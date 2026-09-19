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Владислав Панев: Става страшно не само спрямо цените, а и дали въобще ще има достатъчно петрол

Владислав Панев: Става страшно не само спрямо цените, а и дали въобще ще има достатъчно петрол

19 Септември, 2026 09:23 625 28

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  • цени-
  • достатъчно петрол

Ние реагираме остро не от вчера и днес, а от пролетта на тази година, когато беше представена бюджетната рамка за 2026 година. Още тогава предупредихме, че при такъв бюджет и дефицит парите се харчат за неща, заради които в един момент в държавата не остават средства за кризисни времена, няма буфер, а мерките са половинчати, коментира още депутатът от "Демократична България"

Владислав Панев: Става страшно не само спрямо цените, а и дали въобще ще има достатъчно петрол - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Малко над половин милион социално слаби българи ще получат еднократна помощ от 50 евро, а акцизът върху пропан-бутана ще бъде намален, обявиха управляващите.

Мерките заради кризата с горивата са насочени към хората с ниски доходи, транспортния сектор и земеделците.

"Ние реагираме остро не от вчера и днес, а от пролетта на тази година, когато беше представена бюджетната рамка за 2026 година. Още тогава предупредихме, че при такъв бюджет и дефицит парите се харчат за неща, заради които в един момент в държавата не остават средства за кризисни времена, няма буфер, а мерките са половинчати. Безспорно цените на горивата са високи, добре е, че някои мерки са таргетирани към земеделците, защото цялата икономика е навързана", каза депутатът от ПГ на "Демократична България" Владислав Панев в студиото на "Денят ON AIR".
По думите му имаме спад на производството на храни в ЕС.

"Оттам нататък не мисля, че българското правителство има достатъчно муниции за реакция. Може да има муниции, ако се вземат в ръце и този дефицит, който беше гласуван, не бъде изхарчен целият. Точно след месец и половина има междинни избори в САЩ - какво ще се случи преди и след това, ще е интересно. Преди няколко дни протокът през Червено море беше затворен от хутите. Отделно беше взривен саудитският петролопровод от изток към запад, който снабдяваше с петрол Европа", допълни Панев в ефира на Bulgaria ON AIR.
А вече излезе и новината, че Саудитска Арабия няма да продава петрол на Европа за месец.

Опасения за доставките и цената на петрола
"Става страшно не само спрямо цените, а и дали въобще ще има достатъчно петрол. Трябва да се гледа по-широко на картината. Запасите на природен газ са доста ниски в ЕС. Ако гледаме по-широко, въпросът е как ще намалим зависимостта от петрола - дали ще ползваме повече обществен транспорт, дали ще има стимули в тази посока. Знаем в какво състояние са българските държавни железници. То е ясно, че с повишаването на цените на горивата атрактивността на алтернативните методи за придвижване ще се повиши. За мен голямата картинка е доколко ние сме зависими от тези сътресения на пазарите", подчерта депутатът.

Състоянието на енергетиката
"В сектор "Енергетика" именно заради високите цени на електроенергията България е огромен нетен износител, нашите компании печелят и оттам имаме достатъчно пари да помогнем на битовите потребители. Там увеличение на цената на електроенергията няма. В момента цените на тока са високи, защото цената на газа е висока. Ако до 2-3 години ние не изградим достатъчно вятърни мощности, фонд "Сигурност" пак ще бъде на минус, тъй като през зимата няма от какво да бъде пълнен, тогава и потреблението е по-високо", добави гостът.

Панев е категоричен, че парите "не трябва да се харчат бясно".
"С този бюджет "Теменужка Петкова на стероиди - Гълъб Донев" нещата въобще не стоят добре. Една криза не идва сама и не идва само с цената на дизела. Тя ще дойде и с по-високите вноски по ипотеките, по-високите разходи за хранителни продукти. Нека не плашим хората, но да си научим уроците. Нека правителството да спести малко от дефицита, който е планирало. Ние имаме много сериозен проблем с конкурентоспособността. Търговският ни дефицит премина 1 млрд. евро месечно, което е доста сериозно число", поясни народният представител.

Случаят "Петрохан"
Според него разкритията около случая "Петрохан" са предизборна пропаганда от страна на МВР и прокуратурата.

"Държавата, репресивната власт, има инструментариум, с който да влияе на предизборната кампания за президент. Точно това се опитва да прави и в момента Радев, включително с привличането на Борислав Сандов като обвиняем. Това са събития, които са се случили през 2022 година. Защо един месец преди изборите се привлича като обвиняем? Нека съдебната система да отсъди той прав ли е, крив ли е, виновен ли е, но очевидно това се прави с цел поръчка за удари по кампанията на Гюров и Кандев, които нямат нищо общо нито с "Петрохан", нито със Сандов", каза още Владислав Панев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    11 8 Отговор
    туй дето борисов построи,
    радевистите не могат да боядисат

    щото вече се е срутило

    Коментиран от #17

    09:28 19.09.2026

  • 2 РОТШИЛД

    9 1 Отговор
    Важното е да няма антисемитизъм, роби наши

    09:29 19.09.2026

  • 3 зИленски

    10 0 Отговор
    ТОЗИ КАК ЛЪЖЕ САМО
    МАЙКО ,МИЛО

    09:29 19.09.2026

  • 4 Мога и без тях

    6 7 Отговор
    С колата средно месечно минавам 1000 километра. Това ми струва 80 литра газ. Икономична е. Акцизът е 18,36 стотинки на литър (34 стотинки на килограм). Отпадането на акциза ще ми се отрази като 14.68 лева или 7.51 евро на месец. За това ли е цялата шумотевица? Спокойно мога и без тях. И без Румен Радев мога.

