можете да ги потвърдите, важното е да съчиняване вицове! Все пак смехът е здраве както беше казал някой!

    09:11 19.09.2026

  • 25 Цеко Бомбардировача

    3 16 Отговор
    Сите знаем, че пръвите 13 годин от... З... ДНЕВНАТА ДВИЖУХА са най трудни,..после...3 ДНЯ в КИЕВ и тръгваме за Виена Берлин и Лисабон
    Ееееедехееее
    Абе..дека е ОнОва пиздоглазото?

    09:11 19.09.2026

  • 26 Също като

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ристе кьоравото":

    Курск

    09:15 19.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дрисула

    13 0 Отговор

    До коментар #14 от "скучно и точка.":

    скоро тая фашистка паплач няма да я има на картата

    Коментиран от #31

    09:21 19.09.2026

  • 29 Оркистан🤮🤮

    2 10 Отговор

    До коментар #27 от "Скоро нова държавица Галичина":

    Все едно за рузлята пишеш

    09:22 19.09.2026

  • 30 Ше има бе

    1 12 Отговор

    До коментар #27 от "Скоро нова държавица Галичина":

    Па ше има държава.. Моксель и Монголо- Татарските роби москаля.

    09:22 19.09.2026

  • 31 И Преди и сега

    1 13 Отговор

    До коментар #28 от "Дрисула":

    БЛАТУШКИТЕ все голям го вадят ама все свършват с искания за хуманитарна помощ 🤩🤡

    09:27 19.09.2026

  • 32 По скоро

    1 13 Отговор
    Милене,водещото заглавие трябваше да бъде 1520 руски войници загинаха вследствие на глупавата братоубийствена война на Путин!

    09:29 19.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Лама Мирчев, Лама Грозев и Лама Дайнов

    15 0 Отговор
    Ние много искаме да отидем на фронта в Украйна и да се бием, но в момента сме много заети.

    Обаче, призоваваме всички членове и фенове на ПП-ДБ да заминават веднага за фронта.
    Ако имате малки деца на възраст 10-14 години, не се притеснявайте, може да ги дадете на нас да ви помогнем с отглеждането, ще ги водим по пещерите и ще им наместваме чакрите и тантрите.

    09:34 19.09.2026

  • 35 Абе,

    11 0 Отговор
    пак не сте разбрали! Зеленият шмъркач е свалил от 174 дрона , 274 ...

    09:37 19.09.2026

  • 36 Ревлив

    12 0 Отговор
    "броят на пострадалите в Суми е нараснал до 9 души (сред които две дечица)".
    Грешка в статията! Не са били просто дечица, а малки, крехки, невинни дечицацацаца. Методът на автора на статията ме кефи и ми въздейства. Сега рева с глас и проклинам ужасните руснаци.... ;)

    09:38 19.09.2026

  • 37 Прочетете

    9 0 Отговор
    това което сте написали под ЛУБЛИКУВАЙ и отговорете защо обидните коментари срещу РФ не се трият а смислените се трият!!!

    09:40 19.09.2026

  • 38 ВВП

    2 0 Отговор
    Утрепани са две ,,невинни дечица,,и няколко старчока ..Ужасни са тези садисти ,с тези ,,циркончета,,.Мултики... Ауууу..

    09:44 19.09.2026

  • 39 Артилерист

    5 0 Отговор
    Отново безсрамна русофобска пропаганда. "Изключително мащабна" руска атака, а само 9 ранени, от които, разбира се, две ДЕЧИЦА...

    09:47 19.09.2026

  • 40 604

    5 0 Отговор
    Педроханските ферми били толкоз многобройни и нахъсани че можели да решат войнатъ, ама с тия тежки памперси....

    09:47 19.09.2026

  • 41 Смотаняху

    3 0 Отговор
    Победите на Киев са само за украинци. Да им повдигат духа

    09:49 19.09.2026

  • 42 БАРС

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дааа...":

    ЯКО СИ ИЗПРЪЩЯЛ!

    09:55 19.09.2026

  • 43 Хората с пагони

    0 0 Отговор
    Съжалително ни ги представят като “дечица”

    10:06 19.09.2026