Bild: Бундесверът спира руските немци от мисия на изток

Германските въоръжени сили (Бундесверът) умишлено изключват войници с руски произход от състава на бойната бригада, която се разгръща на източния фланг на НАТО в Литва. Това разкрива мащабно разследване на Bild, позовавайки се на вътрешни източници от министерството на отбраната в Берлин. Решението засяга т.нар. „късни преселници“ (Spätaussiedler) – етнически германци, които са имигрирали в Германия от държавите от бившия Съветски съюз, най-вече от Руската федерация.
Според информацията на германската медия, командването на армията е наложило негласна, но строга забрана за включването на тези военнослужещи в пренасочените части. Мотивът за драстичната мярка е свързан с опасения за националната сигурност и потенциални опити за шпионаж и изнудване от страна на руските тайни служби.
Страх от изнудване и хибридни заплахи
Военното ръководство в Берлин се опасява, че войниците с руски корени или роднини, които все още живеят в Русия, могат да се превърнат в лесна мишена за Кремъл. Разузнавателните служби предупреждават, че Москва е в състояние да упражни сериозен психологически и административен натиск върху семействата на тези военнослужещи с цел извличане на класифицирана информация за отбранителните планове на НАТО.
„Опасенията са, че чрез заплахи срещу близките им в Русия, тези войници могат да бъдат принудени да сътрудничат на руското разузнаване в критична зона като Литва“, коментират анализатори пред изданието.
Изграждането на германската бригада в Литва е един от най-важните стълбове за сдържане на евентуална агресия по източния фланг на Североатлантическия алианс. Плановете предвиждат до края на годината там да бъдат разположени близо 5000 германски военнослужещи с постоянна база, което прави сигурността на личния състав абсолютен приоритет.
Реакции и обвинения в дискриминация
Разкритията на Bild вече предизвикаха бурни дебати в Бундестага и вълна от недоволство сред организациите на руските немци в Германия. Критиците на решението изтъкват, че подобен подход граничи с институционална дискриминация и поставя под съмнение лоялността на хиляди германски граждани, които честно служат под знамето на Бундесвера.
От официалното ръководство на германската армия отказаха директен коментар по конкретните казуси, но подчертаха, че проверките за сигурност на военнослужещите, изпращани на чуждестранни мисии в близост до руските граници, са изключително затегнати през последните месеци.
Източници: Bild, Бундесвер, Министерство на отбраната на Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 14/88
Коментиран от #15, #22
09:24 19.09.2026
3 Читав рузляк
Коментиран от #17
09:24 19.09.2026
4 Пич
Който успее - успее!!!
Останалите ще се дообразоват в Сибир!!!
09:24 19.09.2026
5 604
Коментиран от #10, #27
09:24 19.09.2026
6 Симпатизант
Коментиран от #8
09:26 19.09.2026
7 Правилно
09:27 19.09.2026
8 А пръво
До коментар #6 от "Симпатизант":Селата ПОКРОВСК Купянск, Малая Токмачка, Константиновка...оти станаа 13 годин
Хихихихихи
Коментиран от #36
09:28 19.09.2026
9 Нов шедьовър
Коментиран от #13, #23, #33
09:29 19.09.2026
10 За оня...
До коментар #5 от "604":Нацист ..Ген. Власов ли говориш?
Хахахаха
Дето унищожи Милиони съветски монголья
Хахахаха
Коментиран от #16, #21
09:32 19.09.2026
11 И Киев е Руски
09:33 19.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Звучи като
До коментар #9 от "Нов шедьовър":Руски украинци :))
09:35 19.09.2026
14 И Киев е Руски
09:35 19.09.2026
15 Тия хора
До коментар #2 от "14/88":са правнуци на немци, които са се заселили в Русия още при Петър Първи.
По това време трудовата миграция е била в посока Русия.
Основно инженери и майстори.
Но като правило, в Русия всичко чуждо става руско.
Коментиран от #20
09:35 19.09.2026
16 Леле...
До коментар #10 от "За оня...":Що си праззз!
09:36 19.09.2026
17 Пак не си разбрал
До коментар #3 от "Читав рузляк":Световният ред се сменя сам, по естествен път. Хората просто се опитват да си гарантират присъствието в новия световен ред. Всъщност американците сами ще затрият долара и нато.
