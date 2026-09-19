Владислав Панев: Става страшно не само спрямо цените, а и дали въобще ще има достатъчно петрол

Малко над половин милион социално слаби българи ще получат еднократна помощ от 50 евро, а акцизът върху пропан-бутана ще бъде намален, обявиха управляващите.

Мерките заради кризата с горивата са насочени към хората с ниски доходи, транспортния сектор и земеделците.

"Ние реагираме остро не от вчера и днес, а от пролетта на тази година, когато беше представена бюджетната рамка за 2026 година. Още тогава предупредихме, че при такъв бюджет и дефицит парите се харчат за неща, заради които в един момент в държавата не остават средства за кризисни времена, няма буфер, а мерките са половинчати. Безспорно цените на горивата са високи, добре е, че някои мерки са таргетирани към земеделците, защото цялата икономика е навързана", каза депутатът от ПГ на "Демократична България" Владислав Панев в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му имаме спад на производството на храни в ЕС.

"Оттам нататък не мисля, че българското правителство има достатъчно муниции за реакция. Може да има муниции, ако се вземат в ръце и този дефицит, който беше гласуван, не бъде изхарчен целият. Точно след месец и половина има междинни избори в САЩ - какво ще се случи преди и след това, ще е интересно. Преди няколко дни протокът през Червено море беше затворен от хутите. Отделно беше взривен саудитският петролопровод от изток към запад, който снабдяваше с петрол Европа", допълни Панев в ефира на Bulgaria ON AIR.

А вече излезе и новината, че Саудитска Арабия няма да продава петрол на Европа за месец.

Опасения за доставките и цената на петрола

"Става страшно не само спрямо цените, а и дали въобще ще има достатъчно петрол. Трябва да се гледа по-широко на картината. Запасите на природен газ са доста ниски в ЕС. Ако гледаме по-широко, въпросът е как ще намалим зависимостта от петрола - дали ще ползваме повече обществен транспорт, дали ще има стимули в тази посока. Знаем в какво състояние са българските държавни железници. То е ясно, че с повишаването на цените на горивата атрактивността на алтернативните методи за придвижване ще се повиши. За мен голямата картинка е доколко ние сме зависими от тези сътресения на пазарите", подчерта депутатът.

Състоянието на енергетиката

"В сектор "Енергетика" именно заради високите цени на електроенергията България е огромен нетен износител, нашите компании печелят и оттам имаме достатъчно пари да помогнем на битовите потребители. Там увеличение на цената на електроенергията няма. В момента цените на тока са високи, защото цената на газа е висока. Ако до 2-3 години ние не изградим достатъчно вятърни мощности, фонд "Сигурност" пак ще бъде на минус, тъй като през зимата няма от какво да бъде пълнен, тогава и потреблението е по-високо", добави гостът.

Панев е категоричен, че парите "не трябва да се харчат бясно".

"С този бюджет "Теменужка Петкова на стероиди - Гълъб Донев" нещата въобще не стоят добре. Една криза не идва сама и не идва само с цената на дизела. Тя ще дойде и с по-високите вноски по ипотеките, по-високите разходи за хранителни продукти. Нека не плашим хората, но да си научим уроците. Нека правителството да спести малко от дефицита, който е планирало. Ние имаме много сериозен проблем с конкурентоспособността. Търговският ни дефицит премина 1 млрд. евро месечно, което е доста сериозно число", поясни народният представител.

Случаят "Петрохан"

Според него разкритията около случая "Петрохан" са предизборна пропаганда от страна на МВР и прокуратурата.

"Държавата, репресивната власт, има инструментариум, с който да влияе на предизборната кампания за президент. Точно това се опитва да прави и в момента Радев, включително с привличането на Борислав Сандов като обвиняем. Това са събития, които са се случили през 2022 година. Защо един месец преди изборите се привлича като обвиняем? Нека съдебната система да отсъди той прав ли е, крив ли е, виновен ли е, но очевидно това се прави с цел поръчка за удари по кампанията на Гюров и Кандев, които нямат нищо общо нито с "Петрохан", нито със Сандов", каза още Владислав Панев.