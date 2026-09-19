Владислав Панев: Става страшно не само спрямо цените, а и дали въобще ще има достатъчно петрол

Малко над половин милион социално слаби българи ще получат еднократна помощ от 50 евро, а акцизът върху пропан-бутана ще бъде намален, обявиха управляващите.
Мерките заради кризата с горивата са насочени към хората с ниски доходи, транспортния сектор и земеделците.
"Ние реагираме остро не от вчера и днес, а от пролетта на тази година, когато беше представена бюджетната рамка за 2026 година. Още тогава предупредихме, че при такъв бюджет и дефицит парите се харчат за неща, заради които в един момент в държавата не остават средства за кризисни времена, няма буфер, а мерките са половинчати. Безспорно цените на горивата са високи, добре е, че някои мерки са таргетирани към земеделците, защото цялата икономика е навързана", каза депутатът от ПГ на "Демократична България" Владислав Панев в студиото на "Денят ON AIR".
По думите му имаме спад на производството на храни в ЕС.
"Оттам нататък не мисля, че българското правителство има достатъчно муниции за реакция. Може да има муниции, ако се вземат в ръце и този дефицит, който беше гласуван, не бъде изхарчен целият. Точно след месец и половина има междинни избори в САЩ - какво ще се случи преди и след това, ще е интересно. Преди няколко дни протокът през Червено море беше затворен от хутите. Отделно беше взривен саудитският петролопровод от изток към запад, който снабдяваше с петрол Европа", допълни Панев в ефира на Bulgaria ON AIR.
А вече излезе и новината, че Саудитска Арабия няма да продава петрол на Европа за месец.
Опасения за доставките и цената на петрола
"Става страшно не само спрямо цените, а и дали въобще ще има достатъчно петрол. Трябва да се гледа по-широко на картината. Запасите на природен газ са доста ниски в ЕС. Ако гледаме по-широко, въпросът е как ще намалим зависимостта от петрола - дали ще ползваме повече обществен транспорт, дали ще има стимули в тази посока. Знаем в какво състояние са българските държавни железници. То е ясно, че с повишаването на цените на горивата атрактивността на алтернативните методи за придвижване ще се повиши. За мен голямата картинка е доколко ние сме зависими от тези сътресения на пазарите", подчерта депутатът.
Състоянието на енергетиката
"В сектор "Енергетика" именно заради високите цени на електроенергията България е огромен нетен износител, нашите компании печелят и оттам имаме достатъчно пари да помогнем на битовите потребители. Там увеличение на цената на електроенергията няма. В момента цените на тока са високи, защото цената на газа е висока. Ако до 2-3 години ние не изградим достатъчно вятърни мощности, фонд "Сигурност" пак ще бъде на минус, тъй като през зимата няма от какво да бъде пълнен, тогава и потреблението е по-високо", добави гостът.
Панев е категоричен, че парите "не трябва да се харчат бясно".
"С този бюджет "Теменужка Петкова на стероиди - Гълъб Донев" нещата въобще не стоят добре. Една криза не идва сама и не идва само с цената на дизела. Тя ще дойде и с по-високите вноски по ипотеките, по-високите разходи за хранителни продукти. Нека не плашим хората, но да си научим уроците. Нека правителството да спести малко от дефицита, който е планирало. Ние имаме много сериозен проблем с конкурентоспособността. Търговският ни дефицит премина 1 млрд. евро месечно, което е доста сериозно число", поясни народният представител.
Случаят "Петрохан"
Според него разкритията около случая "Петрохан" са предизборна пропаганда от страна на МВР и прокуратурата.
"Държавата, репресивната власт, има инструментариум, с който да влияе на предизборната кампания за президент. Точно това се опитва да прави и в момента Радев, включително с привличането на Борислав Сандов като обвиняем. Това са събития, които са се случили през 2022 година. Защо един месец преди изборите се привлича като обвиняем? Нека съдебната система да отсъди той прав ли е, крив ли е, виновен ли е, но очевидно това се прави с цел поръчка за удари по кампанията на Гюров и Кандев, които нямат нищо общо нито с "Петрохан", нито със Сандов", каза още Владислав Панев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14/88
радевистите не могат да боядисат
щото вече се е срутило
Коментиран от #17
09:28 19.09.2026
2 РОТШИЛД
09:29 19.09.2026
3 зИленски
МАЙКО ,МИЛО
09:29 19.09.2026
4 Мога и без тях
Коментиран от #10, #23
09:31 19.09.2026
5 в кратце
09:32 19.09.2026
6 007 лиценз ту кил
09:33 19.09.2026
7 Ха Ха
09:33 19.09.2026
8 Русенец
09:34 19.09.2026
9 Абе
09:34 19.09.2026
10 Русенец
До коментар #4 от "Мога и без тях":Грешиш! Отпадането на акциза само ще вкара повече пари в джоба на бензинджията. Както стана с намаляването на ДДС.
Коментиран от #26
09:36 19.09.2026
11 кецед
09:36 19.09.2026
12 Крокодила Гена
Коментиран от #18
09:36 19.09.2026
13 колориметър
09:37 19.09.2026
14 Бре Че Умни Глави !
Ще трябва !
Да Горим !
Ракия !
09:38 19.09.2026
15 Русенец
Сега, при премахнат акциз, газаджията ще си прибере разликата в джоба.
И правителството е наясно с това. Та, нали точно затова го правят.
09:40 19.09.2026
16 мъкаааа
09:40 19.09.2026
17 Да Не Говорим !
До коментар #1 от "14/88":За Това Което Бай Тошо, Направи !
09:41 19.09.2026
18 Европчанин
До коментар #12 от "Крокодила Гена":Но не е демократичен.
09:41 19.09.2026
19 Интересно
Коментиран от #22
09:43 19.09.2026
20 Факт
Нали точно вие с Киро и Кокоро ни отрязахте евтините руски горива?
Заради вас сме на това дередже.
09:45 19.09.2026
21 шири
09:46 19.09.2026
22 Ама е пълно с руснаци
До коментар #19 от "Интересно":Което пък не е интересно. Затова съм избрал да съм тук, на скъпо и културно място. Ако си фен на Азия знаеш къде е вокзалът.
09:58 19.09.2026
23 604
До коментар #4 от "Мога и без тях":Да бе ама сам за себе си не живееш ако не си някой очелник и ядеш прилепи и гущери...много сте зле ...това е функционална неграмотност!
Коментиран от #27
09:58 19.09.2026
24 През Соца !
Сега !
Не мога Да го Боядисам !
09:59 19.09.2026
25 Анонимен
Коментиран от #28
10:01 19.09.2026
26 Мога и без тях
До коментар #10 от "Русенец":Ако сравняваш с ресторантьорския бизнес няма да е коректно. Горивата са много по-различен бизнес. На входа и на изхода всичко се следи онлайн. Всяка горивоколонка е свързана с НАП и до 5 минути данните за продажбата са в сървъра. Ако има нерегламентирано завишаване на цената КЗК ще се задейства много бързо.
10:03 19.09.2026
27 Българин681
До коментар #23 от "604":"Грамотееееееен" думата се пише оТШелник.....
10:03 19.09.2026
28 Временно управляващ !
До коментар #25 от "Анонимен":До Изборите !
10:05 19.09.2026