09:37 19.09.2026
18 БАЦЕ ЕООД
09:38 19.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 007 лиценз ту кил
До коментар #15 от "Тия хора":Има и такива, които са се заселили през 1945 предимно в Сибир.
Коментиран от #29
09:41 19.09.2026
21 604
До коментар #10 от "За оня...":Де го сейш то де никне, педроханските платени ми жъ турки и сурваткъ нямате...
09:41 19.09.2026
22 истински марксист-ленинец с малки букви
До коментар #2 от "14/88":Руснаците и комунистите са пета колона на кочината по света. Така е било от Ленин на сам, така и ще бъде. Всеки с руски произход и всички комунисти / независимо къде са родени и какъв произход имат/ като заразни, да се прибират в необятната кочина. Те са увредени генетично. Само определен брой хубави рускини, под строг контрол, могат да се използват по предназначение и след загуба на търговски вид да се връщат обратно.
Коментиран от #24, #39, #42, #45
09:41 19.09.2026
23 Същото е като
До коментар #9 от "Нов шедьовър":български копейци.
Защо не ръкопляскате?
09:44 19.09.2026
24 Др Ох
До коментар #22 от "истински марксист-ленинец с малки букви":Нещо от детството ли?
09:44 19.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Преялите
Коментиран от #28, #32, #46
09:45 19.09.2026
27 Че в нашата няма ли?
До коментар #5 от "604":Ти ще си първият предател, ако стане нещо.
09:46 19.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Сигурно
До коментар #20 от "007 лиценз ту кил":Щом са били в трудови лагери като пленници след 2СВ, и след това са решили да останат в Русия, значи са намерили нещо в Русия, което в Германия го няма. Русия е загадка, държава на духа.
Коментиран от #38, #40, #43
09:47 19.09.2026
30 Интересно
Коментиран от #37
09:48 19.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Интересно
До коментар #9 от "Нов шедьовър":Руски немци, български турци.....
Коментиран от #35
09:51 19.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Пропусна
До коментар #33 от "Интересно":рашистки възрожденци и радевчета.
09:53 19.09.2026
36 РЕАЛИСТ
До коментар #8 от "А пръво":А какви стана с желанието на Зеленски да си върнат Крим Донецк и Луганск. Нали затова ги подкукороса Борис Джонсън? Войната започна щото Украйна не можа да се примири , че загуби територия. Сега с всеки ден става все по -малка и все по-жалка .
09:53 19.09.2026
37 Питай наште нацистки
До коментар #30 от "Интересно":възрожденци. Те са специалисти.
09:53 19.09.2026
38 007 лиценз ту кил
До коментар #29 от "Сигурно":Така е. Някои просто са създали семейства.
09:54 19.09.2026
39 Интересно
До коментар #22 от "истински марксист-ленинец с малки букви":По твоята логика, тебе трябва да те върнем в Диарбекир.
Коментиран от #41
09:54 19.09.2026
40 Развинтено
До коментар #29 от "Сигурно":въображение?
09:54 19.09.2026
41 Всъщност
До коментар #39 от "Интересно":ще връщаме теб в Раша.
09:55 19.09.2026
42 аре ходи
До коментар #22 от "истински марксист-ленинец с малки букви":си у Индия обратно и да ни пратиш картичка от вкъщи
Коментиран от #44
10:01 19.09.2026
43 Сигурно
До коментар #29 от "Сигурно":Щом българите са били в трудови лагери като Коми дървосекачи през социалистическото робство, и след това са не са останали в Русия, а са довели руски булки тук, значи не са намерили нещо в Русия, което в България го има. Путинистите са загадка, клика на духа на предателството. Поне свестни пенсии да им бяха дали...
10:01 19.09.2026
44 когато ти си
До коментар #42 от "аре ходи":идеш у Иран при братята си
10:02 19.09.2026
45 батСали
До коментар #22 от "истински марксист-ленинец с малки букви":Мяса да си имал Петроханско детство!
Басирам се че обичаш фалически символи
Коментиран от #47
10:02 19.09.2026
46 Забрави да споменеш,
До коментар #26 от "Преялите":че Кремъл не иска мир. Иска Украйна.
Затова няма стане на твойта.
10:04 19.09.2026
47 Каква е разликата
До коментар #45 от "батСали":с Путинската педофилия? Като му нюхаш кълките, на теменужки ли ухаят?
10:05 19.09.2026