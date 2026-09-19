Bild: Бундесверът спира руските немци от мисия на изток

Германските въоръжени сили (Бундесверът) умишлено изключват войници с руски произход от състава на бойната бригада, която се разгръща на източния фланг на НАТО в Литва. Това разкрива мащабно разследване на Bild, позовавайки се на вътрешни източници от министерството на отбраната в Берлин. Решението засяга т.нар. „късни преселници“ (Spätaussiedler) – етнически германци, които са имигрирали в Германия от държавите от бившия Съветски съюз, най-вече от Руската федерация.

Според информацията на германската медия, командването на армията е наложило негласна, но строга забрана за включването на тези военнослужещи в пренасочените части. Мотивът за драстичната мярка е свързан с опасения за националната сигурност и потенциални опити за шпионаж и изнудване от страна на руските тайни служби.

Още новини от Украйна

Страх от изнудване и хибридни заплахи

Военното ръководство в Берлин се опасява, че войниците с руски корени или роднини, които все още живеят в Русия, могат да се превърнат в лесна мишена за Кремъл. Разузнавателните служби предупреждават, че Москва е в състояние да упражни сериозен психологически и административен натиск върху семействата на тези военнослужещи с цел извличане на класифицирана информация за отбранителните планове на НАТО.

„Опасенията са, че чрез заплахи срещу близките им в Русия, тези войници могат да бъдат принудени да сътрудничат на руското разузнаване в критична зона като Литва“, коментират анализатори пред изданието.

Изграждането на германската бригада в Литва е един от най-важните стълбове за сдържане на евентуална агресия по източния фланг на Североатлантическия алианс. Плановете предвиждат до края на годината там да бъдат разположени близо 5000 германски военнослужещи с постоянна база, което прави сигурността на личния състав абсолютен приоритет.

Реакции и обвинения в дискриминация

Разкритията на Bild вече предизвикаха бурни дебати в Бундестага и вълна от недоволство сред организациите на руските немци в Германия. Критиците на решението изтъкват, че подобен подход граничи с институционална дискриминация и поставя под съмнение лоялността на хиляди германски граждани, които честно служат под знамето на Бундесвера.

От официалното ръководство на германската армия отказаха директен коментар по конкретните казуси, но подчертаха, че проверките за сигурност на военнослужещите, изпращани на чуждестранни мисии в близост до руските граници, са изключително затегнати през последните месеци.

Източници: Bild, Бундесвер, Министерство на отбраната на Германия