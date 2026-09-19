Елче с важен триумф над Еспаньол в Ла Лига

Отборът на Елче постигна впечатляваща победа с 3:1 като гост на Еспаньол в среща от 7-ия кръг на испанската Ла Лига. Гостите показаха изключителен характер и мъжество, след като играха почти целия двубой с човек по-малко, но въпреки това си тръгнаха с трите точки от Барселона.

Срещата започна кошмарно за гостите, които останаха в намален състав още в 6-ата минута. Федерико Солари получи директен червен картон за грубо провинение и бе пратен преждевременно към съблекалните.

Въпреки числения си превес обаче, Еспаньол бе шокиран от светкавични контри на съперника. В герой за Елче се превърна Фер Ниньо, който реализира два бързи гола в рамките на три минути – първо се разписа в 26-ата, а в 29-ата удвои аванса на своя тим за 2:0, пращайки домакините в нокдаун преди почивката.

През второто полувреме Еспаньол натисна в търсене на обрат и в 72-ата минута стигна до попадение, след като защитникът на гостите Виктор Чуст Гарсия си вкара автогол. Всякакви надежди на каталунците за спасение обаче бяха попарени в 78-ата минута, когато Херман Валера реализира трети гол за Елче и подпечата крайния успех.

След този труден, но ценен триумф, Елче се изкачва до 17-ото място в класирането с актив от 5 точки. Съставът на Еспаньол пък остава на 9-а позиция със 7 пункта.