    Коментиран от #10, #23

    09:31 19.09.2026

  • 5 в кратце

    4 0 Отговор
    Няма да има достатъчно 5-рол.

    09:32 19.09.2026

  • 6 007 лиценз ту кил

    12 0 Отговор
    Я кажи на оня Трифон Зарезан как правихте сондажи и заглаждахте гънките с педроханците.

    09:33 19.09.2026

  • 7 Ха Ха

    10 1 Отговор
    Значи, Възраждане ще излязат прави, че трябва да се договорим с Русия за газ и петрол, а ?

    09:33 19.09.2026

  • 8 Русенец

    10 0 Отговор
    Що бе, санкциите не работят ли?

    09:34 19.09.2026

  • 9 Абе

    6 0 Отговор
    Беги бе Петроханец.

    09:34 19.09.2026

  • 10 Русенец

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мога и без тях":

    Грешиш! Отпадането на акциза само ще вкара повече пари в джоба на бензинджията. Както стана с намаляването на ДДС.

    Коментиран от #26

    09:36 19.09.2026

  • 11 кецед

    6 0 Отговор
    Колхозник, и теб може Лама педофил да те е харесал в листите на ПП и ДБ педофили. Лично Лама педофил е избирал сектата на ПП и ДБ педофили. Цялата ви сган от педофили и НПО сектанти сте продукт на 1 Лама педофил. А като ти се молеше на Шишко да ти разреши да се снимаш с него, и като плюеше по Русия от сутрин до вечер, помисли ли че сега всеки българин от джоба си ще трябва да палти сметката. Ти и педофилите лъжете, а плаща от джоба си всеки българин. Как я мислиш тая работа??? Калпаазанин. Жълто паветните маймуни дето ви се радват, нека да плащат за това че са прооости, но защо заради вас да плащат и нормалните българи??? Слава на Господ Иисус Христос намаляхте. Намаляват маймуните дето ви се радваха на лъжите. Мухльо, да почваш да работиш нещо, а не само да се оглеждате кой да ви храни от бюджета. Доказахте че не можете.

    09:36 19.09.2026

  • 12 Крокодила Гена

    7 0 Отговор
    Не е никак трудно петрола е близо ,на другия край на Черно море и не е никак скъп!

    Коментиран от #18

    09:36 19.09.2026

  • 13 колориметър

    0 6 Отговор
    Моята кола е с електро-прическа. Бензин или нафта не й трябват.

    09:37 19.09.2026

  • 14 Бре Че Умни Глави !

    3 0 Отговор
    Накрая !

    Ще трябва !

    Да Горим !

    Ракия !

    09:38 19.09.2026

  • 15 Русенец

    3 0 Отговор
    При намаленото ДДС магазинерът си прибра 20-те % в джоба.
    Сега, при премахнат акциз, газаджията ще си прибере разликата в джоба.
    И правителството е наясно с това. Та, нали точно затова го правят.

    09:40 19.09.2026

  • 16 мъкаааа

    3 0 Отговор
    Става страшно! Ще се пасе трева,оти нема брашно!

    09:40 19.09.2026

  • 17 Да Не Говорим !

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "14/88":

    За Това Което Бай Тошо, Направи !

    09:41 19.09.2026

  • 18 Европчанин

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Крокодила Гена":

    Но не е демократичен.

    09:41 19.09.2026

  • 19 Интересно

    3 0 Отговор
    В Русия дизелът е 0,86€ за литър?

    Коментиран от #22

    09:43 19.09.2026

  • 20 Факт

    6 0 Отговор
    Ей, Панев!
    Нали точно вие с Киро и Кокоро ни отрязахте евтините руски горива?
    Заради вас сме на това дередже.

    09:45 19.09.2026

  • 21 шири

    0 2 Отговор
    В Русия ме интересуват рускините,а не газът. Там пътувам с трамваи.

    09:46 19.09.2026

  • 22 Ама е пълно с руснаци

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "Интересно":

    Което пък не е интересно. Затова съм избрал да съм тук, на скъпо и културно място. Ако си фен на Азия знаеш къде е вокзалът.

    09:58 19.09.2026

  • 23 604

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мога и без тях":

    Да бе ама сам за себе си не живееш ако не си някой очелник и ядеш прилепи и гущери...много сте зле ...това е функционална неграмотност!

    Коментиран от #27

    09:58 19.09.2026

  • 24 През Соца !

    3 0 Отговор
    Си Направих Апартамент !
    Сега !
    Не мога Да го Боядисам !

    09:59 19.09.2026

  • 25 Анонимен

    0 1 Отговор
    Кризата с петрола почна още в началото на управлението на Гюров, тогава къде ви бяха мерките и критиките? Тоя човек все едно не разбра, че се е случило нещо!

    Коментиран от #28

    10:01 19.09.2026

  • 26 Мога и без тях

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Русенец":

    Ако сравняваш с ресторантьорския бизнес няма да е коректно. Горивата са много по-различен бизнес. На входа и на изхода всичко се следи онлайн. Всяка горивоколонка е свързана с НАП и до 5 минути данните за продажбата са в сървъра. Ако има нерегламентирано завишаване на цената КЗК ще се задейства много бързо.

    10:03 19.09.2026

  • 27 Българин681

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "604":

    "Грамотееееееен" думата се пише оТШелник.....

    10:03 19.09.2026

  • 28 Временно управляващ !

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Анонимен":

    До Изборите !

    10:05 19.09.2026

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