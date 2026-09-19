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Руски удари поразиха митнически център край Киев
  Тема: Украйна

Руски удари поразиха митнически център край Киев

19 Септември, 2026 09:06, обновена 19 Септември, 2026 09:14 748 7

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Масираната нощна атака на Москва бе насочена срещу ключови логистични центрове и пристанища в Украйна

Руски удари поразиха митнически център край Киев - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Руската федерация официално потвърди, че при мащабната комбинирана въздушна атака в нощта срещу 19 септември 2026 г. руските сили са поразили голям митническо-логистичен център в Киевска област. Според изявлението на Москва, обектът е бил използван за съхранение и разпределение на чуждестранно военно оборудване и боеприпаси.

Командването на руската армия уточни, че целта на среднощната офанзива е била нанасянето на прецизни удари по стратегически логистични центрове и пристанищна инфраструктура на Украйна. Нападението бе извършено с използването на високоточни оръжия и вълни от безпилотни апарати, които са координирали действията си по няколко направления едновременно.

Равносметката на ВСУ: 15 точки под обстрел и масиран наплив на дронове

От своя страна командването на Въздушните сили на Украйна съобщи по-рано сутринта, че страната е била атакувана с две ракети „Циркон“ и рекордните 174 безпилотни летателни апарата от различни модификации. Според официалния украински доклад, основните вектори на руското настъпление са били именно Киевска и Одеска област.

Въпреки че украинската противовъздушна отбрана (ПВО) обяви, че е успяла да неутрализира или заглуши 141 от въздушните цели, военните власти в Киев признаха за сериозни материални щети.

„Зафиксирани са преки попадания на средства за въздушно нападение в 15 различни локации на страната, а паднали отломки са предизвикали пожари и разрушения в още 9 общини“, се посочва в официалното съобщение на украинските Въздушни сили.

Удари по Одеса и разрушения в пограничните райони

Освен в района на столицата Киев, силни експлозии прогърмяха и в пристанищните зони на Одеска област, където местни източници съобщават за активиране на противовъзбредните системи и щети по складови бази. Напрежението остава критично и в Сумска област, където предходните атаки с управляеми авиобомби ( canб) взеха цивилни жертви.

Военни експерти отбелязват, че настоящата руска тактика има за цел систематичното прекъсване на веригите за доставки на западна помощ в навечерието на зимните месеци.

Източници: Украинская правда, Reuters, ТАСС


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    15 0 Отговор
    Аоо......и сега......?!
    Киевските митничари цела нош не са вземали рушвети......!!!???

    09:19 19.09.2026

  • 2 България 🇧🇬

    14 0 Отговор
    БОЛИМА МЕН САЙДЕРА ЗА КИЕВ 🇺🇦🖕😂

    09:19 19.09.2026

  • 3 Оня

    11 0 Отговор
    Ееее айде пак на час по лъжичка! Казах ви че ще си кажете всичко,още малко и може и да ви се получи реалната картина! А иначе всичките урки казват че не могат да прихващат новите реактивни дронове на руснаците ама на клавиатурата от 100 свалят 120!

    09:22 19.09.2026

  • 4 Леле - леле ! 🤔

    9 0 Отговор
    Край на контрола . Кво оръжия се изпраща , колко пристига ...? Оръжейните олигарси ще вземат и от застрахователи , и от държавата . Украино-българските мафии в съюз .

    09:26 19.09.2026

  • 5 Ха Ха

    10 0 Отговор
    Трябва да се поразтурят укро-границите за да могат младите украинци по-лесно да се спасяват от атланто-фашисткото меле. Хуманизъм в действие.

    09:28 19.09.2026

  • 6 Mилен Ганев

    5 0 Отговор
    Аз съм пpoсту пapче и тъп фaшизоид.

    09:42 19.09.2026

  • 7 Сандо

    3 0 Отговор
    Май няма да е лошо някой дрон случайно да с отклони и да удари някоя българска митница.Може и не само една - просто за да помогнат рашъните в лютата ни битка с корупцията.

    09:50 19.09.2026

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