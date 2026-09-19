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Bild: Бундесверът спира руските немци от мисия на изток
  Тема: Украйна

Bild: Бундесверът спира руските немци от мисия на изток

19 Септември, 2026 09:14, обновена 19 Септември, 2026 09:20 1 099 47

  • бундесвер-
  • литва-
  • нато-
  • руски немци-
  • източен фланг

Германската армия отказва да изпраща войници с руски корени в Литва поради сериозни опасения от шпионаж и натиск от Москва

Bild: Бундесверът спира руските немци от мисия на изток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германските въоръжени сили (Бундесверът) умишлено изключват войници с руски произход от състава на бойната бригада, която се разгръща на източния фланг на НАТО в Литва. Това разкрива мащабно разследване на Bild, позовавайки се на вътрешни източници от министерството на отбраната в Берлин. Решението засяга т.нар. „късни преселници“ (Spätaussiedler) – етнически германци, които са имигрирали в Германия от държавите от бившия Съветски съюз, най-вече от Руската федерация.

Според информацията на германската медия, командването на армията е наложило негласна, но строга забрана за включването на тези военнослужещи в пренасочените части. Мотивът за драстичната мярка е свързан с опасения за националната сигурност и потенциални опити за шпионаж и изнудване от страна на руските тайни служби.

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Страх от изнудване и хибридни заплахи

Военното ръководство в Берлин се опасява, че войниците с руски корени или роднини, които все още живеят в Русия, могат да се превърнат в лесна мишена за Кремъл. Разузнавателните служби предупреждават, че Москва е в състояние да упражни сериозен психологически и административен натиск върху семействата на тези военнослужещи с цел извличане на класифицирана информация за отбранителните планове на НАТО.

„Опасенията са, че чрез заплахи срещу близките им в Русия, тези войници могат да бъдат принудени да сътрудничат на руското разузнаване в критична зона като Литва“, коментират анализатори пред изданието.

Изграждането на германската бригада в Литва е един от най-важните стълбове за сдържане на евентуална агресия по източния фланг на Североатлантическия алианс. Плановете предвиждат до края на годината там да бъдат разположени близо 5000 германски военнослужещи с постоянна база, което прави сигурността на личния състав абсолютен приоритет.

Реакции и обвинения в дискриминация

Разкритията на Bild вече предизвикаха бурни дебати в Бундестага и вълна от недоволство сред организациите на руските немци в Германия. Критиците на решението изтъкват, че подобен подход граничи с институционална дискриминация и поставя под съмнение лоялността на хиляди германски граждани, които честно служат под знамето на Бундесвера.

От официалното ръководство на германската армия отказаха директен коментар по конкретните казуси, но подчертаха, че проверките за сигурност на военнослужещите, изпращани на чуждестранни мисии в близост до руските граници, са изключително затегнати през последните месеци.

Източници: Bild, Бундесвер, Министерство на отбраната на Германия


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 14/88

    17 5 Отговор
    туй "руски немци" звучи като "радикален будист", "безсимпотен вирус" или "непорочно зачатие"

    Коментиран от #15, #22

    09:24 19.09.2026

  • 3 Читав рузляк

    3 29 Отговор
    Няма Читав рузляк.. все искат да сменят световния ред и все само се провалят Zрелищно

    Коментиран от #17

    09:24 19.09.2026

  • 4 Пич

    29 2 Отговор
    Бундесвера има само един полезен ход - да учи руски!!!
    Който успее - успее!!!
    Останалите ще се дообразоват в Сибир!!!

    09:24 19.09.2026

  • 5 604

    13 6 Отговор
    Щом в армията ви има такива....нямам думи

    Коментиран от #10, #27

    09:24 19.09.2026

  • 6 Симпатизант

    16 4 Отговор
    Това е чудесна новина за руските немци. Както вървят нещата, Литва скоро може да се окаже част от фронтовата линия на напредване на Русия. А те, с руско възпитание естествено, че ще "стискат палци" за майка Русия

    Коментиран от #8

    09:26 19.09.2026

  • 7 Правилно

    4 21 Отговор
    Маскальята са П авлик М орозовци,..ше продадат и май кя си ...за самогон и некоя копейка!

    09:27 19.09.2026

  • 8 А пръво

    3 18 Отговор

    До коментар #6 от "Симпатизант":

    Селата ПОКРОВСК Купянск, Малая Токмачка, Константиновка...оти станаа 13 годин
    Хихихихихи

    Коментиран от #36

    09:28 19.09.2026

  • 9 Нов шедьовър

    14 1 Отговор
    « Руските немци»?😳

    Коментиран от #13, #23, #33

    09:29 19.09.2026

  • 10 За оня...

    4 11 Отговор

    До коментар #5 от "604":

    Нацист ..Ген. Власов ли говориш?
    Хахахаха
    Дето унищожи Милиони съветски монголья
    Хахахаха

    Коментиран от #16, #21

    09:32 19.09.2026

  • 11 И Киев е Руски

    14 2 Отговор
    Еми те останаха за изпращане само войници пристигнали с гумени лодки

    09:33 19.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Звучи като

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "Нов шедьовър":

    Руски украинци :))

    09:35 19.09.2026

  • 14 И Киев е Руски

    9 2 Отговор
    Дом в ковчези и на парчета. Двама американски морски пехотинци бяха убити близо до Добропиле.

