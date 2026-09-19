Руски удари поразиха митнически център край Киев

Министерството на отбраната на Руската федерация официално потвърди, че при мащабната комбинирана въздушна атака в нощта срещу 19 септември 2026 г. руските сили са поразили голям митническо-логистичен център в Киевска област. Според изявлението на Москва, обектът е бил използван за съхранение и разпределение на чуждестранно военно оборудване и боеприпаси.

Командването на руската армия уточни, че целта на среднощната офанзива е била нанасянето на прецизни удари по стратегически логистични центрове и пристанищна инфраструктура на Украйна. Нападението бе извършено с използването на високоточни оръжия и вълни от безпилотни апарати, които са координирали действията си по няколко направления едновременно.

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От своя страна командването на Въздушните сили на Украйна съобщи по-рано сутринта, че страната е била атакувана с две ракети „Циркон“ и рекордните 174 безпилотни летателни апарата от различни модификации. Според официалния украински доклад, основните вектори на руското настъпление са били именно Киевска и Одеска област.

Въпреки че украинската противовъздушна отбрана (ПВО) обяви, че е успяла да неутрализира или заглуши 141 от въздушните цели, военните власти в Киев признаха за сериозни материални щети.

„Зафиксирани са преки попадания на средства за въздушно нападение в 15 различни локации на страната, а паднали отломки са предизвикали пожари и разрушения в още 9 общини“, се посочва в официалното съобщение на украинските Въздушни сили.

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Освен в района на столицата Киев, силни експлозии прогърмяха и в пристанищните зони на Одеска област, където местни източници съобщават за активиране на противовъзбредните системи и щети по складови бази. Напрежението остава критично и в Сумска област, където предходните атаки с управляеми авиобомби ( canб) взеха цивилни жертви.

Военни експерти отбелязват, че настоящата руска тактика има за цел систематичното прекъсване на веригите за доставки на западна помощ в навечерието на зимните месеци.

Източници: Украинская правда, Reuters, ТАСС