    09:35 19.09.2026

  • 15 Тия хора

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "14/88":

    са правнуци на немци, които са се заселили в Русия още при Петър Първи.
    По това време трудовата миграция е била в посока Русия.
    Основно инженери и майстори.
    Но като правило, в Русия всичко чуждо става руско.

    Коментиран от #20

    09:35 19.09.2026

  • 16 Леле...

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "За оня...":

    Що си праззз!

    09:36 19.09.2026

  • 17 Пак не си разбрал

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Читав рузляк":

    Световният ред се сменя сам, по естествен път. Хората просто се опитват да си гарантират присъствието в новия световен ред. Всъщност американците сами ще затрият долара и нато.

    09:37 19.09.2026

  • 18 БАЦЕ ЕООД

    9 1 Отговор
    Е не са ли обучени по натовски стандарти? нещо нямат мн доверие на собствената си подготовка.. хахаха

    09:38 19.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 007 лиценз ту кил

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тия хора":

    Има и такива, които са се заселили през 1945 предимно в Сибир.

    Коментиран от #29

    09:41 19.09.2026

  • 21 604

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "За оня...":

    Де го сейш то де никне, педроханските платени ми жъ турки и сурваткъ нямате...

    09:41 19.09.2026

  • 22 истински марксист-ленинец с малки букви

    2 11 Отговор

    До коментар #2 от "14/88":

    Руснаците и комунистите са пета колона на кочината по света. Така е било от Ленин на сам, така и ще бъде. Всеки с руски произход и всички комунисти / независимо къде са родени и какъв произход имат/ като заразни, да се прибират в необятната кочина. Те са увредени генетично. Само определен брой хубави рускини, под строг контрол, могат да се използват по предназначение и след загуба на търговски вид да се връщат обратно.

    Коментиран от #24, #39, #42, #45

    09:41 19.09.2026

  • 23 Същото е като

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Нов шедьовър":

    български копейци.
    Защо не ръкопляскате?

    09:44 19.09.2026

  • 24 Др Ох

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "истински марксист-ленинец с малки букви":

    Нещо от детството ли?

    09:44 19.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Преялите

    7 1 Отговор
    с власт демократични управници вместо да преговарят за мир се готвят за война на която ще бъдат изпращани децата на бедните да умират до като собствените им живеят в разкош...

    Коментиран от #28, #32, #46

    09:45 19.09.2026

  • 27 Че в нашата няма ли?

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "604":

    Ти ще си първият предател, ако стане нещо.

    09:46 19.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Сигурно

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "007 лиценз ту кил":

    Щом са били в трудови лагери като пленници след 2СВ, и след това са решили да останат в Русия, значи са намерили нещо в Русия, което в Германия го няма. Русия е загадка, държава на духа.

    Коментиран от #38, #40, #43

    09:47 19.09.2026

  • 30 Интересно

    5 1 Отговор
    Май расизмът никога не е бил изкоренен в Бундесландия.

    Коментиран от #37

    09:48 19.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Интересно

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Нов шедьовър":

    Руски немци, български турци.....

    Коментиран от #35

    09:51 19.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Пропусна

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Интересно":

    рашистки възрожденци и радевчета.

    09:53 19.09.2026

  • 36 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "А пръво":

    А какви стана с желанието на Зеленски да си върнат Крим Донецк и Луганск. Нали затова ги подкукороса Борис Джонсън? Войната започна щото Украйна не можа да се примири , че загуби територия. Сега с всеки ден става все по -малка и все по-жалка .

    09:53 19.09.2026

  • 37 Питай наште нацистки

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Интересно":

    възрожденци. Те са специалисти.

    09:53 19.09.2026

  • 38 007 лиценз ту кил

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Сигурно":

    Така е. Някои просто са създали семейства.

    09:54 19.09.2026

  • 39 Интересно

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "истински марксист-ленинец с малки букви":

    По твоята логика, тебе трябва да те върнем в Диарбекир.

    Коментиран от #41

    09:54 19.09.2026

  • 40 Развинтено

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Сигурно":

    въображение?

    09:54 19.09.2026

  • 41 Всъщност

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Интересно":

    ще връщаме теб в Раша.

    09:55 19.09.2026

  • 42 аре ходи

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "истински марксист-ленинец с малки букви":

    си у Индия обратно и да ни пратиш картичка от вкъщи

    Коментиран от #44

    10:01 19.09.2026

  • 43 Сигурно

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Сигурно":

    Щом българите са били в трудови лагери като Коми дървосекачи през социалистическото робство, и след това са не са останали в Русия, а са довели руски булки тук, значи не са намерили нещо в Русия, което в България го има. Путинистите са загадка, клика на духа на предателството. Поне свестни пенсии да им бяха дали...

    10:01 19.09.2026

  • 44 когато ти си

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "аре ходи":

    идеш у Иран при братята си

    10:02 19.09.2026

  • 45 батСали

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "истински марксист-ленинец с малки букви":

    Мяса да си имал Петроханско детство!
    Басирам се че обичаш фалически символи

    Коментиран от #47

    10:02 19.09.2026

  • 46 Забрави да споменеш,

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Преялите":

    че Кремъл не иска мир. Иска Украйна.
    Затова няма стане на твойта.

    10:04 19.09.2026

  • 47 Каква е разликата

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "батСали":

    с Путинската педофилия? Като му нюхаш кълките, на теменужки ли ухаят?

    10:05 19.09.2026

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